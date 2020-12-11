Но компания учтёт все вынесенные из пандемии уроки, заявил Тим Кук.

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Гендиректор Apple Тим Кук на виртуальной встрече с сотрудниками заявил, что, несмотря на хорошую работу в режиме удалёнки, в конечном итоге они должны вернуться в офисы. Но это произойдет не раньше июня 2021 года, пишет Bloomberg со ссылкой на участников встречи.

Агентство отмечает, что успех Apple несмотря на пандемию может обеспечить большую «гибкость» в работе в будущем.

Нет замены личным встречам, хотя мы многое узнали о том, как работать вне офиса, не жертвуя производительностью или результатами. Все эти уроки важны. К концу пандемии мы сохраним все лучшее, что есть в Apple, и извлечем уроки из наших перемен в этом году. Тим Кук гендиректор Apple

Кук добавил, что из-за проблем, связанных с пандемией, Apple предоставит сотрудникам во многих регионах дополнительный оплачиваемый выходной 4 января. Такой же выходной ввели в Google, добавило издание.

В 2020 году Apple направил на пожертвования больше денег, чем когда-либо с момента запуска программы в 2011 году, заявил глава компании. По его словам, организациям, которые помогают пострадавшим от Covid-19, Apple перевела $5 млн.

Дэн Риччио, старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения, назвал удаленную работу «огромной проблемой» при разработке продуктов, которая обычно выполняется в лабораторных условиях.

Компания пострадала от ограничений на поездки в марте — в это время инженеры обычно ездят в Китай, чтобы помочь начать производство продуктов, запускаемых осенью, сказал он. Сотрудники работали из дома и использовали iPad с AR-программами, чтобы общаться и направлять коллег в Китае. Однако проблемы возникали из-за разницы во времени между странами.