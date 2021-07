{"items":[{"comment_id":3039672,"subsite_id":200564,"user_id":84826,"type":"comment_add","id":3039672,"hash":"7f13073a4f214c3832144ce2abe37e96","date":1626429267,"url":"https:\/\/vc.ru\/office\/270616-apple-poprosila-sotrudnikov-vernutsya-v-ofis-no-te-gotovy-uvolitsya-iz-za-otsutstviya-udalenki-the-verge?comment=3039672","text":"\u0410 \u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438?\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":84826,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/84826-stanislav-nazarov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/761d475e-2c63-572d-9298-970a73635924\/","name":"\u0421\u0442\u0430\u043d\u0438\u0441\u043b\u0430\u0432 \u041d\u0430\u0437\u0430\u0440\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":270616,"url":"https:\/\/vc.ru\/office\/270616-apple-poprosila-sotrudnikov-vernutsya-v-ofis-no-te-gotovy-uvolitsya-iz-za-otsutstviya-udalenki-the-verge","title":"Apple \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b\u0430 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u043e\u0444\u0438\u0441, \u043d\u043e \u0442\u0435 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b \u0443\u0432\u043e\u043b\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u0443\u0434\u0430\u043b\u0451\u043d\u043a\u0438 \u2014 The Verge"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3039673,"subsite_id":199119,"user_id":367779,"type":"comment_add","id":3039673,"hash":"eabba515f2ab7470e7f2c89b3fbc30f7","date":1626429274,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/270416-sostoyanie-soosnovatelya-revolut-nikolaya-storonskogo-vyroslo-do-7-1-mlrd-i-sravnyalos-s-sostoyaniem-olega-tinkova?comment=3039673","text":"\u0421\u043e\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442 \u0442\u0443\u0442 - \u0443\u0442\u0435\u0447\u043a\u0430 \u043c\u043e\u0437\u0433\u043e\u0432. \u041d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0435\u0433\u043e.

\u041d\u043e \u044f \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u0440\u0438\u0432\u044b\u043a \u0438\u0441\u043f\u044b\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u043e\u0442\u0440\u0438\u0446\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u044d\u043c\u043e\u0446\u0438\u0438 \u043f\u043e \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u0443 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043a\u0430\u043a \u043e\u0431\u0441\u0442\u043e\u044f\u0442 \u0434\u0435\u043b\u0430 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0424\u0435\u0434\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0440\u0430\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0437\u0430 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \/ \u0421\u041d\u0413\u0448\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439, \u0443 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0441\u044f \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c\u0438 \u0440\u0443\u043a\u0430\u043c\u0438 \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e. \u041d\u0435\u043a\u0430\u044f \u043c\u044b\u0441\u043b\u044c, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f \u043d\u0430 \u0432\u0435\u0441\u044c \u043c\u0440\u0430\u043a \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b, \u043d\u0430 \u0432\u0441\u0435 \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043b\u044e\u0434\u0438 \u0434\u043e\u0431\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u043e\u0432.\u00a0



\u041a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e, \u043e\u0431\u0438\u0434\u043d\u043e \u0438 \u0442\u0443\u043f\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0441\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u00ab\u0413\u0430\u0433\u0430\u0440\u0438\u043d\u044b\u00bb (\u043d\u0435\u043a\u0438\u0435 \u043b\u044e\u0434\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c\u0438 \u043c\u044b \u0433\u043e\u0440\u0434\u0438\u043c\u0441\u044f), \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0442 \u044d\u0442\u0438 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u044b \u043d\u0435 \u0443 \u043d\u0430\u0441 \u0438 \u043d\u0435 \u0434\u043b\u044f \u043d\u0430\u0441. \u041d\u043e \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043c\u0435\u0448\u0430\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0437\u0430 \u0438\u0445 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445. \u041b\u0438\u0447\u043d\u043e \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0442\u0430\u043a.