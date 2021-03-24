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Рая Хачатрян

Глава Citigroup запретила рабочие видеозвонки по пятницам, чтобы сотрудники не выгорали Статьи редакции

Во время удалёнки стираются границы между работой и домом, поэтому сотрудникам нужны перерывы.

7 7 комментариев
1591 просмотров

О запрете видеозвонков рассказала сотрудникам новый генеральный директор Citigroup Джейн Фрейзер, пишет Bloomberg со ссылкой на внутреннее письмо.

Фрейзер ввела также другие меры, чтобы облегчить работу сотрудников, которые страдают из-за удалёнки. Она учредила новый выходной для всей компании — 28 мая станет «Днём перезагрузки Citi».

Она добавила, что не понаслышке знает, как стираются границы между работой и домом во время удалёнки. Новый генеральный директор посоветовала сотрудникам брать отпуск и отдохнуть, но личных встреч лучше избегать до конца пандемии.

Фрейзер добавила, что Citigroup пока думает над тем, каким будет формат работы после пандемии. По её словам, компания может перейти на гибридную форму работы, но удалённых должностей будет совсем немного. Работа в офисе важна для конкурентоспособности, сотрудничества и наставничества молодых сотрудников, считают в Citigroup.

«Мы хотим, чтобы наши сотрудники чувствовали привязанность к нашей компании, испытывали гордость за обслуживание наших клиентов и защиту финансовой системы. Это происходит только тогда, когда мы вместе. Мы все поняли, что одиночество — не лучшее чувство», — заявила Фрейзер.

23 марта глава Goldman Sachs заявил, что запретит работать по субботам и наймёт больше аналитиков. Нанятые во время пандемии младшие аналитики компании жаловались, что работают по 95 часов в неделю и почти не спят.

#новость #citigroup

7 7 комментариев
6
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РосСпам

6

Видеозвонки запретили, но без видео созваниваться можно?)

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Andreas Lapueros

РосСпам
0

Нужно )

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Sasha Step

4

Главная причина почему они лидеры, главное не продукт, главное люди.

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Andreas Lapueros

2

«... бгыггы сиравно в субботу и воскресенье отработаете, холопы» - Джейн Фрейзер 

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Anton Reut

1

Пятничное после-15-часовое-распиздяйство окончательно легализовано! Yeeey!

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Sasha Bochkin

0

На удаленке 15 лет. Похоже, мои границы стерлись донельзя.

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Айдар Сыдыкбеков

–1

"О Боже, да всем насрать"
П. Гриффин

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