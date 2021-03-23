Goldman Sachs запретит работать по субботам и наймёт больше аналитиков после жалоб на «бесчеловечные» условия Статьи редакции
Нанятые во время пандемии младшие аналитики жаловались, что работают по 95 часов в неделю и почти не спят.
19 марта группа младших аналитиков Goldman Sachs пожаловалась руководству на тяжелые условия труда: они работают по 95 часов в неделю, спят по пять часов в день и считают себя «жертвами жестокого обращения на рабочем месте».
Спустя четыре дня генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон обратился к сотрудникам и признал, что в современных условиях работники сталкиваются с новыми проблемами.
В частности Соломон обещал следить за тем, чтобы сотрудники не работали с вечера пятницы до утра воскресенья — такое правило компания вводила ещё в 2013 году. Инвестбанк также наймёт больше младших аналитиков и попробует автоматизировать некоторые задачи.
Глава Goldman Sachs добавил, что банк стремится стать «местом, где люди могут свободно делиться своими проблемами». Несмотря на это, он заявил, что много работы — это хорошо, поскольку это «возможность работать с клиентами над очень многими интересными вещами».
«Если мы все сделаем все возможное для нашего клиента, даже когда достигнем нашего предела, это повлияет на нашу производительность», — отметил Соломон.
В любой неприятной ситуации говори "мы прилагаем все усилия", и будет нормально!
(((Дэвид Соломон)))
Давид Соломон. Дважды царь! Мудрец и побиватель Голиафов в одном флаконе! Явно - великий человек!
Он ещё и диджей к тому же. Не шутка.
https://www.youtube.com/results?search_query=DJ+D-Sol
Обещать - не значит жениться. Ну и бешеную конкуренцию за повышение между этими младшими аналитиками никто не отменял.
Вот так выглядит борьба за свои права, молодцы ребята.
Да никаких прав не получат они, инвест банкинг так всю жизнь работал. Пашут каждый день по 14 часов, там внутри конкуренция идет. Каждый год отсеиваются больше 50%, а самые стойкие получают большие деньги и дорастают до след. звена и в итоге до партнеров. Это такая форма мазохизма и стиль жизни, сначала задрачивать учёбу лет 5, потом в инвест банкинге поработать лет 5 за большие деньги. Ну а дальше лечиться на эти деньги и работать в любых международных компаниях :).
Насколько я знаю в РФ после 2-3 лет такой же работы получают по 8-10 млн. руб в год.
А чем вообще занимаются эти "младшие аналитики"? Слегка анализируют? Анализируют что-то не очень важное? Подготавливают материалы для "средних аналитиков", чтобы те передали их "старшим"? Круглосуточно? Семь дней в неделю?
Это выпускники первого-третьего года, которые готовят все расчёты, исследования, презентации и т.п. (огромный объём ручной работы) для своих старших коллег. Они в свою очередь используют их для подготовки к встречам с клиентами, выступлений и проч
Analyst — это не название конкретной должности, а ранг в иерархии GS, самая начальная позиция.
За тройную оплату можно и поработать, если здоровье позволяет
позволяет обычно оно недолго:) там и без тройной оплаты 7-8k usd/month.
че, прям с порога 7к дают?
ребятишкам которые пашут с универа - минималка...на уровне бомжа для Британии...
Я про первую строчку. Где британским финансистам после ВУЗА не платят 5-7к) в среднем 1800 фунтов при минималке 1450.
Соломон обещал следить за тем, чтобы сотрудники не работали с вечера пятницы до утра воскресенья
Я так понимаю, на будних будут выжимать все соки? Ибо менеджеры тоже люди и на выходных хотели бы отдыхать.
"— В критиканстве палку не перегибай… Конечно, морячков жаль. И рыночных торговцев тоже… И простых прохожих… Но мы принадлежим к другому сословию. А именно — к той мизерной части населения, которая нанимает остальных, чтоб обеспечивали нашу безопасность, торговали гнилью, уходили в море, сражались в Чечне. Это — их удел. А наш удел — сочувствовать или делать вид, что сочувствуем, заботиться или делать вид, что заботимся. Ну, и так далее…"
О, в Докторе Хаусе была серия про такое. Там один младший аналитик хреначил круглосуточно, а чтобы времени не терять, сидел в подгузнике, ибо времени не было даже в туалет сходить. В итоге подхватил целый букет во главе с каким-то жутким грибком на самом интересном месте.
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