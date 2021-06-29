Офис
Таня Боброва

«Альфа-банк» открыл два коворкинга в Сочи для удалённых сотрудников, чтобы бороться с выгоранием Статьи редакции

Они будут работать до 30 сентября.

Первый коворкинг Alfa Summer Space расположен в Олимпийском парке, второй — в центре Сочи, рядом с морским вокзалом, рассказали vc.ru в компании. На момент публикации заметки в банке не ответили, сколько это стоило.

В каждом по 70 рабочих мест, Wi-Fi, переговорки для больших встреч и Zoom-переговорные для созвонов, мягкие уголки и электронные локеры для хранения личных вещей. Чтобы поработать в коворкингах, нужно забронировать место через корпоративное мобильное приложение.

«Альфа-банк»

Кроме рабочих мест, для «полноценной перезагрузки и предотвращения выгорания», банк предлагает занятия йогой, растяжкой и зумбой на пляже, а по выходным — экскурсии на чайные плантации, в Абхазию и по достопримечательностям Сочи. В планах компании — открыть зимний коворкинг для сотрудников на одном из горнолыжных курортов города.

#новость #альфабанк

2983 просмотров
58 58 комментариев
14
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u043b\u044c\u0444\u0430\u0431\u0430\u043d\u043a"], "comments": 58, "likes": 14, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "office", "id": 264136, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 29 Jun 2021 11:08:44 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
58 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Василий Либерман

26

Вот это реально круто

Ответить

Альфа-Банк

Василий
2

Рады, что понравилось 🤗

Ответить

new_comment

Альфа-Банк
1

Они будут работать до 30 сентября.

А потом возвращаться в холодную, дождливую, грязную Москву.
С октября по апрель как раз из Москвы лучше эвакуироваться.

Ответить

Альфа-Банк

new_com…
2

Возможно, к сентябрю придумаем ещё что-нибудь 👌🏻

Ответить

Ivan Zamorev

Василий
0

Давно пора делать нашу силиконовую долину на юге 🤘

Ответить

Канищев Максим

Ivan
6

Кубаноиды будут очень рады возможности поживиться за счёт богатеньких айтишников.

Ответить

Дмитрий

Канищев
1

Соглашусь. 
Пока там нет сетевиков там можно делать ужасный сервис, все равно пойти больше некуда. 
Крым обречен, там все посбегали после санкций.
В Сочи выделили отдельную территорию Сириус (после обновления конституции ввели новый термин федеральная территория), где также нет ни одного сетевика, видимо другие планы у людей сверху. 

Ответить

Григорий Соколов

Василий
0

Да, безумно. Мы переводим Вас на удаленку т.к. пандемия а теперь соберитесь все вместе в коворкинге) 
Вы переиграли систему, Альфа, умно)

Ответить

Nikita Artamonov

14

Очень рад за сотрудников компании "Альфа".
Но очень не радуюсь сотрудникам "Альфа Банк", которые звонят мне в субботу в 09:00 с супер выгодным предложением по кредитной карте.

Ответить

Альфа-Банк

Nikita
0

Давайте уберём обзвон.
Напишите в личку свой номер. Всё сделаем 👌🏻

Ответить

Солидный Женя

Альфа-Банк
17

+7 9** ***-**-**

Ответить

Альфа-Банк

Солидный
0

Слишком много совпадений 

Ответить

Artemiy Shlesberg

Альфа-Банк
0

Давайте уберём обзвон (в принципе)

Ответить

Комментарий удален

Павел

Nikita
3

Они ещё пытаются пропихнуть это выгодное предложение, когда ты им пишешь о багах в их приложении в чате.

Будто бы осознанного игнорирования в приложении, пушах, имейлах и SMS-ках недостаточно, чтобы понять, что предложение не интересно.

Ответить

Альфа-Банк

Павел
0

Напишите в личку свой номер, уберём предложения. 
Расскажите, что не так в приложении? Поможем разобраться.

Ответить

Неведомый кот

Альфа-Б…
3

 Расскажите, что не так в приложении?

Злит отсутствие кнопки «отметить все прочитанными» во вкладке «предложения». Приходится каждый раз прокликивать сообщения, чтобы убрать аларм у колокольчика. Конечно же, сообщения при этом я не читаю, просто убираю раздражающую красную точку.

