Офис
Рая Хачатрян
2408

Dropbox навсегда перевела сотрудников на удалёнку — офисы компании станут местами для совещаний Материал редакции

Компания приняла решение после опроса, согласно которому 90% сотрудников не хотят возвращаться в офис.

81 комментарий
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Dropbox разрешила сотрудникам навсегда работать удаленно, сообщила сама компания. Согласно опросу компании, 90% сотрудников эффективнее работают из дома и не хотят возвращаться к традиционному формату.

Офисы компании переделают в коворкинги Dropbox Studios, где сотрудники смогут собираться для решения коллективных задач. Студии будут находится во всех местах, где у Dropbox есть офисные помещения. Доступ к коворкингам будет у каждого сотрудника, однако они не будут доступны для работы в одиночку.

Сотрудники смогут переехать в другие города, где у компании есть офисы. Также компания введет «нелинейные рабочие дни» — каждый сотрудник сможет самостоятельно выбирать время работы.

Компания разрешит сотрудникам пользоваться коворкингами, «как только это станет безопасным». Однако это произойдет не раньше июня 2021 года.

#новость #dropbox

Рая Хачатрян
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81 комментарий
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Василий Михеев

21

Кажется, это просто потрясающая новость!
Думаю, в будущем многие компании придут к такому решению, раз эффективность не падает, почему бы и нет.

Ответить

Лунатик

Василий
1

Не все могут работать из дома. Отсутсвие самодисциплины, нерабочая обстановка и т.д

Ответить

Yevhenii Oliinyk

Лунатик
15

отсутствие самодисциплины никак не исправляется работой в офисе. просто эти люди пытаются делать больше видимости работы

Ответить

Гриша Булыжников

Yevhenii
6

когда за спиной стоит начальник как-то больше мотивирует к работе чем когда за спиной стоит сидит ребенок с игрушками

Ответить

Мамкин советчик

Гриша
1

Если за спиной стоит начальник - идет имитация бурной деятельности. Когда основной план работы на день выполняешь за 4 часа, но нужно сделать вид еще на 4 часа (поэтому многие звездят у кулера, курят около входа, залипают в соц. сетях). Но для начальника безусловно все работают. Ух, прям, работают.

Ответить

Гриша Булыжников

Мамкин
0

ну лучше пусть он делает за 4 часа и чешет яйца чем не укладывается в рабочий день.

Ответить

Anatoly Ivanov

Гриша
0

микроменеджмент никогда ни к чему хорошему не приводит, а наоборот

Ответить

Dmitry Pasyutin

Anatoly
1

микроменеджмент - это первое что вводят менеджеры при переходе на удалёнку

Ответить

Anatoly Ivanov

Dmitry
2

Простите, но в пизду их.

Ответить

Stas Konstantinov

Гриша
0

это не мотивация, а стимул, от латинского stimulus - палка для погона скота.

Ответить

Гриша Булыжников

Stas
0

мотивация не получить по ушам

Ответить

Лунатик

Yevhenii
0

Говорю за себя. Дома в сто раз больше поводов отвлечься. На работе пустят разве что на перекур или посрать. Если конечно начальник не идиот)

Ответить

Anton Reut

Лунатик
9

Говорю за себя. Отвожу ребенка в сад в 8 утра и сажусь за работу, примерно к 13-14 часам дня я уже сделал все тоже самое что за полный день в офисе + экономия времени и денег на транспорт. 
Удаленка мне зашла вполне но иногда хочется и "постоять у кулера и попиздеть" конечно. Для связи почта+вотсап.

Ответить

Aleksey

Anton
0

А если ребенок заболеет? В садах дети постоянно болею...

Ответить

Anton Reut

Aleksey
0

Будет со мной дома, мне он не мешает работать.

Ответить

Aleksey

Anton
1

Слабо верится что он вам не мешает. 99% людей мешает еще как.

Ответить

Мамкин советчик

Aleksey
0

А если комета в дом звезданет, что дома теперь не работать?

