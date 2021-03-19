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Евгения Евсеева

«Лучше быть безработным»: группа младших аналитиков Goldman Sachs пожаловалась на 95-часовую рабочую неделю Статьи редакции

Они спят по пять часов в день и считают себя «жертвами жестокого обращения на рабочем месте».

69 69 комментариев
4481 просмотров

Группа младших аналитиков Goldman Sachs представила руководству презентацию с описанием тяжелых условий труда, с которыми сталкиваются молодые люди, работающие в инвестбанке, пишет Financial Times.

Речь идёт о жалобах сотрудников, которые пришли работать в банк во время пандемии Covid-19. Согласно опросу 13 аналитиков, в среднем рабочая неделя длится 95 часов, при этом работники ложатся не раньше трёх часов ночи и спят около пяти часов в день.

Опрошенные сотрудники заявили, что долгая работа негативно сказывается на их физическом и психическом здоровье. Три четверти из них сообщили, что считают себя «жертвами жестокого обращения на рабочем месте».

«Я больше не могу спать, потому что уровень моего беспокойства зашкаливает», — заявил один из аналитиков. Другой сказал, что «быть безработным менее страшно, чем если я продолжу вести такой образ жизни».

«Был момент, когда я не ел, не принимал душ и не делал ничего, кроме работы с утра до полуночи», — признаётся сотрудник. «Моё тело всё время болит, а мысленно я живу во мраке», — говорит другой.

Большинство опрошенных аналитиков говорят, что их безосновательно ругают, и рассказывают о «чрезмерном мониторинге или микроменеджменте». Свою удовлетворенность работой и фирмой они оценили в среднем на два балла по десятибалльной шкале.

Они предложили ограничить рабочую неделю 80 часами, планировать встречи с клиентами с неделей времени на подготовку и соблюдать политику компании, которая подразумевает, что сотрудники не должны работать с 9 вечера пятницы до утра воскресенья.

«Мы признаем, что наши работники очень заняты, потому что у нас сильный бизнес, а его выручка находится на историческом уровне», — заявили в Goldman Sachs.

Источник FT, знакомый с ситуацией, рассказал, что Goldman Sachs ускорил наём новых аналитиков и перевёл дополнительных сотрудников в перегруженные работой отделы, а также сделал субботу выходным.

#новость #goldmansachs

69 69 комментариев
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69 комментариев
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Arina Shablinskaya

18

Меня поражают комментаторы, которые пишут «пусть работают, не нравится пусть валят»
Я бы на них самих посмотрела, если бы им сказали, что за ту же зарплату их рабочий день увеличен в два раза
Мышление как у рабов, чему удивляться, что за рабов и держат вас потом

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Ware Wow

Arina
7

Им никто не увеличивает рабочий день.
Там просто другая культура, конкурентная.

Это как в спорте, никто не заставляет туда идти и мышцы рвать, туда идут по собственному желанию и оставляют там здоровье, чтобы быть на спортивном олимпе, получить медаль или пояс. А кто не хочет тот просто выбывает.

Разные люди, разная культура, это не плохо и не хорошо, и это вообще не надо сравнивать, это Разные вещи.

Ответить

Станислав Домбровский

Ware
2

На олимпе будут Goldman Sachs. А такие работники так и будут возиться только по-ближе к их ногам

Ответить

Ware Wow

Станисл…
1

Ну это риторика. В UFC тоже большинство отбивает себе голову "за бесплатно", не говоря вообще про любительский спорт.

Ответить

Vitaliy Sitnikov

Ware
0

Есть притча:
Выходит как-то сотрудник в обед из офиса передохнуть. А там как раз к обеду его шеф на спорт-купе подъехал в прекрасном расположении духа. Похлопал по плечу сотрудника улыбнулся и спросил: "Нравится?"
Сотрудник - "Конечно, нравится"
Тогда начальнег ему с придыханием и говорит "Если ты будешь очень хорошо и много работать, то когда-нибудь... Я СЕБЕ КУПЛЮ ВТОРУЮ!!!"

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Егор Орлов

Arina
3

Тут такое дело.... Если они пройдут это испытание полурабством, то сами становятся частью этой системы и всецело будут её (систему) поддерживать. И мышление у них будет примерно такое по отношению к новичкам: "Ну а как ты хотел? Я в твои годы так же жил. Да, было трудно, но я всего добился. Теперь вот у меня з/п и бонусами с цифрой и 6 нулями после неё, шикарный особняк и спротивные тачки. Я молодец, всего добился и ты пробуй." 

Как-то не особо получается сочувствовать. Они знали куда идут и сами этого хотели. В Голдман лучших отбирают и эксплуатируют пока не продвинешься выше в этой пирамиде. 

