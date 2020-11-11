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Aviasales разрешил сотрудникам навсегда перейти на удалёнку — офисы будут использовать как коворкинги Материал редакции
Среди зарубежных компаний постоянную удалёнку сотрудникам предложили Dropbox и Twitter.
- Сервис для поиска авиабилетов Aviasales позволил сотрудникам выбирать, работать из дома или из офиса, рассказали vc.ru в компании, — в том числе после снятия ограничений из-за Covid-19. Офисы в Москве, Санкт-Петербурге и на Пхукете станут коворкингами, без фиксированных рабочих мест.
- В компании отметили, что сотрудники могли и до пандемии работать на удалёнке два месяца в году. Всего в штате Aviasales более 300 человек. Перейти на удалёнку смогут все работники, в том числе менеджмент.
- О планах перейти на гибкий график работы после пандемии, в частности, говорили «Тинькофф» и «Альфа-банк». Сейчас компании в Москве обязаны перевести на работу из дома минимум 30% штата. Среди зарубежных компаний постоянную удалёнку сотрудникам предложили Dropbox, Twitter и другие.
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Вел Колдин
Отличная, развёрнутая новость. Спасибо. Переживаю только за Витю, он полгода из Берлина не мог добраться до Пхукета, добрался, а оказывается мог не добираться :(
Max Kraynov
Друзья из VC, пожалуйста, добавьте важный момент:
принципиальное различие с обычным подходом к удаленке здесь то, что мы теперь нанимаем не только junior сотрудников на удаленку, но и менеджеров вплоть до среднего звена включительно.
Jim BrightheadMax
А как оплата труда зависит от локации? Никак? Или привязана к постоянному месту жительства? Будет ли разница в з/п у менеджеров из Нью-Йорка и Челябинска?
Valentin Dombrovsky
Теперь я знаю ответ на вопрос, что общего между Дропбоксом, Твиттером и Авиасэйлз. :)