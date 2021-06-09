Офис
Евгения Евсеева

Facebook разрешит всем сотрудникам работать из дома, если их работу можно выполнять удалённо Статьи редакции

И разрешит работать из-за границы.

  • Обычно нельзя выполнить удалённо работу сотрудников, работающих на аппаратном обеспечении и установках в центрах обработки данных Facebook, пишет CNBC.
  • Facebook также разрешит сотрудникам работать из-за границы. После 15 июня компания сотрудники из США смогут работать удалённо в Канаде, а сотрудники в Европе — в Великобритании. В январе 2022 года компания позволит сотрудникам постоянно перемещаться между семью странами Европы.
  • Facebook планирует открыть большинство своих офисов в США с заполняемостью до 50% к началу сентября и полностью — в октябре.
  • Кроме того, компания планирует проводить регулярные личные встречи для офисных и удалённых сотрудников, для «поддержки отношений».
  • 7 мая Facebook сообщила о продлении «удалёнки» до 6 июля 2020 года. Компания пообещала определить, какие сотрудники смогут вернуться на рабочие места. Большинство сотрудников смогут продолжить работать из дома до конца 2020 года.
Bloomberg рассказало о плане Facebook по выходе…
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vc.ru

#новость #facebook

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Yarro S

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Внезапно технический прогресс лишил работы эффективных менеджеров

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Скучный кран

1

Facebook также разрешит сотрудникам работать из-за границы.

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Raimond Vladimirov

0

А сотрудникам из Джибути разрешат работать в Америке?

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Алина Евсенкова

0

Мне бы так(

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Сергей Милосердов

0

Ну блин, теперь Поддержка будет ещё дольше отвечать, дома то диванчик, чаек, телек.

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Комментарий удален

mohidul islam

0

ascvbsrt
vutta vutta vutta

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