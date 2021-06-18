Из-за роста заболеваемости Covid-19 в Москве уже закрыли фуд-корты и ввели другие ограничения.

Московский офис Mail.ru Group в полном составе уходит на удалёнку до 16 июля, написал на своей странице Facebook пресс-секретарь компании Сергей Лучин.

По его словам, это коснётся всех сотрудников вне зависимости от того, какой режим работы они выбрали. В марте 2021 года Mail.ru Group полностью перешла на гибридный режим работы, а сотрудники могли выбирать между удалёнкой, офисом и гибридом. Вместе с тем, компания отменила все мероприятия и приостановила работу кафе, ресторанов и других услуг.

В «Яндексе» рассказали vc.ru, что отменили очные мероприятия и перевели в онлайн-формат все большие встречи. Но при этом сотрудники могут работать удалённо или в режиме неполной офисной недели. В апреле сотрудники компании начали работать в гибридном режиме.

В Rambler&Co сообщили vc.ru, что разрабатывают дальнейший формат работы. Сейчас компания работает в гибридном режиме: сотрудники посещают офис по сменному графику. При этом постоянно находиться в офисе можно при наличии антител или прививки. Rambler регулярно тестирует сотрудников.

12 июня мэрия Москвы закрыла фудкорты и детские комнаты в ТЦ, залам ресторанов и клубов запретила работать после 23:00. 18 июня власти Москвы продлили ограничения и закрыли фанзоны для болельщиков и танцполы, количество посетителей на массовых мероприятиях ограничили до 1 тыcячи человек.