Verizon разработала ПО, чтобы решить, как будут работать её сотрудники — в офисе, на удалёнке или в гибридном формате Статьи редакции
На удалёнке останется 15% сотрудников, 40% — в офисе, 45% будут работать в гибридном формате.
- Выбор, где будет работать каждый сотрудник, в компании решили не оставлять на усмотрение сотрудника или даже менеджера — вместо этого Verizon основывалась на функциях работников, пишет Insider.
- Verizon разработала программу планирования, в которой руководитель каждой команды должен был ответить на вопросы о её работе — о сотрудничестве с другими командами, расположении каждого сотрудника, доступе к технике и прочим.
- После этого программа определяла, в каком режиме должен работать сотрудник, а если предлагала гибрид — то и дни, в которые он должен посещать офис. Использование программы сделало процесс распределения объективнее, считают в компании.
- Компания планирует, что 15% сотрудников будет работать из дома, 40% — в офисе, 45% — в гибридном формате. Те, кто работает на гибриде, должны утвердить график до 1 октября.
- Из дома будут работать, например, сотрудники по обслуживанию клиентов и менеджеры продажам по телефону. Инженеры, технические менеджеры по продуктам, HR и менеджеры по работе с клиентами будут работать по гибридному графику.
- В офисе останутся, в основном, технические специалисты и торговые партнёры. Всего у компании около 133 тысяч сотрудников.
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