Ответить

Дмитрий Кукшинов

Лунатик
2

Странная позиция, если начальник Вам доверяет и пускает не только посрать на 5 минут, то он идиот?

Ответить

Anton Reut

Yevhenii
0

Еще как исправляется, а еще исправляется блокированием соц сетей в офисной сетке.

Ответить

Дмитрий Кукшинов

Anton
2

Т.е. Вы считаете основным фактором отвлекающим соц сети и интернет, а если заблокировать то работоспособность взлетит до небес? Вы, сильно ошибаетесь. Почитайте материалы на эту тему , до появления интернета.

Ответить

Anton Reut

Дмитрий
2

Работоспособность конечно не взлетит если люди не хотят работой заниматься в принципе.

Ответить

Лунатик

Anton
0

На телефоне с мобильной связью особо не заблокируешь. Так что проблема все еще актуальна

Ответить

Anton Reut

Лунатик
0

Если чел сидит и скроллит в телефончике это сразу видно и легко присечь.

Ответить

Valentin

Anton
0

Если в офисе — 5 человек и каждый за другим палит... 

Ответить

Aleksey

Лунатик
0

Личные мобилы много где запрещены, приходя на работу клади в шкафчик при входе в офис.

Ответить

Da Rina

Aleksey
0

звучит как правила для начальной школы

Ответить

Aleksey

Da
0

Когда деньги начнёте и за работу платить, тогда и она рассуждать будете

Ответить

Mika

Yevhenii
0

Очень даже исправляется. Как минимум атмосфера и настрой в офисе совершенно иные. 
У меня были коллеги, которые отлично работали в офисе и невероятно амебно дома. 
Коридорный менеджмент тоже вполне работает. 

Ответить

Anatoly Ivanov

Лунатик
1

В этом свете есть смысл расширять дом и обустраивать как в дореволюционные времена отдельный кабинет. И это должно компенсироваться работадателем, но когда до этого дойдем - вопрос. 

Ответить

Гриша Булыжников

Anatoly
1

правильно, меняем хрущевки на таунхаусы, пусть работодатель платит!

Ответить

Michael Petrov

Лунатик
0

вот эти кого вы описали прямо сейчас сидят в офисах, серфят соц сети, комментики, ходят каждый час курить/пить кофе, типа обсудить проблему (на самом деле просто по пи**еть). от того, что дерьмовый менеджер думает, что просиживание штанов в офисе = работа, не делает её таковой.

Ответить

Aleksey Murashko

Василий
1

Это это потрясающая новость для тех у кого есть дома личный кабинет то есть применимы для американцев и очень богатых людей у 99% Россиян личного кабинета нет А есть бабушки дедушки и прочее беспокоящие факторы, которые создают невыносимую возможность работать из дома

Ответить

Andrey Kulakov

Aleksey
3

Пусть люди с отвлекающими детьми и бабушками будут исключениями, которые будут посещать офис, а не наоборот)

Ответить

Valentin Dombrovsky

Andrey
1

В конце концов, всегда есть публичные коворкинги для тех, кому очень надо.

Ответить

Valentin Dombrovsky

Aleksey
3

Классно Вы обозначили «американцев». БОльшая часть американцев — совсем не богатые люди. Правда, думаю, средний сотрудник Дропбокса побогаче среднего американца.

Ответить

Anton Reut

Василий
1

Нет, это не эффективно, просто выгодно в данной ситуации. А вообще все циклично - сейчас тренд разбегаться, через пару лет наоборот собираться.

Ответить

Мамкин советчик

Василий
0

Только не в России. Исследование Inc. Russia: предприниматели не полюбили удалёнку, планируют сократить зарплаты удалённым сотрудникам.
https://incrussia.ru/news/inc-research-wfh/

Ответить

Okabe Rintarõ

11

Ждем подобного движа от других компаний. Офисы зло.