Ответить

Иван Иванов

Arina
3

 Мышление как у рабов, чему удивляться, что за рабов и держат вас потом

Чтобы стать партнёром, надо сначала пройти весь путь, потом вложиться своими деньгами, а затем поддерживать путь, чтобы отбивать своё.

Кто хочет быть стандартным аналитиком и через 30 лет выплатить ипотеку свою, а не третий Феррари покупать, тот может не идти на такие условия работы.

Ответить

Ivan Ivanov

Иван
0

а нужен ли Феррари, даже первый, если ты 95 часов в неделю в офисе как раб и к тебе относятся как к говну?

Ответить

Денис Демидов

Arina
1

Так у нас крепостное право по историческим меркам еще вчера отменили, мы и есть ментальные рабы в массе своей.

Ответить

Vladimir Goncharov

Денис
1

Как и в США, да.

Ответить

Hambala Fully

Arina
1

Так рыночек же все порешает, чего тут непонятного ?

У нас тут настоящая конкуренция. Не нравится - иди работать на другого. И плевать, если ты умный и крутой спец, но без денег и знакомств, а посему не можешь получить крутой оффер.

Мы же продвинутое общество и даём каждому возможность выбора. Просто у работодателя такие условия, он волен менять их как хочет. Работник же, в свою очередь, волен принимать или не принимать их. Не хочешь батрачить по 90 часов в неделю - мы даём тебя право уйти. У нас же не насильственный и не принудительный труд, никто тебя не держит.

Вы шо, не в 21 веке живете что ли ????

Ответить

Sergei Timofeyev

Arina
0

Зарплату тоже надо поднять 0,5 раза!

Ответить

Ware Wow

8

Ну так зачем в Голдмане продолжают работать тогда?
Сказали бы честно, хотим столько же получать, иметь такой же авторитет, но меньше работать.

Ответить

Airat Kafman

Ware
33

Как-то в лифт в моем офисном центре зашла какая-то группа школьников. Потом я увидел их в кофейне на первом этаже. А потом я узнал, что это работники Deloitte. Они днями ночами там батрачат за зарплату в два раза ниже рыночной, только ради того чтобы получить в графе опыт именитую контору. А именитая контора делает на них деньги. С такой дешевой рабочей силой, они задавят любых конкурентов, кроме PWC, работающего по такой же схеме - использование слабоквалифицированного молодого пушечного мяса.

Ответить

Ware Wow

Airat
4

Ну да, McKinsey тоже эксплуатирует детский труд, у них это популярно

Ответить

KINCH

Airat
–2

Так и запишем: слабоквалифицированные аналитики в Goldman Sachs на которых делают деньги.

Скорее наоборот, сильнейшие аналитики зашиваются, потому что никто другой не может делать их работу. Слабых быстро выкинут, а с их мнением придется считаться и операционно разгружать. 

Ответить

Airat Kafman

KINCH
4

Слабых быстро выкинут, а с их мнением придется считаться и операционно разгружать. 

У вас все спуталось) Может отредактируете комментарий еще разок?

Ответить

KINCH

Airat
0

Добавил описание, изначальный текст не редактировал.

Вы только на редакцию обращаете внимание, на суть закрываете глаза? 

Ответить

Airat Kafman

KINCH
2

Ну, во-первых, я писал про опыт Делойта в России, а вы его приписываете Голдман Саксу в США и потом еще мне приписываете эти слова. 
Во-вторых, сильнейшие аналитики, если они таковые, могут просто встать и уйти. В условиях рынка и хэдхантеров - их заберут как горячие пирожки. Ночами сидят именно те, кто делает рутинную работу и иногда их прямые руководители.

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Danil Korolev

Ware
0

В России ,за ЗП сразу после вуза в 450т.р. +30% годового бонуса 

Ответить

Вася Пражкин

12

 Они предложили ограничить рабочую неделю 80 часами

Топы GS: кажется, рабы начинают что-то подозревать..

Ответить

Ann Lukashenko

Вася
2

Они предложили ограничить рабочую неделю 80 часами

камон. Это все равно жесть. Если начинается рабочий день в 9 утра, то заканчивается в 1 час утра следующего дня (5/2 раб неделя).
И это каждый день. Не только, когда аврал и все горит.

Ответить

Александр Коркин

Вася
1

По факту, я думаю, что они знали куда шли. И по сути даже сейчас ничего не изменится, потому что конкуренция между сотрудниками никуда не делась. Большинство все так же будут пахать и перерабатывать, чтобы пролезть дальше.

Ответить

Сашка Тютин

7

предложили ограничить рабочую неделю 80 часами

~11,5 часов в день.
Семь дней в неделю.
Без выходных.
Они ебанутые!

