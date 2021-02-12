Spotify разрешила сотрудникам выбирать между работой из офиса и дома Статьи редакции
«Работа — это не то, ради чего приходишь в офис, а то, чем занимаешься», — считают в компании.
Сотрудники Spotify после пандемии смогут выбрать один из вариантов, либо совмещать их. Каждый сможет подобрать подходящий для себя режим и утвердить его с руководителем.
«Работа — это не то, ради чего приходишь в офис, это то, чем ты занимаешься», — заявила компания. По мнению Spotify, эффективность нельзя измерить количеством часов, проведённых в офисе. Наоборот, повысить её может свобода выбора.
Сотрудники также смогут выбирать, в каких городах и странах они хотят работать. Если в этих местах не будет офиса Spotify, компания готова оплатить своим сотрудникам коворкинг.
- В октябре 2020 года Dropbox навсегда перевела сотрудников на удалёнку, а офисы компании стали местами для совещаний. После этого Dropbox объявила, что уволит 11% сотрудников — из-за перехода на удалёнку компании нужно меньше работников.
- Глава PayPal Дэн Шульман заявил, что к прежнему режиму работы вернуться не получится. Сотрудники компании будут работать в «гибридном» формате: часть навсегда останется на удалёнке, часть вернётся в офис, а некоторые будут чередовать работу в режиме 3/2.
- Некоторые компании решили полностью перейти на работу из дома: в октябре навсегда перевела сотрудников на удалёнку Dropbox, оборудовав места для совещаний в офисах. Также Microsoft разрешила некоторым работникам полностью перейти на удалёнку.
- Среди российских компаний о планах навсегда перейти на «гибкий» график работы говорили «Тинькофф» и «Альфа-банк». Сервис для поиска авиабилетов Aviasales разрешил сотрудникам выбирать между работой из дома и из офиса. Mail.ru Group сообщила, что навсегда переведёт сотрудников на гибридную форму работы — компания будет совмещать удалёнку и работу из офиса.
Зачем тратить энергию на дорогу, которая изматывает... Дома работать комфортнее. Тишина, покой и полное погружение в дела.
... если маленький ребёнок не подбегает к вам каждые 5 мин и тянет за руку играть)
Газовый самолет
Это зависит от того, как вы к детям относитесь. Мне двое как раз помогали именно потому что каждые полчаса подбегали 'папа, дай целовашку' -)
Ну молодцы, что сказать!
У нас наоборот, подпиши-ка приказ о выводе на дистанционку (потому что так надо и так приказало региональное правительство и тем самым мы прикрыли свой зад от штрафа) а сам продолжай ходить на работу, если что, скажешь мышку забыл или еще что. Хотя сама работа не зависит от местонахождения (т.к программер)
Совершенно здравый и правильный подход.
Я не вижу никакого смысла работать из офиса для большинства сотрудников крупных компаний
Да, но тут есть например такой нюанс, что так компаниям сложнее предотвращать утечки различных данных, исходных кодов итп.
А есть it-компании, где теперь как то по другому?
Да, некоторые все еще хотят гибридный режим, список выше
По-моему, такая схема идеальна. Есть альтернатива. Не все любят работать в офисе, равно как не все любят работать удаленно (ну или нет пространства). А оплата коворкинга вообще звучит как мечта))
Ага, а еще это, наверное, будет означать " Хер вам а не релокация в нормальную страну. Вот вам деньги на коворкинг, и сидите в вашем мордоре".
Да, похоже теперь мир уже не будет прежним.
Вообще удобно из дома работать. Главное приучить себя не отвлекаться.
Для Москвы вообще минус 2 часа, которые тратил на дорогу.
Думаю, скоро у фитнес клубов увеличатся доходы.
Блоги компаний
Показать еще