Важно показать удалённым сотрудникам, что ни одно место не важнее другого, считает компания.

Компания объявила об отказе от штаб-квартиры и закрытии офиса в Сан-Франциско в 2022 году, сообщила она в Twitter.

«Закрытие нашего офиса в Сан-Франциско — важный шаг для того, чтобы ни один офис не превратился в неофициальную штаб-квартиру. Он будет означать, что карьерные перспективы будут зависеть от возможностей и результатов работы, а не от местоположения», — пояснила компания.

Вместо этого Coinbase предложит сеть небольших офисов, из которых сотрудники смогут работать при желании.

О том, что сотрудники Coinbase смогут продолжить работать из дома даже после снятия ограничений из-за Covid-19, глава компании Брайан Армстронг сообщил в мае 2020 года. По его словам, удалёнка даёт «огромные возможности и стратегическое преимущество».