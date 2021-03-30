Mail.ru Group перестроит офисы в «пространства» и полностью перейдёт на гибридный режим работы Статьи редакции
Сотрудники смогут выбрать между удалёнкой, офисом и гибридным форматом.
Mail.ru Group запустит новую концепцию работы, в рамках которой изменит офисные пространства и режим работы, переосмыслит подходы к управлению команд и введёт технологические решения для новых команд, рассказали vc.ru в компании.
Переход начнется с 1 мая, но подразделения уже сейчас планируют для себя новые форматы работы. Многие уже предварительно выбрали дистанционный или гибридный режим, говорят в компании.
Режимы работы
Сотрудники вместе с руководителями выберут один из трех режимов работы — он может меняться по обоюдному согласию.
- Полная удалёнка. Компания привозит домой все необходимое для работы, а сотрудник сможет посещать офис по желанию когда угодно.
- Классический офис. Сотрудники, чью работу нельзя делать удалённо, смогут выбрать пятидневную рабочую неделю в офисе.
- Гибридный режим. Сотрудник работает из дома, но в оговоренные с руководителем дни посещает офис. При этом распределять дни в офисе сотрудник сможет по своему желанию.
Все посетители офиса должны сдать тест на коронавирус за счёт компании — после этого пропуск будет работать три дня, затем нужно снова сдать анализ. Исключение — те, кто сделал вакцину.
Офисы поделят на три пространства
- Пространство идей — зоны со свободной посадкой для дистанционных работников и сбора больших команд. Бронировать места для работы смогут любые сотрудники.
- Пространство команд — зоны, закрепленные за конкретной командой и подразделением. Для дистанционных работников и тех, кто выбрал гибридный формат работы. В зоне будут установлены только мебель и техника, а бронировать места смогут участники команд.
- Индивидуальное пространство — обычные рабочие места для тех, кто работает из офиса.
Кроме того, во всех пространствах установят зоны для работы — например, одиночные переговорные для созвонов.
Для перехода на новый формат работы Mail.ru Group доработает внутреннюю социальную сеть и корпоративный мессенджер и выпустит для сотрудников персонального цифрового ассистента.
Под разные режимы работы сотрудников в компании адаптируют подход к HR и коммуникациям, изменят принципы работы и подход к системе льгот.
Компания привозит домой все необходимое для работы
Кофе-машину, вендинговый автомат, секретутку и пару коллег, чтоб не скучно было
Вы явно никогда не были в мейле в рабочие часы.
Самое необходимое для работы в мейле - это фреш-бар, тренажерный зал и мешки-сидушки для сна. Именно там в разгар рабочего дня больше всего народу.
Это наверное для "старичков" )) Новые команды там обычно фигачат, уткнувшись носами в мониторы
Это я называю эволюцией в работе. О таком 15 лет назад могли мечтать только избранные, теперь каждый может ощутить как это удобно!
Сотрудники, чью работу нельзя делать удалённо, смогут выбрать
Хм
Все посетители офиса должны сдать тест на коронавирус за счёт компании — после этого пропуск будет работать три дня, затем нужно снова сдать анализ. Исключение — те, кто сделал вакцину.
Поясните, если я переболел, мне нужно колоть вакцину?
Должный Слава
Тут мнения разделились. Логичный ответ - если есть антитела, то нет, но это зависит от того, шашечки нужны мейл.ру или ехать
Насколько я понял да, т.е. они хотят увидеть сертификат о прививках, а не о наличии антител. Но надеюсь этот процесс "поднастроят".
Для ревакцинации. Вреда от вакцины не будет, а польза - в длительном сохранении иммунитета
Всегда вдохновляюсь уровнем таких корпораций! Круто, что все делается для удобства своих сотрудников.
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