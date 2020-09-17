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Facebook представила виртуальный офис для работы из дома с помощью гарнитуры Oculus Quest 2 Материал редакции
Офис можно будет расширять или уменьшать, а также добавлять несколько экранов для работы.
Facebook на конференции на Facebook Connect представила Infinite Office — виртуальный офис для работы на дому, сообщает Engadget. «Войти» в него можно с помощью гарнитуры Oculus Quest 2.
Офисное пространство можно будет расширять или уменьшать, а также добавлять несколько экранов для работы. Платформа позволит переключаться между полным погружением в виртуальный офис и смешанным с реальностью.
Facebook также начала сотрудничать с Logitech, чтобы решить традиционную проблему ввода текста в виртуальной реальности — теперь это можно сделать с помощью клавиатуры K830, пишет Engadget.
Компания начнёт тестирование функций Infinite Office для Quest 2 в конце 2020 или начале 2021 года, передаёт издание.
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