Сооснователь Knotel Эдуард Шендерович уйдёт из совета директоров сети коворкингов на фоне её банкротства — Insider Статьи редакции
«Просто отхожу в сторону на какое-то время», — написал он.
- Об этом Шендерович написал в письме к сотрудникам, пишет Insider (ранее Business Insider). На посту главы совета директоров его сменит гендиректор компании Амол Сарва (Amol Sarva), который будет совмещать обе должности. В Knotel не ответили на запрос издания.
- «Для ясности: я не бегу с коробля — я надеюсь вернуться после того, как закончится процесс по статье 11. Просто отхожу в сторону на какое-то время», — сообщил топ-менеджер в письме, которое приводит издание. О своих планах на время отсутствия он не рассказал.
- 1 февраля международная сеть коворкингов подала на банкротство, столкнувшись с ростом проблем из-за пандемии. В 2019 году убытки Knotel составили $223 млн при выручке в $370 млн; за десять месяцев 2020 года компания потеряла в общей сложности $202,3 млн.
- Амол Сарва и Эдуард Шендерович основали Knotel в 2015 году. В 2019 году инвесторы оценили компанию в $1 млрд. Шендерович также соосновал медиакомпанию SUP Media, купившую платформу для блогов LiveJournal. У него также есть собственный венчурный фонд Kite Ventures, который в том числе инвестировал в сервис доставки еды Delivery Hero.
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