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":367779,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/367779-roman-shar","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/305a5224-c3b1-57af-aed8-d97b58f07f5f\/","name":"Roman Shar","isVerified":false},"content":{"id":270416,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/270416-sostoyanie-soosnovatelya-revolut-nikolaya-storonskogo-vyroslo-do-7-1-mlrd-i-sravnyalos-s-sostoyaniem-olega-tinkova","title":"\u0421\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f Revolut \u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u044f \u0421\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u043e \u0434\u043e $7,1 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0438 \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u044f\u043b\u043e\u0441\u044c \u0441 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0435\u043c \u041e\u043b\u0435\u0433\u0430 \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0432\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3039674,"subsite_id":200564,"user_id":875680,"type":"comment_add","id":3039674,"hash":"37e9a53859cf31e9eb24eeb152c7f9af","date":1626429285,"url":"https:\/\/vc.ru\/office\/270616-apple-poprosila-sotrudnikov-vernutsya-v-ofis-no-te-gotovy-uvolitsya-iz-za-otsutstviya-udalenki-the-verge?comment=3039674","text":"\u041a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432, \u043c\u0443\u043b\u044c\u0442\u0438\u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434\u0435\u0440\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0435\u0442\u0435 \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e. \u0412\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0431\u044b\u043b\u043e \u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432, \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0432\u043e\u0439\u043d\u044b \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u044e\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":875680,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/875680-igor-kolcov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f8b9a8f6-79da-5a62-81bb-ab7181964bbe\/","name":"\u0418\u0433\u043e\u0440\u044c \u041a\u043e\u043b\u044c\u0446\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":270616,"url":"https:\/\/vc.ru\/office\/270616-apple-poprosila-sotrudnikov-vernutsya-v-ofis-no-te-gotovy-uvolitsya-iz-za-otsutstviya-udalenki-the-verge","title":"Apple \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b\u0430 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u043e\u0444\u0438\u0441, \u043d\u043e \u0442\u0435 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b \u0443\u0432\u043e\u043b\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u0443\u0434\u0430\u043b\u0451\u043d\u043a\u0438 \u2014 The Verge"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3039675,"subsite_id":199130,"user_id":759248,"type":"comment_add","id":3039675,"hash":"83154c65264ce2da557e76f65695b546","date":1626429287,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/270574-rassledovaniy-menshe-ne-stanet-priznannoe-nezhelatelnym-izdanie-proekt-soobshchilo-o-likvidacii-amerikanskogo-yurlica?comment=3039675","text":"\u043d\u043e \u0444\u0430\u043a\u0442 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0436\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u044b \u043c\u0435\u0434\u0443\u0437\u044b \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0441\u043b\u0443\u0447\u0438\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e\u0441\u044f - \u0441\u0447\u0430\u0441\u0442\u044c\u0435! \u043d\u0435 \u0437\u043d\u0430\u044e \u043a\u0430\u043a \u0431\u0435\u0437 \u043d\u0438\u0445 \u0431\u0443\u0434\u0443, \u0442\u0430\u043a \u043f\u0440\u0438\u0432\u044b\u043a \u043a \u043d\u0438\u043c, \u043b\u044e\u0431\u0438\u043c\u043e\u0435 \u0441\u043c\u0438 \u0438 \u0432\u0441\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435. \u043d\u0430\u0434\u0435\u044e\u0441\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0441\u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0436\u0438\u0442\u044c \u0432\u0435\u0441\u044c \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0440\u0435\u0448 \u0434\u043e \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0445 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":759248,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/759248-kiska-esminec","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/98ae31e2-e6b7-517a-8dd1-d64094b7a691\/","name":"\u041a\u0438\u0441\u043a\u0430 \u042d\u0441\u043c\u0438\u043d\u0435\u0446","isVerified":false},"content":{"id":270574,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/270574-rassledovaniy-menshe-ne-stanet-priznannoe-nezhelatelnym-izdanie-proekt-soobshchilo-o-likvidacii-amerikanskogo-yurlica","title":"\u00ab\u0420\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0442\u00bb: \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043d\u043d\u043e\u0435 \u00ab\u043d\u0435\u0436\u0435\u043b\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u00bb \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 \u00ab\u041f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u00bb \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0438\u043b\u043e \u043e \u043b\u0438\u043a\u0432\u0438\u0434\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u044e\u0440\u043b\u0438\u0446\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3039676,"subsite_id":199124,"user_id":800988,"type":"comment_add","id":3039676,"hash":"efefa3e95572800f26e677cdde1d5bb8","date":1626429289,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/270466-ozon-sperva-ya-ne-mog-oformit-zakaz-a-potom-ego-otmenili-v-odnostoronnem-poryadke?comment=3039676","text":"\u042f\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442, \u043d\u0435 \u0448\u0443\u0442\u0438\u0442\u0435\ud83e\udd14\ud83d\ude01\u0441\u0443\u0434\u044f \u043f\u043e \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u044f\u043c \u043d\u0430 Vc, \u0432\u0441\u0435 \u0436\u0435 \u0436\u0430\u043b\u043e\u0431 \u043d\u0430 \u043e\u0437\u043e\u043d \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":800988,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/800988-evgeniy-vasilev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e771ad60-0e0f-5a1a-b028-1e737b94b28d\/","name":"\u0415\u0432\u0433\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0412\u0430\u0441\u0438\u043b\u044c\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":270466,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/270466-ozon-sperva-ya-ne-mog-oformit-zakaz-a-potom-ego-otmenili-v-odnostoronnem-poryadke","title":"Ozon: \u0441\u043f\u0435\u0440\u0432\u0430 \u044f \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433 \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0442\u044c \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437, \u0430 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c \u0435\u0433\u043e \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b\u0438 \u0432 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u043d\u0435\u043c \u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043a\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3039677,"subsite_id":199123,"user_id":250691,"type":"comment_add","id":3039677,"hash":"60601b9865c5b76e8424b106e95b7aa0","date":1626429302,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/267961-tinder-i-produktovyy-podhod?comment=3039677","text":"\u0412\u044b\u0441\u043a\u0430\u0436\u0443\u0441\u044c \u043f\u043e \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u0443 \u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441 \u0434\u0435\u0432\u0443\u0448\u043a\u0430\u043c\u0438. \u041d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0434\u043e \u0434\u0443\u043c\u0430\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0435\u0439 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0438\u0442\u044c. \u0412 \u0441\u043b\u0435\u0434 \u0440\u0430\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u00a0 \u043f\u043e\u0434\u043a\u0438\u043d\u044c \u043c\u043e\u043d\u0435\u0442\u043a\u0443 \u0438 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0448\u0438 \u0431\u0435\u0437\u00a0 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0443\u043c\u044b\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u00a0 \u0432\u043e\u0442 \u044d\u0442\u0438\u0445 \"\u0448\u0443\u0442\u043e\u0447\u0435\u043a\". \u0427\u0435\u043c \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435 \u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0432 \u0442\u0432\u043e\u0451\u043c \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435, \u0442\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0449\u0435.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":250691,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/250691-aerodulya","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/64364621-2c18-cc6c-ddee-f8c1f8b467d0\/","name":"\u0410\u044d\u0440\u043e\u0434\u0443\u043b\u044f","isVerified":false},"content":{"id":267961,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/267961-tinder-i-produktovyy-podhod","title":"\u00ab\u0422\u0438\u043d\u0434\u0435\u0440\u00bb \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3039678,"subsite_id":200564,"user_id":306013,"type":"comment_add","id":3039678,"hash":"8be98d13a00397232c3b889b5edb91ee","date":1626429311,"url":"https:\/\/vc.ru\/office\/270616-apple-poprosila-sotrudnikov-vernutsya-v-ofis-no-te-gotovy-uvolitsya-iz-za-otsutstviya-udalenki-the-verge?comment=3039678","text":"\u041e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e \u043f\u0440\u0438\u0432\u044b\u043a\u0430\u0435\u0448\u044c \u043a \u0442\u043e\u043c\u0443, \u0447\u0442\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0432\u044b\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c \"\u043d\u0435 \u0431\u0435\u0441\u043f\u043e\u043a\u043e\u0438\u0442\u044c\" \u0438 \u0442\u0435\u0431\u044f \u043d\u0438\u043a\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0441\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0434\u0451\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u0437\u0430 \u043f\u043b\u0435\u0447\u043e, \u043f\u043e \u0433\u043b\u0443\u043f\u043e\u043c\u0443 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0443, \u0441 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c \u043e\u043d \u0438 \u0441\u0430\u043c \u043c\u043e\u0433 \u0431\u044b \u0440\u0430\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f. \u0410 \u0435\u0449\u0451 \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0447\u0430\u0441 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u043d\u0430 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0443 \u0438 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0436\u0438\u0442\u044c \u0432 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0434\u0435\u0448\u0451\u0432\u043e\u043c \u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u0441 \u0433\u043e\u0440\u0430\u0437\u0434\u043e \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043d\u0438\u0437\u043a\u043e\u0439 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043b\u0430\u0442\u043e\u0439","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":306013,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/306013-oleg-loutchansky","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5db81b45-fa29-a805-674c-f6aaa22d2534\/","name":"Oleg Loutchansky","isVerified":false},"content":{"id":270616,"url":"https:\/\/vc.ru\/office\/270616-apple-poprosila-sotrudnikov-vernutsya-v-ofis-no-te-gotovy-uvolitsya-iz-za-otsutstviya-udalenki-the-verge","title":"Apple \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b\u0430 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u043e\u0444\u0438\u0441, \u043d\u043e \u0442\u0435 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b \u0443\u0432\u043e\u043b\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u0443\u0434\u0430\u043b\u0451\u043d\u043a\u0438 \u2014 The Verge"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3039679,"subsite_id":199119,"user_id":367779,"type":"comment_add","id":3039679,"hash":"fcfd8293132247ffb44ad14b309606c7","date":1626429328,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/270416-sostoyanie-soosnovatelya-revolut-nikolaya-storonskogo-vyroslo-do-7-1-mlrd-i-sravnyalos-s-sostoyaniem-olega-tinkova?comment=3039679","text":"\u0422\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043f\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u044c \u0435\u0441\u0442\u044c \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u044b \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0449\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":367779,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/367779-roman-shar","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/305a5224-c3b1-57af-aed8-d97b58f07f5f\/","name":"Roman Shar","isVerified":false},"content":{"id":270416,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/270416-sostoyanie-soosnovatelya-revolut-nikolaya-storonskogo-vyroslo-do-7-1-mlrd-i-sravnyalos-s-sostoyaniem-olega-tinkova","title":"\u0421\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f Revolut \u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u044f \u0421\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u043e \u0434\u043e $7,1 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0438 \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u044f\u043b\u043e\u0441\u044c \u0441 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0435\u043c \u041e\u043b\u0435\u0433\u0430 \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0432\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3039681,"subsite_id":200564,"user_id":527807,"type":"comment_add","id":3039681,"hash":"1b58a586fee4be9f2dfd735e5ef83517","date":1626429397,"url":"https:\/\/vc.ru\/office\/270616-apple-poprosila-sotrudnikov-vernutsya-v-ofis-no-te-gotovy-uvolitsya-iz-za-otsutstviya-udalenki-the-verge?comment=3039681","text":"\u0412\u043e\u0442 \u0434\u0430.

\u041c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0435 \u043b\u044e\u0434\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0434\u043e \u0432\u0441\u0435\u0439 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0445\u0443\u0439\u043d\u0438 \u0434\u0443\u043c\u0430\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e '\u0443\u0434\u0430\u043b\u0435\u043d\u043a\u0430 - \u044d\u0442\u043e \u0442\u044b \u043f\u0438\u043d\u0430\u0435\u0448\u044c \u0445\u0443\u0439, \u0445\u043e\u0434\u0438\u0448\u044c \u043f\u043e \u0434\u043e\u043c\u0443 \u0432 \u043e\u0434\u043d\u0438\u0445 \u0442\u0440\u0443\u0441\u0430\u0445 \u0438 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0448\u044c', \u043f\u043e\u043d\u044f\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0435\u0442 \u0447\u0451\u0442\u043a\u043e\u0439 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043e\u0440\u0433\u0430\u043d\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439-\u0442\u043e \u0446\u0435\u043b\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u0442\u044b \u0445\u043e\u0447\u0435\u0448\u044c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u044c.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":527807,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/527807-ya-ne-skazhu-svoe-imya-mashine","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/80c78514-a4ac-500f-8e4a-e53bd9aad51f\/","name":"\u042f \u043d\u0435 \u0441\u043a\u0430\u0436\u0443 \u0441\u0432\u043e\u0435 \u0438\u043c\u044f \u043c\u0430\u0448\u0438\u043d\u0435","isVerified":false},"content":{"id":270616,"url":"https:\/\/vc.ru\/office\/270616-apple-poprosila-sotrudnikov-vernutsya-v-ofis-no-te-gotovy-uvolitsya-iz-za-otsutstviya-udalenki-the-verge","title":"Apple \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b\u0430 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u043e\u0444\u0438\u0441, \u043d\u043e \u0442\u0435 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b \u0443\u0432\u043e\u043b\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u0443\u0434\u0430\u043b\u0451\u043d\u043a\u0438 \u2014 The