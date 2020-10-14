Dropbox навсегда перевела сотрудников на удалёнку — офисы компании станут местами для совещаний Материал редакции
Компания приняла решение после опроса, согласно которому 90% сотрудников не хотят возвращаться в офис.
Dropbox разрешила сотрудникам навсегда работать удаленно, сообщила сама компания. Согласно опросу компании, 90% сотрудников эффективнее работают из дома и не хотят возвращаться к традиционному формату.
Офисы компании переделают в коворкинги Dropbox Studios, где сотрудники смогут собираться для решения коллективных задач. Студии будут находится во всех местах, где у Dropbox есть офисные помещения. Доступ к коворкингам будет у каждого сотрудника, однако они не будут доступны для работы в одиночку.
Сотрудники смогут переехать в другие города, где у компании есть офисы. Также компания введет «нелинейные рабочие дни» — каждый сотрудник сможет самостоятельно выбирать время работы.
Компания разрешит сотрудникам пользоваться коворкингами, «как только это станет безопасным». Однако это произойдет не раньше июня 2021 года.
Кажется, это просто потрясающая новость!
Думаю, в будущем многие компании придут к такому решению, раз эффективность не падает, почему бы и нет.
отсутствие самодисциплины никак не исправляется работой в офисе. просто эти люди пытаются делать больше видимости работы
когда за спиной стоит начальник как-то больше мотивирует к работе чем когда за спиной стоит сидит ребенок с игрушками
Если за спиной стоит начальник - идет имитация бурной деятельности. Когда основной план работы на день выполняешь за 4 часа, но нужно сделать вид еще на 4 часа (поэтому многие звездят у кулера, курят около входа, залипают в соц. сетях). Но для начальника безусловно все работают. Ух, прям, работают.
ну лучше пусть он делает за 4 часа и чешет яйца чем не укладывается в рабочий день.
микроменеджмент никогда ни к чему хорошему не приводит, а наоборот
микроменеджмент - это первое что вводят менеджеры при переходе на удалёнку
это не мотивация, а стимул, от латинского stimulus - палка для погона скота.
Говорю за себя. Отвожу ребенка в сад в 8 утра и сажусь за работу, примерно к 13-14 часам дня я уже сделал все тоже самое что за полный день в офисе + экономия времени и денег на транспорт.
Удаленка мне зашла вполне но иногда хочется и "постоять у кулера и попиздеть" конечно. Для связи почта+вотсап.
Будет со мной дома, мне он не мешает работать.
Странная позиция, если начальник Вам доверяет и пускает не только посрать на 5 минут, то он идиот?
Еще как исправляется, а еще исправляется блокированием соц сетей в офисной сетке.
Т.е. Вы считаете основным фактором отвлекающим соц сети и интернет, а если заблокировать то работоспособность взлетит до небес? Вы, сильно ошибаетесь. Почитайте материалы на эту тему , до появления интернета.
Работоспособность конечно не взлетит если люди не хотят работой заниматься в принципе.
Если чел сидит и скроллит в телефончике это сразу видно и легко присечь.
В этом свете есть смысл расширять дом и обустраивать как в дореволюционные времена отдельный кабинет. И это должно компенсироваться работадателем, но когда до этого дойдем - вопрос.
правильно, меняем хрущевки на таунхаусы, пусть работодатель платит!
вот эти кого вы описали прямо сейчас сидят в офисах, серфят соц сети, комментики, ходят каждый час курить/пить кофе, типа обсудить проблему (на самом деле просто по пи**еть). от того, что дерьмовый менеджер думает, что просиживание штанов в офисе = работа, не делает её таковой.
Это это потрясающая новость для тех у кого есть дома личный кабинет то есть применимы для американцев и очень богатых людей у 99% Россиян личного кабинета нет А есть бабушки дедушки и прочее беспокоящие факторы, которые создают невыносимую возможность работать из дома
Пусть люди с отвлекающими детьми и бабушками будут исключениями, которые будут посещать офис, а не наоборот)
В конце концов, всегда есть публичные коворкинги для тех, кому очень надо.
Классно Вы обозначили «американцев». БОльшая часть американцев — совсем не богатые люди. Правда, думаю, средний сотрудник Дропбокса побогаче среднего американца.
Нет, это не эффективно, просто выгодно в данной ситуации. А вообще все циклично - сейчас тренд разбегаться, через пару лет наоборот собираться.
Только не в России. Исследование Inc. Russia: предприниматели не полюбили удалёнку, планируют сократить зарплаты удалённым сотрудникам.
https://incrussia.ru/news/inc-research-wfh/
Ждем как Пятерочка всех отправит на удаление, метро, трамваи всякие, эти вот заводы можно...пусть по домам сидят собирают свои танки вагоны
поинтересуйтесь какой процент в пятерочке сидит работает в магазине, а сколько бухгалтеров, маркетологов, служб безопасностей и т.п. всю эту деятельность можно легко делать из дома
служба безопасности наверное особенно эффективна на удаленке))
Есть мнение, что служба безопасности в Х5 это не только охранники в торговом зале. Впрочем, и тут можно переложить на удаленку, например, наблюдение за камерами.
