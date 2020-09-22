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Тим Кук: встречи в офисе помогают творчеству в работе, но Apple хорошо и на «удалёнке» Материал редакции
Сам глава компании появляется в офисе несколько раз в неделю.
Глава Apple Тим Кук заявил на The Atlantic Festival, что впечатлён способностью сотрудников работать удалённо, и предсказал, что некоторые их привычки сохранятся и после пандемии. Его слова приводит Bloomberg.
Кук не верит, что Apple вернётся к тому формату работы, что раньше, потому что некоторые вещи «действительно хорошо работают виртуально». Он отметил, что несмотря на пандемию и массовую «удалёнку» Apple продолжает создавать продукты, в том числе новые Apple Watch и iPad.
По словам главы компании, сейчас в офисы вернулись 10-15% сотрудников Apple. Большинство работников смогут вернуться с «удалёнки» в 2021 году, рассчитывает Кук. Он добавил, что сам ходит в офис несколько раз в неделю.
Топ-менеджер однако отметил, что работа в офисе «пробуждает творческий потенциал», например во время случайных встреч.
Об отсутствии личных встреч, как огромном недостатке удалённой работы, говорил и глава Netflix Рид Хастингс. По его словам, с пандемией среди сотрудников стало сложнее всего обсуждать идеи.
В офисе хорошо проводить встречи, намечать планы или подводить итоги. Если нужно сконцентрироваться с минимумом отвлечения, лучше удаленно.
Я считаю оптимальный график или 2/3 или 3/2. Иначе если 5 дней в офисе до 50% времени могут быть часто пустые встречи и совещания.
Не знаю как кому, но в моей работе очень не хватает коллектива. Когда сидишь в одном кабинете, очень часто обсуждаются нестандартные вопросы, что в будущем очень сильно помогает в решении собственных.
Комментарий удален
Мне не хватает коллектива. Спонтанных походов попить чай/кофе, где можно обсудить как решить проблему. Или просто обсудить какие-то новости, сплетни и дальнейшее развитие компании.
В то же время дома не удается работать продуктивно. Постоянно отвлекают домашние дела и сложно переключить мозг с работы на домашние дела. С трудом даётся work and balance. Приходится ходить в кафе и там работать :)
Один плюс - экономия времени на поездках и возможность путешествовать :)
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