Facebook разрешит всем сотрудникам работать из дома, если их работу можно выполнять удалённо Статьи редакции
И разрешит работать из-за границы.
- Обычно нельзя выполнить удалённо работу сотрудников, работающих на аппаратном обеспечении и установках в центрах обработки данных Facebook, пишет CNBC.
- Facebook также разрешит сотрудникам работать из-за границы. После 15 июня компания сотрудники из США смогут работать удалённо в Канаде, а сотрудники в Европе — в Великобритании. В январе 2022 года компания позволит сотрудникам постоянно перемещаться между семью странами Европы.
- Facebook планирует открыть большинство своих офисов в США с заполняемостью до 50% к началу сентября и полностью — в октябре.
- Кроме того, компания планирует проводить регулярные личные встречи для офисных и удалённых сотрудников, для «поддержки отношений».
- 7 мая Facebook сообщила о продлении «удалёнки» до 6 июля 2020 года. Компания пообещала определить, какие сотрудники смогут вернуться на рабочие места. Большинство сотрудников смогут продолжить работать из дома до конца 2020 года.
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6 комментариев
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Ну блин, теперь Поддержка будет ещё дольше отвечать, дома то диванчик, чаек, телек.
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