Офис
Nazigul Jusupova

Московский офис «Яндекса» отменил все очные мероприятия, а Mail.ru Group ушла на удалёнку Статьи редакции

Из-за роста заболеваемости Covid-19 в Москве уже закрыли фуд-корты и ввели другие ограничения.

Московский офис Mail.ru Group в полном составе уходит на удалёнку до 16 июля, написал на своей странице Facebook пресс-секретарь компании Сергей Лучин.

По его словам, это коснётся всех сотрудников вне зависимости от того, какой режим работы они выбрали. В марте 2021 года Mail.ru Group полностью перешла на гибридный режим работы, а сотрудники могли выбирать между удалёнкой, офисом и гибридом. Вместе с тем, компания отменила все мероприятия и приостановила работу кафе, ресторанов и других услуг.

В «Яндексе» рассказали vc.ru, что отменили очные мероприятия и перевели в онлайн-формат все большие встречи. Но при этом сотрудники могут работать удалённо или в режиме неполной офисной недели. В апреле сотрудники компании начали работать в гибридном режиме.

В Rambler&Co сообщили vc.ru, что разрабатывают дальнейший формат работы. Сейчас компания работает в гибридном режиме: сотрудники посещают офис по сменному графику. При этом постоянно находиться в офисе можно при наличии антител или прививки. Rambler регулярно тестирует сотрудников.

  • 12 июня мэрия Москвы закрыла фудкорты и детские комнаты в ТЦ, залам ресторанов и клубов запретила работать после 23:00. 18 июня власти Москвы продлили ограничения и закрыли фанзоны для болельщиков и танцполы, количество посетителей на массовых мероприятиях ограничили до 1 тыcячи человек.

#новости #удалёнка #яндекс #mailrugroup #covid19 #третьяволна

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Raimond Vladimirov

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Московский офис Mail.ru Group в полном составе уходит на удалёнку до 16 июля, написал на своей странице Facebook пресс-секретарь компании Сергей Лучин.

Почему не на "Мой Мир" и даже на на vk, непорядок!

Ответить

Marcel Rime

Raimond
8

И правда)
Лучше сразу рассылку в Маил.ру агенте сделать!

Ответить

EldarToleubay

Marcel
9

А лучше вообще icq

Ответить

умный человек

EldarTo…
2

Э-о

Ответить

Bacceti

умный
1
Ответить

Dima Kalinov

Marcel
0

Агент - до сих пор корп мессенжер в Мэйле

Ответить

ur spam

Dima
2

Myteam уже год как.

Ответить

Andrey Osipov

Dima
1

Не, не до сих пор

Ответить

Dima Kalinov

Andrey
0

Если вы сейчас работаете, то мб уже поменяли.
В 2019 был ещё Агент

Ответить

Andrey Osipov

Dima
2

Сейчас - Myteam, и он офигенен. https://biz.mail.ru/myteam/

Ответить

Dima Kalinov

Andrey
0

Не стоят на месте)

Ответить

Marcel Rime

Dima
0

Ну почему бы и нет собственно говоря. Встречал компании где ICQ корп.мессенджер

Ответить

Sergei Timofeyev

Marcel
1

Вся логистика в ICQ сидит )

Ответить

Вася Пражкин

Sergei
3

Логистика чего? Перевозки грузов телегами в обозах? 

Ответить

Sergei Timofeyev

Вася
0

Да. Они самые. Где-то даже ещё старые локальные работают. )

Ответить

Marcel Rime

Вася
0

Ну не знаю насчёт логистики, но наша местная сеть магазинов техники до сих пор использует ICQ. Забавно, но сеть далеко не самая маленькая

Ответить

Юрий

Marcel
0

они наверное еще и факсом пользуются

Ответить

Евгений Трифонов

Raimond
7

*занудным голосом* Потому что заявления для прессы эффективнее делать там, где сидит пресса. С уважением, ваш капитан Очевидность.

Ответить

Покойный Паша

Евгений
5

Непатриотично ж как-то

Ответить

Евгений Трифонов

Покойный
3

Ну что поделать пресс-секретарю, если журналисты непатриотичные!

Ответить

Andr Ew

Евгений
1

они вообще иноагенты.

Ответить

Igor Gorbenko

Евгений
0

с каких пор пятая колонна которая сидит на фейсбуке стала прессой?

Ответить

MyTxtWebPage

Raimond
1

У Усманова (гендира Mail.ru до 2015) есть 1% facebook за душой

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Влад Абрамов

8

Чую через пару лет будет ковид 5.0, и под этим соусом все будем сидеть дома, за нас будут работать роботы, а мы получать мрот, будем колоть вакцину, что бы не дожить до пенсии) итд

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Необыкновенный месяц

Влад
5

Чипы надо обновлять ведь (шутка, не надо)

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Влад
0

А че сразу роботы 

Ответить

Необыкновенный месяц

9

Через месяц: а ну живо в офис, бездельники!
Через месяц и две недели: а ну живо на удаленку, вашу мать!

Ответить

Ivan Miasnikov

2

Опять видимо на полгодика сядем по домам все :)

Ответить

Sergei Timofeyev

Ivan
4

Будто в этом есть что-то плохое. )) Я уже полтора годика сижу.

Ответить

Необыкновенный месяц

Sergei
6

За что сидишь?)

Ответить

Sergei Timofeyev

Необыкн…
3

За идею. Вчера косил траву. Хорошо платят. :)

Ответить

Покойный Паша

Sergei
0

Ещё через 2 иногда захочется в город на недельку -) 

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Амбиент Музыкантов

3

Даже если разгонят, в смысле уволят, 90% Яндекса, ничего не поменяется. В худшую сторону уж точно.

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Покойный Паша

Амбиент
1

А таксисты пойдут 

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Yan Purvenes

2

Яндекс врет) Только на прошлой недели был тусняк в музыке, с бухлом и тд. Ни каких соблюдений по маскам не было. Сотрудники вроде в офисе постоянно крутятся.
В яндекс лавке аналогично все было и никаких ковидных ограничений.

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Степан Иванюк

2

ну что, третий сезон самоизоляции? этого следовало ожидать...

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Fedor Ngun

Степан
0

Это никогда не закончится. Сначала будут всех прессовать прививаться, а потом еще надо будет каждый полгода обновлять шмурдяк.

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Ivan Boldyrev

Степан
0

Потом ещё франшизы будут... 

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Andrew Ilingin

0

Красная поляна, держись!

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