Сам глава компании появляется в офисе несколько раз в неделю.

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Глава Apple Тим Кук заявил на The Atlantic Festival, что впечатлён способностью сотрудников работать удалённо, и предсказал, что некоторые их привычки сохранятся и после пандемии. Его слова приводит Bloomberg.

Кук не верит, что Apple вернётся к тому формату работы, что раньше, потому что некоторые вещи «действительно хорошо работают виртуально». Он отметил, что несмотря на пандемию и массовую «удалёнку» Apple продолжает создавать продукты, в том числе новые Apple Watch и iPad.

По словам главы компании, сейчас в офисы вернулись 10-15% сотрудников Apple. Большинство работников смогут вернуться с «удалёнки» в 2021 году, рассчитывает Кук. Он добавил, что сам ходит в офис несколько раз в неделю.

Топ-менеджер однако отметил, что работа в офисе «пробуждает творческий потенциал», например во время случайных встреч.