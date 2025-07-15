ВТБ отправил сотрудников офиса в «Москва-Сити» на удалёнку из-за угрозы атаки дронов — The Bell

Пока ограничения ввели на две недели, говорит собеседник издания.Источник: ShutterstockСотрудников центрального офиса ВТБ в «Москва-Сити» уведомили, что им придётся перейти на удалённую работу, 11 июля 2025 года, пишет The Bell со ссылкой на источники. Откуда ВТБ получил предупреждение о возможных атаках — неизвестно.Уже 14 июля большая часть сотрудников офиса осталась дома. По словам одного из собеседников издания, на рабочих местах в «Сити» разрешено оставить не больше 20% персонала.Telegram-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня» также сообщил, что «некоторые организации» с офисами в башнях «Москва-Сити» переводят своих сотрудников на удалённую работу из-за возможных атак беспилотников в ближайшие две недели. Какие это компании — не уточнили.Источники The Bell в Ozon и «Сбере», у которых тоже есть офисы в «Сити», заявили, что у них ограничения не вводились. Кроме корпораций, в «Сити» расположены офисы трёх министерств — Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторга. Их на удалёнку тоже пока не отправляли.#новости #втб