Ответить

Dmitry Martemyanov

Сашка
3

Консалтинг, сука, такая жестокая штука. В бытность свою консультантом-аналитиком, не младшим, было несколько раз по двое суток без перерыва работы. Зато после этого от руководства была обязательно фраза "Офигенно поработали, марш домой на три дня отдыхать и отсыпаться". Специфика такая. Зато платили от души. Через пару лет не выдержал такой график работы и ушел нафиг из этого направления.

Ответить

Элмарз Чербижев

Dmitry
5

Ещё забавляют комментарии из серии "на завод".
Многие думают, что это наказание :)
Когда ты на заводе, ты пришел на смену в 9 ушел в 18.
Ты не тащить домой работу.
У тебя в голове все спокойно. Есть какое-то спокойствие. Нет постоянного стресса. Чувства, что ты как белка в колесе.

Если бы на заводе платили столько же и не нужно было бы снова тратить годы на новую профессию, многие поменяли бы сферу деятельности.

Ответить

Иван Иванов

Dmitry
0

Такая же история, только не платили от души, ибо был самым младшим. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Иван
0

Но уходить с работы вы не торопились

Ответить

Иван Иванов

Sergei
0

Мне было 20 лет, а там большая четверка. Массажный кабинет, офис на белой площади, все красивые и умные вроде бы, командировки, бизнес с изнанки. Ушёл через год, когда объяснили, что игра "работай ниже рынка ради будущего" будет ещё 7-10 лет.

Ответить

Ware Wow

Сашка
0

delete

Ответить

Sergei Timofeyev

Сашка
0

16 часов в день при пятидневке.

Ответить

Юрий Другач

8

«Мы признаем, что наши работники очень заняты, потому что у нас сильный бизнес, а его выручка находится на историческом уровне»

Представляю накал пердаков на vc, если бы так ответили в российском банке

Ответить

Gavroche

7

«Был момент, когда я не ел, не принимал душ и не делал ничего, кроме работы с утра до полуночи», — признаётся сотрудник. 

Ответить

Даниил Орел

Gavroche
0

Лучший 

Ответить

Будущий жар

0

"На завод!" Кто-то держит в цепях? 

Ответить

Элмарз Чербижев

Будущий
12

Чтоб на завод, нужно ещё пяток лет учиться.
"Мы хотим работать по трудовому кодексу" - вполне нормальное требование.
"У нас тут так принято" - не должно амнистировать нарушение в ТК.

Ответить

Денис Демидов

Элмарз
4

Всегда удивляет, как люди готовы завоевания предков перечеркнуть словами, типа идите в другое место, раз по 20 часов в сутки не хотите работать.

Ответить

Andrey Vladimirsky

6

Лет 10 назад слышал о младших аналитиках в североамериканских инвестбанках из первых уст. 

Да, 10 лет назад все было так. Жёстко батрачат, сидят на энергетиках и наркоте, спят на раскладушках в офисе. Но зато получают гарантированный рост. То есть, если выживаешь пол года, тебя чуть повышают, ещё год -> ещё чуть повысят. И это гарантированно. Достаточно быстро получаешь должность, где так вкалывать не положено. Или не справляешься и валишь. Третьего не дано.

Соответственно, это не хорошо и не плохо. Просто таковы правила игры. И жаловаться на них как-то странно. Примерно, как выйти на ринг, и жаловаться, что фингалов наставили.

На эту тему был анекдот (к сожалению, не нагуглю, поэтому пишу, как запомнил). Но суть такова, что CEO инвестбанка, покуривая сигару, и, смотря на центральный парк с 85го этажа, говорит COO: вот, когда я трахаю секретаршу, то я отдыхаю или работаю? Дай ответ до конца недели.
Тот спрашивает VP of global operations: когда наш СЕО трахает секретаршу, он отдыхает, или работает? Дай ответ до завтра.
Тот, в свою очередь, задаёт аналогичный вопрос Head of data and analytics, и даёт уже время до вечера, тот задаёт вопрос Head of analytics department, и даёт час на ответ, тот идёт к ведущему аналитику, даёт 15 минут на ответ, тот идёт к старшему аналитику и даёт минуту на ответ. Тот идёт к младшему аналитику, задаёт вопрос и требует ответа прямо сейчас. Младший аналитик, обложенный стопками бумаг, судорожно вбивая цифры в презентацию одной рукой, и, доедая за рабочим местом гамбургер другой рукой, ибо времени сходить поесть у него нет, поднимает красные от вечного недосыпа глаза, и тотчас же отвечает "отдыхает, конечно же отдыхает, кроме меня тут все равно никто не работает".