Verge"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3039682,"subsite_id":199119,"user_id":808897,"type":"comment_add","id":3039682,"hash":"9059c2ce5c03e20da9e47f9f74a57959","date":1626429399,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/270020-cb-zafiksiroval-rekordnyy-obem-vlozheniy-investorov-v-akcii-virgin-galactic-na-peterburgskoy-birzhe?comment=3039682","text":"\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b \u043f\u0440\u043e \u041b\u0435\u043d\u0437\u043e\u043b\u043e\u0442\u043e, \u0442\u043e \u043e\u043d\u0430 \u043b\u0438\u043a\u0432\u0438\u0434\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f. \u041e\u043d\u0430 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043b\u0430 \u0432\u0441\u0451, \u0447\u0442\u043e \u0443 \u043d\u0435\u0451 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0438 \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b\u0430 \u0432\u044b\u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u0435 \u0434\u0438\u0432\u0438\u0434\u0435\u043d\u0434\u044b \u043d\u0430 \u0432\u0441\u0451, \u0447\u0442\u043e \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043d\u0438\u0445, \u0442\u0435 \u043a\u0442\u043e \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b \u0435\u0451 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438, \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0430\u043c\u0438 \u0443\u0436\u0435 \u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u00ab\u043f\u0443\u0441\u0442\u044b\u0448\u043a\u0438\u00bb","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":808897,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/808897-aks-9825","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/50640684-c1c7-57a3-9816-ade1aff4867d\/","name":"Aks _9825","isVerified":false},"content":{"id":270020,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/270020-cb-zafiksiroval-rekordnyy-obem-vlozheniy-investorov-v-akcii-virgin-galactic-na-peterburgskoy-birzhe","title":"\u0426\u0411 \u0437\u0430\u0444\u0438\u043a\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u0440\u0435\u043a\u043e\u0440\u0434\u043d\u044b\u0439 \u043e\u0431\u044a\u0451\u043c \u0432\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0432 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 Virgin Galactic \u043d\u0430 \u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0431\u0438\u0440\u0436\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3039683,"subsite_id":200564,"user_id":205935,"type":"comment_add","id":3039683,"hash":"aa723817a58ff2764294df5c0e1f5881","date":1626429417,"url":"https:\/\/vc.ru\/office\/270616-apple-poprosila-sotrudnikov-vernutsya-v-ofis-no-te-gotovy-uvolitsya-iz-za-otsutstviya-udalenki-the-verge?comment=3039683","text":"\u041d\u0443 \u044d\u0442\u043e \u043e\u043f\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e. \u0417\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u0442 \u043e\u0442 \u0436\u0435\u043b\u0430\u043d\u0438\u044f \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0430 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0432 \u0442\u0435\u043c\u0435 \u043a\u0443\u0440\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0434\u0432\u0438\u0436\u0443\u0445\u0438. \u042f \u043d\u0435 \u043a\u0443\u0440\u044e, \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0432 \u043e\u0444\u0438\u0441 \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0435 \u0442\u044f\u043d\u0443\u043b\u043e. \u0423\u0436\u0435 \u043b\u0435\u0442 10.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":205935,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/205935-dzhon-kartoshkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6bbab84f-5ee1-583f-b18e-ca855352742f\/","name":"\u0414\u0436\u043e\u043d \u041a\u0430\u0440\u0442\u043e\u0448\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":270616,"url":"https:\/\/vc.ru\/office\/270616-apple-poprosila-sotrudnikov-vernutsya-v-ofis-no-te-gotovy-uvolitsya-iz-za-otsutstviya-udalenki-the-verge","title":"Apple \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b\u0430 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u043e\u0444\u0438\u0441, \u043d\u043e \u0442\u0435 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b \u0443\u0432\u043e\u043b\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043e\u0442\u0441\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f \u0443\u0434\u0430\u043b\u0451\u043d\u043a\u0438 \u2014 The Verge"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3039686,"subsite_id":199123,"user_id":392708,"type":"comment_add","id":3039686,"hash":"2211bae1fdbf670c4fc56c001c2b1539","date":1626429427,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/267961-tinder-i-produktovyy-podhod?comment=3039686","text":"\u0417\u0430\u0431\u0430\u0432\u043d\u0430\u044f \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u044f, \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e \u043f\u043e\u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0441 \u0432\u043e\u0440\u043e\u043d\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436. \u042f \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0432\u044b\u0441\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e \u0440\u0430\u0441\u0445\u043e\u0434\u044b \u043d\u0430 \u0441\u0432\u0438\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447\u0438. \u0422\u0430\u043a\u0441\u0438, \u0442\u0440\u0430\u0442\u044b \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0441\u043c\u0435\u0442\u0438\u043a\u0443 \u0438 \u043d\u0430\u0440\u044f\u0434\u044b, \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0438 \u043f\u0440. \u0418\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u043e, \u0445\u043e\u0442\u044f \u0438 \u043f\u043e\u0445\u043e\u0436\u0435 \u043d\u0430 \u0437\u0430\u043d\u0443\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e. \u041e\u0442\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0444\u043e\u0442\u043e - \u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u043d\u043e \u0443\u0441\u043b\u044b\u0448\u0430\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e \u043c\u0443\u0436\u0447\u0438\u043d\u0430 \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0436\u0438\u0432\u044b\u0435 \u0444\u043e\u0442\u043e. \u042f \u0441\u0432\u043e\u0438 \u0441\u043d\u0438\u043c\u043a\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0442\u0430\u043b\u0430 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438 \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u0443\u044e \u0432 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0443. \u041f\u0440\u0438\u0448\u043b\u043e\u0441\u044c \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u044c, \u0442.\u043a. \u043f\u043e \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435\u043d\u0438\u044e \u0441 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c\u0438 \u0436\u0435\u043d\u0449\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438-\u0434\u0435\u0432\u0443\u0448\u043a\u0430\u043c\u0438-\u0431\u0430\u0431\u0443\u0448\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0436\u0443 \u0431\u043b\u0435\u043a\u043b\u043e. \u0418 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u043d\u0435\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0438\u0448\u0443\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":392708,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/392708-darya-kazakova","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a18d976b-3249-e6d1-26c9-a4c31e55df52\/","name":"\u0414\u0430\u0440\u044c\u044f \u041a\u0430\u0437\u0430\u043a\u043e\u0432\u0430","isVerified":false},"content":{"id":267961,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/267961-tinder-i-produktovyy-podhod","title":"\u00ab\u0422\u0438\u043d\u0434\u0435\u0440\u00bb \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3039684,"subsite_id":199124,"user_id":340147,"type":"comment_add","id":3039684,"hash":"11f1d58f4ee6e15df5ccf45872903212","date":1626429425,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/268522-aneks-tur-ne-vozvrashchayut-dengi-za-otmenennyy-iz-za-koronavirusa-tur-v-processe-oni-smenili-yurlico?comment=3039684","text":"\u041e\u043d\u0430 \u043e\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u0435\u0442: \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043a\u043e\u043d\u0442\u043e\u0440 \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c? \u0415\u0441\u0442\u044c \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0438\u0434\u0443\u0442 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u044f\u0442 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0442\u043e\u0440\u0430\u043c \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c \u0438 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043d\u0435\u0442!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":340147,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/340147-aleksandr-antipov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f8e13d25-acd5-6c0e-a7a6-da673a827754\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0410\u043d\u0442\u0438\u043f\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":268522,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/268522-aneks-tur-ne-vozvrashchayut-dengi-za-otmenennyy-iz-za-koronavirusa-tur-v-processe-oni-smenili-yurlico","title":"\u00ab\u0410\u043d\u0435\u043a\u0441 \u0422\u0443\u0440\u00bb \u043d\u0435 \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0449\u0430\u044e\u0442 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u0437\u0430 \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u0451\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430 \u0442\u0443\u0440 \u2014 \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u0435 \u043e\u043d\u0438 \u0441\u043c\u0435\u043d\u0438\u043b\u0438 \u044e\u0440\u043b\u0438\u0446\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3039685,"subsite_id":199122,"user_id":485041,"type":"comment_add","id":3039685,"hash":"51b160dd115f6af32a983657ebd0a088","date":1626429426,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/270600-x5-group-otchitalas-o-roste-vyruchki-ot-ekspress-dostavki-v-chetyre-raza-vo-vtorom-kvartale-2021-goda-do-5-6-mlrd-rubley?comment=3039685","text":"Facebook \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d \u0432 2004.



\u041f\u0435\u0440\u0432\u0430\u044f \u043f\u0440\u0438\u0431\u044b\u043b\u044c \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u0430 \u0432 2009.



