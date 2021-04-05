Офис
Рая Хачатрян

LinkedIn отправила большинство сотрудников в недельный отпуск, чтобы они не выгорали Статьи редакции

Компания проводит «дни без рабочих встреч» и тренинги по проблеме эмоционального выгорания для менеджеров.

24 24 комментария
2073 просмотров

С 5 апреля большинство из 15 900 штатных сотрудников LinkedIn по всему миру получают оплачиваемый недельный отпуск, сообщила HR-директор компании Теуила Хэнсон CNN.

Так почти вся компания получит возможность отключиться от сети, подзарядиться и избежать выгорания, добавила она. Работу продолжит ключевая группа сотрудников, которые смогут компенсировать эти выходные позже.

«Мы хотели убедиться, что можем дать им что-то действительно ценное, и сейчас мы считаем наиболее ценной возможность сделать перерыв», — сказала Хэнсон. По её словам, так как все одновременно не будут работать, то при выходе из отпуска ни у кого не будет «завалов», и отдых продлится чуть дольше.

LinkedIn перешла на удалёнку в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Чтобы следить за состоянием сотрудников, компания раз в квартал устраивает опросы. По словам Хэсон, только в период пандемии работники по-настоящему поняли, что такое выгорание.

Чтобы предотвратить его, компания создала инициативу под названием LiftUp! — она ввела «дни без рабочих встреч» и проводит тренинги для менеджеров по проблеме эмоционального выгорания. После пандемии компания продолжит работать в режиме «гибкого гибрида», совмещая удалёнку и офис.

  • В конце марта инвестбанк Credit Suisse заявил, что выплатит рядовым аналитикам пособия по $20 тысяч за тяжёлую работу. В будущем все сотрудники уровнем ниже управляющего директора могут рассчитывать на повышение зарплаты, а после возвращения в офис с удалёнки Credit Suisse смягчит дресс-код.
  • 23 марта глава Citigroup запретила рабочие видеозвонки по пятницам, чтобы сотрудники не выгорали. Во время удалёнки стираются границы между работой и домом, поэтому сотрудникам нужны перерывы, заявила она.

#новость #linkedin

24 24 комментария
14
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24 комментария
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Вася Пражкин

15

Просто директор посмотрел на весь этот блядский цирк и сказал:
Давайте отправим всех на неделю в отпуск. Потом посмотрим, в каких направлениях хуже не стало и уволим те отделы нахер.

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Valentin Dombrovsky

Вася
0

Да, будет смешно, если следующей новостью будет «Линкедин объявила о сокращении 10000 сотрудников». 
Кстати, нафига их там столько? 

Ответить

Anton Gamskiy

Вася
0

За неделю вряд ли такое поймёшь и, руководствуясь такой логикой, есть риск уволить тех, кто организовал процесс хорошо и у которых всё работает в течение недели нормально. А хуже может стать в тех местах, где костыли на костылях и требуется постоянное вмешательство извне.

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Sergei Timofeyev

5

 тренинги по эмоциональному выгоранию

Конкуренты! Бухло приносите с собой сами. Сеанс от 5000 руб.

По-русски правильнее написать так: "тренинги направленные против эмоционального выгорания".

Ответить

Sergey

3

Смотрю, появился новый тренд

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Поджог Сараев

1

Из РФ выглядит как ничего особенного, но прикол в том, что отпуска в США не оплачиваются. А тут типа прецедент случился.

Ответить

Daniil Levi

Поджог
1

Так это что же получается, в самой демократичной стране мира нет оплачиваемых отпусков и праздников?

Ответить

Юрий Глотов

Поджог
1

Ну, как не оплачиваются, зависит-то от условий контракта.

Ответить

Andrey Novikov

0

Согласен, на удаленке рабочий день - как включил компьютер и пока не лёг спать. Плюс все работают в разных временных рамках.

Ответить

Эдуард Гладышев

Andrey
3

- Включил компьютер
- Поставил таймер на 8 часов
- Выключил компьютер по истечению времени

Ответить

Sergei Timofeyev

Эдуард
0

И вся работа пропала, так как не сохранил.

Ответить

Ray Smith

Эдуард
0

Эм, а как же играть в игры и сидеть на VC, если компьютер выключен?

Ответить

Павел Бокарёв

1

15900 сотрудников?! ЧТО?!

Ответить

alex twit

0

Кранчи, встречи, выгорания... Мне бы ваши проблемы!

Ответить

Sergei Timofeyev

alex
1

Приходи, рассказывай. Прайс выше :)

Ответить

Светлана Завацкая

Sergei
0

А возрастные категории будут? Или вы всех в одностороннем порядке записываете?)

Ответить

Дмитрий Вродин

0

Это я понимаю компания, заботиться о сотрудниках

Ответить

Albert Galimov

Дмитрий
0

Заботится вынуждая потратить отпуск на тупеж дома? Скорее, вопрос выгоды для компании.

Ответить

Игорь Кравченко

Albert
1

paid week off - это не отпуск, а просто оплачиваемая неделя.

Ответить

ЯжПрограммист

Игорь
0

Пффф, мы в РФ напомню в оплачиваемом отпуске 1,5 мес. сидели не далее как в прошлом году 🤣🤣🤣 нерабочие дни называется схема

Ответить

Sergei Zotov

ЯжПрогр…
1

LinkedIn не в РФ.

Ответить

Albert Galimov

Игорь
0

Оу, тогда да, круть

Ответить

Artem Kapnist

0

Правильно сделали. Если компания действительно заботится о своих сотрудниках. То это круто. Ничего такого не вижу плохого. Если это реально сделано для людей. Почему бы и нет. А не для каких то других целей.

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Sergei Timofeyev

Artem
0

Проблему выгорания неделей выходных решить нельзя. Надо пересматривать весь рабочий процесс.

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