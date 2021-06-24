Мы работаем удаленно уже 5 лет. Вот что об этом думают сотрудники

Из-за пандемии дистанционная работа стала нормой. Модного принципа remote-first — «удаленка в приоритете» — придерживаются теперь не только стартапы, которым это проще, но и корпорации вроде Siemens и Dell. Впрочем, некоторые компании перешли на 100-процентную удаленку еще задолго до COVID-19 — например, GitLab, Dropbox, HashiCorp. И мы во «Фланте» тоже.

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Мы работаем полностью удаленно с 2016 года. Сегодня в компании 120 сотрудников — в основном DevOps-инженеров и разработчиков, которые живут в 30 городах СНГ, Европы и Азии. Несмотря на разброс часовых поясов и другие технические трудности, нам удалось наладить общение, рабочие процессы и даже неформальную корпоративную жизнь.

People-first

В связи с 5-летием remote-first-режима мы решили провести небольшое внутреннее исследование и узнать, каково это — работать в компании, у которой нет офисов, open space’ов, пуфиков, кикеров, кофемашин, печенюшек и всего такого, чем еще недавно завлекали соискателей HR-менеджеры. При этом было интересно получить отклик не из мира руководства с их «эффективностью» и «продуктивностью», а из мира рядовых сотрудников, у которых менее возвышенные заботы.

Думаем, результаты исследования будут полезны не только «Фланту», но и всем, кого интересует продолжительный опыт удаленной работы, ее плюсы и минусы.

Методика

В анонимном опросе участвовали более половины сотрудников «Фланта» из разных подразделений: инженеры, тимлиды, менеджеры и не только. Из них 88% работают удаленно больше года, 24% — больше 3 лет.

Респонденты отвечали на 10 вопросов, выбирая готовые варианты ответов или собственные:

Как долго вы работаете удаленно (включая другие работы)? Где вы работаете?

Не мешают ли домашние?

Как разделяете работу и отдых в пространстве-времени?

Как боретесь с прокрастинацией?

Не страдаете ли от отсутствия «живого» общения? Как компенсируете?

Можно ли на удаленке совмещать работу и путешествия?

Если бы предложили поработать в офисе, согласились бы? Почему?

Главное условие комфортной работы на удаленке?

Если работали на удаленке в других компаниях: чем во «Фланте» лучше или хуже? И почему?



Главное, что мы узнали

На картинке — ключевые итоги опроса.

Итоги опроса в деталях

Почти все работают из дома

Во «Фланте» очень мало людей, которые работают в коворкингах, кафе, библиотеках и других публичных местах. Еще меньше тех, кто арендует личный офис.

«Дома самый комфортный вариант. Коворкинг — тот же офис, та же трата времени на проезд, какой [в этом] смысл?»

Домашние не мешают

У большинства сотрудников нет проблем с отвлекающими факторами в виде родственников. 40% респондентов — счастливые обладатели отдельной комнаты для работы.

Только кот иногда пристает с просьбой о еде

Все обучены и знают, что мешать отцу семейства в рабочее время нельзя. Если жене что-то надо — пишет из соседней комнаты в мессенджер.

Выключать «рабочий режим» не так просто

Для трети сотрудников работа заканчивается с выключением рабочего ноутбука. Однако для 39% респондентов этого недостаточно: границы между работой и отдыхом размыты.

Мне кажется, чем сильнее увлечен человек процессом, тем меньше он воспринимает работу именно как РАБоту. При этом необходимо помнить и о других радостях жизни (никогда не понимал трудоголиков — работа исключительно ради работы? Бррр...).

Прокрастинация — не проблема

Кажется, ответы на этот вопрос намекают на то, что «прокрастинация» — выдумка диванных психологов.

Нашему мозгу необходимо периодически переключаться и отдыхать, так что прокрастинация — часть процесса. Для концентрации использую «метод помидора». Впервые узнал о нем из лекций Barbara Oakley — у нее есть бесплатный курс на Coursera, рекомендую

Возможно, главный минус удаленки

Многим не хватает «живого» общения с коллегами. Стоит оговориться, что до 2020 года «Флант» проводил офлайн-корпоративы в полном составе. Вангуем, что после отмены ковидных ограничений эта практика будет восстановлена и даже расширена.

Я робот. Чем меньше рядом кожаных мешков, тем лучше», — ответили 16% респондентов.

Возможно, главный плюс удаленки

Путешествия и перемена мест — то, чего недостает многим людям, привязанным к офису. Во «Фланте» некоторые сотрудники совмещают работу с путешествиями и периодически меняют место жительства. Это ли не свобода?

Пробовал работать в Сочи, понравилось. Скоро собираюсь повторить опыт, уехав в ближнее теплое зарубежье.

Обратно в офис?.. Ни за что!

Более половины респондентов полюбили удаленку настолько, что в офис их уже не заманишь.

Просидел дома всю зиму, глядя как люди идут по морозу.

Для меня работа в офисе — это нерациональное использование времени. Минимум 3 часа на дорогу, и полное отсутствие гибкости в распорядке.

Микроменеджмент — зло

Многим одного «главного условия» комфортной работы, как выяснилось, недостаточно.

Нельзя выделять что-то одно. Рабочее место должно быть всегда (хотя бы для созвонов с клиентом), контакт с коллегами, обмен опытом — просто необходимы. Контакт с руководством — видеть куда идём (цель). Деньги: идейный человек которому не важен заработок — это хорошо, но все мы давно выросли из этого.

