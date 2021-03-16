Веб-плагин Zoom Escaper создаёт искусственные помехи и проблемы с подключением, чтобы можно было избежать видео- и аудиовстреч по «уважительной причине». Это работа американского разработчика Сэма Лавина, пишет The Verge.

Среди звуков, которые можно добавить фоном — лай собаки, плачь ребёнка, «сосед с дрелью», имитация проблем с подключением и другие. Чтобы активировать плагин, нужно скачать программу VB-Audio и настроить микрофон. На сайте Zoom Escaper есть инструкция, как это сделать.