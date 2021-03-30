Сотрудники смогут выбрать между удалёнкой, офисом и гибридным форматом.

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Mail.ru Group запустит новую концепцию работы, в рамках которой изменит офисные пространства и режим работы, переосмыслит подходы к управлению команд и введёт технологические решения для новых команд, рассказали vc.ru в компании.

Переход начнется с 1 мая, но подразделения уже сейчас планируют для себя новые форматы работы. Многие уже предварительно выбрали дистанционный или гибридный режим, говорят в компании.

Режимы работы

Сотрудники вместе с руководителями выберут один из трех режимов работы — он может меняться по обоюдному согласию.

Полная удалёнка. Компания привозит домой все необходимое для работы, а сотрудник сможет посещать офис по желанию когда угодно.

Классический офис. Сотрудники, чью работу нельзя делать удалённо, смогут выбрать пятидневную рабочую неделю в офисе.

Гибридный режим. Сотрудник работает из дома, но в оговоренные с руководителем дни посещает офис. При этом распределять дни в офисе сотрудник сможет по своему желанию.

Все посетители офиса должны сдать тест на коронавирус за счёт компании — после этого пропуск будет работать три дня, затем нужно снова сдать анализ. Исключение — те, кто сделал вакцину.

Офисы поделят на три пространства

Пространство идей — зоны со свободной посадкой для дистанционных работников и сбора больших команд. Бронировать места для работы смогут любые сотрудники.

Пространство команд — зоны, закрепленные за конкретной командой и подразделением. Для дистанционных работников и тех, кто выбрал гибридный формат работы. В зоне будут установлены только мебель и техника, а бронировать места смогут участники команд.



Индивидуальное пространство — обычные рабочие места для тех, кто работает из офиса.



Кроме того, во всех пространствах установят зоны для работы — например, одиночные переговорные для созвонов.

Для перехода на новый формат работы Mail.ru Group доработает внутреннюю социальную сеть и корпоративный мессенджер и выпустит для сотрудников персонального цифрового ассистента.

Под разные режимы работы сотрудников в компании адаптируют подход к HR и коммуникациям, изменят принципы работы и подход к системе льгот.