Офис
Альберт Хабибрахимов

Глава сети коворкингов WeWork: удалёнка нравится только тем, кто не вовлечён в работу Статьи редакции

В соцсетях заметили, что бизнес WeWork зависит от посещаемости офисов, а работать из дома можно даже продуктивнее.

4 4 комментария
504 просмотров

Гендиректор WeWork Сандип Матрани выступил на фестивале Future of Everything от The Wall Street Journal, где заявил, что работа из дома нравится лишь менее вовлечённым и занятым сотрудникам. Для тех, кто думает о работе, очень важна возможность приходить в офис — пусть даже не каждый день, сказал он.

Те, кто сильно вовлечён в работу, хотят проводить в офисе как минимум две трети рабочего времени. Тем, кто меньше вовлечён, очень комфортно работать из дома.

Сандип Матрани
о работе из дома

Офис имеет важное значение, когда речь заходит о сотрудничестве и эффективности работы, считает глава WeWork. «Люди становятся счастливее, когда приходят на работу», — добавил он.

Матрани отметил, что можно не возвращаться в офис на постоянно, а работать по гибридной модели: например, три дня в офисе, а два из дома. По его словам, даже один день в офисе позволит восстановить границы между работой и личной жизнью, которые были разрушены из-за вынужденного перехода на удалёнку во время пандемии.

Гендиректор WeWork Сандип Матрани на фестивале WSJ

WSJ напомнила, что глава WeWork не первый, кто говорит об усталости от дистанционной работы и онлайн-встреч. Даже гендиректор Zoom Эрик Юань признавался, что устал от Zoom.

Однако заявление Матрани подверглось критике в соцсетях. Пользователи обратили внимание на то, что бизнес WeWork зависит от посещаемости офисов, которые компания сдаёт в аренду.

🥂Devin @NotesFromDevin
Alternate headline: WeWork, an office space rental company, attempts to boost revenue by spreading misinfo about employee engagement with the help of WSJ https://twitter.com/WSJ/status/1392522467491594243
Альтернативный заголовок: компания WeWork, которая сдаёт офисы в аренду, пытается увеличить выручку, распространяя ложную информацию о вовлечённости сотрудников с помощью WSJ.
Navin Kabra @NGKabra
In other news, WeWork's CEO says that the only good employees for any company are those that behave in such a way that the company has to buy more of WeWork's services. https://twitter.com/WSJ/status/1392522467491594243
Гендиректор WeWork сказал, что единственные хорошие сотрудники это те, ради кого компаниям приходится покупать услуги WeWork.
Lars Schmidt, Author of "Redefining HR" ⚡️ @Lars
Please tell us more about your definitely not-biased view of connecting office work and employee engagement, WeWork CEO. https://twitter.com/WSJ/status/1392522467491594243
Гендиректор WeWork, пожалуйста, расскажите нам о вашем абсолютно непредвзятом взгляде на связь офисной работы и вовлечённости сотрудников.
Aaron Levie @levie
The most engaged employees always store their files in Box. https://twitter.com/wsj/status/1392522467491594243
Аарон Леви, гендиректор сервиса Box: «Самые вовлечённые сотрудники всегда хранят свои файлы в Box».

Некоторые пользователи не согласились с утверждением главы WeWork о том, что в офисе сотрудники более вовлечены и продуктивны. Одни поделились своим опытом эффективной работы из дома, другие раскритиковали офис за множество отвлекающих факторов.

C.E. Robb, Author 🧬✏️ @CERobbAuthor
@WSJ I regularly complete 40 hours worth of office work in 8-12 at-home hours, because I don't have to listen to cross-talk, drama, petty bickering, or attend multiple meetings that reiterate the e-mail I received and already took action on. Shut up micromanaging WeWork CEO.
Дома я выполняю 40-часовую офисную работу за 8-12 часов, потому что мне не нужно отвлекаться на случайные беседы и мелкие споры или посещать многочисленные встречи, на которых прогоняют то же, что я уже получил по e-mail — и успел решить вопрос. Помолчи про свой микроменеджмент, гендиректор WeWork.
Laura Miller @thatlaurawrites
Company selling office space says office working good and employees who disagree are lazy workshy deviants trying to tear down your office based dreams is not the take I want to hear after several 14 hour days WFH

Also the people in the photo look miserable AF to be at a WeWork https://t.co/pEvIdXkxJP
Компания, продающая помещения под офисы, утверждает, что офис это хорошо, а сотрудники, которые с этим не согласны, просто бездельники, уклоняются от работы и разрушают ваши офисные мечты. Это не то, что я хочу слышать после нескольких дней работы из дома по 14 часов. Кроме того, люди на фото выглядят чертовски несчастными.
Jason Murray @JM77
The interview appears to have been done from home? https://twitter.com/WSJ/status/1392522467491594243
Интервью давалось из дома?
Ann Johnson @ajohnsocyber
If the only way you can keep your employees engaged is by being in the office with them, you have a leadership issue - not an employee engagement issue. https://twitter.com/wsj/status/1392522467491594243
Энн Джонсон, вице-президент Microsoft: «Если единственный способ сохранить вовлечённость ваших сотрудников — это быть с ними в офисе, то у вас проблемы с лидерством, а не вовлечённостью».
Ian Betteridge @ianbetteridge
What’s really silly about this is that WeWork has a great story to tell about how it can support hybrid modes of working, allowing teams to meet when they need some face to face time without a company having to invest in large permanent offices or reconfiguring buildings. https://twitter.com/wsj/status/1392522467491594243
Самое глупое в этой истории то, что WeWork могла бы рассказывать о своей роли в гибридном режиме работы и о возможностях для команд встречаться без необходимости тратиться на большие постоянные офисы.

