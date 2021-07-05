Проблемы выгорания должны решать руководители, в частности, напоминать о необходимости отдыха, считает Тодд МакКиннон.

На собрании гендиректор компании по разработке облачного программного обеспечения Okta Тодд МакКиннон рассказал о своих планах относительно предстоящего семейного отдыха в Напе, затем попросил сотрудников написать ему по электронной почте о планах на отпуск, пишет CNBC.

По данным издания, в компании работают 3500 человек, и МакКиннон уже получил около 950 сообщений от сотрудников. По его словам, письма продолжают поступать по электронной почте. Сотрудники делятся тем, куда поедут отдыхать: кто-то собирается на остров Мауи, кто-то будет путешествовать по Европе, но большинство написали, что хотят увидеться с семьёй.

По словам МакКиннон, в то время как проблемы с психическим здоровьем требуют медицинских решений, проблемы выгорания должны решать руководители. Он считает, что необходимо поощрять сотрудников брать отпуск, а менеджеры должны корректировать свои проекты и подавать пример.

По данным CNBC, в технологической отрасли и в офисном мире в целом стрессы от коронавируса и удалённая работа нарушили баланс между работой и личной жизнью. В конце 2020 года Okta увеличила свои инвестиции в службу психического здоровья и приложение компании для медитации Headspace, чтобы поддержать своих сотрудников во время изоляции.

В августе Okta сообщила сотрудникам, что они могут постоянно работать на удалёнке. По данным CNBC, офис в Сан-Франциско открылся несколько недель назад для привитых сотрудников.