Ответить

Alex Shapovalov

–1

Ждем как Пятерочка всех отправит на удаление, метро, трамваи всякие, эти вот заводы можно...пусть по домам сидят собирают свои танки вагоны 

Ответить

Michael Petrov

Alex
7

поинтересуйтесь какой процент в пятерочке сидит работает в магазине, а сколько бухгалтеров, маркетологов, служб безопасностей и т.п. всю эту деятельность можно легко делать из дома

Ответить

Elijah Garrison

Michael
6

Нет времени интересоваться, нужно срочно писать коммент!

Ответить

Гриша Булыжников

Michael
0

служба безопасности наверное особенно эффективна на удаленке))

Ответить

Masha Kovalyova

Гриша
0

Есть мнение, что служба безопасности в Х5 это не только охранники в торговом зале. Впрочем, и тут можно переложить на удаленку, например, наблюдение за камерами.

Ответить

Гриша Булыжников

Masha
0

удивитесь, но такое уже есть. только вот камеры не могут задерживать покупателей или охранять склады.

Ответить

K. A.

Alex
0

Работа бывает разная. Если сотрудники пятерочки могут работать только на своем рабочем месте, это не значит, что такие же ограничения есть у всех офисных сотрудников.

Ответить

ЯжПрограммист

4

Началось, то о чем все думали но боялись принять.

Ответить

Олег Стаин

3

Новость топ. Сам работаю на удаленке с апреля. Кайф

Ответить

Anton Reut

Олег
2

Сколько кг набрал?

Ответить

Vasya Aksyonov

Anton
0

Ну да, дойти до остановки/машины — это же великое количество килокалорий!

Ответить

Гриша Булыжников

3

эффективность лучше на удаленке? это что-то новое

Ответить

Ilya Popov

Гриша
0

ну вообще да, на удаленке сотрудник может позволить себе спать утром и переключать мозг на что то другое вечером на час-два больше за счет экономии времени на транспорт (если говорим про крупные города), за счет чего эффективность умственного труда возрастает

Ответить

Гриша Булыжников

Ilya
2

ну пока сотрудник спит, другие например работают. а еще сотрудник может захотеть погулять посреди рабочего дня или пожрать часик и опять поспать. или пообщаться со своей семьей. эффективность так и бросается в глаза.

Ответить

Vasya Aksyonov

Гриша
2

Какая разница чем он занят, если выполняет работу так же как и раньше? В офисе он занимался другими нерабочими вещами, когда не мог работать, теперь занимается чем-то более приятным

Ответить

Гриша Булыжников

Vasya
1

ну так дело в том что в массе люди без контроля не выполняют "работу как и раньше"

Ответить

Vasya Aksyonov

Гриша
0

Зачем тогда держать таких людей? Увольнять их надо и нанимать тех, которые выполняют, в чём проблема?

Ответить

Dmitry Pasyutin

Vasya
0

он её выполняет но не так как раньше. Причём падение эффективности происходит не резко а постепенно, менеджмент этого не замечает. Тут немного удлинняются сроки выполнения задач, там не получилось до нужного сотрудника дозвониться который раньше сидел напротив и тд и тп

Ответить

Vasya Aksyonov

Dmitry
0

Постепенные изменения — это вообще основа жизни, они так и в офисе происходит и надо постоянно менять что-то, чтобы всё шло как надо. Если человек адекватный, а эффективность падает, то надо менять подходы, вот и всё

Ответить

Dmitry Pasyutin

Vasya
1

какие подходы и как менять?

Ответить

Гриша Булыжников

Dmitry
1

уговаривать, угрожать, молить.. 

