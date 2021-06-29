«Альфа-банк» открыл два коворкинга в Сочи для удалённых сотрудников, чтобы бороться с выгоранием Статьи редакции
Они будут работать до 30 сентября.
Первый коворкинг Alfa Summer Space расположен в Олимпийском парке, второй — в центре Сочи, рядом с морским вокзалом, рассказали vc.ru в компании. На момент публикации заметки в банке не ответили, сколько это стоило.
В каждом по 70 рабочих мест, Wi-Fi, переговорки для больших встреч и Zoom-переговорные для созвонов, мягкие уголки и электронные локеры для хранения личных вещей. Чтобы поработать в коворкингах, нужно забронировать место через корпоративное мобильное приложение.
Кроме рабочих мест, для «полноценной перезагрузки и предотвращения выгорания», банк предлагает занятия йогой, растяжкой и зумбой на пляже, а по выходным — экскурсии на чайные плантации, в Абхазию и по достопримечательностям Сочи. В планах компании — открыть зимний коворкинг для сотрудников на одном из горнолыжных курортов города.
Вот это реально круто
Рады, что понравилось 🤗
Они будут работать до 30 сентября.
А потом возвращаться в холодную, дождливую, грязную Москву.
С октября по апрель как раз из Москвы лучше эвакуироваться.
Давно пора делать нашу силиконовую долину на юге 🤘
Кубаноиды будут очень рады возможности поживиться за счёт богатеньких айтишников.
Соглашусь.
Пока там нет сетевиков там можно делать ужасный сервис, все равно пойти больше некуда.
Крым обречен, там все посбегали после санкций.
В Сочи выделили отдельную территорию Сириус (после обновления конституции ввели новый термин федеральная территория), где также нет ни одного сетевика, видимо другие планы у людей сверху.
Да, безумно. Мы переводим Вас на удаленку т.к. пандемия а теперь соберитесь все вместе в коворкинге)
Вы переиграли систему, Альфа, умно)
Очень рад за сотрудников компании "Альфа".
Но очень не радуюсь сотрудникам "Альфа Банк", которые звонят мне в субботу в 09:00 с супер выгодным предложением по кредитной карте.
Давайте уберём обзвон.
Напишите в личку свой номер. Всё сделаем 👌🏻
Солидный Женя
+7 9** ***-**-**
Комментарий удален
Напишите в личку свой номер, уберём предложения.
Расскажите, что не так в приложении? Поможем разобраться.
Неведомый кот
Расскажите, что не так в приложении?
Злит отсутствие кнопки «отметить все прочитанными» во вкладке «предложения». Приходится каждый раз прокликивать сообщения, чтобы убрать аларм у колокольчика. Конечно же, сообщения при этом я не читаю, просто убираю раздражающую красную точку.
Случай, когда универсальный ответ "вы задолбали своим спамом" как нельзя более подходит. Звонит дебильный робот, который говорит "нажми 1" чтобы получить смс о выгодном предложении. Звонит с рандомных номеров, не заблокировать. А че такова, сказали маркетологи Альфы, попивая смузи в сочинском коворкинге - воронка продаж больше, звонки копеечные, робот вообще ничего не стоит, из тысячи одного лоха цепнем своим неводом - уже профит. Долговременная репутация? Не, не слышали, ответили маркетологи, которые не читают ничего длиннее чем субтитры в тик-токе. Ну лично я конечно к альфе и близко не подойду теперь ни по какой финансовой надобности, но я уж понятно, маргинал. Ну, карма штука такая, все в счет идет.
Как то проходил собеседование в Альфу, 70% вопросов было посвящено моим умениям управлять стрессом. Остальное время было посвящено рассказам о том, как у них нормально кричать на других сотрудников и разговаривать матом. Ну и конечно зашкаливающие овертаймы. Без сомнений отказался от дальнейшего разговора. Не удивлен, что сотрудники у них выгорают
Я даже на собеседование не пошел. По телефону эти же вопросы задавали :)
Управление стрессом важный фактор, но не определяющий.
Всегда готовы помочь нашим сотрудникам справиться со сложностями в работе.
А "кричать" для нас не норма. Такое поведение не приветствуем.
Расскажите, когда проходили собеседование?
Напишите в личку свои ФИО, всё проверим.
Теперь сотрудники будут гореть не только на работе, но и на солнце
Казалось бы отличное решение, но потом:
- Постоянная жара и духота;
- Оверпрайснутые кафе и аренда;
- Толпы туристов;
- Отсутствие привычных сервисов.
