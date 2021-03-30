Офис
Евгения Евсеева

Mail.ru Group перестроит офисы в «пространства» и полностью перейдёт на гибридный режим работы Статьи редакции

Сотрудники смогут выбрать между удалёнкой, офисом и гибридным форматом.

19 19 комментариев
3042 просмотров

Mail.ru Group запустит новую концепцию работы, в рамках которой изменит офисные пространства и режим работы, переосмыслит подходы к управлению команд и введёт технологические решения для новых команд, рассказали vc.ru в компании.

Переход начнется с 1 мая, но подразделения уже сейчас планируют для себя новые форматы работы. Многие уже предварительно выбрали дистанционный или гибридный режим, говорят в компании.

Режимы работы

Сотрудники вместе с руководителями выберут один из трех режимов работы — он может меняться по обоюдному согласию.

  • Полная удалёнка. Компания привозит домой все необходимое для работы, а сотрудник сможет посещать офис по желанию когда угодно.
  • Классический офис. Сотрудники, чью работу нельзя делать удалённо, смогут выбрать пятидневную рабочую неделю в офисе.
  • Гибридный режим. Сотрудник работает из дома, но в оговоренные с руководителем дни посещает офис. При этом распределять дни в офисе сотрудник сможет по своему желанию.

Все посетители офиса должны сдать тест на коронавирус за счёт компании — после этого пропуск будет работать три дня, затем нужно снова сдать анализ. Исключение — те, кто сделал вакцину.

Офисы поделят на три пространства

  • Пространство идей — зоны со свободной посадкой для дистанционных работников и сбора больших команд. Бронировать места для работы смогут любые сотрудники.
  • Пространство команд — зоны, закрепленные за конкретной командой и подразделением. Для дистанционных работников и тех, кто выбрал гибридный формат работы. В зоне будут установлены только мебель и техника, а бронировать места смогут участники команд.
  • Индивидуальное пространство — обычные рабочие места для тех, кто работает из офиса.

Кроме того, во всех пространствах установят зоны для работы — например, одиночные переговорные для созвонов.

Для перехода на новый формат работы Mail.ru Group доработает внутреннюю социальную сеть и корпоративный мессенджер и выпустит для сотрудников персонального цифрового ассистента.

Под разные режимы работы сотрудников в компании адаптируют подход к HR и коммуникациям, изменят принципы работы и подход к системе льгот.

  • В конце марта 2020 года Mail.ru Group перевела работников на дистанционную работу. В январе 2021 года компания сообщила о планах навсегда перевести сотрудников на гибридную форму работы.

#новость #mailrugroup

19 19 комментариев
19
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19 комментариев
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alex twit

12

Компания привозит домой все необходимое для работы

Кофе-машину, вендинговый автомат, секретутку и пару коллег, чтоб не скучно было

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Konstantin Kiselev

alex
6

Вы явно никогда не были в мейле в рабочие часы.

Самое необходимое для работы в мейле - это фреш-бар, тренажерный зал и мешки-сидушки для сна. Именно там в разгар рабочего дня больше всего народу.

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greg chudnoff

Konstantin
0

Это наверное для "старичков" )) Новые команды там обычно фигачат, уткнувшись носами в мониторы

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greg chudnoff

alex
1

Пространство печенек.

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ЯжПрограммист

alex
1

Главное смузи зону 

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Александр Антипов

alex
1

Это я называю эволюцией в работе. О таком 15 лет назад могли мечтать только избранные, теперь каждый может ощутить как это удобно!

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Семен Смирнов

2

Сотрудники, чью работу нельзя делать удалённо, смогут выбрать

Хм

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alex twit

Семен
1

Из 2 стульев

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Чит Чат

2

работать в офисе, когда никого нет - мечта

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Илья Шишкунов

1
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KINCH

1

 Все посетители офиса должны сдать тест на коронавирус за счёт компании — после этого пропуск будет работать три дня, затем нужно снова сдать анализ. Исключение — те, кто сделал вакцину.

Поясните, если я переболел, мне нужно колоть вакцину? 

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Должный Слава

KINCH
2

Тут мнения разделились. Логичный ответ - если есть антитела, то нет, но это зависит от того, шашечки нужны мейл.ру или ехать

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alex twit

Должный
1

Ситимобил - для тех, кто хочет в езду!

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Nemiro Ilia

KINCH
0

Насколько я понял да, т.е. они хотят увидеть сертификат о прививках, а не о наличии антител. Но надеюсь этот процесс "поднастроят".

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KINCH

Nemiro
0

Так тут суть даже в мед показаниях, типа какой смысл мне делать вакцину (которая не всегда легко переносится), когда у меня она фактически уже поставлена. 

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Ivan Susanin

KINCH
0

Для ревакцинации. Вреда от вакцины не будет, а польза - в длительном сохранении иммунитета

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Robert Coolige

KINCH
0

Да. Так как антитела исчезнут. 

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Robert Coolige

0

Скажите, понравилось ли вам работать из дома? 

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Татьяна Плесецкая

0

Всегда вдохновляюсь уровнем таких корпораций! Круто, что все делается для удобства своих сотрудников. 

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