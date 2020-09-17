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Лиана Липанова
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Facebook представила виртуальный офис для работы из дома с помощью гарнитуры Oculus Quest 2 Материал редакции

Офис можно будет расширять или уменьшать, а также добавлять несколько экранов для работы.

3 комментария
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Facebook на конференции на Facebook Connect представила Infinite Office — виртуальный офис для работы на дому, сообщает Engadget. «Войти» в него можно с помощью гарнитуры Oculus Quest 2.

Офисное пространство можно будет расширять или уменьшать, а также добавлять несколько экранов для работы. Платформа позволит переключаться между полным погружением в виртуальный офис и смешанным с реальностью.

Facebook также начала сотрудничать с Logitech, чтобы решить традиционную проблему ввода текста в виртуальной реальности — теперь это можно сделать с помощью клавиатуры K830, пишет Engadget.

Компания начнёт тестирование функций Infinite Office для Quest 2 в конце 2020 или начале 2021 года, передаёт издание.

#facebook

Лиана Липанова
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Илья Шишкунов

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С ценой на квест в 300 баксов и кучей возможностей - это всё ближе у революции в ВР, а ведь скоро ещё и Майки с Эпл догонят 

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Григорий Крутеев

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Интересно конечно, как быстро ноутбуки, экраны канут в лету.

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Al Al

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Круто! Уже хочу!

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