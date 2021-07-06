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TJ

В Исландии проверили четырёхдневную рабочую неделю на трёх тысячах работающих жителей — продуктивность не снизилась Статьи редакции

Люди стали счастливее, работали либо так же, либо лучше, а стресса и выгорания стало меньше.

61 61 комментарий
3985 просмотров

В Исландии подвели итоги четырёхлетнего исследования четырёхдневной рабочей недели. В эксперименте приняли участие три тысячи человек или 1% всей рабочей силы страны — результаты признали положительными, говорится в совместном отчёте Ассоциации за устойчивость и демократию Исландии (Alda) и британского центра Autonomy.

Эксперимент проходил с 2015 по 2019 годы и стал крупнейшим испытанием укороченной рабочей недели. В нём приняли участие госслужащие страны из разных сфер — от учителей до врачей в больницах.

Испытания проходили в два этапа: в первом приняли участие 2,5 тысячи человек, а во втором — 440. Работников временно перевели с 40-часовой рабочей недели на 35 или 36-часовую без снижения заработной платы. При этом не все участники работали по традиционному графику с 9 утра до 5 вечера, а некоторые работали в ночные смены.

Несмотря на все переменные, результатом стала либо такая же производительность, либо повышение эффективности труда. Кроме того, все испытуемые отметили снижение стресса и выгорания, улучшение самочувствия, а также налаживание баланса работы и отдыха. И менеджеры, и рядовой персонал признали испытания «большим успехом».

На разных рабочих местах по-разному адаптировались к снижению рабочих часов. В некоторых случаях сотрудники начинали делегировать и приоритизировать задачи более эффективно, переходили на более короткие и сфокусированные встречи, а вместо некоторых собраний обсуждали всё по электронной почте.

Успех эксперимента позволил исландским профсоюзам добиться постоянного сокращения рабочих часов для работников с 2019 года — это затронуло десятки тысяч их участников. На момент выхода исследования 86% рабочей силы страны либо уже работают меньше часов, либо имеют право на их сокращение.

Авторы предлагают использовать данные в качестве образца для будущих испытаний четырёхдневной рабочей недели по всему миру. Как отметили в центре Autonomy, результаты доказали «ошеломительный успех» концепции и означают, что госсектор созрел для перехода на четырёхдневную рабочую неделю. В Alda пояснили, что эксперимент доказал не только возможность четырёхдневного графика, но и прогрессивность подхода.

Исландия не первой проверила четырёхдневную рабочую неделю, но её испытания стали самыми масштабными. До этого Microsoft переводила на четырёхдневный график свой японским офис в 2019 году и добилась 40%-го повышения производительности. Новозеландская фирма Perpetual Guardian перешла на сокращённую неделю ещё в 2018 году и заметила повышение производительности на 20%.

По данным Международной организации труда более короткие рабочие часы делают сотрудников счастливее и продуктивнее. В Исландии не собираются останавливаться на достигнутом: теперь в Парламенте страны хотят проверить, как отразится на работниках сокращение рабочего времени до 30 часов в неделю.

#новости #работа

61 61 комментарий
33
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61 комментарий
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Hrachik Adjamian

16

Интересно, почему Microsoft получил 40% повышение продуктивности и отменил эксперимент, а не внедрил его в жизнь? ) Очень много вопросов к методике и качеству данных исследований, особенно учитывая что у авторов эксперимента очевидно есть сильный bias на получение положительного результата.

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Денис Демидов

Hrachik
6

Скорее всего, такие эксперименты только в госсекторе дадут хорошие результат, в котором люди и при двухдневной рабочей недели решат все вопросы, если с них скинуть тонны бессмысленных отчетов. 

Ответить

Андрей Фурцев

Hrachik
4

Менеджеров с яйцами очень мало. Внедрять радикальные инновации рискованно для карьеры 

Ответить

Александр Привалов

Hrachik
1

Ну так больше экспериментов богу экспериментов! Зачем гадать, введем и посмотрим. Вдруг окажется, что иметь больше времени на свои дела и семью - отличная идея?
Но нет, доктор Мясников сказал, что по математической модели люди будут менее счастливы, так что зачем всё это, и так ясно...

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Alexandr Simonov

Hrachik
0

Может за 4 дня работы работники так ушатывлись, чтобы выполнить план, что за 3 отдыха борщили с вискарём и коксом, а это не экологично :)
Исландцы, наверное, и 5 дней не особо спешат и 4 ничего не меняет.

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Виктор Якунин

–8

А между тем в России обсуждается переход на 12 часовой рабочий день.

Ответить

N N

Виктор
22

Пока что обсуждается сокращение зарплат

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Александр Привалов

N
7

Не раскачивайте лодку, а?
Обсуждают повышение налогов, обуздание цен через заморозку и чудовищную инфляцию. Зарплаты останутся на прежнем уровне.

Ответить

Alex Lowen

Алексан…
0

А там, случаем, не обсуждают отмену 1го закона Ньютона? Ну или хотябы поправки к нему...

Ответить

Евгений Матвеев

Алексан…
0

Какая заморозка цен? Это ж при совке так было и к чему привела заморозка? Дефицит и не более. Нам дают рыбу а не удочку.

