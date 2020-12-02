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Офис
Таня Боброва
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Одна из старейших компаний Кремниевой долины Hewlett Packard Enterprise перенесёт штаб-квартиру в Техас Материал редакции

На фоне пандемии и перехода на удалёнку компании ставят под сомнение необходимость иметь офис в дорогом регионе.

12 комментариев
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Hewlett Packard Enterprise объявила, что перевезёт штаб-квартиру из Кремниевой долины в Хьюстон, пишет CNBC. Неясно, скольких сотрудников затронет переезд, но компания заверила, что увольнений не будет.

«Крупнейший центр занятости Hewlett Packard Enterprise в Хьюстоне — привлекательный рынок для найма и удержания талантов. Именно здесь компания строит современный новый кампус», — говорится в квартальной отчётности компании.

Hewlett Packard Enterprise сохранит за собой кампус в Сан-Хосе в Калифорнии, консолидировав в нём несколько своих подразделений, указывает издание.

Пандемия Covid-19 дала повод части технологических компаний покинуть Калифорнию: из-за массового перехода на удалёнку они поставили под сомнение необходимость оставаться в дорогом для жизни регионе.

Однако CNBC отмечает, что шаг Hewlett Packard Enterprise особенно примечателен, поскольку Hewlett Packard — один из первых успехов Кремниевой долины. Компанию в 1939 году основали Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккард в гараже в Пало-Альто. В 2015 году эта компания разделилась на HPE и HP.

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#новость #hp #кремниеваядоли

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12 комментариев
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From Siberia to London

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А до этого прямо-таки необходимость была им в Калифорнии офис держать?

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ЯжПрограммист

From
8

Мне кажется у них там был офис до того как это стало мейнстримом

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Alexander Agafonov

ЯжПрограммист
2

Так и есть, они там были первыми, долина с них и началась

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Alexandr Simonov

Alexand…
1

Теперь начнётся новая

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Алекс Таций

Alexand…
0

"а он тут все время пел. Мы кафе вокруг него построили" 😀

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Ilya Brin

2
Ответить

BearStrikesBack

1

перспективная в плане комментов новость

Ответить

ЯжПрограммист

1

Павел бросил с горы снежок и теперь собирается лавина которая вместе с ковидом снесёт долину. Хотя может Павел бросал уже в догонку...

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Ruslan Umarkhanov

0

Могли сразу на Аляску перебросить штаб😀

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Alexandr Simonov

Ruslan
1

Вот это был бы прорыв! В историю его вписали бы как «кремниевую лихорадку».

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Pavel Pokrovsky

0

На фоне заиграла Cotton Eye Joe

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Олег

0

Мы рады

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