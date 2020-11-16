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Таня Боброва
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Московские власти согласовали проект новой штаб-квартиры «Яндекса» с открытым парком и террасой на крыше Материал редакции

Офис построят на месте гостиницы «Корстон» на улице Косыгина.

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Москомархитектура одобрила архитектурно-градостроительное решение для новой штаб-квартиры «Яндекса» на улице Косыгина в Гагаринском районе Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Москомархитектура, РБК

«Фасады облицуют титановыми панелями светлого оттенка, часть стен и атриум закроет витражное остекление. Кровля будет иметь сложный контур с эксплуатируемыми террасами вдоль фасада и на кровле», — рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Три крыла комплекса объединит центральный атриум с прозрачной кровлей и общественным пространством. Высота здания будет варьироваться: чем ближе к жилым домам, тем ниже.

  • «Яндекс» представил проект новой штаб-квартиры в июне 2020 года. Первые два этажа будут открыты для горожан: там появятся кафе, аптеки и другой бизнес. Компания также планирует благоустроить территорию около штаб-квартиры — между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича. Площадь здания составит 170 тысяч м², максимальная высота — 75 м.
  • Проект разработало лондонское бюро PLP Architecture, главный архитектор — президент компании Ли Полисано. В подготовке также участвуют российские бюро АПЕКС и РТДА. Инвестиции в проект «Яндекс» не раскрывает.
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#новость #яндекс

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