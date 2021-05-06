Офис
Таня Боброва

Криптовалютная биржа Coinbase закроет штаб-квартиру на фоне перехода на удалёнку Статьи редакции

Важно показать удалённым сотрудникам, что ни одно место не важнее другого, считает компания.

Компания объявила об отказе от штаб-квартиры и закрытии офиса в Сан-Франциско в 2022 году, сообщила она в Twitter.

«Закрытие нашего офиса в Сан-Франциско — важный шаг для того, чтобы ни один офис не превратился в неофициальную штаб-квартиру. Он будет означать, что карьерные перспективы будут зависеть от возможностей и результатов работы, а не от местоположения», — пояснила компания.

Вместо этого Coinbase предложит сеть небольших офисов, из которых сотрудники смогут работать при желании.

О том, что сотрудники Coinbase смогут продолжить работать из дома даже после снятия ограничений из-за Covid-19, глава компании Брайан Армстронг сообщил в мае 2020 года. По его словам, удалёнка даёт «огромные возможности и стратегическое преимущество».

«Лучше всю жизнь продавать газировку»: идею…
История о том, почему нужно бороться за свою идею.
vc.ru

#новость #coinbase

656 просмотров
2 2 комментария
7
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","coinbase"], "comments": 2, "likes": 7, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "office", "id": 242802, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 06 May 2021 13:43:13 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Михаил Б

1

Осталось:
1. Отключить телефоны  - "потому что мы уверены, что современные средства поддержи без участия человека могут более эффективно решать проблемы"
2. Заморозить вывод крипты со счетов клиентов - "потому что мы верим в долгосрочные перспективы роста криптоактивов и хотели бы обезопасить клиентов от лишних операций, провоцирующих волатильность на рынке"

Ответить

Ол Сен

0

Звучит красиво

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Делобанк
Подписан
Отписаться
Как ИП добровольно оформить банкротство, чтобы освободиться от долгов перед кредиторами: пошаговая инструкция
Сегодня мы подготовили подробную инструкцию по добровольному оформлению банкротства. Она пригодится предпринимателям, д…
CoMagic
Подписан
Отписаться
Как postview-аналитика до ROMI помогла повысить эффективность медиа рекламы до 80%?
Можно ли определить, как именно просмотры медийной рекламы влияют на сделки? Да! Читайте совместный кейс Smartis, ГК ФС…
Digital Security
Подписан
Отписаться
Как надежно спрятать секреты за паролем
В начале двухтысячных ИТ-компании выступили с инициативой объявить первый четверг мая Всемирным днем паролей. С 2013 го…

Показать еще

Лучшие комментарии
Andre Macareno
за день
Пояснительная бригада: Шаг цены на фондовом рынке — не 0.01, как у копеек, а 0.0001, а float и double при обращении с деньгами не используется, так как теряется точность Отсюда 429496.7295 * 1000 -> 4294967295…
Nasdaq приостановила трансляцию котировок Berkshire Hathaway Уоррена Баффета из-за слишком высокой цены акций
Bruce Robertson
за неделю
Наверняка мой коммент соберет кучу либеральных минусов, но все же выскажусь. Вспомнил тут один случай: Когда в Госдуме был скандал с депутатом Леонидом Слуцким, который распускал руки в отношении журналисток, то…
«Медуза» объявила о сборе донатов после включения в список иноагентов

Комментарии

Bublikov Anton

Продажи Adidas и Nike упали на…

Igor Gorbenko

Продажи Adidas и Nike упали на…

Igor Gorbenko

Продажи Adidas и Nike упали на…

Евгений Бв

Продажи Adidas и Nike упали на…

Евгений Бв

Продажи Adidas и Nike упали на…

Igor Gorbenko

Продажи Adidas и Nike упали на…

Qqqq

Netflix выкупил права на…

Илья Шишкунов

Продажи Adidas и Nike упали на…

Дмитрий Евсеев

Правительство временно…

Илья Шишкунов

Продажи Adidas и Nike упали на…

Igor Gorbenko

Продажи Adidas и Nike упали на…

Андрей Волхонский

SpaceX впервые успешно посадила…

Дмитрий Евсеев

Правительство временно…

Евгений Бв

SpaceX впервые успешно посадила…

Ekaterina Yuzefovich

Шок-контент: почему джунов не…

Денис Демидов

Tesla раскроет данные с…

Илья Шишкунов

Microsoft позволит европейским…

Finindie

Я изучил 105 отчетов компаний…

KINCH

Nestle представила собственный…

Евгений Бв

Продажи Adidas и Nike упали на…
null