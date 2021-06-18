Московский офис «Яндекса» отменил все очные мероприятия, а Mail.ru Group ушла на удалёнку Статьи редакции
Из-за роста заболеваемости Covid-19 в Москве уже закрыли фуд-корты и ввели другие ограничения.
Московский офис Mail.ru Group в полном составе уходит на удалёнку до 16 июля, написал на своей странице Facebook пресс-секретарь компании Сергей Лучин.
По его словам, это коснётся всех сотрудников вне зависимости от того, какой режим работы они выбрали. В марте 2021 года Mail.ru Group полностью перешла на гибридный режим работы, а сотрудники могли выбирать между удалёнкой, офисом и гибридом. Вместе с тем, компания отменила все мероприятия и приостановила работу кафе, ресторанов и других услуг.
В «Яндексе» рассказали vc.ru, что отменили очные мероприятия и перевели в онлайн-формат все большие встречи. Но при этом сотрудники могут работать удалённо или в режиме неполной офисной недели. В апреле сотрудники компании начали работать в гибридном режиме.
В Rambler&Co сообщили vc.ru, что разрабатывают дальнейший формат работы. Сейчас компания работает в гибридном режиме: сотрудники посещают офис по сменному графику. При этом постоянно находиться в офисе можно при наличии антител или прививки. Rambler регулярно тестирует сотрудников.
Московский офис Mail.ru Group в полном составе уходит на удалёнку до 16 июля, написал на своей странице Facebook пресс-секретарь компании Сергей Лучин.
Почему не на "Мой Мир" и даже на на vk, непорядок!
И правда)
Лучше сразу рассылку в Маил.ру агенте сделать!
А лучше вообще icq
Агент - до сих пор корп мессенжер в Мэйле
Не, не до сих пор
Если вы сейчас работаете, то мб уже поменяли.
В 2019 был ещё Агент
Сейчас - Myteam, и он офигенен. https://biz.mail.ru/myteam/
Ну почему бы и нет собственно говоря. Встречал компании где ICQ корп.мессенджер
Вся логистика в ICQ сидит )
Логистика чего? Перевозки грузов телегами в обозах?
Ну не знаю насчёт логистики, но наша местная сеть магазинов техники до сих пор использует ICQ. Забавно, но сеть далеко не самая маленькая
*занудным голосом* Потому что заявления для прессы эффективнее делать там, где сидит пресса. С уважением, ваш капитан Очевидность.
Покойный Паша
Непатриотично ж как-то
Ну что поделать пресс-секретарю, если журналисты непатриотичные!
Чую через пару лет будет ковид 5.0, и под этим соусом все будем сидеть дома, за нас будут работать роботы, а мы получать мрот, будем колоть вакцину, что бы не дожить до пенсии) итд
Опять видимо на полгодика сядем по домам все :)
Будто в этом есть что-то плохое. )) Я уже полтора годика сижу.
Необыкновенный месяц
За что сидишь?)
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Даже если разгонят, в смысле уволят, 90% Яндекса, ничего не поменяется. В худшую сторону уж точно.
Яндекс врет) Только на прошлой недели был тусняк в музыке, с бухлом и тд. Ни каких соблюдений по маскам не было. Сотрудники вроде в офисе постоянно крутятся.
В яндекс лавке аналогично все было и никаких ковидных ограничений.
ну что, третий сезон самоизоляции? этого следовало ожидать...
Это никогда не закончится. Сначала будут всех прессовать прививаться, а потом еще надо будет каждый полгода обновлять шмурдяк.
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