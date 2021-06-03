«Не хватало друг друга»: Apple попросила сотрудников вернуться в офис, но разрешила быть на удалёнке две недели в году Статьи редакции
С сентября большинство сотрудников должны будут работать из офиса три дня в неделю.
Электронное письмо об изменениях разослал сотрудникам Тим Кук 2 июня, пишет The Verge. В письме Кук отметил, что несмотря на видеозвонки, сотрудникам «не хватало друг друга».
Большинство сотрудников смогут приходить в офис по понедельникам, вторникам и четвергам и работать удалённо по средам и пятницам. Команды, которым необходимо работать лично, будут работать из офиса четыре-пять дней в неделю.
Также сотрудники смогут работать удалённо до двух недель в году, «чтобы быть ближе к семье и близким, сменить обстановку, в случае непредвиденных поездок или по другой причине». Такой формат работы надо согласовать с руководителем.
По данным The Verge, компания не поощряла работу из дома до 2020 года. В декабре 2020 года Кук сказал сотрудникам, что они могут вернуться в офис в июне. Издание называет позицию Apple «по-прежнему консервативной по сравнению с другими технологическими гигантами».
Глава Facebook Марк Цукерберг спрогнозировал перевод 50% сотрудников на работу из дома в ближайшие 5-10 лет. Компания создала должность директора по «удалёнке» на фоне перехода сотрудников на работу из дома.
А все кричали что вот, революция в сфере труда, а на деле ничего не изменилось. "две недели в году" это прям как издевательство
Изменилось, просто выжимка-перевод оригинала очень неудачная.
Понедельник, вторник и четверг - обязательный офис, остальное по желанию. То есть по факту 3 дня офиса в неделю, плюс 2 недели полной удаленки.
Ааа, если так, то круто)
И пробки на дачу будут не в пятницу, а в четверг ))
ЗЫ: подруге сделали гибридный режим: офис пн, ср, пт. Живёт в области...
Ну как бы пример одной компании это не отражение остального мира. Еще как изменилось.
Грустно это все...
Я уже привык к удаленке
The REAL reason you CAN'T work remote (Commercial Real Estate Value)
https://www.youtube.com/watch?v=g77yCJObYOE
У таких корпораций всё обмазано NDA с головы до ног. Ничего удивительного.
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