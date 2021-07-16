С сентября сотрудники должны работать в офисе три дня в неделю, но не все этого хотят.

Сотрудники Apple жалуются, что получить одобрение на удалённую работу стало сложнее после перехода на гибридную модель — с сентября большинство работников должны вернуться в офис и работать из него три дня в неделю, пишет The Verge.

Исторически Apple не поощряла удалёнку, но делала исключения из правил, а теперь даже эти исключения запрещены, говорят сотрудники. Больше десятка человек заявили, что либо сами увольняются, либо их знакомые, пишет The Verge со ссылкой на канал сотрудников в Slack, где те выступают за удалёнку. Всего на канале около 6 тысяч человек.

Согласно внутреннему опросу Apple, около 36,7% респондентов беспокоятся о том, что им придется уйти из Apple из-за отсутствия гибкого графика работы. Всего в опросе приняли участие 1735 человек.

По словам сотрудников, единственный способ работать удалённо — документально подтверждённое заболевание, которое даёт право не ходить в офис. Чтобы получить разрешение, нужно предоставить компании свои медицинские данные, но не все на это готовы.

По мнению некоторых опрошенных изданием сотрудников, Apple не удаётся идти в ногу с другими технологическими гигантами — Facebook, например, разрешила работать из дома, если работу можно выполнять удалённо. Apple от комментариев отказалась.