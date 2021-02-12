«Работа — это не то, ради чего приходишь в офис, а то, чем занимаешься», — считают в компании.

Сотрудники Spotify после пандемии смогут выбрать один из вариантов, либо совмещать их. Каждый сможет подобрать подходящий для себя режим и утвердить его с руководителем.

«Работа — это не то, ради чего приходишь в офис, это то, чем ты занимаешься», — заявила компания. По мнению Spotify, эффективность нельзя измерить количеством часов, проведённых в офисе. Наоборот, повысить её может свобода выбора.

Сотрудники также смогут выбирать, в каких городах и странах они хотят работать. Если в этих местах не будет офиса Spotify, компания готова оплатить своим сотрудникам коворкинг.

В октябре 2020 года Dropbox навсегда перевела сотрудников на удалёнку, а офисы компании стали местами для совещаний. После этого Dropbox объявила, что уволит 11% сотрудников — из-за перехода на удалёнку компании нужно меньше работников.

Глава PayPal Дэн Шульман заявил, что к прежнему режиму работы вернуться не получится. Сотрудники компании будут работать в «гибридном» формате: часть навсегда останется на удалёнке, часть вернётся в офис, а некоторые будут чередовать работу в режиме 3/2.



Некоторые компании решили полностью перейти на работу из дома: в октябре навсегда перевела сотрудников на удалёнку Dropbox, оборудовав места для совещаний в офисах. Также Microsoft разрешила некоторым работникам полностью перейти на удалёнку.



Среди российских компаний о планах навсегда перейти на «гибкий» график работы говорили «Тинькофф» и «Альфа-банк». Сервис для поиска авиабилетов Aviasales разрешил сотрудникам выбирать между работой из дома и из офиса. Mail.ru Group сообщила, что навсегда переведёт сотрудников на гибридную форму работы — компания будет совмещать удалёнку и работу из офиса.