\u0412 2020 \u0447\u0438\u0441\u0442\u0430\u044f \u043f\u0440\u0438\u0431\u044b\u043b\u044c \u0424\u0435\u0439\u0441\u0431\u0443\u043a\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 $29 \u043c\u043b\u0440\u0434.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":485041,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/485041-ivan-ivanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/dd15038a-cfb2-3167-8a7b-3f7c426c6ec8\/","name":"\u0418\u0432\u0430\u043d \u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":270600,"url":"https:\/\/vc.ru\/trade\/270600-x5-group-otchitalas-o-roste-vyruchki-ot-ekspress-dostavki-v-chetyre-raza-vo-vtorom-kvartale-2021-goda-do-5-6-mlrd-rubley","title":"X5 Group \u043e\u0442\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u043e \u0440\u043e\u0441\u0442\u0435 \u0432\u044b\u0440\u0443\u0447\u043a\u0438 \u043e\u0442 \u044d\u043a\u0441\u043f\u0440\u0435\u0441\u0441-\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u0432 \u0447\u0435\u0442\u044b\u0440\u0435 \u0440\u0430\u0437\u0430 \u0432\u043e \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0430\u043b\u0435 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u2014 \u0434\u043e 5,6 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3039687,"subsite_id":199130,"user_id":12968,"type":"comment_add","id":3039687,"hash":"c8134e7129f261187d6e6ea6d8246fd7","date":1626429438,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/270574-rassledovaniy-menshe-ne-stanet-priznannoe-nezhelatelnym-izdanie-proekt-soobshchilo-o-likvidacii-amerikanskogo-yurlica?comment=3039687","text":"\u041d\u0443 \u043d\u0435\u0442.

\u0420\u0411\u041a \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e \"\u0434\u0432\u043e\u0439\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043f\u043b\u043e\u0448\u043d\u044b\u0435\". \u0414\u0430 \u0438 \u0432 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0438\u043f\u0435 \u043e\u043d\u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441 \u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b, \u0442\u0430\u043c \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0443\u043c \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0430 \u0438 \u043a\u0430\u043a \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434 \u043d\u0438\u0449\u0430\u0435\u0442 (\u0447\u0442\u043e \u043a\u0430\u043a \u0431\u044b \u043e\u0447\u0435\u0432\u0438\u0434\u043d\u043e \u0438 \u0442\u0430\u043a).","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":12968,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/12968-colorless","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aebf49f7-7355-d1e8-44cc-0c1efe61cc92\/","name":"colorless","isVerified":false},"content":{"id":270574,"url":"https:\/\/vc.ru\/media\/270574-rassledovaniy-menshe-ne-stanet-priznannoe-nezhelatelnym-izdanie-proekt-soobshchilo-o-likvidacii-amerikanskogo-yurlica","title":"\u00ab\u0420\u0430\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0442\u00bb: \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043d\u043d\u043e\u0435 \u00ab\u043d\u0435\u0436\u0435\u043b\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u00bb \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 \u00ab\u041f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u00bb \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0438\u043b\u043e \u043e \u043b\u0438\u043a\u0432\u0438\u0434\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u044e\u0440\u043b\u0438\u0446\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3039688,"subsite_id":199115,"user_id":830370,"type":"comment_add","id":3039688,"hash":"a81177756fd57a84389363c67aa6b6a0","date":1626429440,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/270521-rossiyskaya-drive-electro-predstavit-svoy-pervyy-seriynyy-elektrogruzovik-osenyu-2021-goda?comment=3039688","text":">\u044f\u043f\u043e\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 Isuzu ELF \u2014 \u043a\u0443\u0437\u043e\u0432, \u043a\u0430\u0431\u0438\u043d\u0430 \u0438 \u0445\u043e\u0434\u043e\u0432\u0430\u044f \u0447\u0430\u0441\u0442\u044c

