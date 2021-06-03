В пересказе материала Vice — о том, как сидячая монотонная работа отразилась на здоровье людей.

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Компьютеры изменили взаимодействие человека с аудиовизуальными устройствами, считает Vice. Телевизор можно смотреть в разнообразных позах и на любых расстояниях. Однако перед компьютером приходится сидеть на расстоянии 30–60 см от монитора с протянутыми к клавиатуре и мыши руками. Глаза при этом находятся в постоянном напряжении.

Машины воздействовали на здоровье человека и до появления персональных компьютеров, ещё в конце 1970-х годов. Первые ЭВМ нагружали систему охлаждения, ленточные накопители постоянно крутились, клавиши телетайпов громко стучали, а телепринтеры клокотали, чем раздражали органы слуха.

Тогда с компьютерными системами работали немногие, поэтому доказательная база, как отмечает издание, скудная. Однако подтверждения всё же можно найти: The New York Times писало, что компьютеры и пишущие машинки загрязняют «звуковой ландшафт Нью-Йорка», а Национальное бюро стандартов США в 1970 году даже предупреждало общественность об угрозе потери слуха.

С появлением дисплеев большее воздействие технологии стали оказывать на зрение. На смену бумаге с чётким печатным шрифтом пришли ЭЛТ-мониторы с размытым изображением, вместе с чем возникли две проблемы:

Зеркальная поверхность экрана сильно бликовала от попадающего на неё света.

Стекло монитора было тёмным, а потолочное, рабочее и дневное освещение — ярким, из-за чего уставали глаза.

Компьютерный терминал VT52 1975 года

К 1977 году, когда клавиатура и монитор стали основными периферийными устройствами, на рынок вышли первые персональные компьютеры — Apple II, TRS-80 и Commodore PET.

Первые пользователи рассказывали друг другу, как боролись с усталостью глаз. Одни предлагали делать влажные компрессы, другие — клеить на стекло монитора светло-зелёные светофильтры, использовавшиеся для сценических прожекторов, или менять его на антибликовое оргстекло из автомагазина: оно рассеивает свет.

В 1980-х годах компьютеры уже вовсю использовали в офисах, школах и домах, однако параллельно с этим росло и число жалоб: теперь у пользователей болели не только глаза, но также руки и спина.

Особенно остро воздействие ощутили на себе женщины — машинистки, секретари, телефонистки и бухгалтеры: именно они занимались основной канцелярской и административной работой, которая попала под автоматизацию в первую очередь, пишет Vice.

Компьютеры снизили интеллектуальную вовлечённость клерков

В 1981 году, незадолго до того, как журнал Time объявил ПК «машиной года», издание Human Factors подготовило специальный выпуск, посвящённый внедрению компьютеров на рабочие места. В него вошло исследование влияния ПК на психофизическое здоровье сотрудников.

Исследователи опросили административных работников и работников «умственного» труда нескольких компаний, которые перешли на компьютеры, а также тех, кто выполнял ту же работу, но вручную или на пишущих машинках.

Именно административный персонал, по результатам опроса, порой в четыре раза чаще других жаловался на проблемы с физическим здоровьем: на обмороки и мышечные спазмы, боли в животе и шее. У 70–90% из них наблюдалось снижение остроты зрения и его перенапряжение.

Сидящий за ПК административный персонал (центр) чаще других (справа) жаловался на здоровье: жжение в глазах наблюдалось у 80% против 44%, а боли в шее, отдающие в плечи, — у 56% против 19% Из исследования “An Investigation of Health Complaints and Job Stress in Video Display Operations”

По словам исследователей, компьютеры сильнее воздействовали на административных работников потому, что они в меньшей степени контролировали тип выполняемой за компьютером работы и время, которое за ними проводили.

Те также оказались менее удовлетворены работой, сильнее уставали и испытывали больший стресс, поскольку работа стала монотонной и механической.

Детальнее психофизические издержки осветила социолог Шошана Зубофф — в монографии о влиянии компьютеров на работников 1980-х годов: она описывала опыт двух внедривших компьютеры офисов. Зубофф не приводит статистику, но также отмечает, что большую часть персонала составляли женщины.

До компьютеров работа предполагала больше физического взаимодействия: сотрудники перебирали папки, заполняли бумажные листы, делали пометки и дополняли их, основываясь на знании клиента, своих навыках и мнении коллег.

С компьютерами же они реже вставали, ходили и разговаривали. Их интеллектуальная вовлеченность снижалась, а потребность в концентрации возрастала. Согласно Зубофф, сотрудникам приходилось физически напрягаться, чтобы сосредоточиться.

Исследовательница попросила служащих нарисовать себя на рабочем месте до и после появления компьютеров. В первом случае сотрудники изображали себя радостными и часто в компании коллег. Во втором — опустошёнными: «работниками, которые стали не более чем затылками».

Один из таких рисунков сопровождался подписью: «Не разговаривать, не смотреть, не ходить. Рот на замке, перед глазами пелена, руки скованы. Из-за излучения у меня стали выпадать волосы. Единственный способ выполнить KPI — отказаться от свободы». Другой сотрудник изобразил себя в униформе заключенного и начальника, наблюдающего из-за спины.

Рисунок аналитика по льготам: «Не разговаривать, не смотреть, не ходить. Рот на замке, перед глазами пелена, руки скованы. Из-за излучения у меня стали выпадать волосы. Единственный способ выполнить KPI — отказаться от свободы»

Появился рынок, зарабатывающий на «компьютерных болезнях»

В середине 1980-х годов проблемой заинтересовались специалисты в области эргономики и физического здоровья. Они активно выпускали публикации и считали офис экосистемой, безопасность которой зависит от всего: компьютера, освещения, мебели, качества воздуха и графика.

Заработали на этом и фитнес-тренеры — например, Дениз Остин. Та создала корпоративную фитнес-программу и опубликовала бесплатную учебную брошюру, в которой рассказала, как снизить напряжение от компьютера. Абсурдные, по мнению Vice, позы она демонстрировала сидя, а её наряд — юбка до колен — указывал на очевидную, по мнению издания, целевую аудиторию — женщин.

Примеры упражнений из брошюры Дениз Остин

Административные задачи приписывали им и до появления компьютеров, ведь до них были печатные машинки, навыку работы с которыми обучали исключительно женщин, причём ещё в школе. Как отмечают историки, гендерное распределение ролей на рабочем месте отражала в 1980-х годах и реклама: женщины на плакатах печатали, а мужчины либо глядели через плечо, либо позировали рядом с компьютером.

Вместе с ростом жалоб развивался и рынок товаров и услуг: компании выпускали столы-трансформеры, кронштейны для мониторов, компьютерные стулья, регулируемые клавиатуры, эргономичные мыши и программы для распознавания голоса.

Стали записывать свои видеоразминки как практикующие специалисты вроде физического терапевта Доктора Джо, так и блогеры — например, тренер по йоге и предпринимательница Эдриен Мишлер: на своём канале она выпускает несколько серий «Йога за рабочим столом», «Йога на перерыве», а также «Йога для борьбы с синдромом компьютерной шеи» — недугом, который врачи обнаружили в 2010-х.

По их словам, пользователи электронных устройств часто вытягивают шею вперед, из-за чего усиливаются напряжение и сутулость.

Чтобы контролировать юных любителей смартфонов, компании предлагают родителям специальные приложения. С ними родители могут ограничивать экранное время, а также влиять на позы, в которых ребёнок пользуется устройством — приложение изменяет настройки дисплея, вынуждая его изменить принятое положение.