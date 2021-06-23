Офис
Nazigul Jusupova

Morgan Stanley перестанет пускать в офисы в Нью-Йорке сотрудников и клиентов без прививок Статьи редакции

Сотрудники, которые не сделали прививку, будут работать удалённо

С 12 июля все сотрудники, клиенты и посетители финансовой компании Morgan Stanley должны будут полностью вакцинироваться, чтобы попасть в офисы в Нью-Йорке и Уэстчестере, говорится во внутреннем письме работникам. С ним ознакомились Financial Times и BBC.

Сотрудники, которые не сделали прививки от Covid-19, должны работать из дома, пишет BBC со ссылкой источника, знакомого с ситуацией.

Такое решение позволит компании отменить правила об обязательном ношении медицинских масок и соблюдения социальной дистанции в офисах, пишет BBC. Сейчас компания полагается только на честность людей, но позже банк может потребовать подтверждение статуса вакцинации.

В некоторых отделах компании внедрили рабочие места «только для вакцинированных», это касается отделов работы с ценными бумагами и управления капиталом.

Morgan Stanley стал первым среди крупных финансовых компаний на Уолл-стрит, кто ввёл жёсткие меры по поводу прививок. Например, Goldman Sachs просит только раскрывать данные о вакцинации, но все сотрудники могут находиться в офисах, а JPMorgan Chase отчёты о вакцинации сотрудников добровольные.

#новости #morganstanley

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29 29 комментариев
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16

Собянин, ты что творишь?!

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Вадим Швальняк

6

Маловато комментов для такой хайповой новости. Наверно, "Вы не понимаете... "

Ответить

Должностной файл

Вадим
5

3 минуты как вышла новость

Ответить

Vitaly Tolstykh

Должностной
3

Эти ребята нетерпеливые - что новость только появилась, что вакцина. 

Ответить

Green Base

Vitaly
1

Им же больше делать нехуя как сторожить комменты

Ответить

Ivan Ivanov

1

Сейчас местные клоуны объяснят MS, что они дикари и фашисты. А на деле - красавчики. 

Всем антипрививочникам предлагаю сделку - вы не колетесь, но в случае крайне-тяжелого течения болезни (особенно упитанных касается) - вы пишете добровольный отказ от койки в ОРИТ при их дефиците. 

Ответить

Norman

Ivan
6

Где подписаться? И налоги не забудьте вернуть пожалуйста и тоже расписочку.

Ответить

Ivan Ivanov

Norman
1

Я надеюсь подобные механизмы для людей вашего IQ будут проработаны. С возвратом налога не уверен, ведь на вашей смерти траты государства на вас не заканчиваются - эти деньги еще пригодятся. 

Ответить

Hoken PWNZ

Ivan
2

Слы, Иван "государство" Иванов. Не заманался судьбы мира вершить?

Ответить

Norman

Ivan
1

То есть такие как ты хотят брать деньги но не оказывать услуги. Если я ничего не путаю это называется - мошенничество.

Ответить

Hoken PWNZ

Ivan
1
Ответить

Николай Иванов

2

Тех, кого не пустили из-за непривитости, будут работать на удаленке? 

Ответить

Norman

Николай
0

Ну написано же да будут.

Ответить

Игорь

1

А где же хейт что какие плохие пытаются заставить колоть всякое непонятное?

Ответить

Vladislav

Игорь
2

Не спутник же колоть требуют

Ответить

Константин

Vladislav
2

Проверенное веками, в отличии от спутника! 

Ответить

Владислав

Констан…
0

Водку штоле колют?!

Ответить

klsdjfklj

–3

MS подтверждает звание помойки. 

Ответить

Положенный паркур

klsdjfklj
–1

Позвольте, исключительно в целях самообразования, узнать ваше место работы?

Ответить

Alexey Ivanov

Положенный
1

GS, очевидно.

Ответить

Ivan Ivanov

Alexey
0

Ну совсем безмозглых туда все-таки не берут 

Ответить

Maxim Roslyakov

Alexey
0

Тонко 

Ответить

Ivan Ivanov

Положенный
0

Судя по нику, это токсичный аудитор финансовых институтов из EY. 

Ответить

Сталинский Валера

1

И тут Собяка

Ответить

klsdjfklj

–2

А теперь представьте реакцию общественности, если какой-нибудь Gucci объявит, что заниматься лутингом можно только вакцинированным. 

Ответить

Hoken PWNZ

klsdjfklj
1

Я б еще заключенных в тюрьмы не пускал, пока не привьются. Можно еще во время родов, чтобы врачи не руки тянули к голове младенца, а как бы со шприцем в засаде сидели. Чуть голова покажется, ныа, и вакцинирован

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Алексей Штейн

0

это другое?

Ответить

Инокентий Смирнов

0

Где там сертификация спутника v?

Ответить

Владислав

0

Сотрудники, которые не сделали прививки от Covid-19, должны работать из дома

Удобно. А могли бы отстранить от работы без выплаты заработной платы, как в одной богохранимой.

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