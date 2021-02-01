Сеть с оценкой в $1 млрд столкнулась с проблемами из-за пандемии и теперь вынуждена продать бизнес.

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Сеть коворкингов Knotel объявила, что проведёт процедуру банкротства, и потом её купит основной кредитор Newmark Group.

Newmark Group предоставит Knotel $20 млн для выплаты заработной платы и непогашенных счетов.

За десять месяцев 2020 года Knotel потеряла в общей сложности $202,3 млн, пишет Business Insider со ссылкой на документы. В 2019 году убытки Knotel составили $223 млн, выручка достигла $370 млн.

Кроме того, за несколько месяцев Knotel получила десятки судебных исков в нескольких штатах от арендодателей и кредиторов — они утверждают, что фирма должна миллионы долларов неоплаченной арендной платы и других обязательств.

По данным издания, кредиторская задолженность Knotel выросла с $54,4 млн в январе 2020 года до $119,8 млн в октябре, а дебиторская задолженность подскочила с $6 млн до $75,4 млн.

Knotel в 2016 году основали американец Амол Сарва и россиянин Эдуард Шендерович — сооснователь компании SUP Media, купившей «Живой журнал». Офисы Knotel есть в США, Европе и Азии. По данным Crunchbase, за всё время существования стартап привлёк $560 млн.