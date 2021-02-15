Жителям Франции разрешили обедать на рабочем месте — раньше это нарушало Трудовой кодекс Статьи редакции
Во всём виноват коронавирус.
Обеденный перерыв (la pause déjeuner) во Франции долгое время считался священным. До сих пор Трудовой кодекс страны запрещал компаниям разрешать сотрудникам есть в помещениях, отведённых для работы. Это отражало важность приёмов пищи в национальной культуре. До пандемии французы зачастую обедали вместе в бистро, заказывая два-три блюда, пишет CNN.
Правительство посчитало, что снятие запрета на обеды в офисе поможет бороться с распространением коронавируса. Сейчас из-за правил дистанцирования люди без масок должны находиться в метре друг от друга, в том числе и в кафетериях в офисных зданиях.
Рестораны, бары и кафе во Франции закрыты с конца октября 2020 года. По всей стране после 18:00 действует комендантский час. По данным Университета Джонса Хопкинса, во Франции с начала пандемии зарегистрировали 3,52 миллиона заболевших Covid-19. Умерли почти 82 тысячи человек.
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