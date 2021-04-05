Компания проводит «дни без рабочих встреч» и тренинги по проблеме эмоционального выгорания для менеджеров.

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С 5 апреля большинство из 15 900 штатных сотрудников LinkedIn по всему миру получают оплачиваемый недельный отпуск, сообщила HR-директор компании Теуила Хэнсон CNN.

Так почти вся компания получит возможность отключиться от сети, подзарядиться и избежать выгорания, добавила она. Работу продолжит ключевая группа сотрудников, которые смогут компенсировать эти выходные позже.

«Мы хотели убедиться, что можем дать им что-то действительно ценное, и сейчас мы считаем наиболее ценной возможность сделать перерыв», — сказала Хэнсон. По её словам, так как все одновременно не будут работать, то при выходе из отпуска ни у кого не будет «завалов», и отдых продлится чуть дольше.

LinkedIn перешла на удалёнку в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Чтобы следить за состоянием сотрудников, компания раз в квартал устраивает опросы. По словам Хэсон, только в период пандемии работники по-настоящему поняли, что такое выгорание.

Чтобы предотвратить его, компания создала инициативу под названием LiftUp! — она ввела «дни без рабочих встреч» и проводит тренинги для менеджеров по проблеме эмоционального выгорания. После пандемии компания продолжит работать в режиме «гибкого гибрида», совмещая удалёнку и офис.