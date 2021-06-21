«Текучка такая…», или что мы изменили в работе компании после шумной публикации на vc.ru

Три недели назад я опубликовал статью про «текучку» стажеров в МАКО и получил обратную связь от аудитории vc.ru. Делюсь от лица компании произошедшими после этого изменениями.