Чтобы не пинговали каждые 15 минут: «Что делаешь?» Бесит микроменеджмент.

Чем удаленка во «Фланте» отличается от удаленки в других компаниях

На этот вопрос не было готовых ответов, но большинство респондентов сошлись на том, что наша удаленка лучше за счет отлаженных процессов и культуры коммуникации.

Удаленка со сломанными стенами: все далеко друг от друга, но так рядом, будто сидим практически плечо к плечу.

Флант сильно лучше все организовал. Чувствуется системный подход.

Лучше скорость отклика. На прошлой работе я привык ожидать ответа от коллег в течение нескольких часов, а от клиентов — в течение недели. Во Фланте я получаю любые ответы в течение нескольких минут.

Совместимость удаленки и DevOps

Дистанционный формат без проблем прижился в российских ИТ, и наша сфера — DevOps — не исключение. На это влияет в том числе выравнивание зарплат между офисными вакансиями и удаленными. Здесь же случился другой интересный феномен: разделение ЗП «для регионов» и условной Москвы, что было столь популярным в нашей стране долгие годы, наконец-то уходит в небытие. Но вернемся к главной теме.

По данным «Работа.ру», должность системного администратора DevOps на удаленке одна из самых высокооплачиваемых: средняя зарплата, которую предлагают работодатели, — 180 тыс. руб. Согласно калькулятору Хабр Карьеры, который показывает уровень ЗП уже работающих специалистов, средняя зарплата DevOps-инженера в офисе — 154 тыс. руб.; удаленного — 164 тыс.

По данным HH, из 3000 вакансий по запросу «DevOps-инженер» более 700 подразумевают работу на удаленке.

На Хабр Карьере представлено около 3000 соискателей в сфере DevOps, из которых 2400 готовы к удаленной работе. А вот на HH соотношение другое: 4700 из 8300.

Согласно исследованию CodinGame Developer Survey 2021, в котором участвовало 15000 разработчиков, включая DevOps-инженеров, и рекрутеров со всего мира, 48% компаний предоставляют возможность полностью удаленной работы.

И результаты нашего внутреннего опроса, и наш опыт рекрутинга показывает, что всё больше инженеров предпочитают удаленку офису.

Другой интересный пример — GitLab

Для еще большего вдохновения не так сложно найти другие примеры успешных компаний. Скажем, GitLab — разработчики популярной CI/CD-платформы с открытым кодом. Компания в авангарде движения remote-first: она работает без офисов с момента основания в 2011 году; сейчас в ее штате около 1300 сотрудников.

GitLab делится опытом дистанционной работы, агитирует за нее и помогает перейти на удаленку другим, причем подходит к этому не менее основательно, чем к своим основным проектам. В частности, компания составила и сделала публичным подробное руководство по переходу на удаленку. Если вы тоже подумываете о формате remote-first, но не знаете, как лучше к нему подступиться, — берите на вооружение опыт GitLab.

Резюмируем

Главные плюсы дистанционной работы:

Гибкость. Удаленка дает больше возможностей для того, чтобы сбалансировать работу и личную жизнь. Люди не привязаны к определенным часам, к определенному месту. В рабочее время можно отвлечься на личные дела, после чего вернуться к работе. Это особенно ценно для родителей с малолетними детьми.

Мобильность. Сегодня вы работаете, скажем, в Сургуте, завтра — на Бали. Тому, кто вкусил свободы перемещения, офис кажется тюрьмой. С нетерпением ждем полноценного открытия границ.

Экономия времени. Те 3 часа, которые тратятся на дорогу до офиса и обратно, можно тратить на дела поважнее и поинтереснее. Только на этом экономится примерно 740 часов в год.

Без минусов тоже никак:

Иногда работы слишком много. Для некоторых коллег границы между работой и неработой размываются. Но это во многом вопрос личной дисциплины и профилактики трудового героизма. Главное — помнить: адекватный руководитель предпочтет, чтобы горели дедлайны, а не люди.

Нехватка личного общения с коллегами. Главная боль экстравертов. Впрочем, если судить по «Фланту», для половины сотрудников недостаток «живого» общения не проблема: хватает видеосозвонов и Слака.

Добавим, что итогам мартовского исследования компании Happy Inc. нас отнесли к лучшим российским ИТ-компаниям по показателю Happy Index — 80,7%. Этот индекс отражает уровень лояльности, вовлеченности и удовлетворенности персонала. Для сравнения, его лучшее значение в отрасли — 85,7%, худшее — 56,4%.

Результаты нашего внутреннего опроса отчасти пересекаются с результатами исследования GitLab и Savanta 2021 Remote Work Report:

более половины респондентов, работающих в офисе, отметили, что готовы оставить текущее место, если им предложат эквивалентную альтернативу на удаленке;

каждый третий опрошенный готов уволиться, если компания решит отменить удаленку, в том числе гибридную;

82% респондентов считают, что будущее за удаленкой;

из главных минусов — нехватка личного общения с коллегами и размытие границ между работой и личной жизнью.

В России по итогам нескольких месяцев обязательной удаленки отношение к ней в целом тоже положительное. Характерен пример компании «1С»: по словам ее директора Бориса Нуралиева, 60% сотрудников отметили, что на удаленке им работается лучше и эффективнее, 20% — что им одинаково комфортно и в офисе, и дома, и только 20% предпочитают работать исключительно в офисе.

Впрочем, не случись пандемии, эта тема вряд ли бы обсуждалась столь активно и широко — ни у нас, ни на Западе.