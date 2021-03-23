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Рая Хачатрян

Goldman Sachs запретит работать по субботам и наймёт больше аналитиков после жалоб на «бесчеловечные» условия Статьи редакции

Нанятые во время пандемии младшие аналитики жаловались, что работают по 95 часов в неделю и почти не спят.

25 25 комментариев
1519 просмотров

19 марта группа младших аналитиков Goldman Sachs пожаловалась руководству на тяжелые условия труда: они работают по 95 часов в неделю, спят по пять часов в день и считают себя «жертвами жестокого обращения на рабочем месте».

Спустя четыре дня генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон обратился к сотрудникам и признал, что в современных условиях работники сталкиваются с новыми проблемами.

В мире удаленной работы нам кажется, что мы должны быть на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Все мы — ваши коллеги, начальники и руководители подразделений — видим это. Мы здесь, чтобы поддержать и давать рекомендации. Это непросто, и мы прилагаем все усилия, чтобы сделать это лучше.

Дэвид Соломон
гендиректор Goldman Sachs

В частности Соломон обещал следить за тем, чтобы сотрудники не работали с вечера пятницы до утра воскресенья — такое правило компания вводила ещё в 2013 году. Инвестбанк также наймёт больше младших аналитиков и попробует автоматизировать некоторые задачи.

Глава Goldman Sachs добавил, что банк стремится стать «местом, где люди могут свободно делиться своими проблемами». Несмотря на это, он заявил, что много работы — это хорошо, поскольку это «возможность работать с клиентами над очень многими интересными вещами».

«Если мы все сделаем все возможное для нашего клиента, даже когда достигнем нашего предела, это повлияет на нашу производительность», — отметил Соломон.

#новость #goldmansachs

25 25 комментариев
4
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David Blinov

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В любой неприятной ситуации говори "мы прилагаем все усилия", и будет нормально!

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Олег Михайлов

3

(((Дэвид Соломон)))

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Ivanov Andriy

Олег
9

Давид Соломон. Дважды царь! Мудрец и побиватель Голиафов в одном флаконе! Явно - великий человек!

Ответить

Алексис Второй

Ivanov
0

Он ещё и диджей к тому же. Не шутка.
https://www.youtube.com/results?search_query=DJ+D-Sol

Ответить

Artemy

Алексис
0

То-то имя какое-то... диджейское!

Ответить

Анатолий Хлебников

5

Обещать - не значит жениться. Ну и бешеную конкуренцию за повышение между этими младшими аналитиками никто не отменял.

Ответить

Денис Демидов

4

Вот так выглядит борьба за свои права, молодцы ребята. 

Ответить

Alex Cox

Денис
0

Да никаких прав не получат они, инвест банкинг так всю жизнь работал. Пашут каждый день по 14 часов, там внутри конкуренция идет. Каждый год отсеиваются больше 50%, а самые стойкие получают большие деньги и дорастают до след. звена и в итоге до партнеров. Это такая форма мазохизма и стиль жизни, сначала задрачивать учёбу лет 5, потом в инвест банкинге поработать лет 5 за большие деньги. Ну а дальше лечиться на эти деньги и работать в любых международных компаниях :).

Насколько я знаю в РФ после 2-3 лет такой же работы получают по 8-10 млн. руб в год.

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Ivanov Andriy

1

А чем вообще занимаются эти "младшие аналитики"? Слегка анализируют? Анализируют что-то не очень важное? Подготавливают материалы для "средних аналитиков", чтобы те передали их "старшим"? Круглосуточно? Семь дней в неделю?

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Наталья Булаткина

Ivanov
5

Это выпускники первого-третьего года, которые готовят все расчёты, исследования, презентации и т.п. (огромный объём ручной работы) для своих старших коллег. Они в свою очередь используют их для подготовки к встречам с клиентами, выступлений и проч

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John Rickman

Ivanov
0

Analyst — это не название конкретной должности, а ранг в иерархии GS, самая начальная позиция.

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DmitriyB

0

За тройную оплату можно и поработать, если здоровье позволяет

Ответить

Evgeniy Myasin

DmitriyB
1

позволяет обычно оно недолго:) там и без тройной оплаты 7-8k usd/month.

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РабРабович

Evgeniy
0

че, прям с порога 7к дают?

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РабРабович

РабРабо…
0

ребятишкам которые пашут с универа - минималка...на уровне бомжа для Британии...

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Alex Cox

РабРабо…
0

Вообще не про это у вас график, в РФ на схожих позициях с ходу получают 200-500к. Только очень сильно учатся лет 10 еще до этого. И отбор там очень жесткий.

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РабРабович

Alex
0

Я про первую строчку. Где британским финансистам после ВУЗА не платят 5-7к) в среднем 1800 фунтов при минималке 1450.

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Александр Королёв

DmitriyB
0

А какой период вы готовы так работать?

Ответить

Канищев Максим

0

Наберут новых, а старых уволят.

Ответить

vlad nep

0

Мы постараемся исправить ситуацию (наверное), обещаем

Ответить

Вася Пражкин

0

 Соломон обещал следить за тем, чтобы сотрудники не работали с вечера пятницы до утра воскресенья

Я так понимаю, на будних будут выжимать все соки? Ибо менеджеры тоже люди и на выходных хотели бы отдыхать.

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Artemy

0

Соломоново решение!

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Magomet Apaev

0

"— В критиканстве палку не перегибай… Конечно, морячков жаль. И рыночных торговцев тоже… И простых прохожих… Но мы принадлежим к другому сословию. А именно — к той мизерной части населения, которая нанимает остальных, чтоб обеспечивали нашу безопасность, торговали гнилью, уходили в море, сражались в Чечне. Это — их удел. А наш удел — сочувствовать или делать вид, что сочувствуем, заботиться или делать вид, что заботимся. Ну, и так далее…"

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Прежний спрей

0

Начало заката империи :) 

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Андрей Карпенко

0

О, в Докторе Хаусе была серия про такое. Там один младший аналитик хреначил круглосуточно, а чтобы времени не терять, сидел в подгузнике, ибо времени не было даже в туалет сходить. В итоге подхватил целый букет во главе с каким-то жутким грибком на самом интересном месте.

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