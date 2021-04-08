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Офис
Рая Хачатрян

Revolut разрешит сотрудникам два месяца в году работать из другой страны Статьи редакции

После того, как снимут ограничения на поездки и откроют границы.

34 34 комментария
2181 просмотров

Сотрудники Revolut в течение 60 дней смогут работать за пределами своей страны «по личным и не связанным с бизнесом причинам», пишет Bloomberg со ссылкой на заявление финтех-сервиса. Такая возможность появится после снятия ограничений на путешествия из-за пандемии коронавируса.

В заявлении говорится, что сотрудники «должны соблюдать рекомендации органов здравоохранения» как в странах, откуда они уезжают, так и в местах, куда приезжают.

Revolut — британский финтех-стартап, основанный в 2016 году Николаем Сторонским и Владом Яценко. Головной офис компании находится в Лондоне, но у неё есть представительства в более чем 30 странах. Всего в компании работает больше 2500 человек, ещё 1000 или 1500 на аутсорсе, говорил Сторонский в марте.

Компания перешла на «гибкую» форму работы с февраля: большинство сотрудников сами выбирают, хотят они работать из офиса или нет. 70% своих офисов Revolut решила превратить в «гибкие пространства для совместной работы Rev Labs».

Согласно внутреннему опросу среди сотрудников Revolut, более 56% из них предпочитает гибридный режим работы: от двух до четырех раз в неделю из дома, остальное время — из офиса. 36% сотрудников хотели бы постоянно работать на удалёнке и только 2% предпочитают всё время быть в офисе.

  • Компании по всему миру переходят на гибридную форму работы. Согласно прогнозу LinkedIn, в 2021 году схема «три дня в офисе, два на удалёнке, два выходных» будет оптимальной, так как руководители должны найти компромисс для тех, кто привык работать на удалёнке, и тех, кто хочет вернуться в офис.
  • Например, Google отказалась от полной удалёнки и хочет уже в апреле работать в смешанном режиме с обязательным посещением офиса не менее трёх дней в неделю.
  • В России о полном переходе на гибридную форму сообщала Mail.ru Group. О планах навсегда перейти на «гибкий» график работы говорили «Тинькофф» и «Альфа-банк».
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#новость #revolut #удаленка

34 34 комментария
10
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Shlomo Goldenberg

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разрешит работать два месяца в году в другой стране, прям феодалы какие-то

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Konstantin Poklonskiy

Shlomo
3

два месяца скорее всего связанно с ограничениями в  налоговом законодательстве и резиденстве сотрудников

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BearStrikesBack

Shlomo
1

судя по глассдору - феодалы еще те)))

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Агафья Носова

BearStrikesBack
–1

А причём тут феод?

Ответить

Igor Novák

6

 А кто ограничивает выезд за границу? )) 

Ответить

Maxim Patshin

Igor
1

Налоговые органы, рекомендую почитать про налоговое резидентство.

Ответить

Злой Полушубок

4

Всем "острякам" на тему удаленки:
1. Если вас нанимают в стране А, то вы и должны быть налоговым резидентом в этой стране. Требования везде разные, но как минимум половину года надо проводить в стране.
2. Если вы не гражданин, а у вас рабочая виза, то требования по нахождению в стране еще жестче.
3. Это банк и там довольно жесткие ограничения со стороны регуляторов, как со стороны финансовых, так например и GDPR. Поэтому нанять фрилансеров на апворке не вариант, нужны сотрудники в штат.
4. Речь идет только о нахождении в другой стране, в пределах страны нет ограничений.

Так что нормальное компромиссное решение. Наверное в каких-то случаях можно разрешить и больше дней удаленки из другой страны, но отслеживать все нюансы в каждом случае это нужен отдельный штат сотрудников.

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Д Хб

Злой
0

Обратите внимание, ограничения страны никак не изменились.
Так что компромисс у кого-то в голове.
П.с. 2 и 6 месяцев - разница ощутимая, не?

Ответить

Yury Grinev

4

Глядишь, скоро рабство наконец-то отменят и можно будет работать на удаленке где угодно.

Ответить

KINCH

4

Revolut — британский финтех-стартап, основанный в 2016 году. У них есть представительства в более чем 30 странах. В компании работает больше 2500 человек, ещё 1000 или 1500 на аутсорсе.

Куяссе стартап. 

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Евгений Кузовкин

1

Revolut почти изобрёл удалёнку!

Ответить

Хозяин

Евгений
5

удалёнка не дальше длинны поводка

Ответить

Евгений Кузовкин

Хозяин
0

Поэтому и "почти" :)

Ответить

Агафья Носова

Евгений
0

Браво, я вчера велосипед придумала. 

