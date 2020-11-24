Форум Альфа-Банка про диджитал
До начала осталось:
1104
«Не думаю, что вернёмся к прежнему»: глава PayPal допустил переход большинства работников на «гибридный» график навсегда Материал редакции
По состоянию на конец 2019 года в PayPal работало 23 тысячи человек.
- Большинство сотрудников PayPal будет попеременно работать из дома и из офиса, считает глава компании Дэн Шульман, чьи слова приводит Bloomberg. В конце 2019 года в компании работало 23 200 человек, почти половина из которых — в США, указывает издание.
- «Я не думаю, что мы когда-нибудь вернемся к тому, что было», — заявил он. Часть сотрудников останется на удалёнке навсегда, другая часть вернётся в офис, а некоторые будут чередовать работу в режиме 3/2, объяснил он.
- По его словам, скорее всего большинство работников вернутся в офис только в конце лета 2021 года или в начале осени, когда вакцина от коронавируса будет достаточно распространена.
- В октябре 2020 года Microsoft также объявила, что не вернётся к прежнему режиму работы. Некоторые сотрудники компании смогут навсегда перейти на полную удалёнку. В отличие от других Netflix планирует вернуть сотрудников в офис. По словам главы компании Рида Хастингса, массовый переход на удалёнку не даёт положительных результатов. Он назвал огромным недостатком отсутствие личных встреч, особенно на международном уровне.
- Среди российских компаний о планах навсегда перейти на «гибкий» график работы говорили «Тинькофф» и «Альфа-банк». Aviasales позволил сотрудникам самим выбирать, работать из дома или из офиса, в том числе после пандемии и снятия ограничений.
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0443\u0434\u0430\u043b\u0435\u043d\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","paypal"], "comments": 14, "likes": 6, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "office", "id": 180324, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 24 Nov 2020 14:06:03 +0300", "is_special": false }
Блоги компаний
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Реклама у стримеров, обучение…
HeadHunter купит сервис для…
SEO+контент: как мы повысили…
«Не думаю, что вернёмся к…
Путин подписал закон о…
«Не думаю, что вернёмся к…
Прокуратура Калифорнии обвинила…
«Не думаю, что вернёмся к…
Инди-игры вместо работы: два…
Рассылка Aviasales предлагает…
«Не думаю, что вернёмся к…
Как обучиться программированию
«До свадьбы заживёт»: сервис…
Александр Ковалев
"Covid изменил мир навсегда. Офисные помещения уже не так востребованы." Осталось продать эту мысль своему арендодателю
Vladislav TsyplukhinАлександр
Вам тоже не делают скидки? :)
Для Сохранения
Экономия на рабочих местах, в перспективе и размазанный рабочий график.
Ray SmithДля
А еще массовый рост людей со всякими пассивными болячками из-за снижения подвижности и затворничества.
Nikolay VavilovRay
Массовый всплеск интереса к фитнесу. Вместо часа езды на работу - час прогулок с семьей/детьми на свежем воздухе.
Ray SmithNikolay
Я сужу немного со своей колокольни.
Далеко не у всех есть шило в жопе на фитнесс и прочие активности. А теперь и последняя мотивация двигаться пропадает, а холодильник стал сильно ближе. ну вы понимаете к чему я клоню?
И будьте уверены, таких людей много.
Александр КучеряевRay
Таким людям дорога на работу жизнь не спасет, а вот лишнее время создаст дополнительный стимул на то чтобы делать хоть что-нибудь.
Sergei TimofeyevNikolay
За пивом в магазин )
Nikolay VavilovSergei
огромное поле для новых стартапов! Например - холодное пиво по подписке ровно к окончанию рабочего дня)
Sergei TimofeyevNikolay
В очередь. Это уже существует.
Sergei TimofeyevRay
Переезжайте в загород, в свой дом. Зимой нужно постоянно чистить дорожки, летом - красить дом. ))
Вася ПражкинSergei
А зачем красить дом каждый год?
Sergei TimofeyevВася
Чтобы было чем занять себя. :) Эх, мне вообще не надо красить. :( Поэтому я строю дома. )))
Для Сохранения