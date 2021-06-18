Офис
Nazigul Jusupova

Московский офис «Яндекса» отменил все очные мероприятия, а Mail.ru Group ушёл на удалёнку Статьи редакции

Из-за роста заболеваемости Covid-19 в Москве уже закрыли фуд-корты и ввели другие ограничения.

Московский офис Mail.ru Group в полном составе уходит на удалёнку до 16 июля, написал на своей странице Facebook пресс-секретарь компании Сергей Лучин.

По его словам, это коснётся всех сотрудников вне зависимости от того, какой режим работы они выбрали. В марте 2021 года Mail.ru Group полностью перешла на гибридный режим работы, а сотрудники могли выбирать между удалёнкой, офисом и гибридом. Вместе с тем, компания отменила все мероприятия и приостановила работу кафе, ресторанов и других услуг.

В «Яндексе» рассказали vc.ru, что отменили очные мероприятия и перевели в онлайн-формат все большие встречи. Но при этом сотрудники могут работать удалённо или в режиме неполной офисной недели. В апреле сотрудники компании начали работать в гибридном режиме.

В Rambler&Co сообщили vc.ru, что разрабатывают дальнейший формат работы. Сейчас компания работает в гибридном режиме: сотрудники посещают офис по сменному графику. При этом постоянно находиться в офисе можно при наличии антител или прививки. Rambler регулярно тестирует сотрудников и создала программу поощрения для тех, кто проходит вакцинацию.

  • 12 июня мэрия Москвы закрыла фудкорты и детские комнаты в ТЦ, залам ресторанов и клубов запретила работать после 23:00. 18 июня власти Москвы продлили ограничения и закрыли фанзоны для болельщиков и танцполы, количество посетителей на массовых мероприятиях ограничили до 1 тыcячи человек.

#новости #удалёнка #яндекс #mailrugroup #covid19 #третьяволна

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Raimond Vladimirov

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Московский офис Mail.ru Group в полном составе уходит на удалёнку до 16 июля, написал на своей странице Facebook пресс-секретарь компании Сергей Лучин.

Почему не на "Мой Мир" и даже на на vk, непорядок!

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Marcel Rime

Raimond
7

И правда)
Лучше сразу рассылку в Маил.ру агенте сделать!

Ответить

EldarToleubay

Marcel
5

А лучше вообще icq

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умный человек

EldarTo…
1

Э-о

Ответить

Dima Kalinov

Marcel
0

Агент - до сих пор корп мессенжер в Мэйле

Ответить

Marcel Rime

Dima
0

Ну почему бы и нет собственно говоря. Встречал компании где ICQ корп.мессенджер

Ответить

Юрий

Marcel
0

они наверное еще и факсом пользуются

Ответить

Sergei Timofeyev

Marcel
0

Вся логистика в ICQ сидит )

Ответить

Andrey Osipov

Dima
0

Не, не до сих пор

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Евгений Трифонов

Raimond
5

*занудным голосом* Потому что заявления для прессы эффективнее делать там, где сидит пресса. С уважением, ваш капитан Очевидность.

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Покойный Паша

Евгений
3

Непатриотично ж как-то

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Евгений Трифонов

Покойный
1

Ну что поделать пресс-секретарю, если журналисты непатриотичные!

Ответить

Andr Ew

Евгений
0

они вообще иноагенты.

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Igor Gorbenko

Евгений
0

с каких пор пятая колонна которая сидит на фейсбуке стала прессой?

Ответить

Ivan Miasnikov

1

Опять видимо на полгодика сядем по домам все :)

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Sergei Timofeyev

Ivan
0

Будто в этом есть что-то плохое. )) Я уже полтора годика сижу.

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