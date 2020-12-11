Офис
Рая Хачатрян

«Нет замены личным встречам»: сотрудники Apple вернутся в офисы, но не раньше июня 2021 года Материал редакции

Но компания учтёт все вынесенные из пандемии уроки, заявил Тим Кук.

10 комментариев
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Гендиректор Apple Тим Кук на виртуальной встрече с сотрудниками заявил, что, несмотря на хорошую работу в режиме удалёнки, в конечном итоге они должны вернуться в офисы. Но это произойдет не раньше июня 2021 года, пишет Bloomberg со ссылкой на участников встречи.

Агентство отмечает, что успех Apple несмотря на пандемию может обеспечить большую «гибкость» в работе в будущем.

Нет замены личным встречам, хотя мы многое узнали о том, как работать вне офиса, не жертвуя производительностью или результатами. Все эти уроки важны. К концу пандемии мы сохраним все лучшее, что есть в Apple, и извлечем уроки из наших перемен в этом году.

Тим Кук
гендиректор Apple

Кук добавил, что из-за проблем, связанных с пандемией, Apple предоставит сотрудникам во многих регионах дополнительный оплачиваемый выходной 4 января. Такой же выходной ввели в Google, добавило издание.

В 2020 году Apple направил на пожертвования больше денег, чем когда-либо с момента запуска программы в 2011 году, заявил глава компании. По его словам, организациям, которые помогают пострадавшим от Covid-19, Apple перевела $5 млн.

Дэн Риччио, старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения, назвал удаленную работу «огромной проблемой» при разработке продуктов, которая обычно выполняется в лабораторных условиях.

Компания пострадала от ограничений на поездки в марте — в это время инженеры обычно ездят в Китай, чтобы помочь начать производство продуктов, запускаемых осенью, сказал он. Сотрудники работали из дома и использовали iPad с AR-программами, чтобы общаться и направлять коллег в Китае. Однако проблемы возникали из-за разницы во времени между странами.

  • Глава Netflix Рид Хастингс также высказался против удалёнки: огромный недостаток — отсутствие личных встреч, особенно на международном уровне, сказал он.
  • Тем не менее, некоторые компании полностью переходят на такой режим: в октябре Dropbox навсегда перевела сотрудников на удалёнку и сделала места для совещаний из офисов. Microsoft также разрешила некоторым работникам навсегда перейти на полную удалёнку.
  • В России работать из дома сотрудникам разрешил сервис для поиска авиабилетов Aviasales. Офисы в Москве, Санкт-Петербурге и на Пхукете станут коворкингами, без фиксированных рабочих мест.

#новость #apple

10 комментариев
4
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Maksim Momonov

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Отдать на благотворительность 5 млн, при чистой прибыли в 55,2 млрд....это сколько? 0,01%? И это самый большая сумма с 2011 года - что за странная программа благотворительности для галочки...

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Sergey Fomkin

Maksim
1

Так именно поэтому она и имеет возможность отправить 5 млн.

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Sergei Timofeyev

Sergey
0

Вместо тысячи слов осуждения.

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Эльмин Алиев

3

Главный минус удаленки — это размытие границ работы и дома/личной жизни. Достаточно трудно останавливать рабочий день, когда ты сидишь дома за ноутбуком.
Поэтому жду, когда будет возможность гибко выстраивать свою рабочую неделю

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Карл

Эльмин
10

самый главный минус, что начальство на работе считает, что у тебя нет проблемы прислать таблицу или какую-то справку в 10 вечера в пятницу, "ну ты же дома, а днем, как ты помнишь, задач почти не было".
Блядь, но я подписывался быть готовым что-то делать с 10 до 19. То, что вам не пришло ничего годного в это время - это моя проблема? С 19 до 10 - моё личное время. А, да, всем насрать же на твое личное время. Оно ничего не стоит. Поэтому потрать его на работу.

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Sergei Timofeyev

Карл
0

Решается наличием личных аккаунтов, а не рабочих.

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Vano Morgano

Карл
0

Вообще не смотрю почту или сообщения после того, как закончилось рабочее время, а на выходных тем более. То, что днем не было задач, вы в этом не виноваты. Если вы там давно работаете, то думаю можно обозначить, что вы работаете в определенные часы  и пусть ставят задачи в это время

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Sergei Timofeyev

Эльмин
0

Поэтому есть рабочий аккаунт, а есть домашний. Любовь к личным границам хорошо проявляется, когда вам клиенты в 2 часа ночи звонят, так как менеджер просто дал ваш телефон. Решилось просто: новый номер, который не знают на работе, а старый с 9 до 18 работает.

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Сергей Леопольдович

Эльмин
0

Так может дело не  в таком режиме работы, а в более правильном управлении своим временем ? 

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MEGAtraXXXer666

–1

Точно 🏳️‍🌈!!!

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