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Лиана Липанова
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Сервис хранения вещей Neighbor предложил владельцам опустевших из-за пандемии офисов в Нью-Йорке сдавать их под склады Материал редакции

Об аренде площадей в торговых центрах для организации доставки, в частности, договаривается и Amazon.

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Американский сервис хранения вещей Neighbor договорился с нью-йоркским девелопером Bridgeton Holdings об использовании опустевших офисов в качестве складов, передаёт Business Insider со ссылкой на гендиректора и сооснователя стартапа Джозефа Вудбери.

Neighbor зарабатывает на посредничестве между теми, кто хочет отдать свои вещи на хранение и теми, у кого есть свободное пространство в доме или гараже.

На фоне пандемии сервис столкнулся с резким ростом спроса на свои услуги, поэтому компания нуждается в дополнительном пространстве: люди переезжают из домов и проводят генеральные уборки во время изоляции, объяснил Вудбери.

Bridgeton Holdings владеет 40 объектами недвижимости в пяти штатах. Вудбери сказал Business Insider, что компания планирует продолжать заключать сделки с владельцами коммерческой недвижимости всех типов.

Склады — один из самых востребованных видов коммерческой недвижимости. Средние расходы на строительство новых объектов в США выросли с $1 млрд в год в 2015 году до $5 млрд в 2018 году, отмечает издание.

Neighbor основан в 2017 году. Во время посевного раунда в марте 2018 года компания привлекла $2,7 млн от Album VC и других инвесторов, в январе 2020 года — $10 млн от Andreesen Horowitz, первого гендиректора Uber Райана Грейвса и других, следует из данных Crunchbase.

Использовать опустевшие помещения под склады решила и Amazon: компания предложила одному из крупнейших владельцев торговых центров в США Simon Property Group арендовать свои закрытые универмаги под обустройство распределительных центров маркетплейса.

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Лиана Липанова
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