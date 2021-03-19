«Лучше быть безработным»: группа младших аналитиков Goldman Sachs пожаловалась на 95-часовую рабочую неделю Статьи редакции
Они спят по пять часов в день и считают себя «жертвами жестокого обращения на рабочем месте».
Группа младших аналитиков Goldman Sachs представила руководству презентацию с описанием тяжелых условий труда, с которыми сталкиваются молодые люди, работающие в инвестбанке, пишет Financial Times.
Речь идёт о жалобах сотрудников, которые пришли работать в банк во время пандемии Covid-19. Согласно опросу 13 аналитиков, в среднем рабочая неделя длится 95 часов, при этом работники ложатся не раньше трёх часов ночи и спят около пяти часов в день.
Опрошенные сотрудники заявили, что долгая работа негативно сказывается на их физическом и психическом здоровье. Три четверти из них сообщили, что считают себя «жертвами жестокого обращения на рабочем месте».
«Я больше не могу спать, потому что уровень моего беспокойства зашкаливает», — заявил один из аналитиков. Другой сказал, что «быть безработным менее страшно, чем если я продолжу вести такой образ жизни».
«Был момент, когда я не ел, не принимал душ и не делал ничего, кроме работы с утра до полуночи», — признаётся сотрудник. «Моё тело всё время болит, а мысленно я живу во мраке», — говорит другой.
Большинство опрошенных аналитиков говорят, что их безосновательно ругают, и рассказывают о «чрезмерном мониторинге или микроменеджменте». Свою удовлетворенность работой и фирмой они оценили в среднем на два балла по десятибалльной шкале.
Они предложили ограничить рабочую неделю 80 часами, планировать встречи с клиентами с неделей времени на подготовку и соблюдать политику компании, которая подразумевает, что сотрудники не должны работать с 9 вечера пятницы до утра воскресенья.
«Мы признаем, что наши работники очень заняты, потому что у нас сильный бизнес, а его выручка находится на историческом уровне», — заявили в Goldman Sachs.
Источник FT, знакомый с ситуацией, рассказал, что Goldman Sachs ускорил наём новых аналитиков и перевёл дополнительных сотрудников в перегруженные работой отделы, а также сделал субботу выходным.
Меня поражают комментаторы, которые пишут «пусть работают, не нравится пусть валят»
Я бы на них самих посмотрела, если бы им сказали, что за ту же зарплату их рабочий день увеличен в два раза
Мышление как у рабов, чему удивляться, что за рабов и держат вас потом
Им никто не увеличивает рабочий день.
Там просто другая культура, конкурентная.
Это как в спорте, никто не заставляет туда идти и мышцы рвать, туда идут по собственному желанию и оставляют там здоровье, чтобы быть на спортивном олимпе, получить медаль или пояс. А кто не хочет тот просто выбывает.
Разные люди, разная культура, это не плохо и не хорошо, и это вообще не надо сравнивать, это Разные вещи.
На олимпе будут Goldman Sachs. А такие работники так и будут возиться только по-ближе к их ногам
Есть притча:
Выходит как-то сотрудник в обед из офиса передохнуть. А там как раз к обеду его шеф на спорт-купе подъехал в прекрасном расположении духа. Похлопал по плечу сотрудника улыбнулся и спросил: "Нравится?"
Сотрудник - "Конечно, нравится"
Тогда начальнег ему с придыханием и говорит "Если ты будешь очень хорошо и много работать, то когда-нибудь... Я СЕБЕ КУПЛЮ ВТОРУЮ!!!"
Тут такое дело.... Если они пройдут это испытание полурабством, то сами становятся частью этой системы и всецело будут её (систему) поддерживать. И мышление у них будет примерно такое по отношению к новичкам: "Ну а как ты хотел? Я в твои годы так же жил. Да, было трудно, но я всего добился. Теперь вот у меня з/п и бонусами с цифрой и 6 нулями после неё, шикарный особняк и спротивные тачки. Я молодец, всего добился и ты пробуй."
Как-то не особо получается сочувствовать. Они знали куда идут и сами этого хотели. В Голдман лучших отбирают и эксплуатируют пока не продвинешься выше в этой пирамиде.
Мышление как у рабов, чему удивляться, что за рабов и держат вас потом
Чтобы стать партнёром, надо сначала пройти весь путь, потом вложиться своими деньгами, а затем поддерживать путь, чтобы отбивать своё.
