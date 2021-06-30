Офис
Евгения Евсеева

Японский производитель полупроводников Disco предложил сотрудникам на удалёнке платить работникам в офисе Статьи редакции

Сотрудники платят определённую сумму во внутренней валюте компании, которую потом делят на всех работников в офисе.

  • Гендиректор Disco Казумия Секия заявил, что несправедливо требовать от одних сотрудников приезжать на работу, когда другие остаются дома, пишет Bloomberg.
  • Disco с 2011 года использует внутреннюю валюту Will: с её помощью отдел продаж платит рабочим завода за производство товара, а те инженерам — за разработку. Стоимость есть у рабочих столов, компьютеров и переговорок.
  • Внутреннюю валюту перечисляют друг другу по цепочке, а в конце квартала оставшуюся сумму конвертируют в деньги и начисляют в качестве премии.
  • Когда началась пандемия, Disco не смогла перевести на удалёнку всех сотрудников — кто-то должен был остаться, чтобы заводы продолжали работать. Компания разрешила остаться на удалёнке при условии, что нужно платить определенную неназванную сумму во внутренней валюте, которую потом делят между сотрудниками в офисе.
  • Всего в Disco работают около 5600 человек. В начале пандемии на работу приходили около 40%, которые получили значительные премии — их суммы не называют. Теперь, когда в офисе работают 90% сотрудников, сумму выплат уменьшили.
  • Некоторые сотрудники Disco сочли такую практику жестокой, а несколько человек уволились.

#новость #disco

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9 9 комментариев
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Andrey Fedorov

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Еще можно заставлять сотрудников платить за то, что они работают.

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Igor Kowalski

Andrey
0

Это мечта многих работодателей. Кое-где даже почти работает.

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Aleksandr A

1
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IO

1

Сейчас бы производство переводить на удаленку. Хотя я уверен у поклонников проперженных домашних кресел найдутся охуительные аргументы в пользу работы инженеров дома))

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Igor Filippov

IO
0

Справедливости ради, я на работе тоже могу кресло пропердеть.

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Вася Пражкин

0

 несколько человек уволились

Ну вот, а у менеджеров еще столько идей осталось.

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Syzygy

0

О, этот японский эффективный менеджмент...

Ответить

Aleksandr A

Syzygy
0

Греф еще не видел

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Наталья Аверкиева

0

То есть амортизация домашнего рабочего стола, кресла, принтера, компьютера, выросший счет за электричество и т.п., никого не волнует? Это ж не вот эта Безумная Секира покупала, да? 

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