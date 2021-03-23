Нанятые во время пандемии младшие аналитики жаловались, что работают по 95 часов в неделю и почти не спят.

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19 марта группа младших аналитиков Goldman Sachs пожаловалась руководству на тяжелые условия труда: они работают по 95 часов в неделю, спят по пять часов в день и считают себя «жертвами жестокого обращения на рабочем месте».

Спустя четыре дня генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон обратился к сотрудникам и признал, что в современных условиях работники сталкиваются с новыми проблемами.

В мире удаленной работы нам кажется, что мы должны быть на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Все мы — ваши коллеги, начальники и руководители подразделений — видим это. Мы здесь, чтобы поддержать и давать рекомендации. Это непросто, и мы прилагаем все усилия, чтобы сделать это лучше. Дэвид Соломон гендиректор Goldman Sachs

В частности Соломон обещал следить за тем, чтобы сотрудники не работали с вечера пятницы до утра воскресенья — такое правило компания вводила ещё в 2013 году. Инвестбанк также наймёт больше младших аналитиков и попробует автоматизировать некоторые задачи.

Глава Goldman Sachs добавил, что банк стремится стать «местом, где люди могут свободно делиться своими проблемами». Несмотря на это, он заявил, что много работы — это хорошо, поскольку это «возможность работать с клиентами над очень многими интересными вещами».