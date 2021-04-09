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Таня Боброва

В торговых центрах Сингапура начали устанавливать кабинки для удалёнки с поминутной оплатой Статьи редакции

Неплохая альтернатива Starbucks.

13 13 комментариев
732 просмотров

Сингапурская компания Switch установила в торговых центрах 60 кабинок для сотрудников, которые работают на удалёнке, пишет BBC. Оплата аренды кабины поминутная, а час работы стоит менее 4 сингапурских долларов (около $3 или 230 рублей).

BBC

Кабинка оснащена стулом и столом, розетками, Wi-Fi и вентилятором. По словам основателя компании Доминика Пеналоза, ценность такого устройства в том, что пользователи могут разделять рабочее пространство и дом.

BBC

Switch запрещает приносить еду и напитки в кабинки и просит клиентов вытирать рабочие столы после использования. Компания утверждает, что за уборку отвечает так называемый space provider — в торговом центре, который посетил журналист BBC, его роль выполнял сотрудник ТЦ.

В планах Switch разместить больше кабинок в Сингапуре и выйти за его пределы, но детали компания пока не раскрывает. BBC отмечает, что такие кабинки уже предлагают компании в Японии, однако основным конкурентом Switch пока остаётся Starbucks или любая другая кофейня с бесплатным Wi-Fi.

#новость #удалёнка

13 13 комментариев
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13 комментариев
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Хозяин

16

дрочить можно?

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From Siberia to London

Хозяин
2

Сказано же: не забудьте за собой всё вытереть.

Ответить

Gidevan

Хозяин
0

Давай через 40 минут. 

Ответить

Специфический кубок

Хозяин
0

Нужно! 

Ответить

Yury Kotov

1

Старбаксы конечно везде заполнены студентами

Ответить

Артем Александров

1

если для работы нужна полная тишина, то решение хорошее. это лучше, чем на каком-нибудь фудкорте сидеть

Ответить

Алина Фомина

0

А в России когда?)))

Ответить

Специфический кубок

0

Вообще забавная идея -) 

Ответить

Aydar Sultanov

0

Надеюсь, салфетки и мусорное ведро там есть.

Ответить

Syzygy

0

Месячная аренда обойдётся в 72 тысячи рублей (10 часов в сутки). Столько, наверное, и стоит эта коробка. То есть за полгода, с учётом аренды, должны отбиться.

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Pavel Pavel

–1

Непонятная идея. Мобильный высокоскоростной Интернет же у всех давно.

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Алина Фомина

Pavel
0

Я не уверена, тем более чтоб ещё и безлимитный мобильный был.

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Sergejs Fedotovs

Pavel
0

Если правильно понял вопрос, то идея в том, что такие кабинки будут как раз людям, у которых есть проблема работать из дома

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