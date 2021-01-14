Офис
Рая Хачатрян

Mail.ru Group навсегда переведёт сотрудников на гибридную форму работы Статьи редакции

Компания будет совмещать удалёнку и работу из офиса.

  • По самой свежей статистике, всего 5% сотрудников компании хотят вернуться в офис на постоянную работу, 30% — за удалёнку, а все остальные — за гибридную форму, сообщил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, выступая на Гайдаровском форуме.
  • По его словам, осенью компания в режиме эксперимента работала по разным гибридным моделям: коворкинг, фиксированные дни посещения офиса и другое. Компания думает над подходящим вариантом — от него будут зависеть и затраты.
  • «К сожалению, мы были вынуждены остановить эксперименты из-за роста заболеваемости, но после завершения эпидемии планируем к ним вернуться. Это будет точно гибрид, но непонятно в какой форме. От формы будут зависеть затраты», — рассказал Добродеев.
  • Глава компании также поделился своим видением работы компаний в будущем: в течение следующих нескольких лет станет меньше офисов, но больше помещений, где люди «встречаются, обмениваются идеями и мотивируются», считает он.
  • В конце марта 2020 года Mail.ru Group перевела работников на дистанционную работу. Добродеев добавил, что сотрудники в результате стали более эффективными, а 2020 год стал для компании одним из лучших за последние 5-6 лет.

#новость #mailrugroup #удаленка

5195 просмотров
23 23 комментария
15
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23 комментария
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Airat Kafman

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Гибридная форма работы: когда работаешь из дома, но ты давно уже живешь в офисе.

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Публичный кофе

Airat
2

Гибридная форма - это когда ты по должностной инструкции выполняешь обязанности, а в реальности целыми днями пинаешь хуи

Ответить

⛄️ Игорь

Airat
2

Не, это значит что ты работаешь на работе, а потом приходишь домой и продолжаешь

Ответить

Светлана Завацкая

Airat
0

Вот теперь меняют постоянное место жительства)
Раньше гнали с дома в офис, а теперь обратно. И как всегда народ не доволен.

Ответить

Сергей Ермилов

6

Все эти новости никогда до конца не дописывают, какой вообще смысл в таких новостях?

"... навсегда переведёт сотрудников на гибридную форму работы ... но это не точно... а может и не переведет ... а может и переведет, но не скоро ... кто знает, когда кто-то кого-то переведет..."

Никто ни за что не отвечает. У нас давно никто не несет никакой ответственности за свои слова.

Ответить

Alexey Ivanov

Сергей
1

Кто-то план выполняет по упоминаниям в прессе. Статья пустая чуть более, чем на 100%

Ответить

Стратегический нос

Сергей
0

«В Эннской области построят завод по производству металлоизделий»

Вот чем тебе не новость? Ведь в ней прекрасно всё! 🤭

Ответить

Капитал Калыч

6
Ответить

Д Б

0

Как по мне, так удалённая неоспоримо лучше. Если человек с утра успевает хапануть львиную долю стресса, то о какой работоспособности может идти речь?)
Проснуться за 2-3 часа до начала рабочего дня, часик трястись в переполненном общественном транспорте. Даже если есть личное авто, то все-равно пробки. Все это стресс и трата времени вхолостую.
Если человек только устроился на работу, то скорее всего у него должна пройти «акклиматизация», привыкание к коллективу, у новому окружению, к правилам и так далее.
Вопрос только в том, может ли человек оставаться продуктивным, выполняя свои обязанности?

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Eugene Danilov

Д
15

А что, в твоем мире есть только два варианта — "работать из дома" и "час в переполненном общественном транспорте, пробки на авто, стресс"? Давай удивлю: можно жить в пешей доступности от офиса, или добираться 5-10 минут на авто без пробок и стресса. В этом случае дорога в офис / из офиса служит отличным способном немного разгрузить голову и переключиться на рабочий ритм (и наоборот)

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Д Б

Eugene
0

Ну да, возможно ты в чём-то прав. Но нельзя сказать, что все 100% случаев попадают под твою или мою теорию, верно?
Все зависит от конкретного человека

Ответить

Artemy

Eugene
0

Да-да! Помню, купить квартиру в полутора минутах пешком от офиса было одним из моих лучших инвестиционных решений!

Ответить

Публичный кофе

Eugene
0

Ну это же тоже работа в офисе, просто ближе -) 

Ответить

Alexey

Д
0

И коньяк по утрам можно спокойно пить

Ответить

Д Б

Alexey
0

Почему только по утрам?😂
А ещё можно в трусах перед пк сидеть)

Ответить

Публичный кофе

Д
0

Или без трусов и с коньяком.
Можно ещё с дудкой, но это на любителя

Ответить

Pavel Pavel

1

В принципе правильно

Ответить

Max Chirin

1

Не люблю я эту вашу удаленку. У меня через 2 недели крыша течь начинает.

Ответить

Алексей Клыков

0

Скайлайт уже выставили на продажу?

Ответить

Никита Сотников

Алексей
1

Рано сделал выводы по поводу его выставления)

Ответить

Денис Глюк

Алексей
0

вместе с нашими вещами продадут.

Ответить

Антон

0

Дома хорошо работать. Днём делаешь свои дела, а ночью работаешь в комфортных условиях.

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Николай Западный

0

А зарплата тоже будет гибридная?

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