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В торговых центрах Сингапура начали устанавливать кабинки для удалёнки с поминутной оплатой Статьи редакции
Неплохая альтернатива Starbucks.
Сингапурская компания Switch установила в торговых центрах 60 кабинок для сотрудников, которые работают на удалёнке, пишет BBC. Оплата аренды кабины поминутная, а час работы стоит менее 4 сингапурских долларов (около $3 или 230 рублей).
Кабинка оснащена стулом и столом, розетками, Wi-Fi и вентилятором. По словам основателя компании Доминика Пеналоза, ценность такого устройства в том, что пользователи могут разделять рабочее пространство и дом.
Switch запрещает приносить еду и напитки в кабинки и просит клиентов вытирать рабочие столы после использования. Компания утверждает, что за уборку отвечает так называемый space provider — в торговом центре, который посетил журналист BBC, его роль выполнял сотрудник ТЦ.
В планах Switch разместить больше кабинок в Сингапуре и выйти за его пределы, но детали компания пока не раскрывает. BBC отмечает, что такие кабинки уже предлагают компании в Японии, однако основным конкурентом Switch пока остаётся Starbucks или любая другая кофейня с бесплатным Wi-Fi.
дрочить можно?
если для работы нужна полная тишина, то решение хорошее. это лучше, чем на каком-нибудь фудкорте сидеть
Месячная аренда обойдётся в 72 тысячи рублей (10 часов в сутки). Столько, наверное, и стоит эта коробка. То есть за полгода, с учётом аренды, должны отбиться.
Непонятная идея. Мобильный высокоскоростной Интернет же у всех давно.
Если правильно понял вопрос, то идея в том, что такие кабинки будут как раз людям, у которых есть проблема работать из дома
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