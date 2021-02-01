Международная сеть коворкингов Knotel с сооснователем из России подала на банкротство Статьи редакции
Сеть с оценкой в $1 млрд столкнулась с проблемами из-за пандемии и теперь вынуждена продать бизнес.
Сеть коворкингов Knotel объявила, что проведёт процедуру банкротства, и потом её купит основной кредитор Newmark Group.
Newmark Group предоставит Knotel $20 млн для выплаты заработной платы и непогашенных счетов.
За десять месяцев 2020 года Knotel потеряла в общей сложности $202,3 млн, пишет Business Insider со ссылкой на документы. В 2019 году убытки Knotel составили $223 млн, выручка достигла $370 млн.
Кроме того, за несколько месяцев Knotel получила десятки судебных исков в нескольких штатах от арендодателей и кредиторов — они утверждают, что фирма должна миллионы долларов неоплаченной арендной платы и других обязательств.
По данным издания, кредиторская задолженность Knotel выросла с $54,4 млн в январе 2020 года до $119,8 млн в октябре, а дебиторская задолженность подскочила с $6 млн до $75,4 млн.
Knotel в 2016 году основали американец Амол Сарва и россиянин Эдуард Шендерович — сооснователь компании SUP Media, купившей «Живой журнал». Офисы Knotel есть в США, Европе и Азии. По данным Crunchbase, за всё время существования стартап привлёк $560 млн.
В августе 2019 года Knotel привлекла $400 млн при оценке в $1 млрд. В марте 2020 года на фоне пандемии сеть уволила 30% сотрудников, ещё 20% штата ушли в отпуск — всего около 200 человек. В июле Forbes узнал, что сеть коворкингов может лишиться оценки свыше $1 млрд в новом раунде инвестиций.
А как там дела у коворкингов Аяза Шабутдинова?
Как всегда, растут невероятными темпами. "До пандемии я искал, что мне покушать, а сейчас я купил себе Ламборджини"...
Открывается в родной Удмуртии. Шендеровичу и не снились наши "послабления".
Коворкинг с оценкой в 1 млрд долларов) дааа, мне кажется, инвесторы просто боятся признаться что облажались
Оценка и капа ничего не стоят. Часто - лишь ожидания инвесторов (пузырь) неподкреплённый ничем.
Так и я о том же. Мне кажется, все просто делают серьезные лица и говорят, что "ну эта компания того стоит, наши ожидания не могут не врать". Такой себе инвестиционный петтинг)
«Серьёзное лицо ещё не признак ума, все глупости на земле делаются именно с таким выражением лица»
Эдуард Шендерович - купил дохлый ЖЖ, сейчас купил сдохший Knotel? Феноменальное везение и бизнес-чутьё
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