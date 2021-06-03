Офис
Nazigul Jusupova

«Не хватало друг друга»: Apple попросила сотрудников вернуться в офис, но разрешила быть на удалёнке две недели в году Статьи редакции

С сентября большинство сотрудников должны будут работать из офиса три дня в неделю.

Электронное письмо об изменениях разослал сотрудникам Тим Кук 2 июня, пишет The Verge. В письме Кук отметил, что несмотря на видеозвонки, сотрудникам «не хватало друг друга».

Большинство сотрудников смогут приходить в офис по понедельникам, вторникам и четвергам и работать удалённо по средам и пятницам. Команды, которым необходимо работать лично, будут работать из офиса четыре-пять дней в неделю.

Также сотрудники смогут работать удалённо до двух недель в году, «чтобы быть ближе к семье и близким, сменить обстановку, в случае непредвиденных поездок или по другой причине». Такой формат работы надо согласовать с руководителем.

По данным The Verge, компания не поощряла работу из дома до 2020 года. В декабре 2020 года Кук сказал сотрудникам, что они могут вернуться в офис в июне. Издание называет позицию Apple «по-прежнему консервативной по сравнению с другими технологическими гигантами».

Глава Facebook Марк Цукерберг спрогнозировал перевод 50% сотрудников на работу из дома в ближайшие 5-10 лет. Компания создала должность директора по «удалёнке» на фоне перехода сотрудников на работу из дома.

#apple #новость

2412 просмотров
18 18 комментариев
3
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 18, "likes": 3, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "office", "id": 254135, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 03 Jun 2021 11:27:26 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
18 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Andrey Vinokurov

9

У вас задвоенные пуши приложения, поправьте, пожалуйста.

Ответить

Andrei Smirnovsky

6

А все кричали что вот, революция в сфере труда, а на деле ничего не изменилось. "две недели в году" это прям как издевательство

Ответить

Stanislav Klyushnik

Andrei
9

Изменилось, просто выжимка-перевод оригинала очень неудачная.
Понедельник, вторник и четверг - обязательный офис, остальное по желанию. То есть по факту 3 дня офиса в неделю, плюс 2 недели полной удаленки.

Ответить

Andrei Smirnovsky

Stanislav
0

Ааа, если так, то круто) 

Ответить

Sergei Timofeyev

Andrei
0

И пробки на дачу будут не в пятницу, а в четверг ))

ЗЫ: подруге сделали гибридный режим: офис пн, ср, пт. Живёт в области...

Ответить

Sasha Bochkin

Andrei
0

Ну как бы пример одной компании это не отражение остального мира. Еще как изменилось.

Ответить

Камикото Флекс

4
Ответить

Эмиль Нургалиев

1

Грустно это все...
Я уже привык к удаленке

Ответить

Sergei Timofeyev

Эмиль
1

Вы в эппл? 

Ответить

Дмитрий Оверчук

Эмиль
0

о, вы в эпол работаете?

Ответить

Raimond Vladimirov

1

Команда уборщиков тоже будет на удалёнке 2 недели

Ответить

Konstantin Grudnev

1

The REAL reason you CAN'T work remote (Commercial Real Estate Value)
https://www.youtube.com/watch?v=g77yCJObYOE

Ответить

Хозяин

0

две недели в году :D

Ответить

Sergei Timofeyev

–1

РобОта

Ответить

Пластиковое Окно

–2

У таких корпораций всё обмазано NDA с головы до ног. Ничего удивительного.

Ответить

Дмитрий Оверчук

–2

Тим Кок созывает миньонов

Ответить

Evgeny Gelfand

–3

😜

Ответить

Evgeny Gelfand

–5
Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Т1Консалтинг
Подписан
Отписаться
«Стажерка» от Т1 Консалтинг: как мы растим ИТ-кадры
Calltouch
Подписан
Отписаться
Как работать с блогосферой системно и красиво – пример рынка недвижимости. Интервью с Дмитрием Форманом
Поговорили с руководителем отдела интернет-маркетинга АО «Главстрой» Дмитрием Форманом об интеграции в «Что было дальше…
red_mad_robot
Подписан
Отписаться
«Закон есть закон»: как жить в юридическом мире, если ты из айти
В новый выпуск подкаста «Сушите вёсла» ведущие позвали юристов из айти. Все вместе обсудили, можно ли использовать чужу…

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrey Kulakov
за день
> "«Самокат» выйдет на рынок США под новым брендом — The Bell"  Отличный заголовок вышел, я считаю
«Самокат» выйдет на рынок США под новым брендом
ЯжПрограммист
за неделю
Если вы называете джунами тех, кто в сегодняшних реалиях по факту мидл, то проблема только в ваших завышенных ожиданиях. Сегодня парадокс рынка в том, что получить зп больше в разы проще перейдя в другую компанию чем…
Текучка стажеров такая, что опускаются руки… Что случилось с людьми?
Комментарии

B. B.

СК в Петербурге начал обыски у…

Raimond Vladimirov

«Яндекс», «Ланит», Gigabyte и…

From Siberia to…

Вернуться к трезвости: как я…

Alexander Plyonkin

«Тинькофф» запустил телефонного…

Serge Ovchinnikov

Кафе-донерная «Донер 42» Фёдора…

Ar AbduRashid

Вернуться к трезвости: как я…

Денис Кравцов

Вернуться к трезвости: как я…

Антон Штадлер

Дискуссия: почему в США нет…

Виталий Воробьев

Кафе-донерная «Донер 42» Фёдора…

Александр Якунин

Мошенник заказал кредитную…

Тинькофф

Как Сбербанк за 5 лет вынудил…

Evil Pechenka

Вернуться к трезвости: как я…

Ilya AROMA

Выкидываю кофе, если ему больше…

Yury Gagarin

Что происходит на петербургском…

Тинькофф

«Тинькофф» запустил телефонного…

Alexey Ezhikov

Вернуться к трезвости: как я…

Serge Ovchinnikov

Кафе-донерная «Донер 42» Фёдора…

Nikolay Werner

Основатели Playrix и фонд LVL1…

Мехман Саламов

СК в Петербурге начал обыски у…

Женя Гагарин

РБК получил иск о защите…
null