Офис
Евгения Евсеева

Международная сеть коворкингов Knotel с сооснователем из России подала на банкротство Статьи редакции

Сеть с оценкой в $1 млрд столкнулась с проблемами из-за пандемии и теперь вынуждена продать бизнес.

13 13 комментариев
1328 просмотров

Сеть коворкингов Knotel объявила, что проведёт процедуру банкротства, и потом её купит основной кредитор Newmark Group.

Newmark Group предоставит Knotel $20 млн для выплаты заработной платы и непогашенных счетов.

За десять месяцев 2020 года Knotel потеряла в общей сложности $202,3 млн, пишет Business Insider со ссылкой на документы. В 2019 году убытки Knotel составили $223 млн, выручка достигла $370 млн.

Кроме того, за несколько месяцев Knotel получила десятки судебных исков в нескольких штатах от арендодателей и кредиторов — они утверждают, что фирма должна миллионы долларов неоплаченной арендной платы и других обязательств.

По данным издания, кредиторская задолженность Knotel выросла с $54,4 млн в январе 2020 года до $119,8 млн в октябре, а дебиторская задолженность подскочила с $6 млн до $75,4 млн.

Knotel в 2016 году основали американец Амол Сарва и россиянин Эдуард Шендерович — сооснователь компании SUP Media, купившей «Живой журнал». Офисы Knotel есть в США, Европе и Азии. По данным Crunchbase, за всё время существования стартап привлёк $560 млн.

В августе 2019 года Knotel привлекла $400 млн при оценке в $1 млрд. В марте 2020 года на фоне пандемии сеть уволила 30% сотрудников, ещё 20% штата ушли в отпуск — всего около 200 человек. В июле Forbes узнал, что сеть коворкингов может лишиться оценки свыше $1 млрд в новом раунде инвестиций.

#новость #knotel

13 13 комментариев
4
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","knotel"], "comments": 13, "likes": 4, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "office", "id": 203098, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 01 Feb 2021 11:35:57 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Константин Полухтин

14

А как там дела у коворкингов Аяза Шабутдинова?

Ответить

Александр Петров

Константин
3

Как всегда, растут невероятными темпами. "До пандемии я искал, что мне покушать, а сейчас я купил себе Ламборджини"...

Ответить

Airat Kafman

Константин
2

Открывается в родной Удмуртии. Шендеровичу и не снились наши "послабления".

Ответить

Гарик Авакян

6

Коворкинг, в пандемию 😂😂😂

Ответить

Sergei Timofeyev

3

Как там WeWork поживает? :)

Ответить

Антон

1

Самая убыточная отрасль 

Ответить

Nikolay Belousov

1

Занятно пересмотреть интервью о Knotel.

Ответить

Alexander Mitryashkin

0

Коворкинг с оценкой в 1 млрд долларов) дааа, мне кажется, инвесторы просто боятся признаться что облажались

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexander
0

Оценка и капа ничего не стоят. Часто - лишь ожидания инвесторов (пузырь) неподкреплённый ничем.

Ответить

Alexander Mitryashkin

Sergei
1

Так и я о том же. Мне кажется, все просто делают серьезные лица и говорят, что "ну эта компания того стоит, наши ожидания не могут не врать". Такой себе инвестиционный петтинг)

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexand…
1

«Серьёзное лицо ещё не признак ума, все глупости на земле делаются именно с таким выражением лица»

Ответить

Ваня Пупкмн

0

Первые пошли.

Ответить

Andreas Lapueros

0

Эдуард Шендерович - купил дохлый ЖЖ, сейчас купил сдохший Knotel? Феноменальное везение и бизнес-чутьё  

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

DD Planet
Подписан
Отписаться
Digital-интегратор DD Planet занял 2 место в рейтинге ИТ-работодателей России 2020
Портал «Хабр Карьера» представил итоги ежегодного рейтинга лучших ИТ-работодателей России. Digital-интегратор DD Planet…
0
Evrone
Подписан
Отписаться
Кейс Jiseki Health: подход Whole-Person Care — больше, чем социальный анамнез
Каждый раз, когда вы попадаете в травмпункт с какой-то проблемой, врач подробно спрашивает о происшествии, потому что д…
0
Ясно
Подписан
Отписаться
Психологическая поддержка сотрудников «Ясно»: кейс Skyeng
В ноябре 2020 года мы провели краткий курс для компании Skyeng. В конце года подвели итоги, получили развернутый фидбэк…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Дюша Метёлкин
за день
[@191607|Авито] — упыри. Не пользуйтесь Авито, экономьте время и нервы. 
Продал товар через «Авито Доставку», но не получил деньги даже спустя пять месяцев. Продолжение
Юрий Другач
за неделю
Может пользователи Реддит по приколу поднимут курс рубля?
Пользователи Reddit «по приколу» подняли акции «вымирающих» розничных магазинов игр GameStop более чем на 360%

Комментарии

Денис Демидов

«Наша цель — сделать…

ЯжПрограммист

«Ъ»: «Яндекс», Google и другие…

Murat Oshroev

Xiaomi подала в суд на…

Andrew Stepanov

Кто действительно выиграл и…

Александр Кучеряев

Где женщинам искать инвестиции?

Max Okhrimenko

Apple выпустила расширение для…

Murat Oshroev

Xiaomi подала в суд на…

Max Okhrimenko

Apple выпустила расширение для…

Георгий Владимирович

Blue Chips — экономическая…

Alexander Matveev

Как найти энергию на личные…

Mike Kosulin

Apple выпустила расширение для…

Andreas Lapueros

Международная сеть коворкингов…

Денис Лукьянов

​Нет прозрачности в…

fudzi dream

Как найти энергию на личные…

Art Kha

Поддержка «Тинькофф Мобайл…

Георгий Владимирович

Blue Chips — экономическая…

Мария Овчинникова

Как антитабачная политика США…

Игорь Протасов

«Ъ»: «Яндекс», Google и другие…

Ильяс Юсупов

Добавьте воды: почему…

Ruslan Saidov

Apple выпустила расширение для…
null