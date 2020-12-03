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Анна Оленькова
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Играть через Zoom и переносить праздник на январь: что российские компании собираются делать с новогодними корпоративами Материал редакции

Некоторые всё-таки хотят устроить обычное застолье.

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В начале ноября власти Москвы назвали условия для проведения новогодних корпоративов. Количество участников не должно превышать 50 человек, они обязаны соблюдать социальную дистанцию. Само мероприятие должно закончиться до 23 часов.

Ограничения связаны с ростом заболеваемости коронавирусом. В начале декабря 2020 года в России фиксировали по 27–28 тысяч заболевших в сутки.

Представители Qiwi, HeadHunter, Ecwid и других компаний рассказали, какой вариант корпоратива в условиях пандемии выбрали они.

Онлайн-ёлка

В «Ланите» проведут детскую ёлку в онлайне — с играми, мастер-классами, виртуальными Дедом Морозом и Снегурочкой. Компания подготовит подарки для сотрудников и их детей.

Пару месяцев назад мы в «Ланите» отметили день рождения компании — весь день в офисе вещало интернет-радио с ведущими, звонками в эфир, конкурсами и так далее.

Мы получили много положительных отзывов, поэтому будем продолжать экспериментировать с онлайн-форматами.

пресс-служба «Ланита»

Игра через Zoom

Разработчик образовательного ресурса для школ «ЯКласс» хочет провести праздник в формате онлайн-игры, сюжет держится в секрете. Компания соберет всех сотрудников из офисов в России, СНГ и Европы в Zoom. Они разделятся на команды в отдельных комнатах и будут выполнять задания. Также сотрудникам доставят подарки на дом.

В компании указывают, что игра будет новым и при этом безопасным опытом для сотрудников. Изначально планировалось вообще отказаться от корпоратива, но, так как сотрудники с трудом воспринимают недостаток общения, остановились на онлайн-формате.

Корпоратив обойдется «ЯКлассу» в 1000–1500 рублей на человека — это экономнее, чем устраивать праздник в офлайне, говорят представители компании.

Предзаписанное развлекательное шоу

В Qiwi до последнего надеялись объединить онлайн- и офлайн-форматы. Но из-за пандемии сделать этого не получится. Корпоратив устроят не в Zoom, а на другой онлайн-площадке, пока её не выбрали. Программу праздника сейчас прорабатывают.

Мы планируем сформировать интересную программу, включающую как заранее записанный развлекательный контент в стилистике шоу на YouTube, так и интерактивный формат — площадку, где сотрудники смогут пообщаться и поздравить друг друга с наступающими праздниками.

Андрей Савин
руководитель отдела внутренних коммуникаций Qiwi

Клуб, но позже

HeadHunter проведёт корпоратив в офлайне в январе, если эпидемиологическая обстановка станет менее напряженной. Если ситуация не изменится, праздник перенесут на март.

Корпоратив пройдёт в клубе или на другой подобной площадке, программу ещё не прорабатывают. До Нового года сотрудники и их дети получат подарки.

Пока компания составила адвент-календарь, в котором на каждый день даётся по одной рекомендации, челленджу или лайфхаку.

В офисе HeadHunter

«Тайный Санта»

Разработчик конструктора онлайн-магазинов Ecwid хочет провести «Тайного Санту» по почте. Сам обмен подарками в компании обычно проходит не на Новый год, а на отдельной вечеринке Foodporn party. Ecwid потратит на праздник примерно столько же, сколько потратил бы в офлайне (сумму не раскрывает).

Последний корпоратив в честь получения инвестиций Ecwid провела в мае в онлайн-формате. Тогда компания устроила концерт через Zoom и доставила сотрудникам небольшие подарки.

Застолье в ресторане

Создатели сервиса облачного гейминга Playkey с офисом в Перми выбрали для проведения корпоратива развлекательный комплекс, стилизованный под замок. Праздник состоится, если ситуация с коронавирусом не ухудшится.

Мы пригласили классную рок-группу, она будет исполнять каверы. Что касается развлекательной программы, мы не сторонники конкурсов и всевозможных затей. Обычно люди хотят расслабиться, спокойно провести время, попробовать вкусные блюда и пообщаться с коллегами.

пресс-служба Playkey

Бюджет на праздник составит 350 тысяч рублей. Единственной сложностью в Playkey называют постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации.

Офис

Digital-агентство Outside устроит праздник в офисе с пивом, домашней едой, подведением итогов и «Тайным Сантой». В компании есть свой рок-бэнд, так что будет живая музыка. Сотрудникам, которые работают на удаленке, закажут на дом еду.

В среднем на новогодние корпоративы Outside тратит около 200–300 тысяч рублей, веселится примерно половина коллектива — 40–50 человек.

  • 30–40 тысяч рублей уходит на украшение офиса.
  • 100 тысяч — на кейтеринг.
  • 50–100 тысяч — на алкоголь
  • 50 тысяч рублей — на развлечения и услуги ведущего, фотографа, оператора и диджея.

#офис #бизнес #коронавирус #праздники

Анна Оленькова
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Ray Smith

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Удаленная работа, удаленные корпоративы, удаленный фитнесс - прям год сраных суррогатов какой-то.

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