Одна из старейших компаний Кремниевой долины Hewlett Packard Enterprise перенесёт штаб-квартиру в Техас Материал редакции
На фоне пандемии и перехода на удалёнку компании ставят под сомнение необходимость иметь офис в дорогом регионе.
Hewlett Packard Enterprise объявила, что перевезёт штаб-квартиру из Кремниевой долины в Хьюстон, пишет CNBC. Неясно, скольких сотрудников затронет переезд, но компания заверила, что увольнений не будет.
«Крупнейший центр занятости Hewlett Packard Enterprise в Хьюстоне — привлекательный рынок для найма и удержания талантов. Именно здесь компания строит современный новый кампус», — говорится в квартальной отчётности компании.
Hewlett Packard Enterprise сохранит за собой кампус в Сан-Хосе в Калифорнии, консолидировав в нём несколько своих подразделений, указывает издание.
Пандемия Covid-19 дала повод части технологических компаний покинуть Калифорнию: из-за массового перехода на удалёнку они поставили под сомнение необходимость оставаться в дорогом для жизни регионе.
Однако CNBC отмечает, что шаг Hewlett Packard Enterprise особенно примечателен, поскольку Hewlett Packard — один из первых успехов Кремниевой долины. Компанию в 1939 году основали Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккард в гараже в Пало-Альто. В 2015 году эта компания разделилась на HPE и HP.
А до этого прямо-таки необходимость была им в Калифорнии офис держать?
Мне кажется у них там был офис до того как это стало мейнстримом
Так и есть, они там были первыми, долина с них и началась
Павел бросил с горы снежок и теперь собирается лавина которая вместе с ковидом снесёт долину. Хотя может Павел бросал уже в догонку...
Могли сразу на Аляску перебросить штаб😀
Вот это был бы прорыв! В историю его вписали бы как «кремниевую лихорадку».
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