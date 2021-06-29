Они будут работать до 30 сентября.

Первый коворкинг Alfa Summer Space расположен в Олимпийском парке, второй — в центре Сочи, рядом с морским вокзалом, рассказали vc.ru в компании. На момент публикации заметки в банке не ответили, сколько это стоило.

В каждом по 70 рабочих мест, Wi-Fi, переговорки для больших встреч и Zoom-переговорные для созвонов, мягкие уголки и электронные локеры для хранения личных вещей. Чтобы поработать в коворкингах, нужно забронировать место через корпоративное мобильное приложение.

«Альфа-банк»

Кроме рабочих мест, для «полноценной перезагрузки и предотвращения выгорания», банк предлагает занятия йогой, растяжкой и зумбой на пляже, а по выходным — экскурсии на чайные плантации, в Абхазию и по достопримечательностям Сочи. В планах компании — открыть зимний коворкинг для сотрудников на одном из горнолыжных курортов города.

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