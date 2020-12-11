«Нет замены личным встречам»: сотрудники Apple вернутся в офисы, но не раньше июня 2021 года Материал редакции
Но компания учтёт все вынесенные из пандемии уроки, заявил Тим Кук.
Гендиректор Apple Тим Кук на виртуальной встрече с сотрудниками заявил, что, несмотря на хорошую работу в режиме удалёнки, в конечном итоге они должны вернуться в офисы. Но это произойдет не раньше июня 2021 года, пишет Bloomberg со ссылкой на участников встречи.
Агентство отмечает, что успех Apple несмотря на пандемию может обеспечить большую «гибкость» в работе в будущем.
Кук добавил, что из-за проблем, связанных с пандемией, Apple предоставит сотрудникам во многих регионах дополнительный оплачиваемый выходной 4 января. Такой же выходной ввели в Google, добавило издание.
В 2020 году Apple направил на пожертвования больше денег, чем когда-либо с момента запуска программы в 2011 году, заявил глава компании. По его словам, организациям, которые помогают пострадавшим от Covid-19, Apple перевела $5 млн.
Дэн Риччио, старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения, назвал удаленную работу «огромной проблемой» при разработке продуктов, которая обычно выполняется в лабораторных условиях.
Компания пострадала от ограничений на поездки в марте — в это время инженеры обычно ездят в Китай, чтобы помочь начать производство продуктов, запускаемых осенью, сказал он. Сотрудники работали из дома и использовали iPad с AR-программами, чтобы общаться и направлять коллег в Китае. Однако проблемы возникали из-за разницы во времени между странами.
- Глава Netflix Рид Хастингс также высказался против удалёнки: огромный недостаток — отсутствие личных встреч, особенно на международном уровне, сказал он.
- Тем не менее, некоторые компании полностью переходят на такой режим: в октябре Dropbox навсегда перевела сотрудников на удалёнку и сделала места для совещаний из офисов. Microsoft также разрешила некоторым работникам навсегда перейти на полную удалёнку.
- В России работать из дома сотрудникам разрешил сервис для поиска авиабилетов Aviasales. Офисы в Москве, Санкт-Петербурге и на Пхукете станут коворкингами, без фиксированных рабочих мест.
Отдать на благотворительность 5 млн, при чистой прибыли в 55,2 млрд....это сколько? 0,01%? И это самый большая сумма с 2011 года - что за странная программа благотворительности для галочки...
Так именно поэтому она и имеет возможность отправить 5 млн.
Главный минус удаленки — это размытие границ работы и дома/личной жизни. Достаточно трудно останавливать рабочий день, когда ты сидишь дома за ноутбуком.
Поэтому жду, когда будет возможность гибко выстраивать свою рабочую неделю
самый главный минус, что начальство на работе считает, что у тебя нет проблемы прислать таблицу или какую-то справку в 10 вечера в пятницу, "ну ты же дома, а днем, как ты помнишь, задач почти не было".
Блядь, но я подписывался быть готовым что-то делать с 10 до 19. То, что вам не пришло ничего годного в это время - это моя проблема? С 19 до 10 - моё личное время. А, да, всем насрать же на твое личное время. Оно ничего не стоит. Поэтому потрать его на работу.
Вообще не смотрю почту или сообщения после того, как закончилось рабочее время, а на выходных тем более. То, что днем не было задач, вы в этом не виноваты. Если вы там давно работаете, то думаю можно обозначить, что вы работаете в определенные часы и пусть ставят задачи в это время
Поэтому есть рабочий аккаунт, а есть домашний. Любовь к личным границам хорошо проявляется, когда вам клиенты в 2 часа ночи звонят, так как менеджер просто дал ваш телефон. Решилось просто: новый номер, который не знают на работе, а старый с 9 до 18 работает.
Так может дело не в таком режиме работы, а в более правильном управлении своим временем ?
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