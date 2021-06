Тогда с компьютерными системами работали немногие, поэтому доказательная база, как отмечает издание, скудная. Однако подтверждения всё же можно найти: The New York Times писало, что компьютеры и пишущие машинки загрязняют «звуковой ландшафт Нью-Йорка», а Национальное бюро стандартов США в 1970 году даже предупреждало общественность об угрозе потери слуха.

Сидящий за ПК административный персонал (центр) чаще других (справа) жаловался на здоровье: жжение в глазах наблюдалось у 80% против 44%, а боли в шее, отдающие в плечи, — у 56% против 19% Из исследования “An Investigation of Health Complaints and Job Stress in Video Display Operations”