Кто хочет быть стандартным аналитиком и через 30 лет выплатить ипотеку свою, а не третий Феррари покупать, тот может не идти на такие условия работы.
а нужен ли Феррари, даже первый, если ты 95 часов в неделю в офисе как раб и к тебе относятся как к говну?
Так у нас крепостное право по историческим меркам еще вчера отменили, мы и есть ментальные рабы в массе своей.
Так рыночек же все порешает, чего тут непонятного ?
У нас тут настоящая конкуренция. Не нравится - иди работать на другого. И плевать, если ты умный и крутой спец, но без денег и знакомств, а посему не можешь получить крутой оффер.
Мы же продвинутое общество и даём каждому возможность выбора. Просто у работодателя такие условия, он волен менять их как хочет. Работник же, в свою очередь, волен принимать или не принимать их. Не хочешь батрачить по 90 часов в неделю - мы даём тебя право уйти. У нас же не насильственный и не принудительный труд, никто тебя не держит.
Вы шо, не в 21 веке живете что ли ????
Ну так зачем в Голдмане продолжают работать тогда?
Сказали бы честно, хотим столько же получать, иметь такой же авторитет, но меньше работать.
Как-то в лифт в моем офисном центре зашла какая-то группа школьников. Потом я увидел их в кофейне на первом этаже. А потом я узнал, что это работники Deloitte. Они днями ночами там батрачат за зарплату в два раза ниже рыночной, только ради того чтобы получить в графе опыт именитую контору. А именитая контора делает на них деньги. С такой дешевой рабочей силой, они задавят любых конкурентов, кроме PWC, работающего по такой же схеме - использование слабоквалифицированного молодого пушечного мяса.
Слабых быстро выкинут, а с их мнением придется считаться и операционно разгружать.
У вас все спуталось) Может отредактируете комментарий еще разок?
Ну, во-первых, я писал про опыт Делойта в России, а вы его приписываете Голдман Саксу в США и потом еще мне приписываете эти слова.
Во-вторых, сильнейшие аналитики, если они таковые, могут просто встать и уйти. В условиях рынка и хэдхантеров - их заберут как горячие пирожки. Ночами сидят именно те, кто делает рутинную работу и иногда их прямые руководители.
Они предложили ограничить рабочую неделю 80 часами
Топы GS: кажется, рабы начинают что-то подозревать..
Они предложили ограничить рабочую неделю 80 часами
камон. Это все равно жесть. Если начинается рабочий день в 9 утра, то заканчивается в 1 час утра следующего дня (5/2 раб неделя).
И это каждый день. Не только, когда аврал и все горит.
По факту, я думаю, что они знали куда шли. И по сути даже сейчас ничего не изменится, потому что конкуренция между сотрудниками никуда не делась. Большинство все так же будут пахать и перерабатывать, чтобы пролезть дальше.
предложили ограничить рабочую неделю 80 часами
~11,5 часов в день.
Семь дней в неделю.
Без выходных.
Они ебанутые!
Консалтинг, сука, такая жестокая штука. В бытность свою консультантом-аналитиком, не младшим, было несколько раз по двое суток без перерыва работы. Зато после этого от руководства была обязательно фраза "Офигенно поработали, марш домой на три дня отдыхать и отсыпаться". Специфика такая. Зато платили от души. Через пару лет не выдержал такой график работы и ушел нафиг из этого направления.
Ещё забавляют комментарии из серии "на завод".
Многие думают, что это наказание :)
Когда ты на заводе, ты пришел на смену в 9 ушел в 18.
Ты не тащить домой работу.
У тебя в голове все спокойно. Есть какое-то спокойствие. Нет постоянного стресса. Чувства, что ты как белка в колесе.
Если бы на заводе платили столько же и не нужно было бы снова тратить годы на новую профессию, многие поменяли бы сферу деятельности.
Такая же история, только не платили от души, ибо был самым младшим.
Но уходить с работы вы не торопились
Мне было 20 лет, а там большая четверка. Массажный кабинет, офис на белой площади, все красивые и умные вроде бы, командировки, бизнес с изнанки. Ушёл через год, когда объяснили, что игра "работай ниже рынка ради будущего" будет ещё 7-10 лет.
«Мы признаем, что наши работники очень заняты, потому что у нас сильный бизнес, а его выручка находится на историческом уровне»
Представляю накал пердаков на vc, если бы так ответили в российском банке
«Был момент, когда я не ел, не принимал душ и не делал ничего, кроме работы с утра до полуночи», — признаётся сотрудник.
