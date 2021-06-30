Японский производитель полупроводников Disco предложил сотрудникам на удалёнке платить работникам в офисе Статьи редакции
Сотрудники платят определённую сумму во внутренней валюте компании, которую потом делят на всех работников в офисе.
- Гендиректор Disco Казумия Секия заявил, что несправедливо требовать от одних сотрудников приезжать на работу, когда другие остаются дома, пишет Bloomberg.
- Disco с 2011 года использует внутреннюю валюту Will: с её помощью отдел продаж платит рабочим завода за производство товара, а те инженерам — за разработку. Стоимость есть у рабочих столов, компьютеров и переговорок.
- Внутреннюю валюту перечисляют друг другу по цепочке, а в конце квартала оставшуюся сумму конвертируют в деньги и начисляют в качестве премии.
- Когда началась пандемия, Disco не смогла перевести на удалёнку всех сотрудников — кто-то должен был остаться, чтобы заводы продолжали работать. Компания разрешила остаться на удалёнке при условии, что нужно платить определенную неназванную сумму во внутренней валюте, которую потом делят между сотрудниками в офисе.
- Всего в Disco работают около 5600 человек. В начале пандемии на работу приходили около 40%, которые получили значительные премии — их суммы не называют. Теперь, когда в офисе работают 90% сотрудников, сумму выплат уменьшили.
- Некоторые сотрудники Disco сочли такую практику жестокой, а несколько человек уволились.
Еще можно заставлять сотрудников платить за то, что они работают.
Сейчас бы производство переводить на удаленку. Хотя я уверен у поклонников проперженных домашних кресел найдутся охуительные аргументы в пользу работы инженеров дома))
несколько человек уволились
Ну вот, а у менеджеров еще столько идей осталось.
О, этот японский эффективный менеджмент...
То есть амортизация домашнего рабочего стола, кресла, принтера, компьютера, выросший счет за электричество и т.п., никого не волнует? Это ж не вот эта Безумная Секира покупала, да?
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