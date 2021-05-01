Переговорка для удалённых сотрудников и надувные стены: Google обновит офисы для сотрудников после пандемии Статьи редакции
Компания пытается заново организовать рабочее пространство, чтобы приспособиться к новому времени.
Google переехала в просторный кампус Googleplex с открытыми офисными пространствами и общими зонами в 2003 году, вспоминает The New York Times. Тогда компания задала стандарт, как должно выглядеть инновационное рабочее пространство.
Теперь Google, которая когда-то изменила отношение работодателя к своим сотрудникам, пытается изменить определение офиса. Компания создаёт рабочие места для мира после пандемии, в котором будут работать люди, привыкшие за последний год к удалёнке. Google планирует возвращать сотрудников в сентябре.
Планы компании по изменению пространства основаны на разработках, которые начались ещё до пандемии. Тогда Google попросила группу консультантов, включая социологов, представить, чего хотели бы работники в будущем. Кажется, ответ был «IKEA встречает Lego», отмечает NYT.
Вместо рядов столов и переговорных комнат Google создаёт Team Pods: каждая такая капсула оснащена столами, стульями, досками и местами для хранения вещей, которые можно перемещать как удобно.
Компания переработала и переговорки, назвав их Campfire. В них сотрудники сидят по кругу, а на одном уровне с ними на стенах размещены экраны. Они позволяют подключать к совещанию тех, кто на удалёнке.
Среди других обновлений — рабочие места на открытом воздухе с Wi-Fi по всей территории. Кроме привычных зон для офлайн-встреч есть зоны с оборудованием для видеоконференций. Google планирует создать такие открытые места в Лондоне, Лос-Анджелесе, Мюнхене и других городах, пишет газета.
Два самых жёстких элемента в офисе — стены и системы отопления и охлаждения, отмечает NYT. Google пытается это изменить: например, у неё есть прототип воздуховода на тканевой основе, который можно перемещать по офису в зависимости от расстановки рабочих мест.
Если нужно больше личного пространства, у Google есть робот, оснащённый колёсиками для перемещения и датчиками определения окружающего пространства. При необходимости он «надувает» стену.
Компания также пытается сократить количество отвлекающих факторов, добавляет издание. Например, она разработала перегородки в форме листьев, которые можно прикрепить к краю стола, чтобы устранить блики, а также стулья с направленными динамиками в подголовнике, которые воспроизводят белый шум для подавления звуков рядом.
Для тех, кому больше не нужно постоянное рабочее место, Google разработала прототип стола, который подстривается под конкретного сотрудника. Работник прикладывает бейджик к сканеру, а стол автоматически настраивает высоту, наклон монитора и даже регулирует температуру воздуха рядом.
Среди других изменений
- В буфетах компания откажется от шведского стола в пользу готовых блюд навынос, все снеки будут упаковывать индивидуально.
- Массажные кабинеты и фитнес-центры будут закрыты.
- Небольшие конференц-залы переоборудуют в частные рабочие места, которые можно будет забронировать.
- В уборных Google сократит количество доступных раковин и унитазов и установит больше сенсорного оборудования, которое не требует касания поверхности руками.
Google пытается понять, как сотрудники будут реагировать на так называемую гибридную модель работы, пишет газета. В июле компания спросила у них, сколько дней в неделю им нужно проводить в офисе для наибольшей продуктивности. Ответы были разбросаны поровну в диапазоне от нуля до пяти дней в неделю.
Многие сотрудники привыкли к жизни, в которой поездки на работу не занимают много времени, и можно больше времени уделять семье и жизни вне офиса. И компания, похоже, это понимает, отмечает NYT.
У Google есть офисы в 170 городах и 60 странах, некоторые из которых уже открылись, указывает NYT. Однако большая часть сотрудников из 140 тысяч человек базируется в США.
Глава Alphabet Сундар Пичаи сказал Reuters в январе, что компания стремится перейти на гибридный режим работы, поскольку он позволит повысить производительность и привлечь больше людей. По его словам, ни один бизнес такого масштаба никогда полностью не переходил на гибридную модель. «Будет интересно попробовать», — приводит слова топ-менеджера газета.
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