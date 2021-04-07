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Goldman Sachs предложил отказаться от рабочих видеозвонков по пятницам и по вечерам, чтобы сотрудники не выгорали Статьи редакции
В марте сотрудники инвестбанка жаловались на тяжёлые условия работы — тогда глава Goldman Sachs запретил работать в выходные.
- Отдел по работе с клиентами Goldman Sachs ввёл режим «только аудио» — отказ от видеозвонков для внутренних обсуждений в будние дни после шести вечера и весь день в пятницу, пишет Insider со ссылкой на внутреннее письмо.
- Так инвестбанк хочет бороться с выгоранием сотрудников. Вместо видеозвонка он предлагает, например, позвонить менеджеру на телефон, а в это время прогуляться. Также Goldman Sachs предлагает заменить встречи в Zoom конференц-связью, а если от них нельзя отказаться — использовать аудиозвонки.
- Согласно записке, инвестбанк не устанавливает этот режим как обязательное правило, а только рекомендует. Если видеозвонок необходим, например, для презентации и собеседования, сотрудники могут созваниваться по видеосвязи.
- В марте глава Goldman Sachs заявил, что запретит работать по субботам и наймёт больше аналитиков. Нанятые во время пандемии младшие аналитики компании жаловались, что работают по 95 часов в неделю и почти не спят.
- Компании по всему миру начали искать способы борьбы с выгоранием. Например, глава Citigroup запретила рабочие видеозвонки по пятницам, чтобы сотрудники не выгорали, а LinkedIn для этого же отправила большинство сотрудников в недельный отпуск.
Хм, а просто работать по 8 часов в день, как и положено, они не пробовали?
Больше правил - больше выгораний, больше индивидуального подхода к сотруднику и его выбору условий - больше кпд, за этим будущее.
Боюсь, что второе - не совсем так.
Тут очень тонкая грань, независимо от того насколько высокоинтеллектуальный сотрудник. Практика показывает что если всё делать во благо людей, они очень быстро садятся на шею и их кпд не больше чем у выгоревших. Проверено занусси.
В каждой компании нужно нащупать золотой баланс в рамках и свободе.
Тяжёлые условия у них пфф, расскажите об этом шахтёрам 😏
"Например, глава Citigroup запретила рабочие видеозвонки по пятницам, чтобы сотрудники не выгорали, а LinkedIn для этого же отправила большинство сотрудников в недельный отпуск."
Ни то, ни другое не относится к причинам выгорания и проблему не решит от слова никак.
Было бы здорово откуда-то получить новый формат цифрового делового этикета. Это ведь не только про организацию звонков.
Любые звонки и совещания в пятницу после обеда - зло.
в инвест-банкинге с work-live balanсe жопа похуже, чем на китайских фабриках
Кто-то заставляет их? Быть может, нужда? Ну, нужда жить в роскошном жилье, водить дорогие машины... бедненькие! Вот вообще, совсем, ни-ка-пель-ки не жалко!
Похоже вопрос выгорания остро встал. Каждая 3 статья про него. Наконец на это обратили внимание.
Интересно ошибка в заголовке, это специально ?
Вы про то что вместо запретить звонки, запретить только видео звонки?) судя по всему это не ошибка)
"в пятницам"
Я конечно по Грузински лучше понимаю. Но это как-то произнести даже тяжело
В Телеграме вообще огонь:
Goldman Sachs предложил ввести режим «только аудио» — отказаться от видеозвонков по вечерам *в будни и по пятницам.*
В будни и по пятницам, Карл!
Это прям какая-то медведевщина...
Светлое будущее настало! )))
Спасибо за заметку. Актуальная тема!
крушение империи. голдманы были построены на работе по 160 часов в неделю. на том и стояли.
европейские нормы трудодней их превратят в пыль.
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