Mail.ru Group навсегда переведёт сотрудников на гибридную форму работы Статьи редакции
Компания будет совмещать удалёнку и работу из офиса.
- По самой свежей статистике, всего 5% сотрудников компании хотят вернуться в офис на постоянную работу, 30% — за удалёнку, а все остальные — за гибридную форму, сообщил гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, выступая на Гайдаровском форуме.
- По его словам, осенью компания в режиме эксперимента работала по разным гибридным моделям: коворкинг, фиксированные дни посещения офиса и другое. Компания думает над подходящим вариантом — от него будут зависеть и затраты.
- «К сожалению, мы были вынуждены остановить эксперименты из-за роста заболеваемости, но после завершения эпидемии планируем к ним вернуться. Это будет точно гибрид, но непонятно в какой форме. От формы будут зависеть затраты», — рассказал Добродеев.
- Глава компании также поделился своим видением работы компаний в будущем: в течение следующих нескольких лет станет меньше офисов, но больше помещений, где люди «встречаются, обмениваются идеями и мотивируются», считает он.
- В конце марта 2020 года Mail.ru Group перевела работников на дистанционную работу. Добродеев добавил, что сотрудники в результате стали более эффективными, а 2020 год стал для компании одним из лучших за последние 5-6 лет.
Гибридная форма работы: когда работаешь из дома, но ты давно уже живешь в офисе.
Публичный кофе
Гибридная форма - это когда ты по должностной инструкции выполняешь обязанности, а в реальности целыми днями пинаешь хуи
Вот теперь меняют постоянное место жительства)
Раньше гнали с дома в офис, а теперь обратно. И как всегда народ не доволен.
Все эти новости никогда до конца не дописывают, какой вообще смысл в таких новостях?
"... навсегда переведёт сотрудников на гибридную форму работы ... но это не точно... а может и не переведет ... а может и переведет, но не скоро ... кто знает, когда кто-то кого-то переведет..."
Никто ни за что не отвечает. У нас давно никто не несет никакой ответственности за свои слова.
Кто-то план выполняет по упоминаниям в прессе. Статья пустая чуть более, чем на 100%
Стратегический нос
«В Эннской области построят завод по производству металлоизделий»
Вот чем тебе не новость? Ведь в ней прекрасно всё! 🤭
Как по мне, так удалённая неоспоримо лучше. Если человек с утра успевает хапануть львиную долю стресса, то о какой работоспособности может идти речь?)
Проснуться за 2-3 часа до начала рабочего дня, часик трястись в переполненном общественном транспорте. Даже если есть личное авто, то все-равно пробки. Все это стресс и трата времени вхолостую.
Если человек только устроился на работу, то скорее всего у него должна пройти «акклиматизация», привыкание к коллективу, у новому окружению, к правилам и так далее.
Вопрос только в том, может ли человек оставаться продуктивным, выполняя свои обязанности?
А что, в твоем мире есть только два варианта — "работать из дома" и "час в переполненном общественном транспорте, пробки на авто, стресс"? Давай удивлю: можно жить в пешей доступности от офиса, или добираться 5-10 минут на авто без пробок и стресса. В этом случае дорога в офис / из офиса служит отличным способном немного разгрузить голову и переключиться на рабочий ритм (и наоборот)
Скайлайт уже выставили на продажу?
Дома хорошо работать. Днём делаешь свои дела, а ночью работаешь в комфортных условиях.
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