Чтоб на завод, нужно ещё пяток лет учиться.
"Мы хотим работать по трудовому кодексу" - вполне нормальное требование.
"У нас тут так принято" - не должно амнистировать нарушение в ТК.
Всегда удивляет, как люди готовы завоевания предков перечеркнуть словами, типа идите в другое место, раз по 20 часов в сутки не хотите работать.
Лет 10 назад слышал о младших аналитиках в североамериканских инвестбанках из первых уст.
Да, 10 лет назад все было так. Жёстко батрачат, сидят на энергетиках и наркоте, спят на раскладушках в офисе. Но зато получают гарантированный рост. То есть, если выживаешь пол года, тебя чуть повышают, ещё год -> ещё чуть повысят. И это гарантированно. Достаточно быстро получаешь должность, где так вкалывать не положено. Или не справляешься и валишь. Третьего не дано.
Соответственно, это не хорошо и не плохо. Просто таковы правила игры. И жаловаться на них как-то странно. Примерно, как выйти на ринг, и жаловаться, что фингалов наставили.
На эту тему был анекдот (к сожалению, не нагуглю, поэтому пишу, как запомнил). Но суть такова, что CEO инвестбанка, покуривая сигару, и, смотря на центральный парк с 85го этажа, говорит COO: вот, когда я трахаю секретаршу, то я отдыхаю или работаю? Дай ответ до конца недели.
Тот спрашивает VP of global operations: когда наш СЕО трахает секретаршу, он отдыхает, или работает? Дай ответ до завтра.
Тот, в свою очередь, задаёт аналогичный вопрос Head of data and analytics, и даёт уже время до вечера, тот задаёт вопрос Head of analytics department, и даёт час на ответ, тот идёт к ведущему аналитику, даёт 15 минут на ответ, тот идёт к старшему аналитику и даёт минуту на ответ. Тот идёт к младшему аналитику, задаёт вопрос и требует ответа прямо сейчас. Младший аналитик, обложенный стопками бумаг, судорожно вбивая цифры в презентацию одной рукой, и, доедая за рабочим местом гамбургер другой рукой, ибо времени сходить поесть у него нет, поднимает красные от вечного недосыпа глаза, и тотчас же отвечает "отдыхает, конечно же отдыхает, кроме меня тут все равно никто не работает".
"Лучше быть безработным в Голдман Сакс, чем работником Х5", - говорил маркетолог Петр
Только забыли написать какая зарплата у младших аналитиков в час.
Если взять среднюю в 70000$ год, тогда при 95 рабочей недели получают они где-то 15$ в час.
Это примерно часовая зарплата уборщика или кассира в сети АЗС Buc-ee’s. Похоже овчинка не стоит выделки)
там градация по зп, отработал пару лет на такой зп и будет повышение в разы...теоретически))
В обществе должен быть выбор между разными работодателями. Хочешь адекватную зарплату и 40-часовую рабочую неделю — у тебя есть такой вариант. А хочешь работать по 90 часов в неделю, но через несколько лет иметь все шансы выйти на уровень семизначных зарплат в год — что ж, я так понимаю, именно это Goldman Sachs своим аналитикам и предлагает.
Я бы лично второй вариант никогда не выбрал, потому что лично мне здоровье и нервы дороже денег. Но люди разные, и выбор в обществе должен быть.
У нас так уже давно, а семизначные зарплаты? Ну да, скоро будут. Мы на целевые показатели выходим. Там заживём, мой друг! Заживём!
«Мы признаем, что наши работники очень заняты, потому что у нас сильный бизнес, а его выручка находится на историческом уровне», — заявили в Goldman Sachs.
lol
там исторически плохой w&lb на нижних позициях
просто он стал совсем плохим)))
Ежики плакали, кололись, но продолжали грызть непонятно что непонятно зачем ))
Я думаю, так работают большинство программистов и проектировщиков в России. Ничего необычного.
95? Серьёзно? А какой смысл тогда оставаться на такой работе с таким то графиком? Тем более во время пандемии.
А зачем вам свободное время, если всё равно никуда сходить нельзя?
Действительно, то есть провести своё свободное время за пределами твоей квартиры нельзя?
но-но! В мою квартиру ходить не надо! Живите в своей. :) Во время локдауна - было нельзя. У нас тут тоже стояли вахтовики и всех ловили, кто за пределы локации уходит.
Разве так можно? Вроде в штатах ограниченная рабочая неделя.
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