Ответить

Альфа-Банк

Неведом…
0

Взяли на заметку 👌🏻

Ответить

Mike Ivanov

Альфа-Б…
0

Случай, когда универсальный ответ "вы задолбали своим спамом" как нельзя более подходит. Звонит дебильный робот, который говорит "нажми 1" чтобы получить смс о выгодном предложении. Звонит с рандомных номеров, не заблокировать.  А че такова, сказали маркетологи Альфы, попивая смузи в сочинском коворкинге - воронка продаж больше, звонки копеечные, робот вообще ничего не стоит, из тысячи одного лоха цепнем своим неводом - уже профит. Долговременная репутация? Не, не слышали, ответили маркетологи, которые не читают ничего длиннее чем субтитры в тик-токе. Ну лично я конечно к альфе и близко не подойду теперь ни по какой финансовой надобности, но я уж понятно, маргинал. Ну, карма штука такая, все в счет идет.

Ответить

Sergey K

Nikita
1

прямо из Олимпийского парка

Ответить

Alexander Melnikov

6

Как то проходил собеседование в Альфу, 70% вопросов было посвящено моим умениям управлять стрессом. Остальное время было посвящено рассказам о том, как у них нормально кричать на других сотрудников и разговаривать матом. Ну и конечно зашкаливающие овертаймы. Без сомнений отказался от дальнейшего разговора. Не удивлен, что сотрудники у них выгорают

Ответить

Aleksandr A

Alexander
1

Я даже на собеседование не пошел. По телефону эти же вопросы задавали :)

Ответить

Альфа-Банк

Alexander
0

Управление стрессом важный фактор, но не определяющий. 
Всегда готовы помочь нашим сотрудникам справиться со сложностями в работе. 
А "кричать" для нас не норма. Такое поведение не приветствуем. 

Расскажите, когда проходили собеседование? 
Напишите в личку свои ФИО, всё проверим. 

Ответить

Инокентий Смирнов

5

А не привитых со сбербанка берете?

Ответить

Андрей Малых

3

Теперь сотрудники будут гореть не только на работе, но и на солнце

Ответить

Aleksandr A

Андрей
1

Работа - огонь :)

Ответить

Pavel Pavel

3

Казалось бы отличное решение, но потом:
- Постоянная жара и духота;
- Оверпрайснутые кафе и аренда;
- Толпы туристов;
- Отсутствие привычных сервисов.
Но как имиджевый ход - зачет!

Ответить

Artem Petrenkov

Pavel
0

Плюс возможные проблемы со связью и доступами ко внутренним ресурсам.

Ответить

Алексей Лысенко

1

Вот это я понимаю забота о сотрудниках! Круто! 

Ответить

Альфа-Банк

Алексей
0

❤️

Ответить

bzzztomas77

–1

совсем вы охренели.. как будто на урановых рудниках под палящим солнцем работаете

Ответить

Zarad Lightfang

bzzztomas77
1

А в чем проблема?
Работать головой не легче, чем на рудниках киркой махать :)

Ответить

bzzztomas77

Zarad
0

работать головой значительно легче. говорю как человек, который подрабатывал на кустарном производстве гвоздей, а последние 20 лет работаю в IT.
после своего рабочего дня я вполне в состоянии пробежать десяточку, сходить в бар, погулять с детьми и еще много чего могу сделать. это при том, что мне больше 40 лет. на производстве гвоздей я работал когда был моложе 20 и к концу рабочего дня хотелось только поесть и посмотреть в стену.

Ответить

Alexey Kuznetsov

0

вообще интересно сколько сотрудников сейчас кафует проживая в сочи)

Ответить

Pavel Loginov

Alexey
5

Вы путаете воспоминания о своем отпуске (когда вам не нужно было работать) и ПМЖ

Ответить

Павел Егоров

Alexey
0

Именно _проживание_ в Сочи и _отдых_ в Сочи это прям две большие разницы.

Ответить

Солидный Женя

0

Хорошая новость про Альфу?!

Ответить

Mike Espoo

Солидный
3

Учитывая, что они не берут в штат, а оформляют на левую контору(Selecty).
Да и зп как я понял ниже рынка в "полу-конверте".
https://www.youtube.com/watch?v=srpXEgvIzoQ
https://vc.ru/claim/240484-menya-nanyali-v-alfa-bank-cherez-autstaf-hotya-soglasovaniya-na-finansirovanie-proekta-eshche-ne-bylo

Не хотел бы я у них работать.
P.S.:
Перевел от них основной счет после истории с моргером.

