ВТБ отправил сотрудников офиса в «Москва-Сити» на удалёнку из-за угрозы атаки дронов — The Bell

Источники The Bell в Ozon и «Сбере», у которых тоже есть офисы в «Сити», заявили, что у них ограничения не вводились. Кроме корпораций, в «Сити» расположены офисы трёх министерств — Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторга. Их на удалёнку тоже пока не отправляли.