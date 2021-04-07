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Евгения Евсеева

Goldman Sachs предложил отказаться от рабочих видеозвонков в пятницам и по вечерам, чтобы сотрудники не выгорали Статьи редакции

В марте сотрудники инвестбанка жаловались на тяжёлые условия работы — тогда глава Goldman Sachs запретил работать в выходные.

  • Отдел по работе с клиентами Goldman Sachs ввёл режим «только аудио» — отказ от видеозвонков для внутренних обсуждений в будние дни после шести вечера и весь день в пятницу, пишет Insider со ссылкой на внутреннее письмо.
  • Так инвестбанк хочет бороться с выгоранием сотрудников. Вместо видеозвонка он предлагает, например, позвонить менеджеру на телефон, а в это время прогуляться. Также Goldman Sachs предлагает заменить встречи в Zoom конференц-связью, а если от них нельзя отказаться — использовать аудиозвонки.
  • Согласно записке, инвестбанк не устанавливает этот режим как обязательное правило, а только рекомендует. Если видеозвонок необходим, например, для презентации и собеседования, сотрудники могут созваниваться по видеосвязи.
  • В марте глава Goldman Sachs заявил, что запретит работать по субботам и наймёт больше аналитиков. Нанятые во время пандемии младшие аналитики компании жаловались, что работают по 95 часов в неделю и почти не спят.
  • Компании по всему миру начали искать способы борьбы с выгоранием. Например, глава Citigroup запретила рабочие видеозвонки по пятницам, чтобы сотрудники не выгорали, а LinkedIn для этого же отправила большинство сотрудников в недельный отпуск.

#новость #goldmansachs

820 просмотров
13 13 комментариев
4
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Тофик Вартанов

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Больше правил - больше выгораний, больше индивидуального подхода к сотруднику и его выбору условий - больше кпд, за этим будущее.

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Sergei Timofeyev

Тофик
0

Боюсь, что второе - не совсем так.

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alex twit

2

Современные проблемы требуют современных решений

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Dmitry Chudinovskikh

1

Это же IB. Там выгорание - часть профессии.

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Хинкальная CITY

0

Интересно ошибка в заголовке, это специально ?

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Nesterov Igor

Хинкальная
0

Вы про то что вместо запретить звонки, запретить только видео звонки?) судя по всему это не ошибка) 

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Хинкальная CITY

Nesterov
0

"в пятницам"
Я конечно по Грузински лучше понимаю. Но это как-то произнести даже тяжело

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Syzygy

0

Хм, а просто работать по 8 часов в день, как и положено, они не пробовали?

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KINCH

0

Предлагаю отменить звонки по пятницам, но ввести пинки по понедельникам 

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Иван Николаев

0

Эта новость уже была 

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Айдар Сыдыкбеков

0

Тяжёлые условия у них пфф, расскажите об этом шахтёрам 😏

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Петр Иванов

0

крушение империи. голдманы были построены на работе по 160 часов в неделю. на том и стояли. 
европейские нормы трудодней их превратят в пыль.

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Vadim Semenov ‏⚡☟

0

получают многомиллионные бонусы и не хотят работать лол 

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