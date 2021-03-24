Во время удалёнки стираются границы между работой и домом, поэтому сотрудникам нужны перерывы.

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О запрете видеозвонков рассказала сотрудникам новый генеральный директор Citigroup Джейн Фрейзер, пишет Bloomberg со ссылкой на внутреннее письмо.

Фрейзер ввела также другие меры, чтобы облегчить работу сотрудников, которые страдают из-за удалёнки. Она учредила новый выходной для всей компании — 28 мая станет «Днём перезагрузки Citi».

Она добавила, что не понаслышке знает, как стираются границы между работой и домом во время удалёнки. Новый генеральный директор посоветовала сотрудникам брать отпуск и отдохнуть, но личных встреч лучше избегать до конца пандемии.

Фрейзер добавила, что Citigroup пока думает над тем, каким будет формат работы после пандемии. По её словам, компания может перейти на гибридную форму работы, но удалённых должностей будет совсем немного. Работа в офисе важна для конкурентоспособности, сотрудничества и наставничества молодых сотрудников, считают в Citigroup.

«Мы хотим, чтобы наши сотрудники чувствовали привязанность к нашей компании, испытывали гордость за обслуживание наших клиентов и защиту финансовой системы. Это происходит только тогда, когда мы вместе. Мы все поняли, что одиночество — не лучшее чувство», — заявила Фрейзер.