Ответить

Jan Feldman

4

"Лучше быть безработным в Голдман Сакс, чем работником Х5", - говорил маркетолог Петр

Ответить

Даниил Орел

Jan
0

Украв сраный трактор? 

Ответить

Akim Glushkov

2

Только забыли написать какая зарплата у младших аналитиков в час.
Если взять среднюю в 70000$ год, тогда при 95 рабочей недели получают они где-то 15$ в час.

Ответить

Илья М

Akim
6

эту цифру же Байден обещал сделать минималкой? :) так себе зарплата выходит.

Ответить

Dmitry Lukovkin

Akim
3

Это примерно часовая зарплата уборщика или кассира в сети АЗС Buc-ee’s. Похоже овчинка не стоит выделки)

Ответить

Руслан Ніколаєнко

Dmitry
0

там градация по зп, отработал пару лет на такой зп и будет повышение в разы...теоретически))

Ответить

Ware Wow

Dmitry
0

Только они не идут уборщиками.
Так везде, можно дворником зарабатывать, взять несколько дворов, а можно офис-менеджером в два раза меньше получать сидеть красивым на рецепции.

Ответить

Элмарз Чербижев

Akim
0

Какая разница какая у них зарплата?

Ответить

Andreas Lapueros

Akim
–1

Лохи )))

Ответить

Max Yankov

3

В обществе должен быть выбор между разными работодателями. Хочешь адекватную зарплату и 40-часовую рабочую неделю — у тебя есть такой вариант. А хочешь работать по 90 часов в неделю, но через несколько лет иметь все шансы выйти на уровень семизначных зарплат в год — что ж, я так понимаю, именно это Goldman Sachs своим аналитикам и предлагает.

Я бы лично второй вариант никогда не выбрал, потому что лично мне здоровье и нервы дороже денег. Но люди разные, и выбор в обществе должен быть.

Ответить

Sergei Timofeyev

Max
0

У нас так уже давно, а семизначные зарплаты? Ну да, скоро будут. Мы на целевые показатели выходим. Там заживём, мой друг! Заживём!

Ответить

Stanislav

3

«Мы признаем, что наши работники очень заняты, потому что у нас сильный бизнес, а его выручка находится на историческом уровне», — заявили в Goldman Sachs.
lol

Ответить

Хозяин

Stanislav
0

Дополнительное свободное время было предоставлено обеспокоенным аналитикам путём увольнения.

Ответить

Kirk Louson

1

там исторически плохой w&lb на нижних позициях
просто он стал совсем плохим)))

Ответить

Andreas Lapueros

1

Ежики плакали, кололись, но продолжали грызть непонятно что непонятно зачем )) 

Ответить

Gleb Tyutikov

1

Я думаю, так работают большинство программистов и проектировщиков в России. Ничего необычного.

Ответить

Ware Wow

Gleb
0

да любой кому нравится то, что он делает.

Ответить

Айдар Сыдыкбеков

0

Нет лучше работать и зарабатывать, мне кажется они зажрались там🤔

Ответить

Дима Черепанов

–1

Пусть пашут! Бездельники

Ответить

Руслан Коморов

0

95? Серьёзно? А какой смысл тогда оставаться на такой работе с таким то графиком? Тем более во время пандемии.

Ответить

Sergei Timofeyev

Руслан
0

А зачем вам свободное время, если всё равно никуда сходить нельзя?

Ответить

Руслан Коморов

Sergei
0

Действительно, то есть провести своё свободное время за пределами твоей квартиры нельзя?

Ответить

Sergei Timofeyev

Руслан
1

но-но! В мою квартиру ходить не надо! Живите в своей. :) Во время локдауна - было нельзя. У нас тут тоже стояли вахтовики и всех ловили, кто за пределы локации уходит.

Ответить

Руслан Коморов

Sergei
0

Ладно, ладно, хорошо:( 

Ответить

Syzygy

0

Разве так можно? Вроде в штатах ограниченная рабочая неделя.

Ответить

Ware Wow

Syzygy
0

Так результат надо делать, просто они не справляются, вот и работают больше

Ответить

Роман

Ware
0

То есть нанимаешь вчерашних студентов и ждешь что они будут ебашить результат на уровне лида, а получать как две уборщицы? А потом, ну они сами виноуваты не справляются.

Ответить

Ware Wow

Роман
0

Не знаю, но думаю там всё норм у них функционирует

Ответить

Роман Вальков

0

Goldman Sachs analytics matters!!

Ответить

Хозяин

0

Профсоюз надо создавать! Младшие аналитики всех страх объединяйтесь!

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Denis Kolodin

0

Пролетариат начинает обо всём догадываться 🤫

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