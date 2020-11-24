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Лиана Липанова
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«Не думаю, что вернёмся к прежнему»: глава PayPal допустил переход большинства работников на «гибридный» график навсегда Материал редакции

По состоянию на конец 2019 года в PayPal работало 23 тысячи человек.

  • Большинство сотрудников PayPal будет попеременно работать из дома и из офиса, считает глава компании Дэн Шульман, чьи слова приводит Bloomberg. В конце 2019 года в компании работало 23 200 человек, почти половина из которых — в США, указывает издание.
  • «Я не думаю, что мы когда-нибудь вернемся к тому, что было», — заявил он. Часть сотрудников останется на удалёнке навсегда, другая часть вернётся в офис, а некоторые будут чередовать работу в режиме 3/2, объяснил он.
  • По его словам, скорее всего большинство работников вернутся в офис только в конце лета 2021 года или в начале осени, когда вакцина от коронавируса будет достаточно распространена.
  • В октябре 2020 года Microsoft также объявила, что не вернётся к прежнему режиму работы. Некоторые сотрудники компании смогут навсегда перейти на полную удалёнку. В отличие от других Netflix планирует вернуть сотрудников в офис. По словам главы компании Рида Хастингса, массовый переход на удалёнку не даёт положительных результатов. Он назвал огромным недостатком отсутствие личных встреч, особенно на международном уровне.
  • Среди российских компаний о планах навсегда перейти на «гибкий» график работы говорили «Тинькофф» и «Альфа-банк». Aviasales позволил сотрудникам самим выбирать, работать из дома или из офиса, в том числе после пандемии и снятия ограничений.

#paypal #новость #удаленка

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14 комментариев
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Александр Ковалев

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"Covid изменил мир навсегда. Офисные помещения уже не так востребованы." Осталось продать эту мысль своему арендодателю

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Vladislav Tsyplukhin

Александр
0

Вам тоже не делают скидки? :)

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1

Экономия на рабочих местах, в перспективе и размазанный рабочий график.

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Ray Smith

Для
2

А еще массовый рост людей со всякими пассивными болячками из-за снижения подвижности и затворничества.

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Nikolay Vavilov

Ray
2

Массовый всплеск интереса к фитнесу. Вместо часа езды на работу - час прогулок с семьей/детьми на свежем воздухе. 

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Ray Smith

Nikolay
3

Я сужу немного со своей колокольни.
Далеко не у всех есть шило в жопе на фитнесс и прочие активности. А теперь и последняя мотивация двигаться пропадает, а холодильник стал сильно ближе. ну вы понимаете к чему я клоню?
И будьте уверены, таких людей много.

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Александр Кучеряев

Ray
0

Таким людям дорога на работу жизнь не спасет, а вот лишнее время создаст дополнительный стимул на то чтобы делать хоть что-нибудь.

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Sergei Timofeyev

Nikolay
1

За пивом в магазин )

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Nikolay Vavilov

Sergei
0

огромное поле для новых стартапов! Например - холодное пиво по подписке ровно к окончанию рабочего дня)

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Sergei Timofeyev

Nikolay
0

В очередь. Это уже существует.

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Sergei Timofeyev

Ray
1

Переезжайте в загород, в свой дом. Зимой нужно постоянно чистить дорожки, летом - красить дом. ))

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Вася Пражкин

Sergei
0

А зачем красить дом каждый год? 

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Sergei Timofeyev

Вася
1

Чтобы было чем занять себя. :) Эх, мне вообще не надо красить. :( Поэтому я строю дома. )))

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