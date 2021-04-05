LinkedIn отправила большинство сотрудников в недельный отпуск, чтобы они не выгорали Статьи редакции
Компания проводит «дни без рабочих встреч» и тренинги по проблеме эмоционального выгорания для менеджеров.
С 5 апреля большинство из 15 900 штатных сотрудников LinkedIn по всему миру получают оплачиваемый недельный отпуск, сообщила HR-директор компании Теуила Хэнсон CNN.
Так почти вся компания получит возможность отключиться от сети, подзарядиться и избежать выгорания, добавила она. Работу продолжит ключевая группа сотрудников, которые смогут компенсировать эти выходные позже.
«Мы хотели убедиться, что можем дать им что-то действительно ценное, и сейчас мы считаем наиболее ценной возможность сделать перерыв», — сказала Хэнсон. По её словам, так как все одновременно не будут работать, то при выходе из отпуска ни у кого не будет «завалов», и отдых продлится чуть дольше.
LinkedIn перешла на удалёнку в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Чтобы следить за состоянием сотрудников, компания раз в квартал устраивает опросы. По словам Хэсон, только в период пандемии работники по-настоящему поняли, что такое выгорание.
Чтобы предотвратить его, компания создала инициативу под названием LiftUp! — она ввела «дни без рабочих встреч» и проводит тренинги для менеджеров по проблеме эмоционального выгорания. После пандемии компания продолжит работать в режиме «гибкого гибрида», совмещая удалёнку и офис.
- В конце марта инвестбанк Credit Suisse заявил, что выплатит рядовым аналитикам пособия по $20 тысяч за тяжёлую работу. В будущем все сотрудники уровнем ниже управляющего директора могут рассчитывать на повышение зарплаты, а после возвращения в офис с удалёнки Credit Suisse смягчит дресс-код.
- 23 марта глава Citigroup запретила рабочие видеозвонки по пятницам, чтобы сотрудники не выгорали. Во время удалёнки стираются границы между работой и домом, поэтому сотрудникам нужны перерывы, заявила она.
Просто директор посмотрел на весь этот блядский цирк и сказал:
Давайте отправим всех на неделю в отпуск. Потом посмотрим, в каких направлениях хуже не стало и уволим те отделы нахер.
Да, будет смешно, если следующей новостью будет «Линкедин объявила о сокращении 10000 сотрудников».
Кстати, нафига их там столько?
За неделю вряд ли такое поймёшь и, руководствуясь такой логикой, есть риск уволить тех, кто организовал процесс хорошо и у которых всё работает в течение недели нормально. А хуже может стать в тех местах, где костыли на костылях и требуется постоянное вмешательство извне.
тренинги по эмоциональному выгоранию
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По-русски правильнее написать так: "тренинги направленные против эмоционального выгорания".
Из РФ выглядит как ничего особенного, но прикол в том, что отпуска в США не оплачиваются. А тут типа прецедент случился.
Так это что же получается, в самой демократичной стране мира нет оплачиваемых отпусков и праздников?
Согласен, на удаленке рабочий день - как включил компьютер и пока не лёг спать. Плюс все работают в разных временных рамках.
- Включил компьютер
- Поставил таймер на 8 часов
- Выключил компьютер по истечению времени
Кранчи, встречи, выгорания... Мне бы ваши проблемы!
Приходи, рассказывай. Прайс выше :)
А возрастные категории будут? Или вы всех в одностороннем порядке записываете?)
Это я понимаю компания, заботиться о сотрудниках
Заботится вынуждая потратить отпуск на тупеж дома? Скорее, вопрос выгоды для компании.
paid week off - это не отпуск, а просто оплачиваемая неделя.
Пффф, мы в РФ напомню в оплачиваемом отпуске 1,5 мес. сидели не далее как в прошлом году 🤣🤣🤣 нерабочие дни называется схема
Правильно сделали. Если компания действительно заботится о своих сотрудниках. То это круто. Ничего такого не вижу плохого. Если это реально сделано для людей. Почему бы и нет. А не для каких то других целей.
Проблему выгорания неделей выходных решить нельзя. Надо пересматривать весь рабочий процесс.
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