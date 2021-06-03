С сентября большинство сотрудников должны будут работать из офиса три дня в неделю.

Электронное письмо об изменениях разослал сотрудникам Тим Кук 2 июня, пишет The Verge. В письме Кук отметил, что несмотря на видеозвонки, сотрудникам «не хватало друг друга».

Большинство сотрудников смогут приходить в офис по понедельникам, вторникам и четвергам и работать удалённо по средам и пятницам. Команды, которым необходимо работать лично, будут работать из офиса четыре-пять дней в неделю.

Также сотрудники смогут работать удалённо до двух недель в году, «чтобы быть ближе к семье и близким, сменить обстановку, в случае непредвиденных поездок или по другой причине». Такой формат работы надо согласовать с руководителем.

По данным The Verge, компания не поощряла работу из дома до 2020 года. В декабре 2020 года Кук сказал сотрудникам, что они могут вернуться в офис в июне. Издание называет позицию Apple «по-прежнему консервативной по сравнению с другими технологическими гигантами».

Глава Facebook Марк Цукерберг спрогнозировал перевод 50% сотрудников на работу из дома в ближайшие 5-10 лет. Компания создала должность директора по «удалёнке» на фоне перехода сотрудников на работу из дома.