Ответить

Для закладок

Алексан…
0

 Зарплаты останутся на прежнем уровне.

Понизятся, значит. Инфляция все сожрет.

Ответить

N N

Алексан…
–2

Не останутся, их снизят

Ответить

Alexandr Simonov

N
0

Да куда их снижать, их прекрасно хавает инфляция 

Ответить

Sergei Timofeyev

Виктор
1

Правило 996.

Ответить

Александр Привалов

Sergei
1

Хорошо хоть не 34.

Ответить

Sergei Timofeyev

Алексан…
5

 Система 996 — это такая система организации труда, при которой люди работают с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю.

Ответить

EdBy

Sergei
–9

Это до Ленина так и было. 
Социализм это не просто слово, это польза для человечества, более прогрессивная модель развития общества.

Ответить

Александр

EdBy
10

Угу, он как рай: никто не видел, но, очевидно, это лучшее место в мире. Увы, если его никто не достиг - видимо, не такая уж жизнеспособная модель

Ответить

EdBy

Алексан…
–6

Вы хотите вернуться к 6 рабочим дням по 12 часов?
Его достигают постепенно, не всё сразу, на это могут уйти годы, десятилетия, может быть века. История человека ~65тыс лет, современная сколько - 6-5? Что такое 50-70 лет для человечества?
Посмотрите на Китай. Страна прёт: строит модель социализма с элементами капитализма, такая вот переходная форма.

Ответить

Александр

Sergei
0

Правило 34 -  некая аксиома, которая звучит так: «Про это есть порно — без исключений». 

(Я знаю про 996, даже участвовал, мой коммент - так, шуткануть)

Ответить

Ivan Zamorev

Sergei
0

У предпринимателей нет выходных)) особенно У маленьких)

Ответить

Sergei Timofeyev

Ivan
0

Я устал у таких работать, теперь у меня 865 :)

Ответить

Dmitry Ryzhov

Виктор
0

кто обсуждает?

Ответить

Александр Романов

4

Если переводить госуслуги на цифровые рельсы, то можно не только сокращать часы работы служащих, но и количество служащих тоже сокращать. Тогда и экономика по ФОТ будет сходиться. Но без цифровизации никак. Из минусов то, что сегодняшнее большинство пенсионеров пожилого возраста привыкли решать свои дела лично, а уменьшение приемных дней приведет к сильным очередям.

Ответить

Alex Lowen

Александр
4

Текущая неэффективна система не сможет существовать без большого количества зависимых от нее бюджетников. Сюда входят чиновники всех мастей, внутренние войска всех мастей (полиция, фсо, фсб, росгвардия) и прочее.
Там, по-хорошему, всех разогнать надо и набрать новых в количестве 20-30% от текущих цифр. Ответственные, образованные и некорумпированные люди в таком количестве будут эффективнее, чем текущая банда. Только вот когда все (ну не все, но бОльшая часть) эти люди останутся без работы, окажется, что они в массе ничего не умеют делать, кроме как перебирать бумажки или чистить дубинки, причинять боль, брать взятки и сажать людей. И что с ними делать - непонятно.
Увеличивать количество (и их ЗП) бюджетников нужно только в образовании, науке и медицине.

Ответить

N N

5

Наконец-то! У нас тоже 4-дневный рабочий день с соответвующей зарплатой. 

Ответить

Андрей Фурцев

N
–1

У кого "у вас"? 

Ответить

N N

Андрей
1

В РФ, однако, работаешь 5 дней, а получаешь как за 4, и скоро будет как 2, при этом работать будешь уже 6 дней

Ответить

Евгений Матвеев

N
1

Жиза. Это как с ипотекой, были квартиры у нас по 2.3м однушка, после ипотеки 5.6% в том же районе города однушка 4-4.5м стоит. Хотели как лучше а вышло как обычно.

Ответить

Илья Плотников

Евгений
0

Вышло охуенно. Олигархи накормлены, ВВП разогнан, Росстат урчит, население добровольно и с песней ушло в рабство на 30 лет, а царь решил нерешаемый "квартирный вопрос" за что будет почитаем в веках

Ответить

Вася Пражкин

2

Можно еще такой эксперимент - 4 дня работают, денег не платить, кормить, немного бить. Кто не справился - работает 5 дней. За 5 дней не справился - едешь в гулаг.

Ответить

Константин Яковлев

Вася
3

Платный вход забыли))

Ответить

Vladimir Ivanov

Вася
2

Что бы работать 7 дней?

Ответить

Александр Сокольских

Вася
0

Кстати мотивация будет сильннйшая. Без шуток.

Ответить

Андрей Фурцев

Александр
0

Нет 

Ответить

N N

Вася
0

Так ФСИН уже давно требует принять такой закон

Ответить

Семен Смирнов

3

Работников временно перевели с 40-часовой рабочей недели на 35 или 36-часовую

4-5 часов это уровень погрешности
40 часов в неделю и так никто реально не сможет работать, количество эффективных часов в день 3-5

А если учесть профессии, где отвлекаться нельзя. Кассир за 4 дня больше людей обслужит чем за 5? Что то сомнения в том, что продуктивность тут не меняется

Ответить

Vladimir Ivanov

2

Работников временно перевели с 40-часовой рабочей недели на 35 или 36-часовую без снижения заработной платы

В Исландии проверили четырёхдневную рабочую неделю 

У меня невольно напрашивается вопрос про продолжительность рабочего дня...

