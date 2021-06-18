Московский офис «Яндекса» отменил все очные мероприятия, а Mail.ru Group ушёл на удалёнку Статьи редакции
Из-за роста заболеваемости Covid-19 в Москве уже закрыли фуд-корты и ввели другие ограничения.
Московский офис Mail.ru Group в полном составе уходит на удалёнку до 16 июля, написал на своей странице Facebook пресс-секретарь компании Сергей Лучин.
По его словам, это коснётся всех сотрудников вне зависимости от того, какой режим работы они выбрали. В марте 2021 года Mail.ru Group полностью перешла на гибридный режим работы, а сотрудники могли выбирать между удалёнкой, офисом и гибридом. Вместе с тем, компания отменила все мероприятия и приостановила работу кафе, ресторанов и других услуг.
В «Яндексе» рассказали vc.ru, что отменили очные мероприятия и перевели в онлайн-формат все большие встречи. Но при этом сотрудники могут работать удалённо или в режиме неполной офисной недели. В апреле сотрудники компании начали работать в гибридном режиме.
В Rambler&Co сообщили vc.ru, что разрабатывают дальнейший формат работы. Сейчас компания работает в гибридном режиме: сотрудники посещают офис по сменному графику. При этом постоянно находиться в офисе можно при наличии антител или прививки. Rambler регулярно тестирует сотрудников и создала программу поощрения для тех, кто проходит вакцинацию.
Московский офис Mail.ru Group в полном составе уходит на удалёнку до 16 июля, написал на своей странице Facebook пресс-секретарь компании Сергей Лучин.
Почему не на "Мой Мир" и даже на на vk, непорядок!
И правда)
Лучше сразу рассылку в Маил.ру агенте сделать!
А лучше вообще icq
Агент - до сих пор корп мессенжер в Мэйле
Ну почему бы и нет собственно говоря. Встречал компании где ICQ корп.мессенджер
*занудным голосом* Потому что заявления для прессы эффективнее делать там, где сидит пресса. С уважением, ваш капитан Очевидность.
Покойный Паша
Непатриотично ж как-то
Ну что поделать пресс-секретарю, если журналисты непатриотичные!
Опять видимо на полгодика сядем по домам все :)
Комментарий удален
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