Они спят по пять часов в день и считают себя «жертвами жестокого обращения на рабочем месте».

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Группа младших аналитиков Goldman Sachs представила руководству презентацию с описанием тяжелых условий труда, с которыми сталкиваются молодые люди, работающие в инвестбанке, пишет Financial Times.

Речь идёт о жалобах сотрудников, которые пришли работать в банк во время пандемии Covid-19. Согласно опросу 13 аналитиков, в среднем рабочая неделя длится 95 часов, при этом работники ложатся не раньше трёх часов ночи и спят около пяти часов в день.

Опрошенные сотрудники заявили, что долгая работа негативно сказывается на их физическом и психическом здоровье. Три четверти из них сообщили, что считают себя «жертвами жестокого обращения на рабочем месте».

«Я больше не могу спать, потому что уровень моего беспокойства зашкаливает», — заявил один из аналитиков. Другой сказал, что «быть безработным менее страшно, чем если я продолжу вести такой образ жизни».

«Был момент, когда я не ел, не принимал душ и не делал ничего, кроме работы с утра до полуночи», — признаётся сотрудник. «Моё тело всё время болит, а мысленно я живу во мраке», — говорит другой.

Большинство опрошенных аналитиков говорят, что их безосновательно ругают, и рассказывают о «чрезмерном мониторинге или микроменеджменте». Свою удовлетворенность работой и фирмой они оценили в среднем на два балла по десятибалльной шкале.

Они предложили ограничить рабочую неделю 80 часами, планировать встречи с клиентами с неделей времени на подготовку и соблюдать политику компании, которая подразумевает, что сотрудники не должны работать с 9 вечера пятницы до утра воскресенья.

«Мы признаем, что наши работники очень заняты, потому что у нас сильный бизнес, а его выручка находится на историческом уровне», — заявили в Goldman Sachs.