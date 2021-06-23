Сотрудники, которые не сделали прививку, будут работать удалённо

С 12 июля все сотрудники, клиенты и посетители финансовой компании Morgan Stanley должны будут полностью вакцинироваться, чтобы попасть в офисы в Нью-Йорке и Уэстчестере, говорится во внутреннем письме работникам. С ним ознакомились Financial Times и BBC.

Сотрудники, которые не сделали прививки от Covid-19, должны работать из дома, пишет BBC со ссылкой источника, знакомого с ситуацией.

Такое решение позволит компании отменить правила об обязательном ношении медицинских масок и соблюдения социальной дистанции в офисах, пишет BBC. Сейчас компания полагается только на честность людей, но позже банк может потребовать подтверждение статуса вакцинации.

В некоторых отделах компании внедрили рабочие места «только для вакцинированных», это касается отделов работы с ценными бумагами и управления капиталом.

Morgan Stanley стал первым среди крупных финансовых компаний на Уолл-стрит, кто ввёл жёсткие меры по поводу прививок. Например, Goldman Sachs просит только раскрывать данные о вакцинации, но все сотрудники могут находиться в офисах, а JPMorgan Chase отчёты о вакцинации сотрудников добровольные.