Ответить

Anton Kozlov

2

Так глядишь и до отстегивания наручников от батареи докатятся

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Агафья Носова

Anton
0

Может быть даже из подвала сырого их выпустят...

Ответить

Artemy

2

Расскажу свою историю с Револютом. Был счет в Великобритании. Но резидентство истекло, и его ограничили. Зато появилось французское резидентство. И просто так перепривязать его нельзя  - надо закрывать британский счет и открывать европейский. А чтобы закрыть баланс должен быть по нулям. А счет ограничен - бабло не вывести. Денежный баланс как-то обнулили, откатив операцию пополнения. А с криптовалютой сложнее - оказывается, я ей не владею, а там какие-то общие кошельки, и между пользователями доли нарезает уже Револют. Говорят, можно перевести на счет друга, а потом друг переведет на мой новый счет. Говорю, ок, вот координаты друга. Попыхтели, говорят, нет, только продавать. Ну там копейки были, продал, сумму вывели (сначала предлагали списать как fee, я согласился, но в итоге не смогли, таже не проверил, дошел ли в итоге до меня перевод). 
Ну а дальше легче - европейский (латышский!) счет открыл, пополнил, накупил опять крипты, наблюдаю бурный рост. Месяц назад дело было.
А так приложение приятное, фичистое, всем, кто может - рекомендую! Реферальную ссылку не дам, чтобы не наловить минусов.

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Sht_Anton

Artemy
2

Это называется крипто-кухней. Достаточно распространенное явление на рынке Форекс было (есть), ну и тем более на таком скаме, как крипта

Ответить

Artemy

Sht_Anton
0

Это да, но невозможность перевести баланс другому клиенту той же криптокухни прямо расстроила. Ну и вообще вся процедура, больше недели заняла.

Ответить

Dima Kalinov

Artemy
1

В Латвии можно в обменнике купить крипты на кошелёк, что даже проще.
Рево как банк мне показался менее удобным, чем n26.

Ответить

Sht_Anton

Artemy
0

Этим и отличаются кухни. По сути, вы не покупаете актив, как таковой. Покупаете что-то типа доли в ПИФе в лучшем случае. По факту, актива нет, а расчет с вами идет как разница между ценой покупки и ценой продажи в момент совершения вами сделок 

Ответить

John Rickman

Artemy
1

латышский

А не литовский случайно?

Ответить

Хозяин

2

Зачем вам возможность работать заграницей если у вас нет возможности выехать?

Ответить

Mike Glukhov

Хозяин
0

Есть.

Ответить

Типичный ящик

1

Маячки на ноге у всех работников есть? 

Ответить

X Ulysses

0

Да уж, комментаторы с головой в крепостных российских реалиях и далеки от налогового законодательства ЕС и США. Даже из довольно позитивной новости сделали негатив, батареи у них, ошейники. Говорю как digital nomad, работавших из более чем 10 стран - для работы в нормальной компании нужно быть резидентом страны, где находится релевантный офис, за некоторыми исключениями. Многие страны ограничивают официальное трудоустройство для нерезидентов, вата

Ответить

Д Хб

X
0

Эй, не вата, как это связано с разрешением конкретной компании работать из другой страны? «Читаю про одно, пишу про другое».

Ответить

Сергей Душечкин

0

страныс?

Ответить

Духовный утюг

Сергей
1

И пить кумыс

Ответить

Олег Стаин

0

Красавцы

Ответить

John Doe

0

:) :) Хорошая идея, хорошая идея - это всего лишь компромиссное решение, перед тем как всех загонять в офис. Вроде как и в офис обязаловка, но вот у вас будет такая возможность. Подсластили пилюлю. В реальности, такой возможностью смогут воспользоваться единицы просто в силу многих причин. И одно дело, когда все разом уходят на удаленку и совсем другое - когда вот ты один на 2 месяца вылетаешь из обычного процесса. Особенно сейчас, когда после возращения в офисы я бы ожидал еще больше коммуникаций вне официальных каналов.

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Sergei Timofeyev

0

Это вместо отпуска? :)

Ответить

Чит Чат

0

Проживание в другой стране оплачивают?

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Сергей Подгорный

–2

Блин, это очень круто, я хз как в голову пришли мысли о феодала. Как бы на работу надо приходить 5 раз в неделю, и понятно что ты никуда с таким графиком не уедешь. А так, можно пару месяцев в году почилить в тае и вернуться обратно. Так же не забываем про отпуск. Это очень и очень круто.

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