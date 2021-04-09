Неплохая альтернатива Starbucks.

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Сингапурская компания Switch установила в торговых центрах 60 кабинок для сотрудников, которые работают на удалёнке, пишет BBC. Оплата аренды кабины поминутная, а час работы стоит менее 4 сингапурских долларов (около $3 или 230 рублей).

BBC

Кабинка оснащена стулом и столом, розетками, Wi-Fi и вентилятором. По словам основателя компании Доминика Пеналоза, ценность такого устройства в том, что пользователи могут разделять рабочее пространство и дом.

BBC

Switch запрещает приносить еду и напитки в кабинки и просит клиентов вытирать рабочие столы после использования. Компания утверждает, что за уборку отвечает так называемый space provider — в торговом центре, который посетил журналист BBC, его роль выполнял сотрудник ТЦ.