Ответить

Artem Petrenkov

Mike
2

И давно это у них? Ещё в 2018 они продолжали набирать в том числе в штат непосредственно "Альфа-Банка". Но конечно, нанимали и аутстафферов из партнёрских контор.

История про Selecty — это как раз про договор с аутстаффером. Альфа договорилась с Selecty о том, что ей понадобится разработчик в новый проект, те наняли, но проект закрылся, не начавшись. Вины Альфы как таковой и нет.

Другие банки, в том числе Райф и Тинькофф, точно так же нанимают разработчиков и в свой штат, и через аутстафф, и через аутсорс. Более того, иногда эти разработчики даже не являются гражданами России ;)

Ответить

Aleksandr A

Mike
1

Сейчас оформлять аутстафферов в левые конторы стало мейнстримом. Так делают абсолютно все крупные банки. К сожалению.

Ответить

Mike Espoo

Aleksan…
0

@Сбер 
@Райффайзенбанк 
@Тинькофф 
?

Не знаком с данными случаями, но если так, то грустно :(

Насколько помню у Сбера, СберТех, но это не аутстаф контора.
Да и в Райфе у меня знакомый работает. Это не аутстаф и зп там приличная.
Про Тинькофф не знаю особо.

Ответить

Тинькофф

Mike
0

Мы и правда иногда пользуемся аутсорсом и не скрываем это.

Ответить

Анна Трутнева

Mike
1

Не вижу ничего критичного в этом. Сама была устроена в селекти, а работала на проекте альфы. 
ДМС включен, белая рыночная зп, выходные по ТК. Для обмена документами присылают курьера на дом, при необходимости обеспечивают техникой. 
Отличный HR, который помогает с переводом на другой проект, если что-то не пошло. ИМХО, зря наговариваете

Ответить

Mike Espoo

Анна
0

 История программиста критична
https://vc.ru/claim/240484-menya-nanyali-v-alfa-bank-cherez-autstaf-hotya-soglasovaniya-na-finansirovanie-proekta-eshche-ne-bylo

Программистам вся эта муть с зп в конверте и отсутствием соц гарантий на фиг не нужна, когда тебя могут на улицу за один день выкинуть без выплат

" ИМХО, зря наговариваете"
Я не наговариваю, я там даже не работал. Просто отзывы по работе там читаю и смотрю в какую грязь банк лезет(история с моргером)

Ответить

Aleksandr A

1

Тема прикольная. Только мест мало. Сотрудников много. Избранные поедут в Сочи работать? Или за особые заслуги? 

Ответить

Denis Sh

1

Пахлава! Горячая кукуруза! Смузи!

Ответить

Artemy

1

Только придётся бороться с обгоранием.

Ответить

Ivan Shmelev

1

Перелет за свой счет + проживание за свой счет = вся зарплата

Ответить

Boris Nevelev

1

@Альфа-Банк доступ только для сотрудников? Для внешних людей не планируете открыть?

Ответить

Альфа-Банк

Boris
0

Пока только для сотрудников

Ответить

Anatoly Yumashev

0

Только для сотрудников? Или можно придти не сотруднику поработать?

Во 2м случае я бы сам пришел, живу через дорогу, и заодно можно добавить вас в подборку https://sochiworld.com/blog/kovorkingi-v-sochi/

Ответить

Тарас Погребняк

0

Круто!

Ответить

ivan krapivin

0

ASS

Ответить

Анатолий Кант

0

Альфа красавчики.

Ответить

Канищев Максим

0

Моргенштерн в комплекте?

Ответить

Philipp Listratov

0

О, Альфа спустя 4 года дошел до того, что придумал Рокет в свое время :D 

Ответить

Алекс

0

моргенхрен там же будет подбадривать сотрудников своим поносом?

Ответить

Дмитрий Алтунин

0

Ещё бы Альфа кредитовала ИП по-человечески, а не как скот, цены бы вам не было. Я клиент с 2015. Нужен был кредит для ИП недавно. Мне предложили меньше месячного оборота. Ушёл в Сбер :)

Ответить

Slon9999

0
Ответить
Написать комментарий...
Читать все 58 комментариев
Bercut
Цифровая трансформация. Управление клиентским опытом

Управление клиентским опытом (customer experience, СХ) ― ключевой элемент, влияющий сегодня на лояльность клиентов и выручку компаний. В общей сложности 32% респондентов исследования Gartner заявляют, что улучшение CX является основной целью цифровой трансформации.

