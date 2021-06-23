Morgan Stanley перестанет пускать в офисы в Нью-Йорке сотрудников и клиентов без прививок Статьи редакции
Сотрудники, которые не сделали прививку, будут работать удалённо
С 12 июля все сотрудники, клиенты и посетители финансовой компании Morgan Stanley должны будут полностью вакцинироваться, чтобы попасть в офисы в Нью-Йорке и Уэстчестере, говорится во внутреннем письме работникам. С ним ознакомились Financial Times и BBC.
Сотрудники, которые не сделали прививки от Covid-19, должны работать из дома, пишет BBC со ссылкой источника, знакомого с ситуацией.
Такое решение позволит компании отменить правила об обязательном ношении медицинских масок и соблюдения социальной дистанции в офисах, пишет BBC. Сейчас компания полагается только на честность людей, но позже банк может потребовать подтверждение статуса вакцинации.
В некоторых отделах компании внедрили рабочие места «только для вакцинированных», это касается отделов работы с ценными бумагами и управления капиталом.
Morgan Stanley стал первым среди крупных финансовых компаний на Уолл-стрит, кто ввёл жёсткие меры по поводу прививок. Например, Goldman Sachs просит только раскрывать данные о вакцинации, но все сотрудники могут находиться в офисах, а JPMorgan Chase отчёты о вакцинации сотрудников добровольные.
Маловато комментов для такой хайповой новости. Наверно, "Вы не понимаете... "
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3 минуты как вышла новость
Эти ребята нетерпеливые - что новость только появилась, что вакцина.
Сейчас местные клоуны объяснят MS, что они дикари и фашисты. А на деле - красавчики.
Всем антипрививочникам предлагаю сделку - вы не колетесь, но в случае крайне-тяжелого течения болезни (особенно упитанных касается) - вы пишете добровольный отказ от койки в ОРИТ при их дефиците.
Я надеюсь подобные механизмы для людей вашего IQ будут проработаны. С возвратом налога не уверен, ведь на вашей смерти траты государства на вас не заканчиваются - эти деньги еще пригодятся.
Тех, кого не пустили из-за непривитости, будут работать на удаленке?
А где же хейт что какие плохие пытаются заставить колоть всякое непонятное?
MS подтверждает звание помойки.
Положенный паркур
Позвольте, исключительно в целях самообразования, узнать ваше место работы?
GS, очевидно.
А теперь представьте реакцию общественности, если какой-нибудь Gucci объявит, что заниматься лутингом можно только вакцинированным.
Я б еще заключенных в тюрьмы не пускал, пока не привьются. Можно еще во время родов, чтобы врачи не руки тянули к голове младенца, а как бы со шприцем в засаде сидели. Чуть голова покажется, ныа, и вакцинирован
Сотрудники, которые не сделали прививки от Covid-19, должны работать из дома
Удобно. А могли бы отстранить от работы без выплаты заработной платы, как в одной богохранимой.
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