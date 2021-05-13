В соцсетях заметили, что бизнес WeWork зависит от посещаемости офисов, а работать из дома можно даже продуктивнее.

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Гендиректор WeWork Сандип Матрани выступил на фестивале Future of Everything от The Wall Street Journal, где заявил, что работа из дома нравится лишь менее вовлечённым и занятым сотрудникам. Для тех, кто думает о работе, очень важна возможность приходить в офис — пусть даже не каждый день, сказал он.

Те, кто сильно вовлечён в работу, хотят проводить в офисе как минимум две трети рабочего времени. Тем, кто меньше вовлечён, очень комфортно работать из дома.

Сандип Матрани о работе из дома



Офис имеет важное значение, когда речь заходит о сотрудничестве и эффективности работы, считает глава WeWork. «Люди становятся счастливее, когда приходят на работу», — добавил он.

Матрани отметил, что можно не возвращаться в офис на постоянно, а работать по гибридной модели: например, три дня в офисе, а два из дома. По его словам, даже один день в офисе позволит восстановить границы между работой и личной жизнью, которые были разрушены из-за вынужденного перехода на удалёнку во время пандемии.

Гендиректор WeWork Сандип Матрани на фестивале WSJ



WSJ напомнила, что глава WeWork не первый, кто говорит об усталости от дистанционной работы и онлайн-встреч. Даже гендиректор Zoom Эрик Юань признавался, что устал от Zoom.

Однако заявление Матрани подверглось критике в соцсетях. Пользователи обратили внимание на то, что бизнес WeWork зависит от посещаемости офисов, которые компания сдаёт в аренду.

🥂Devin @NotesFromDevin Alternate headline: WeWork, an office space rental company, attempts to boost revenue by spreading misinfo about employee engagement with the help of WSJ https://twitter.com/WSJ/status/1392522467491594243 Альтернативный заголовок: компания WeWork, которая сдаёт офисы в аренду, пытается увеличить выручку, распространяя ложную информацию о вовлечённости сотрудников с помощью WSJ.

Navin Kabra @NGKabra In other news, WeWork's CEO says that the only good employees for any company are those that behave in such a way that the company has to buy more of WeWork's services. https://twitter.com/WSJ/status/1392522467491594243 Гендиректор WeWork сказал, что единственные хорошие сотрудники это те, ради кого компаниям приходится покупать услуги WeWork.

Aaron Levie @levie The most engaged employees always store their files in Box. https://twitter.com/wsj/status/1392522467491594243 Аарон Леви, гендиректор сервиса Box: «Самые вовлечённые сотрудники всегда хранят свои файлы в Box».

Некоторые пользователи не согласились с утверждением главы WeWork о том, что в офисе сотрудники более вовлечены и продуктивны. Одни поделились своим опытом эффективной работы из дома, другие раскритиковали офис за множество отвлекающих факторов.

C.E. Robb, Author 🧬✏️ @CERobbAuthor @WSJ I regularly complete 40 hours worth of office work in 8-12 at-home hours, because I don't have to listen to cross-talk, drama, petty bickering, or attend multiple meetings that reiterate the e-mail I received and already took action on. Shut up micromanaging WeWork CEO. Дома я выполняю 40-часовую офисную работу за 8-12 часов, потому что мне не нужно отвлекаться на случайные беседы и мелкие споры или посещать многочисленные встречи, на которых прогоняют то же, что я уже получил по e-mail — и успел решить вопрос. Помолчи про свой микроменеджмент, гендиректор WeWork.

Laura Miller @thatlaurawrites



Also the people in the photo look miserable AF to be at a WeWork Company selling office space says office working good and employees who disagree are lazy workshy deviants trying to tear down your office based dreams is not the take I want to hear after several 14 hour days WFHAlso the people in the photo look miserable AF to be at a WeWork https://t.co/pEvIdXkxJP Компания, продающая помещения под офисы, утверждает, что офис это хорошо, а сотрудники, которые с этим не согласны, просто бездельники, уклоняются от работы и разрушают ваши офисные мечты. Это не то, что я хочу слышать после нескольких дней работы из дома по 14 часов. Кроме того, люди на фото выглядят чертовски несчастными.

Ann Johnson @ajohnsocyber If the only way you can keep your employees engaged is by being in the office with them, you have a leadership issue - not an employee engagement issue. https://twitter.com/wsj/status/1392522467491594243 Энн Джонсон, вице-президент Microsoft: «Если единственный способ сохранить вовлечённость ваших сотрудников — это быть с ними в офисе, то у вас проблемы с лидерством, а не вовлечённостью».

Ian Betteridge @ianbetteridge What’s really silly about this is that WeWork has a great story to tell about how it can support hybrid modes of working, allowing teams to meet when they need some face to face time without a company having to invest in large permanent offices or reconfiguring buildings. https://twitter.com/wsj/status/1392522467491594243 Самое глупое в этой истории то, что WeWork могла бы рассказывать о своей роли в гибридном режиме работы и о возможностях для команд встречаться без необходимости тратиться на большие постоянные офисы.

WeWork также напомнили о проблемах компании: сорвавшемся IPO и нездоровой корпоративной культуре, построенной сооснователем и бывшим гендиректором Адамом Ньюманом.

Scott Jennings @Lum_ WeWork has lost $37 billion dollars in 3 years and had to fire its entire executive staff so I'm definitely taking career advice from these guys https://twitter.com/WSJ/status/1392522467491594243 WeWork потеряла $37 млрд за три года и была вынуждена уволить всех руководителей. Так что я определённо прислушаюсь к карьерным советам от этих парней.