Во всём виноват коронавирус.

Обеденный перерыв (la pause déjeuner) во Франции долгое время считался священным. До сих пор Трудовой кодекс страны запрещал компаниям разрешать сотрудникам есть в помещениях, отведённых для работы. Это отражало важность приёмов пищи в национальной культуре. До пандемии французы зачастую обедали вместе в бистро, заказывая два-три блюда, пишет CNN.

Правительство посчитало, что снятие запрета на обеды в офисе поможет бороться с распространением коронавируса. Сейчас из-за правил дистанцирования люди без масок должны находиться в метре друг от друга, в том числе и в кафетериях в офисных зданиях.

Рестораны, бары и кафе во Франции закрыты с конца октября 2020 года. По всей стране после 18:00 действует комендантский час. По данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции с начала пандемии зарегистрировали 3,52 миллиона заболевших Covid-19. Умерли почти 82 тысячи человек.