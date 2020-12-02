На фоне пандемии и перехода на удалёнку компании ставят под сомнение необходимость иметь офис в дорогом регионе.

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Hewlett Packard Enterprise объявила, что перевезёт штаб-квартиру из Кремниевой долины в Хьюстон, пишет CNBC. Неясно, скольких сотрудников затронет переезд, но компания заверила, что увольнений не будет.

«Крупнейший центр занятости Hewlett Packard Enterprise в Хьюстоне — привлекательный рынок для найма и удержания талантов. Именно здесь компания строит современный новый кампус», — говорится в квартальной отчётности компании.

Hewlett Packard Enterprise сохранит за собой кампус в Сан-Хосе в Калифорнии, консолидировав в нём несколько своих подразделений, указывает издание.

Пандемия Covid-19 дала повод части технологических компаний покинуть Калифорнию: из-за массового перехода на удалёнку они поставили под сомнение необходимость оставаться в дорогом для жизни регионе.

Однако CNBC отмечает, что шаг Hewlett Packard Enterprise особенно примечателен, поскольку Hewlett Packard — один из первых успехов Кремниевой долины. Компанию в 1939 году основали Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккард в гараже в Пало-Альто. В 2015 году эта компания разделилась на HPE и HP.