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Таня Боброва

Zoom Escaper — сервис, который имитирует неполадки и «соседа с дрелью», чтобы избежать созвонов Статьи редакции

Уважительная причина закончить звонок, пока ещё не поздно.

Веб-плагин Zoom Escaper создаёт искусственные помехи и проблемы с подключением, чтобы можно было избежать видео- и аудиовстреч по «уважительной причине». Это работа американского разработчика Сэма Лавина, пишет The Verge.

Среди звуков, которые можно добавить фоном — лай собаки, плачь ребёнка, «сосед с дрелью», имитация проблем с подключением и другие. Чтобы активировать плагин, нужно скачать программу VB-Audio и настроить микрофон. На сайте Zoom Escaper есть инструкция, как это сделать.

#zoom

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5 комментариев
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Paul

4

Сейчас привлечет пару миллионов инвестиций

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Алёна Погребняк

0

А как же искусственное создание помех?
Пфшш меня слышно? пфщфщфщф нет? жаль!
*кидает трубку*

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Artem Kashehlebov

0

 Уже шутили в пандемию https://radioremont.site ))))

Радио Ремонт
Включи ремонт вместо конфкола!
radioremont.site
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Ivan Vasev

0

"плачЬ ребёнка"

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Andreas Lapueros

0

Черт подери да это же восхитительно!!!1!1!1!1 дайте два 

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