0 Обсудить
0
Транспорт
Таня Боброва
Каршеринг «Делимобиль» запустил подписку на машины по цене 30 тысяч рублей в месяц Статьи редакции

Можно выбрать любую модель из парка и менять её по необходимости.

20 20 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Первая грузовая компания
Заявка на перевозку без слез: шесть советов, о которых забывают клиенты

Компании вкладывают огромные ресурсы в развитие своих онлайн сервисов. Сегодня клиенту достаточно несколько кликов, чтобы получить услугу. Но не всегда все проходит гладко, как и в работе с любой цифровой системой случаются форс-мажоры. А порой и сами заказчики забывают о простых правилах использования онлайн систем. Подготовили 6 советов,…

0 Обсудить
2
Карьера
Евгения Евсеева
Bloomberg: Amazon начала полагаться на алгоритмы при увольнении подрядчиков — даже если они не совершали ошибок Статьи редакции

Алгоритм выстраивает рейтинг водителя, отслеживая его действия, но не учитывает внештатные ситуации — и блокирует доступ к программе.

25 25 комментариев
9
Маркетинг
Андрей Судник
Начать с одного подъезда — отличный способ вывести продукт на рынок и захватить весь мир

Рассказываю на примере Фейсбука и ещё шести стартапов, которые недавно получили крупные инвестиции.

2 2 комментария
11
Сервисы
Nazigul Jusupova
Duolingo подал заявку на проведение IPO на Nasdaq Статьи редакции

В 2020 году компания оценивалась в $2,4 млрд.

6 6 комментариев
11
МегаФон
7 советов для заказчика. Обращение разработчиков

Чек-лист для руководителей цифровых продуктов.

5 5 комментариев
4
Дизайн
Repina branding
Брендинг здорового человека: как мы сделали айдентику для клиники, избежав «больничных» клише

Мы в Repina Branding создали бренд инновационной клиники, формирующей культуру превентивной медицины. Рассказываем, как шел поиск концепции и что у нас получилось.

12 12 комментариев
11
Офис
Таня Боброва
«Альфа-банк» открыл два коворкинга в Сочи для удалённых сотрудников, чтобы бороться с выгоранием Статьи редакции

Они будут работать до 30 сентября.

«Альфа-банк»
58 58 комментариев
14
Офис
igooods
С печенек на глазированные сырки: новые привычки корпоративных клиентов

Мы заметили, что за время пандемии у корпоративных клиентов изменились предпочтения в заказах: они больше делают акцент на экологические продукты и чаще заказывают офисную технику, которую раньше доставляли специализированные поставщики.

1 1 комментарий
ОТП Банк
Когда в России не останется пластиковых карт

И как наш банковский сектор стал одним из самых прогрессивных в мире. Рассказывает директор по развитию кредитных карт «ОТП Банка» Денис Луковский.

5 5 комментариев
–1
Больше статей
Комментарии

Jack Hammer

"Ростелеком", бывший "Онлайм…

ihovsky

Каршеринг «Делимобиль» запустил…

Andrey Osipov

Как открыть цифровой…

Vyacheslav Teplyakov

Сервис «доставки за час» Ozon…

Hoken PWNZ

«Открытые медиа» рассказали о…

tommyspb

Яндекс.Такси несправедливо снял…

N N

«Открытые медиа» рассказали о…

Alexey Ivanov

Каршеринг «Делимобиль» запустил…

Иосиф Тихоненков

Курс по разработке — заплатил…

Alexey Ivanov

Каршеринг «Делимобиль» запустил…

Jack Hammer

"Ростелеком", бывший "Онлайм…

Олег Михайлов

В кафе и рестораны Москвы…

Гриша Булыжников

Честный отзыв о курсе UX/UI в…

Григорий Соколов

«Альфа-банк» открыл два…

Сергеич Щ

Каршеринг «Делимобиль» запустил…

Иосиф Тихоненков

Курс по разработке — заплатил…

Демьян Федулов

Курс по разработке — заплатил…

Павел Бокарёв

Каршеринг «Делимобиль» запустил…

Канищев Максим

Курс по разработке — заплатил…

Игорь Протасов

Власти Москвы предложили…
null