Но как имиджевый ход - зачет!
Плюс возможные проблемы со связью и доступами ко внутренним ресурсам.
Вот это я понимаю забота о сотрудниках! Круто!
совсем вы охренели.. как будто на урановых рудниках под палящим солнцем работаете
А в чем проблема?
Работать головой не легче, чем на рудниках киркой махать :)
работать головой значительно легче. говорю как человек, который подрабатывал на кустарном производстве гвоздей, а последние 20 лет работаю в IT.
после своего рабочего дня я вполне в состоянии пробежать десяточку, сходить в бар, погулять с детьми и еще много чего могу сделать. это при том, что мне больше 40 лет. на производстве гвоздей я работал когда был моложе 20 и к концу рабочего дня хотелось только поесть и посмотреть в стену.
вообще интересно сколько сотрудников сейчас кафует проживая в сочи)
Вы путаете воспоминания о своем отпуске (когда вам не нужно было работать) и ПМЖ
Именно _проживание_ в Сочи и _отдых_ в Сочи это прям две большие разницы.
Учитывая, что они не берут в штат, а оформляют на левую контору(Selecty).
Да и зп как я понял ниже рынка в "полу-конверте".
https://www.youtube.com/watch?v=srpXEgvIzoQ
https://vc.ru/claim/240484-menya-nanyali-v-alfa-bank-cherez-autstaf-hotya-soglasovaniya-na-finansirovanie-proekta-eshche-ne-bylo
Не хотел бы я у них работать.
P.S.:
Перевел от них основной счет после истории с моргером.
И давно это у них? Ещё в 2018 они продолжали набирать в том числе в штат непосредственно "Альфа-Банка". Но конечно, нанимали и аутстафферов из партнёрских контор.
История про Selecty — это как раз про договор с аутстаффером. Альфа договорилась с Selecty о том, что ей понадобится разработчик в новый проект, те наняли, но проект закрылся, не начавшись. Вины Альфы как таковой и нет.
Другие банки, в том числе Райф и Тинькофф, точно так же нанимают разработчиков и в свой штат, и через аутстафф, и через аутсорс. Более того, иногда эти разработчики даже не являются гражданами России ;)
Сейчас оформлять аутстафферов в левые конторы стало мейнстримом. Так делают абсолютно все крупные банки. К сожалению.
@Сбер
@Райффайзенбанк
@Тинькофф
?
Не знаком с данными случаями, но если так, то грустно :(
Насколько помню у Сбера, СберТех, но это не аутстаф контора.
Да и в Райфе у меня знакомый работает. Это не аутстаф и зп там приличная.
Про Тинькофф не знаю особо.
Не вижу ничего критичного в этом. Сама была устроена в селекти, а работала на проекте альфы.
ДМС включен, белая рыночная зп, выходные по ТК. Для обмена документами присылают курьера на дом, при необходимости обеспечивают техникой.
Отличный HR, который помогает с переводом на другой проект, если что-то не пошло. ИМХО, зря наговариваете
История программиста критична
https://vc.ru/claim/240484-menya-nanyali-v-alfa-bank-cherez-autstaf-hotya-soglasovaniya-na-finansirovanie-proekta-eshche-ne-bylo
Программистам вся эта муть с зп в конверте и отсутствием соц гарантий на фиг не нужна, когда тебя могут на улицу за один день выкинуть без выплат
" ИМХО, зря наговариваете"
Я не наговариваю, я там даже не работал. Просто отзывы по работе там читаю и смотрю в какую грязь банк лезет(история с моргером)
Тема прикольная. Только мест мало. Сотрудников много. Избранные поедут в Сочи работать? Или за особые заслуги?
@Альфа-Банк доступ только для сотрудников? Для внешних людей не планируете открыть?
Только для сотрудников? Или можно придти не сотруднику поработать?
Во 2м случае я бы сам пришел, живу через дорогу, и заодно можно добавить вас в подборку https://sochiworld.com/blog/kovorkingi-v-sochi/
О, Альфа спустя 4 года дошел до того, что придумал Рокет в свое время :D
Ещё бы Альфа кредитовала ИП по-человечески, а не как скот, цены бы вам не было. Я клиент с 2015. Нужен был кредит для ИП недавно. Мне предложили меньше месячного оборота. Ушёл в Сбер :)
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