Гендиректор облачной платформы Okta попросил 3500 сотрудников рассказать ему о своём отпуске для борьбы с выгоранием Статьи редакции
Проблемы выгорания должны решать руководители, в частности, напоминать о необходимости отдыха, считает Тодд МакКиннон.
На собрании гендиректор компании по разработке облачного программного обеспечения Okta Тодд МакКиннон рассказал о своих планах относительно предстоящего семейного отдыха в Напе, затем попросил сотрудников написать ему по электронной почте о планах на отпуск, пишет CNBC.
По данным издания, в компании работают 3500 человек, и МакКиннон уже получил около 950 сообщений от сотрудников. По его словам, письма продолжают поступать по электронной почте. Сотрудники делятся тем, куда поедут отдыхать: кто-то собирается на остров Мауи, кто-то будет путешествовать по Европе, но большинство написали, что хотят увидеться с семьёй.
По словам МакКиннон, в то время как проблемы с психическим здоровьем требуют медицинских решений, проблемы выгорания должны решать руководители. Он считает, что необходимо поощрять сотрудников брать отпуск, а менеджеры должны корректировать свои проекты и подавать пример.
По данным CNBC, в технологической отрасли и в офисном мире в целом стрессы от коронавируса и удалённая работа нарушили баланс между работой и личной жизнью. В конце 2020 года Okta увеличила свои инвестиции в службу психического здоровья и приложение компании для медитации Headspace, чтобы поддержать своих сотрудников во время изоляции.
В августе Okta сообщила сотрудникам, что они могут постоянно работать на удалёнке. По данным CNBC, офис в Сан-Франциско открылся несколько недель назад для привитых сотрудников.
Пишите, а я в отпуске прочитаю и каждому отвечу! 😏
А вообще, здорово, что на выгорание стали обращать внимание.
А вообще, здорово, что на выгорание стали обращать внимание.
Да, здорово, а теперь - работать.
Хорошая инициатива, вовлечённость все дела.
Не то шо некоторые «какой отпуск, с*ка?! Сезон в разгаре, работать кто будет?!»
-> Планировал хорошо отдохнуть, собрав лучшие варианты от подчинённых
-> -> В итоге весь отпуск читал 3500 писем, не отдохнув нормально
О, крутой пример осознанности менеджера. Который понимает, что именно его главный актив и кто зарабатывает ему деньги :)
Достойный прием для того, чтобы взять его на заметку
Один-два рассказа 'прочтёт" остальные уйдут в папку спам | корзина. А сам будет рассказывать что с превеликим удавольствием читал и что внутренний комфорт сотрудника играет не последнюю роль и ля ля ля. И еще сто раз повторит слово guys, awesome, great, together, team, future.
У большинства руководителей свой способ борьбы с выгоранием сотрудника - уволить с позором. Хорошо еще что бы сотрудник осталься должен денег работодателю. Иш с#ка решил тут выгорать и депрессию распространять.
Проблемы выгорания должны решать руководители, в частности, напоминать о необходимости отдыха, считает Тодд МакКиннон.
Покупатели сами сканируют товары и оплачивают их через приложение или на кассе самообслуживания.
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