Ответить

Vasya Aksyonov

Dmitry
0

Здорово, что вы задались этим вопросом! Решать как и любую другую проблему — выявить причины, поискать существующие решения или придумать свои и поэкспериментировать :)

Ответить

Dmitry Pasyutin

Vasya
1

"если всё плохо то надо сделать так чтоб всё было хорошо" - отличный совет, спасибо, обязательно воспользуюсь )))

Ответить

Vasya Aksyonov

Dmitry
0

Ну да, конечно, давайте сейчас в комментах решать конкретные проблемы лол

Ответить

Dmitry Pasyutin

Vasya
0

правильно, лучше воду лить и говорить ни о чём

Ответить

Гриша Булыжников

Vasya
0

действительно. а че нам. всех уволить, новых набрать, опять уволить..работа подождет

Ответить

Vasya Aksyonov

Гриша
0

Дак не всех, а тех, кто не работает. Если все не работают, то что-то мне подсказывает, что проблема не в них :)

Ответить

Dmitry Pasyutin

Гриша
0

давайте авторов уволим, наймём новых программистов чтоб с легаси кодом разбирались, вот эффективность попрёт ))))

Ответить

Артем Гришин

Vasya
0

Ага, в каждую контору прям очередь из достойных кандидатов стоит...

Ответить

Гриша Булыжников

Артем
0

"Взять всё, да и поделить" (с)

Ответить

Vasya Aksyonov

Артем
0

Предложение работы — точно такой же продукт, как и любой другой, надо заниматься его маркетингом и вообще заниматься им, если вы им не занимаетесь, то это ваши проблемы же :) Надо их решать, причину, а не следствие

Ответить

Олег Ивахнов

Vasya
0

 Предложение работы — точно такой же продукт, как и любой другой

Недавно заметил, что и для соискателей и для потенциальных клиентов примерно одинаковые презентации устраиваю ) (ну только предложения разные и акценты на разных вещах)

Ответить

Dmitry Pasyutin

Vasya
0

он не выполняет работу так же как и раньше. Слишком много соблазнов отвлечься. Плюс мешает семья, далеко не у всех есть отдельные комнаты для работы. 

Ответить

Ilya Popov

Гриша
1

Это уже вопрос кого нанимать и как у них с самодисциплиной) понятно, что всех людей всех профессий на удаленку не перевести, но я не думаю что разработчики в Dropbox это именно те люди, кто может уйти в запой без присмотра и прочее.

Ответить

Олег Стаин

Гриша
0

У каждого по-своему

Ответить

Diego Salvador

1

Никогда не говори навсегда! ©

Ответить

Nataliya Rumyantseva

1

С февраля на удалёнке и хотелось бы и дальше в таком формате продолжать.
А мотивация, если тебе интересна твоя сфера, не проблема)

Ответить

Дарья

1

Чаще мужчины против удаления, так как офис это единственное место, где они отдыхают от семьи. Сделал работу за пару часов и можно трындеть... ходить курить, обсуждать мировые проблемы... Женщины больше за удалённую работу. Детей в садик, школу, обед в мультиварку, садись и работай. Если домашние мешают, наушники есть.
Плохому танцору всегда нога мешает, как говориться))) если чел не хочет работать, то ни на удаленке, ни в офисе никакого объёма работ не будет. Уже кучу книг написали по этому поводу.

Ответить

Yury Kotov

0

Будем работать в виртуальной реальности

Ответить

Anton Reut

Yury
2

Отличный фильм на тему аватаров кстати:

Ответить

Илья Ткаченко

0

Соц. капитал вышел из чата.
На самом деле многое зависит от коллектива. Если коллектив не дружит, то есть резон оставлять всех дома. 

Думаю через годик многие будут выть как волки и проситься в офис. Все же живое общение с глазу на глаз и по вебке - разные вещи.

Ответить

Мамкин советчик

Илья
1

Интровертам на хрен не уперся офис с экстравертными сотрудниками, которые больше пи....ят, чем делают.

Ответить

Anatoly Ivanov

0

Стоит заметить сколько сотрудникам добираться до офиса - это не в России, где на метро прыгнул и через 20-40 минут в офисе, в Долине это часто сиди рули баранку 1ч-2ч только в одну сторону

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