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Ray Smith

Vladimir
2

Норм тема. Лично я бы тоже был не против работать на час дольше 4 дня но иметь лишний выходной.

Ответить

Sergei Timofeyev

Ray
5

Учитывая, что сейчас после 8 часов за компьютером, выползаешь варёным, то добавив ещё час - вообще стану опасным типом.

Ответить

Hugh Rawne

Vladimir
0

А что с продолжительностью не так?)
По 9 часов в день - обычная смена

Ответить

Vladimir Ivanov

Hugh
1

Не, ну в целом всё ок. Но тогда заголовок очень на грани с кликбейтом. По такому принципу могли и часы не сокращать. Просто сделать 4х, а лучше 3х дневку

Ответить

Александр Романов

Vladimir
0

36:4=9 часов 😁 Всего на час больше чем у нас сейчас.

Ответить

Leo Uvarov

2

"Как отметили в центре Autonomy, результаты доказали «ошеломительный успех» концепции и означают, что госсектор созрел для перехода на четырёхдневную рабочую неделю."

Я думаю, что успех будет еще более ошеломительный, если перевести часть госсектора на 0-дневную рабочую неделю (те уволить нафик)

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Nikolay Priymak

1

😋

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Сергей Пурюшин

1

О, круто, можно будет на третью работу устроиться.

Ответить

Vladimir Ivanov

0

Не, ну в целом всё ок. 4 дня по 9 часов. Но тогда заголовок очень на грани с кликбейтом. По такому принципу могли и часы не сокращать. Просто сделать 4х, а лучше 3х дневку

Ответить

Ecerything AtOnce

0

Полгода работали по данной схеме, правда и платили за 4 дня, а не за 5. Продуктивность была выше на человеко-час, но ниже чем за 5 дней ибо есть разница между 40 и 32 часами.

Ответить

Sergei Timofeyev

Ecerything
2

Разницу владелец положил к себе в карман.

Ответить

EdBy

0

Я бы делал плавный переход. Например, в такие месяцы как апрель, июль, сентябрь, октябрь - сделать одни выходные 3-х дневными. Через год добавить еще другие месяцы, август, сентябрь, февраль, март. Еще через год-другой сделать в первой группе 2 выходных длинными. Ну и проводить замеры, отчеты.
Так  баланс будет между работой и выходными.  Если сразу сделать 4 часовой , то бизнес в любом случае так и будет 7  дней работать или зп порежет. Не готова экономика страны ещё к такому резкому шагу.

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Artemy

EdBy
0

Кажется, в Basecamp именно так и делают - короткая неделя в определенные месяцы. Если не ошибаюсь, узнал из книги основателя "It doesn't have to be crazy at work"

Ответить

Artemy

0

Надеюсь, этот прогрессивный подход будет прогрессировать и дальше!

Ответить

Константин Мурчиков

0

У нас не готовы к этому, разве что только крупные международные компании, на территории РФ

Ответить

Комментарий удален

Olga Larina

0

Супер- все только выигрывают

Ответить

Elena Sloik

0

Британские ученые доказали? Ну и молодцы. Хорошо, когда нация может себе такое позволить. За счет Индии, Индонезии и других, где и в 21 веке люди работают все 80 часов за миску риса и саронг. В Китае уровень жизни и доходы подтянулись, но и они поржут от души над таким прогрессивным подходом.

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Иннокентий Фефилов

Elena
0

Исландия издревле была колониальной державой. Ост-исландская компания половину мира в страхе держала.

Мало кто знает, но 90% рабов из Африки перевезли исландские корпорации.

Ответить

Demaster

0

В 2005 начинал карьеру в электросетях в регионе, рабочий день был с 7-45 до 17-00, за счёт этих 15 минут, в летним месяцы рабочий день был до 15-00 все были счастливы, особенно руководство, их в пятницу никогда небыдло.

Ответить

Антон Сучков

0

Когда уже отпахал полный день, голова квадратная, реакция и мыслительный процесс снижаются, последние добавленные 1-2 часа будут гораздо менее эффективны, чем те же часы на пятый рабочий день. А вот снижение рабочего времени, до 5 часового дня, например, может даже повысить эффективность. Понятно, что не во всех сферах это реально, но в среднем бегать курить и пить чайки у сотрудников времени не будет. Но это с точки зрения эффективности, сам бы я был рад ценой лишних рабочих часов высвободить день.

Ответить

Vee-Eight 138

0

Мы в России сопьемся)

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

0

Ну хууууууй знает. Если убрали день и подучили такую же продуктивность. То почему не убрать ещё парочку по такой логике? Хз короч чето это все сомнительно немного 

Ответить

Для закладок

0

Работают в понедельник и пятнцу, в остальные дни "ебланят". Вот почему эффективность не упала, дней на ничегониделание меньше стало

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