удивитесь, но такое уже есть. только вот камеры не могут задерживать покупателей или охранять склады.
Новость топ. Сам работаю на удаленке с апреля. Кайф
Сколько кг набрал?
Ну да, дойти до остановки/машины — это же великое количество килокалорий!
эффективность лучше на удаленке? это что-то новое
ну вообще да, на удаленке сотрудник может позволить себе спать утром и переключать мозг на что то другое вечером на час-два больше за счет экономии времени на транспорт (если говорим про крупные города), за счет чего эффективность умственного труда возрастает
ну пока сотрудник спит, другие например работают. а еще сотрудник может захотеть погулять посреди рабочего дня или пожрать часик и опять поспать. или пообщаться со своей семьей. эффективность так и бросается в глаза.
Какая разница чем он занят, если выполняет работу так же как и раньше? В офисе он занимался другими нерабочими вещами, когда не мог работать, теперь занимается чем-то более приятным
ну так дело в том что в массе люди без контроля не выполняют "работу как и раньше"
Зачем тогда держать таких людей? Увольнять их надо и нанимать тех, которые выполняют, в чём проблема?
он её выполняет но не так как раньше. Причём падение эффективности происходит не резко а постепенно, менеджмент этого не замечает. Тут немного удлинняются сроки выполнения задач, там не получилось до нужного сотрудника дозвониться который раньше сидел напротив и тд и тп
Постепенные изменения — это вообще основа жизни, они так и в офисе происходит и надо постоянно менять что-то, чтобы всё шло как надо. Если человек адекватный, а эффективность падает, то надо менять подходы, вот и всё
какие подходы и как менять?
Здорово, что вы задались этим вопросом! Решать как и любую другую проблему — выявить причины, поискать существующие решения или придумать свои и поэкспериментировать :)
"если всё плохо то надо сделать так чтоб всё было хорошо" - отличный совет, спасибо, обязательно воспользуюсь )))
Ну да, конечно, давайте сейчас в комментах решать конкретные проблемы лол
действительно. а че нам. всех уволить, новых набрать, опять уволить..работа подождет
Дак не всех, а тех, кто не работает. Если все не работают, то что-то мне подсказывает, что проблема не в них :)
давайте авторов уволим, наймём новых программистов чтоб с легаси кодом разбирались, вот эффективность попрёт ))))
Ага, в каждую контору прям очередь из достойных кандидатов стоит...
Предложение работы — точно такой же продукт, как и любой другой, надо заниматься его маркетингом и вообще заниматься им, если вы им не занимаетесь, то это ваши проблемы же :) Надо их решать, причину, а не следствие
Предложение работы — точно такой же продукт, как и любой другой
Недавно заметил, что и для соискателей и для потенциальных клиентов примерно одинаковые презентации устраиваю ) (ну только предложения разные и акценты на разных вещах)
он не выполняет работу так же как и раньше. Слишком много соблазнов отвлечься. Плюс мешает семья, далеко не у всех есть отдельные комнаты для работы.
Это уже вопрос кого нанимать и как у них с самодисциплиной) понятно, что всех людей всех профессий на удаленку не перевести, но я не думаю что разработчики в Dropbox это именно те люди, кто может уйти в запой без присмотра и прочее.
С февраля на удалёнке и хотелось бы и дальше в таком формате продолжать.
А мотивация, если тебе интересна твоя сфера, не проблема)
Чаще мужчины против удаления, так как офис это единственное место, где они отдыхают от семьи. Сделал работу за пару часов и можно трындеть... ходить курить, обсуждать мировые проблемы... Женщины больше за удалённую работу. Детей в садик, школу, обед в мультиварку, садись и работай. Если домашние мешают, наушники есть.
Плохому танцору всегда нога мешает, как говориться))) если чел не хочет работать, то ни на удаленке, ни в офисе никакого объёма работ не будет. Уже кучу книг написали по этому поводу.
Будем работать в виртуальной реальности
Соц. капитал вышел из чата.
На самом деле многое зависит от коллектива. Если коллектив не дружит, то есть резон оставлять всех дома.
Думаю через годик многие будут выть как волки и проситься в офис. Все же живое общение с глазу на глаз и по вебке - разные вещи.
Интровертам на хрен не уперся офис с экстравертными сотрудниками, которые больше пи....ят, чем делают.
Стоит заметить сколько сотрудникам добираться до офиса - это не в России, где на метро прыгнул и через 20-40 минут в офисе, в Долине это часто сиди рули баранку 1ч-2ч только в одну сторону
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