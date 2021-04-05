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Подарки, вино и премии: компании по всему миру начали искать способы борьбы с выгоранием Статьи редакции
Они предлагают сотрудникам бонусы, которые могут стать «золотыми наручниками», считают эксперты.
Ведущие мировые фирмы и банки стремятся не допустить выгорания перегруженных работой сотрудников, и для этого раздают премии и дорогие подарки, пишет Financial Times.
Например, юрфирмы Davis Polk & Wardwell и Simpson Thacher & Bartlett объявили о единовременных выплатах от $12 тысяч до $64 тысяч за тяжёлую работу во время пандемии.
Выплаты последовали после волны увольнений юристов и других сотрудников, которые жаловались на условия работы. Компании смогли выплатить бонусы благодаря резкому росту доходов юрфирм во время пандемии, отмечает FT.
Управляющий директор по подбору сотрудников в Major, Lindsey & Africa Натан Пирт отмечает, что сотрудники перерабатывают и близки к истощению. Чтобы этого не допустить, фирмы принимают меры. Пирт предупредил, что такие бонусы — «золотые наручники», которые могут привести к борьбе за таланты.
Юристы из Великобритании заявили, что им предложили бонусы, которые помешают уйти в конкурирующую фирму. Например, один сотрудник неназванной юрфирмы сообщил FT, что руководство выплатило единовременную премию в £5 тысяч ($6,9 тысячи), которую придётся вернуть, если работники уйдут из компании в течение года.
С начала марта 2021 года юрфирмы в США начали предлагать оплату в зависимости от стажа и отработанных часов. Например, в Goodwin сотрудники получат бонусы в два этапа — в июле и октябре — но должны отработать не менее 1850 часов. Банк Credit Suisse заявил, что выплатит рядовым аналитикам пособия по $20 тысяч за тяжёлую работу.
Но деньги — не единственный стимул, который используют компании, отмечает FT. Инвестбанк Jefferies предложил сотрудникам бонусы на выбор: тренажёры Peloton, продукцию Apple или Mirror, а сотрудники Davis Polk могут выбрать винные наборы или шопинг.
Глава Citigroup запретила рабочие видеозвонки по пятницам, чтобы сотрудники не выгорали, а LinkedIn для этого же отправила большинство сотрудников в недельный отпуск.
И только у сотрудников муниципальных предприятий в жопе встроен вечный двигатель с защитой от перегрузки
А они не напрягаются
Может быть просто давать меньше работы и побольше отдыхать?! 🤔
Вроде как за окном удаленщика кризис, что как бы толкает компанию увеличивать абстрактную выработку/сотрудник, и в то же время удаленка размывает границы между личным/работой. Плюсом в довесок уже год локдауны, цифры смертности и новости о х волне Ковида, вот люди и ломаются.
Негативный звук
Чтобы корова меньше ела и давала больше молока, её нужно меньше кормить и больше доить.
Золотые наручники порой так жмут, что и премию вернуть ничего не мешает. всё зависит от степени выгорания мне кажется
Британский пёс_анон
У меня один раз клиент такой был.
Сначала мне показалось, что он будет слегка-проблемным, я увеличил немного прайс и он сразу же заплатил всю сумму.
Потом началась дикая хуйня. Я всегда рад отвечать на вопросы, это нормально, когда чуваки знают за что платят конкретно и что именно я делаю. Но этот, бля, довел меня буквально до ручки.
Сначала он задавал какие-то странные вопросы (типа вот я заплачу 100 руб, сколько я получу точную сумму в рублях? — чел услугами занимается). Он лез в аккаунты и как только там появлялись уведомления, он мне звонил и спрашивал, почему я их не читаю. То что я не могу 24/7 смотреть на уведомления ему было похуй.
Последней каплей стало то, что он перепутал наш рабочий аккаунт со своим и наехал на меня за то, что там куча ошибок.
Под конец этой ебучей эпопеи я готов был вернуть ему не только те деньги что он мне заплатил, но и накинуть процентов 20% чтобы он исчез из моей жизни навсегда. Но он категорически отказался и требовал, чтобы я доработал по договору месяц. Так и сделал, метрики кстати ему увеличили.
Потом он прислал договор на второй месяц, где БЛЯТЬ ВНИМАНИЕ, прописал свою прибыль под нашу ответственность. И в этом кульминационном моменте он был послан нахуй с космической скоростью.
Так что, да — вы абсолютно правы.
Круто, когда компании думают о своих сотрудниках и условиях работы.
Это все мало относится к рашен бизнесу. Проще и дешевле завиноватить и запугать сотрудников (вы недостаточно эффективны, худшего уволим), чем помогать им и повышать их значимость.
"Даешь среду выходным днем! Долой рабочую среду! В среду работать - неделя на смарку! Среда всему голова! Будем в среду отдыхать, будем больше получать!" (С) Партия Свободная Среда
ИМХО, это не компании должны бороться с выгоранием сотрудников, а современное поколение - со своей инфантильностью. Слишком тонкие душевные натуры, которые не знали реальных проблем, а потому зажрались. Есть такие слова как "самоорганизация", "ответственность", "порядочность".
А с чего у юрфирм доходы резко выросли, если все сидели по домам во время локдаунов?
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