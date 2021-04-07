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Евгения Евсеева

Goldman Sachs предложил отказаться от рабочих видеозвонков по пятницам и по вечерам, чтобы сотрудники не выгорали Статьи редакции

В марте сотрудники инвестбанка жаловались на тяжёлые условия работы — тогда глава Goldman Sachs запретил работать в выходные.

  • Отдел по работе с клиентами Goldman Sachs ввёл режим «только аудио» — отказ от видеозвонков для внутренних обсуждений в будние дни после шести вечера и весь день в пятницу, пишет Insider со ссылкой на внутреннее письмо.
  • Так инвестбанк хочет бороться с выгоранием сотрудников. Вместо видеозвонка он предлагает, например, позвонить менеджеру на телефон, а в это время прогуляться. Также Goldman Sachs предлагает заменить встречи в Zoom конференц-связью, а если от них нельзя отказаться — использовать аудиозвонки.
  • Согласно записке, инвестбанк не устанавливает этот режим как обязательное правило, а только рекомендует. Если видеозвонок необходим, например, для презентации и собеседования, сотрудники могут созваниваться по видеосвязи.
  • В марте глава Goldman Sachs заявил, что запретит работать по субботам и наймёт больше аналитиков. Нанятые во время пандемии младшие аналитики компании жаловались, что работают по 95 часов в неделю и почти не спят.
  • Компании по всему миру начали искать способы борьбы с выгоранием. Например, глава Citigroup запретила рабочие видеозвонки по пятницам, чтобы сотрудники не выгорали, а LinkedIn для этого же отправила большинство сотрудников в недельный отпуск.

#новость #goldmansachs

2297 просмотров
30 30 комментариев
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Syzygy

11

Хм, а просто работать по 8 часов в день, как и положено, они не пробовали?

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Igor Novák

Syzygy
1

Без респираторов ))

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Антон Морозов

Syzygy
–1

как это поможет от хайповой выдуманной "тоже болезни"?

Ответить

Тофик Вартанов

6

Больше правил - больше выгораний, больше индивидуального подхода к сотруднику и его выбору условий - больше кпд, за этим будущее.

Ответить

Sergei Timofeyev

Тофик
1

Боюсь, что второе - не совсем так.

Ответить

Syzygy

Sergei
3

Это зависит от уровня самого сотрудника. Чем более высокий интеллект - тем больше он может дать, если его не загонять в жёсткие рамки.

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Georgi Lis

Syzygy
4

Тут очень тонкая грань, независимо от того насколько высокоинтеллектуальный сотрудник. Практика показывает что если всё делать во благо людей, они очень быстро садятся на шею и их кпд не больше чем у выгоревших. Проверено занусси.

В каждой компании нужно нащупать золотой баланс в рамках и свободе.

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Sergei Timofeyev

Georgi
0

Именно, иначе это превращается в бесконечный торг.

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Айдар Сыдыкбеков

2

Тяжёлые условия у них пфф, расскажите об этом шахтёрам 😏

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Антон Гранд

Айдар
0

Физическая работа легче умственной. Вы шахтёр?

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common sense preacher

2

"Например, глава Citigroup запретила рабочие видеозвонки по пятницам, чтобы сотрудники не выгорали, а LinkedIn для этого же отправила большинство сотрудников в недельный отпуск."
Ни то, ни другое не относится к причинам выгорания и проблему не решит от слова никак.

Ответить

Sergei Timofeyev

common
0

Они зато попытались!

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alex twit

2

Современные проблемы требуют современных решений

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Dmitry Chudinovskikh

2

Это же IB. Там выгорание - часть профессии.

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Alexey Tykhonov

2

Было бы здорово откуда-то получить новый формат цифрового делового этикета. Это ведь не только про организацию звонков. 

Ответить

common sense preacher

Alexey
0

напишите!

Ответить

Igor Filippov

2

Любые звонки и совещания в пятницу после обеда - зло.

Ответить

Sergei Timofeyev

Igor
0

Накатывание обновлений - к работе в выходные (с)

Ответить

Natalia Natalia

0

в инвест-банкинге с work-live balanсe жопа похуже, чем на китайских фабриках

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Tema Borisenko

Natalia
3

Кто-то заставляет их? Быть может, нужда? Ну, нужда жить в роскошном жилье, водить дорогие машины... бедненькие! Вот вообще, совсем, ни-ка-пель-ки не жалко!

Ответить

KINCH

1

Предлагаю отменить звонки по пятницам, но ввести пинки по понедельникам 

Ответить

Иван Николаев

1

Эта новость уже была 

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Tema Borisenko

1

Какие бедняги они там )))

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Татьяна

1

Похоже вопрос выгорания остро встал. Каждая 3 статья про него. Наконец на это обратили внимание.

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

0

получают многомиллионные бонусы и не хотят работать лол 

Ответить

Хинкальная CITY

0

Интересно ошибка в заголовке, это специально ?

Ответить

Nesterov Igor

Хинкальная
0

Вы про то что вместо запретить звонки, запретить только видео звонки?) судя по всему это не ошибка) 

Ответить

Хинкальная CITY

Nesterov
0

"в пятницам"
Я конечно по Грузински лучше понимаю. Но это как-то произнести даже тяжело

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Alex Teplo

Хинкальная
0

В Телеграме вообще огонь:

Goldman Sachs предложил ввести режим «только аудио» — отказаться от видеозвонков по вечерам *в будни и по пятницам.*

В будни и по пятницам, Карл!
Это прям какая-то медведевщина...
Светлое будущее настало! )))

Спасибо за заметку. Актуальная тема!

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Петр Иванов

0

крушение империи. голдманы были построены на работе по 160 часов в неделю. на том и стояли. 
европейские нормы трудодней их превратят в пыль.

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