WeWork также напомнили о проблемах компании: сорвавшемся IPO и нездоровой корпоративной культуре, построенной сооснователем и бывшим гендиректором Адамом Ньюманом.

Scott Jennings @Lum_
WeWork has lost $37 billion dollars in 3 years and had to fire its entire executive staff so I'm definitely taking career advice from these guys https://twitter.com/WSJ/status/1392522467491594243
WeWork потеряла $37 млрд за три года и была вынуждена уволить всех руководителей. Так что я определённо прислушаюсь к карьерным советам от этих парней.
Jeff Jarvis @jeffjarvis
Well, this tells me WeWork still has a fucked up corporate culture and heartless leadership. Jeesh. https://twitter.com/WSJ/status/1392522467491594243
Что ж, у WeWork всё ещё поганая корпоративная культура и бессердечное руководство.

#wework #удаленка

4 4 комментария
1
{ "author_name": "Альберт Хабибрахимов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0443\u0434\u0430\u043b\u0435\u043d\u043a\u0430","wework"], "comments": 4, "likes": 1, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "office", "id": 245348, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 13 May 2021 14:21:22 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

M J

1

  Ну ему выгоднее так говорить.  А так по существу при правильной организации работы дома это экономия времени на дорогу туда и обратно,  нервов,  меньше риск подхватить заразу и т.д.   То есть, плюсов гораздо больше!   Собственно и для компаний очень большая экономия.  ЗЫ Статью не стал читать, пробежался только.  

Ответить

Олег Романишен

1

Всякий кулик свое болото хвалит

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

TRICORCRIT

0

Не так категорично: не вовлечен или вовлечен в процесс - это достаточно индивидуально. Кто-то 24/7 думает о работе, а толку от этого ноль. Кто-то делает свои обязанности одной рукой, при этом успевает еще заниматься спортом, воспитывать собак, узнавать и пробовать что-то новое ежедневно + отдыхать - у этого человека и показатель на работе будет выше и именно это будет его мотивировать дальше выполнять свои обязанности на высоком уровне. Скорее удалёнка для тех, кто вовлечен в свою жизнь.

Ответить

Илья Кофеман

0

Это что-то нашенское, совковое - мол, если на офисе, то работаешь продуктивнее.
Если судить по себе, то из дома работаю намного больше...встал сутра, заварил кофейку сел за комп.....и бац уже 8-9 вечера....а в офисе, перекуры/перерывы: потрещать с коллегами, обеды, походы в магазин, выехать пораньше чтобы в пробке не встрять….В итоге, мало того что отработал меньше , так еще и сделал меньше.
После 3 месяцев сидений дома вернулся на офис – так легче))

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Лаборатория Касперского
Подписан
Отписаться
«Хочу через пять лет обучать восемь тысяч детей»
Предприниматель из Екатеринбурга развивает стартап по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.
1
Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
Тинькофф Инвестиции запустили Tinkoff InvestIndex — универсальный индекс активности российских инвесторов
1
Стартапы Якутии
Подписан
Отписаться
На канале “Трушный венчур” вышел выпуск, посвященный якутскому венчуру

Показать еще

Лучшие комментарии
Егор Зотов
за день
«Сбер» выпустил новое приложение для инвестиций: добавил подсказки, учебные курсы и круглосуточную поддержку в чате
Yury Gagarin
за неделю
Уважаемая Ирина Владимирова! Я из команды GeekBrains. Мы рассмотрели вашу претензию, сообщаем результат. Деньги мы вам не вернём, это вне наших правил. Мы работаем основываясь на том, что учащиеся не вчитываются в…
Снова о GeekBrains — почти месяц не возвращают деньги за за обучение, которого не было

Комментарии

Dmitry Popov

Благодарность предпринимателям

Gre Li

«Много обещаний, мало…

Денис Демидов

Благодарность предпринимателям

Mikhail Mokhov

«Медуза» рассказала про сбор…

Artem Kravchenko

«СберМегаМаркет» в первой…

Сергей Подгорный

Благодарность предпринимателям

keepomen

«Много обещаний, мало…

Julia Eronina

«Тинькофф Инвестиции» составили…

Дмитрий Евсеев

Количество заёмщиков в…

Blackrock

Благодарность предпринимателям

Денис Демидов

Благодарность предпринимателям

TRICORCRIT

Подскажите может есть такое

Борис Васильев

Благодарность предпринимателям

Магомед Шереметьев

Благодарность предпринимателям

Шизоидная обезьяна

Госдума собралась обязать…

Борис Васильев

Благодарность предпринимателям

Andrey Fedorov

Благодарность предпринимателям

Дмитрий Башкиров

Неанонимные анонимы в соцсетях…
null