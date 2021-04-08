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Revolut разрешит сотрудникам два месяца в году работать из другой страны Статьи редакции
После того, как снимут ограничения на поездки и откроют границы.
Сотрудники Revolut в течение 60 дней смогут работать за пределами своей страны «по личным и не связанным с бизнесом причинам», пишет Bloomberg со ссылкой на заявление финтех-сервиса. Такая возможность появится после снятия ограничений на путешествия из-за пандемии коронавируса.
В заявлении говорится, что сотрудники «должны соблюдать рекомендации органов здравоохранения» как в странах, откуда они уезжают, так и в местах, куда приезжают.
Revolut — британский финтех-стартап, основанный в 2016 году Николаем Сторонским и Владом Яценко. Головной офис компании находится в Лондоне, но у неё есть представительства в более чем 30 странах. Всего в компании работает больше 2500 человек, ещё 1000 или 1500 на аутсорсе, говорил Сторонский в марте.
Компания перешла на «гибкую» форму работы с февраля: большинство сотрудников сами выбирают, хотят они работать из офиса или нет. 70% своих офисов Revolut решила превратить в «гибкие пространства для совместной работы Rev Labs».
Согласно внутреннему опросу среди сотрудников Revolut, более 56% из них предпочитает гибридный режим работы: от двух до четырех раз в неделю из дома, остальное время — из офиса. 36% сотрудников хотели бы постоянно работать на удалёнке и только 2% предпочитают всё время быть в офисе.
- Компании по всему миру переходят на гибридную форму работы. Согласно прогнозу LinkedIn, в 2021 году схема «три дня в офисе, два на удалёнке, два выходных» будет оптимальной, так как руководители должны найти компромисс для тех, кто привык работать на удалёнке, и тех, кто хочет вернуться в офис.
- Например, Google отказалась от полной удалёнки и хочет уже в апреле работать в смешанном режиме с обязательным посещением офиса не менее трёх дней в неделю.
- В России о полном переходе на гибридную форму сообщала Mail.ru Group. О планах навсегда перейти на «гибкий» график работы говорили «Тинькофф» и «Альфа-банк».
разрешит работать два месяца в году в другой стране, прям феодалы какие-то
два месяца скорее всего связанно с ограничениями в налоговом законодательстве и резиденстве сотрудников
судя по глассдору - феодалы еще те)))
А кто ограничивает выезд за границу? ))
Всем "острякам" на тему удаленки:
1. Если вас нанимают в стране А, то вы и должны быть налоговым резидентом в этой стране. Требования везде разные, но как минимум половину года надо проводить в стране.
2. Если вы не гражданин, а у вас рабочая виза, то требования по нахождению в стране еще жестче.
3. Это банк и там довольно жесткие ограничения со стороны регуляторов, как со стороны финансовых, так например и GDPR. Поэтому нанять фрилансеров на апворке не вариант, нужны сотрудники в штат.
4. Речь идет только о нахождении в другой стране, в пределах страны нет ограничений.
Так что нормальное компромиссное решение. Наверное в каких-то случаях можно разрешить и больше дней удаленки из другой страны, но отслеживать все нюансы в каждом случае это нужен отдельный штат сотрудников.
Глядишь, скоро рабство наконец-то отменят и можно будет работать на удаленке где угодно.
Revolut — британский финтех-стартап, основанный в 2016 году. У них есть представительства в более чем 30 странах. В компании работает больше 2500 человек, ещё 1000 или 1500 на аутсорсе.
Куяссе стартап.
Revolut почти изобрёл удалёнку!
Так глядишь и до отстегивания наручников от батареи докатятся
Расскажу свою историю с Револютом. Был счет в Великобритании. Но резидентство истекло, и его ограничили. Зато появилось французское резидентство. И просто так перепривязать его нельзя - надо закрывать британский счет и открывать европейский. А чтобы закрыть баланс должен быть по нулям. А счет ограничен - бабло не вывести. Денежный баланс как-то обнулили, откатив операцию пополнения. А с криптовалютой сложнее - оказывается, я ей не владею, а там какие-то общие кошельки, и между пользователями доли нарезает уже Револют. Говорят, можно перевести на счет друга, а потом друг переведет на мой новый счет. Говорю, ок, вот координаты друга. Попыхтели, говорят, нет, только продавать. Ну там копейки были, продал, сумму вывели (сначала предлагали списать как fee, я согласился, но в итоге не смогли, таже не проверил, дошел ли в итоге до меня перевод).
Ну а дальше легче - европейский (латышский!) счет открыл, пополнил, накупил опять крипты, наблюдаю бурный рост. Месяц назад дело было.
А так приложение приятное, фичистое, всем, кто может - рекомендую! Реферальную ссылку не дам, чтобы не наловить минусов.
В Латвии можно в обменнике купить крипты на кошелёк, что даже проще.
Рево как банк мне показался менее удобным, чем n26.
Зачем вам возможность работать заграницей если у вас нет возможности выехать?
Да уж, комментаторы с головой в крепостных российских реалиях и далеки от налогового законодательства ЕС и США. Даже из довольно позитивной новости сделали негатив, батареи у них, ошейники. Говорю как digital nomad, работавших из более чем 10 стран - для работы в нормальной компании нужно быть резидентом страны, где находится релевантный офис, за некоторыми исключениями. Многие страны ограничивают официальное трудоустройство для нерезидентов, вата
страныс?
:) :) Хорошая идея, хорошая идея - это всего лишь компромиссное решение, перед тем как всех загонять в офис. Вроде как и в офис обязаловка, но вот у вас будет такая возможность. Подсластили пилюлю. В реальности, такой возможностью смогут воспользоваться единицы просто в силу многих причин. И одно дело, когда все разом уходят на удаленку и совсем другое - когда вот ты один на 2 месяца вылетаешь из обычного процесса. Особенно сейчас, когда после возращения в офисы я бы ожидал еще больше коммуникаций вне официальных каналов.
Блин, это очень круто, я хз как в голову пришли мысли о феодала. Как бы на работу надо приходить 5 раз в неделю, и понятно что ты никуда с таким графиком не уедешь. А так, можно пару месяцев в году почилить в тае и вернуться обратно. Так же не забываем про отпуск. Это очень и очень круто.
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