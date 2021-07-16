Офис
Евгения Евсеева

Apple попросила сотрудников вернуться в офис, но те готовы уволиться из-за отсутствия удалёнки — The Verge Статьи редакции

С сентября сотрудники должны работать в офисе три дня в неделю, но не все этого хотят.

Сотрудники Apple жалуются, что получить одобрение на удалённую работу стало сложнее после перехода на гибридную модель — с сентября большинство работников должны вернуться в офис и работать из него три дня в неделю, пишет The Verge.

Исторически Apple не поощряла удалёнку, но делала исключения из правил, а теперь даже эти исключения запрещены, говорят сотрудники. Больше десятка человек заявили, что либо сами увольняются, либо их знакомые, пишет The Verge со ссылкой на канал сотрудников в Slack, где те выступают за удалёнку. Всего на канале около 6 тысяч человек.

Согласно внутреннему опросу Apple, около 36,7% респондентов беспокоятся о том, что им придется уйти из Apple из-за отсутствия гибкого графика работы. Всего в опросе приняли участие 1735 человек.

По словам сотрудников, единственный способ работать удалённо — документально подтверждённое заболевание, которое даёт право не ходить в офис. Чтобы получить разрешение, нужно предоставить компании свои медицинские данные, но не все на это готовы.

По мнению некоторых опрошенных изданием сотрудников, Apple не удаётся идти в ногу с другими технологическими гигантами — Facebook, например, разрешила работать из дома, если работу можно выполнять удалённо. Apple от комментариев отказалась.

#новость #apple

1464 просмотров
17 17 комментариев
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17 комментариев
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Ekaterina Zaitseva

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Как удалёнщик с 8-ми летним стажем, скажу, что через годик они, заросшие, лохматые и в трениках, захотят надеть костюм и вернуться в офис 😂 удаленка требует воли и концентрации, у меня заняло несколько лет чтобы самоорганизоваться полноценно 🥲

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Юрий Карпов

Ekaterina
2

такой же примерно стаж - полёт успешный) ненавижу людишек и в офис не хочу никогда )

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Yarro S

Ekaterina
1

Они уже поработали год на удаленке  

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Преподобный месяц

Ekaterina
1

Вот да.
Многие люди, которые до всей этой хуйни думали, что 'удаленка - это ты пинаешь хуй, ходишь по дому в одних трусах и вообще не работаешь', поняли, что это не работает, если нет чёткой самоорганизации и какой-то цели, которую ты хочешь достичь. 

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Masha Kovalyova

Ekaterina
0

Костюм? А годик прошел уже 

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Oleg Loutchansky

Ekaterina
0

Очень быстро привыкаешь к тому, что можно просто выставить режим "не беспокоить" и тебя никто не сможет дёрнуть за плечо, по глупому вопросу, с которым он и сам мог бы разобраться. А ещё не нужно тратить час времени на дорогу и можно жить в более дешёвом месте с гораздо более низкой арендной платой

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Джон Картошкин

Ekaterina
0

Ну это опционально. Зависит от желания человека быть в теме курильной движухи. Я не курю, может потому меня в офис никогда не тянуло. Уже лет 10.

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beka Ab

4

обычно сотрудники бегают за компанией а тут получается наоборот)

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Yury Molodtsov

beka
2

В технологической индустрии в целом никогда за компаниями не бегали особо, кроме малого количества компаний уровня Apple, давно уже наоборот все :)

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Yarro S

beka
0

Добро пожаловать в IT

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Dmitry Yashin

2

 Больше десятка человек заявили, что либо сами увольняются, либо их знакомые

Почему это вообще важно? 20 человек из нескольких тысяч?

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Канищев Максим

Dmitry
1

Сейчас важно только мнение меньшинст. Тренд такой в развитых странах.

Ответить

Игорь Кольцов

Канищев
1

Конечно меньшинств, мультимиллиардеров на планете меньшинство. Всегда было только мнение меньшинств, даже войны меньшинства начинают. В неразвитых странах тоже все решения меньшинство принимает, те люди, кто относиться к истеблишменту страны

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Станислав Назаров

Канищев
0

А мнение руководства компании, это не мнение меньшинства сотрудников компании? 

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Иван Иванов

Dmitry
0

Медийный охват. Вот и вы, и я написали комментарий и сгенерировали просмотры.

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Dmitry Kiselev

1

Они просто там наверное все живут в субурбии в своих домищах, оттуда я бы тоже на работу не рвался особо. Посидели бы они на карантине в однокомнатной хрущобе или в скворечнике-студии от какого-нить ПИКа, прибежали бы в офис по первому зову)

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Roman Shar

0

Зажрались, конечно, товарищи. 
Можно им позавидовать, как они диктуют, как именно им удобно работать.
Но для компании однозначно лучше, чтобы все были явно не на полной удаленке.

Джобс не зря стадион целый построил, чтобы люди случайно пересекались друг с другом постоянно.

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