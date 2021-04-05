Они предлагают сотрудникам бонусы, которые могут стать «золотыми наручниками», считают эксперты.

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Ведущие мировые фирмы и банки стремятся не допустить выгорания перегруженных работой сотрудников, и для этого раздают премии и дорогие подарки, пишет Financial Times.

Например, юрфирмы Davis Polk & Wardwell и Simpson Thacher & Bartlett объявили о единовременных выплатах от $12 тысяч до $64 тысяч за тяжёлую работу во время пандемии.

Выплаты последовали после волны увольнений юристов и других сотрудников, которые жаловались на условия работы. Компании смогли выплатить бонусы благодаря резкому росту доходов юрфирм во время пандемии, отмечает FT.

Управляющий директор по подбору сотрудников в Major, Lindsey & Africa Натан Пирт отмечает, что сотрудники перерабатывают и близки к истощению. Чтобы этого не допустить, фирмы принимают меры. Пирт предупредил, что такие бонусы — «золотые наручники», которые могут привести к борьбе за таланты.

Юристы из Великобритании заявили, что им предложили бонусы, которые помешают уйти в конкурирующую фирму. Например, один сотрудник неназванной юрфирмы сообщил FT, что руководство выплатило единовременную премию в £5 тысяч ($6,9 тысячи), которую придётся вернуть, если работники уйдут из компании в течение года.

С начала марта 2021 года юрфирмы в США начали предлагать оплату в зависимости от стажа и отработанных часов. Например, в Goodwin сотрудники получат бонусы в два этапа — в июле и октябре — но должны отработать не менее 1850 часов. Банк Credit Suisse заявил, что выплатит рядовым аналитикам пособия по $20 тысяч за тяжёлую работу.

Но деньги — не единственный стимул, который используют компании, отмечает FT. Инвестбанк Jefferies предложил сотрудникам бонусы на выбор: тренажёры Peloton, продукцию Apple или Mirror, а сотрудники Davis Polk могут выбрать винные наборы или шопинг.