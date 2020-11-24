TechCrunch собрал проекты, которые хотят сделать удалёнку интереснее и спонтаннее — для этого они придумывают полноценные игры. Краткий перевод материала.

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Компании создают виртуальные офисы для распределённых команд, в своих продуктах они комбинируют пространственные технологии, анимацию и инструменты вроде Slack. Остаётся одно — убедить инвесторов и пользователей, что это что-то больше, чем Sims для предприятий или постоянные звонки в Zoom, пишет TechCrunch.

Пара проектов, которые работают над этими технологиями.

Branch — виртуальный офис, сделанный зумерами-геймерами

В сервисе бизнес может создать виртуальный офис, где будет всё, что и в обычном: конференц-залы, обеденные столы, кулер для воды или цветок на столе коллеги. Находясь в Branch, можно организовывать собрания или увольнять сотрудников.

У каждого работника есть свой аватар, который перемещается по офису и двигается, когда игрок говорит в микрофон. В сервисе пространственное аудио: сотрудники слышат друг друга, когда подходят близко, если коллега уходит — звук пропадает. Так стартап хочет сделать атмосферу в офисе живее.

Проект запустили братья Дейтон Миллс и Кай Мик Миллс — они с 15 лет создавали серверы в Minecraft для продажи и получали по $1000 в месяц. Кай даже бросил среднюю школу, чтобы работать полный день.

В списке ожидания Branch более 500 компаний. Из текущих пользователей 60% остались в сервисе после месяца использования. Стартап привлёк $1,5 млн инвестиций.

Gather — геймифицированный Zoom

Сервис предлагает платформу, где сотрудники могут создать своего персонажа и ходить по виртуальному миру, который по дизайну похож на инди-игры. В платформе можно параллельно общаться по видео. Здесь тоже работает пространственный звук: лучше слышно человека, который находится ближе в игре.

В течение рабочего дня с помощью функции «похлопать по плечу» можно пригласить коллегу, например, отвлечься и поиграть в бильярд. Также есть возможность создавать собственные интерактивные пространства.

Этот стартап тоже создали молодые разработчики — основатель Филипп Ван окончил колледж в 2019-м. Gather привлёк ангельские деньги, но сторонится институциональных инвесторов — чтобы монетизация работала на пользователей.