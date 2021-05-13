Глава сети коворкингов WeWork: удалёнка нравится только тем, кто не вовлечён в работу Статьи редакции
В соцсетях заметили, что бизнес WeWork зависит от посещаемости офисов, а работать из дома можно даже продуктивнее.
Гендиректор WeWork Сандип Матрани выступил на фестивале Future of Everything от The Wall Street Journal, где заявил, что работа из дома нравится лишь менее вовлечённым и занятым сотрудникам. Для тех, кто думает о работе, очень важна возможность приходить в офис — пусть даже не каждый день, сказал он.
Офис имеет важное значение, когда речь заходит о сотрудничестве и эффективности работы, считает глава WeWork. «Люди становятся счастливее, когда приходят на работу», — добавил он.
Матрани отметил, что можно не возвращаться в офис на постоянно, а работать по гибридной модели: например, три дня в офисе, а два из дома. По его словам, даже один день в офисе позволит восстановить границы между работой и личной жизнью, которые были разрушены из-за вынужденного перехода на удалёнку во время пандемии.
WSJ напомнила, что глава WeWork не первый, кто говорит об усталости от дистанционной работы и онлайн-встреч. Даже гендиректор Zoom Эрик Юань признавался, что устал от Zoom.
Однако заявление Матрани подверглось критике в соцсетях. Пользователи обратили внимание на то, что бизнес WeWork зависит от посещаемости офисов, которые компания сдаёт в аренду.
Некоторые пользователи не согласились с утверждением главы WeWork о том, что в офисе сотрудники более вовлечены и продуктивны. Одни поделились своим опытом эффективной работы из дома, другие раскритиковали офис за множество отвлекающих факторов.
WeWork также напомнили о проблемах компании: сорвавшемся IPO и нездоровой корпоративной культуре, построенной сооснователем и бывшим гендиректором Адамом Ньюманом.
Ну ему выгоднее так говорить. А так по существу при правильной организации работы дома это экономия времени на дорогу туда и обратно, нервов, меньше риск подхватить заразу и т.д. То есть, плюсов гораздо больше! Собственно и для компаний очень большая экономия. ЗЫ Статью не стал читать, пробежался только.
Комментарий удален
Комментарий удален
Не так категорично: не вовлечен или вовлечен в процесс - это достаточно индивидуально. Кто-то 24/7 думает о работе, а толку от этого ноль. Кто-то делает свои обязанности одной рукой, при этом успевает еще заниматься спортом, воспитывать собак, узнавать и пробовать что-то новое ежедневно + отдыхать - у этого человека и показатель на работе будет выше и именно это будет его мотивировать дальше выполнять свои обязанности на высоком уровне. Скорее удалёнка для тех, кто вовлечен в свою жизнь.
Это что-то нашенское, совковое - мол, если на офисе, то работаешь продуктивнее.
Если судить по себе, то из дома работаю намного больше...встал сутра, заварил кофейку сел за комп.....и бац уже 8-9 вечера....а в офисе, перекуры/перерывы: потрещать с коллегами, обеды, походы в магазин, выехать пораньше чтобы в пробке не встрять….В итоге, мало того что отработал меньше , так еще и сделал меньше.
После 3 месяцев сидений дома вернулся на офис – так легче))
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