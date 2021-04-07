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Goldman Sachs предложил отказаться от рабочих видеозвонков в пятницам и по вечерам, чтобы сотрудники не выгорали Статьи редакции
В марте сотрудники инвестбанка жаловались на тяжёлые условия работы — тогда глава Goldman Sachs запретил работать в выходные.
- Отдел по работе с клиентами Goldman Sachs ввёл режим «только аудио» — отказ от видеозвонков для внутренних обсуждений в будние дни после шести вечера и весь день в пятницу, пишет Insider со ссылкой на внутреннее письмо.
- Так инвестбанк хочет бороться с выгоранием сотрудников. Вместо видеозвонка он предлагает, например, позвонить менеджеру на телефон, а в это время прогуляться. Также Goldman Sachs предлагает заменить встречи в Zoom конференц-связью, а если от них нельзя отказаться — использовать аудиозвонки.
- Согласно записке, инвестбанк не устанавливает этот режим как обязательное правило, а только рекомендует. Если видеозвонок необходим, например, для презентации и собеседования, сотрудники могут созваниваться по видеосвязи.
- В марте глава Goldman Sachs заявил, что запретит работать по субботам и наймёт больше аналитиков. Нанятые во время пандемии младшие аналитики компании жаловались, что работают по 95 часов в неделю и почти не спят.
- Компании по всему миру начали искать способы борьбы с выгоранием. Например, глава Citigroup запретила рабочие видеозвонки по пятницам, чтобы сотрудники не выгорали, а LinkedIn для этого же отправила большинство сотрудников в недельный отпуск.
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13 комментариев
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Больше правил - больше выгораний, больше индивидуального подхода к сотруднику и его выбору условий - больше кпд, за этим будущее.
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Интересно ошибка в заголовке, это специально ?
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Вы про то что вместо запретить звонки, запретить только видео звонки?) судя по всему это не ошибка)
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"в пятницам"
Я конечно по Грузински лучше понимаю. Но это как-то произнести даже тяжело
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крушение империи. голдманы были построены на работе по 160 часов в неделю. на том и стояли.
европейские нормы трудодней их превратят в пыль.
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