\u0411\u0430\u0442\u0430\u0440\u0435\u0439\u043a\u0438 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0438\u0435. \u0418\u0442\u043e\u0433\u043e... \u0443\u0436\u0435 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0433\u0440\u0443\u0437\u043e\u0432\u0438\u043a. \u0422\u0430\u043a, \u0430 \u0447\u0442\u043e \u0436\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0441\u0430\u043c\u00a0Drive Electro? \u041b\u043e\u0433\u043e\u0442\u0438\u043f-\u043d\u0430\u043a\u043b\u0435\u0439\u043a\u0443?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":830370,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/830370-a-r","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c808d22c-784a-54be-b74a-d9c4d6985c2c\/","name":"A R","isVerified":false},"content":{"id":270521,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/270521-rossiyskaya-drive-electro-predstavit-svoy-pervyy-seriynyy-elektrogruzovik-osenyu-2021-goda","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0430\u044f Drive Electro \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0438\u0439\u043d\u044b\u0439 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0433\u0440\u0443\u0437\u043e\u0432\u0438\u043a \u043e\u0441\u0435\u043d\u044c\u044e 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3039689,"subsite_id":199119,"user_id":367779,"type":"comment_add","id":3039689,"hash":"d33ec9ad227c3f41b7eb1993ad01a921","date":1626429452,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/270416-sostoyanie-soosnovatelya-revolut-nikolaya-storonskogo-vyroslo-do-7-1-mlrd-i-sravnyalos-s-sostoyaniem-olega-tinkova?comment=3039689","text":"IPO \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u0434\u043b\u044f \u043d\u0438\u0445, \u044f \u0434\u0443\u043c\u0430\u044e. \u0417\u0430\u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 - \u0432\u044b\u0439\u0434\u0443\u0442. \u0421\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 IPO \u043a\u0430\u043a \u0433\u0440\u0438\u0431\u043e\u0432 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0434\u043e\u0436\u0434\u044f. \u0412\u0441\u0435 \u043b\u043e\u043c\u044f\u0442\u0441\u044f \u0432\u043a\u043b\u0430\u0434\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u0444\u043e\u043d\u0434\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":367779,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/367779-roman-shar","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/305a5224-c3b1-57af-aed8-d97b58f07f5f\/","name":"Roman Shar","isVerified":false},"content":{"id":270416,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/270416-sostoyanie-soosnovatelya-revolut-nikolaya-storonskogo-vyroslo-do-7-1-mlrd-i-sravnyalos-s-sostoyaniem-olega-tinkova","title":"\u0421\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f Revolut \u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u044f \u0421\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u043e \u0434\u043e $7,1 \u043c\u043b\u0440\u0434 \u0438 \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u044f\u043b\u043e\u0441\u044c \u0441 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0435\u043c \u041e\u043b\u0435\u0433\u0430 \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0432\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3039690,"subsite_id":199123,"user_id":132115,"type":"comment_add","id":3039690,"hash":"b0f3b3cfff067019b15f053c2f97eea5","date":1626429471,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/270541-kak-ya-sdelal-pribylnyy-proekt-i-menya-zabanil-cukerberg?comment=3039690","text":"\u041f\u043e\u043d\u044f\u043b, \u0441\u043f\u0430\u0441\u0438\u0431\u043e. \u041d\u0443 \u043c\u043e\u043b\u043e\u0434\u0446\u044b, \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0442. \u0425\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":132115,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/132115-evil-pechenka","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/18b0a174-b6da-c9f2-22a9-5a116b178be5\/","name":"Evil Pechenka","isVerified":false},"content":{"id":270541,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/270541-kak-ya-sdelal-pribylnyy-proekt-i-menya-zabanil-cukerberg","title":"\u041a\u0430\u043a \u044f \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b \u043f\u0440\u0438\u0431\u044b\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u0438 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0437\u0430\u0431\u0430\u043d\u0438\u043b \u0426\u0443\u043a\u0435\u0440\u0431\u0435\u0440\u0433"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3039692,"subsite_id":199124,"user_id":307853,"type":"comment_add","id":3039692,"hash":"602fd38768d97601e4ad66ff50183bc8","date":1626429497,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/270494-megafon-bez-kakih-libo-uvedomleniy-otklyuchil-gorodskoy-nomer-kotorym-my-polzovalis-dvadcat-let?comment=3039692","text":"\u0427\u0442\u043e \u043c\u0435\u0448\u0430\u0435\u0442 \u0438\u0445 \u0441\u0443\u0434\u0438\u0442\u044c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":307853,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/307853-greakly","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0a5716cf-43d7-371b-a63c-3050f0c025b2\/","name":"GREAKLY","isVerified":false},"content":{"id":270494,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/270494-megafon-bez-kakih-libo-uvedomleniy-otklyuchil-gorodskoy-nomer-kotorym-my-polzovalis-dvadcat-let","title":"\u00ab\u041c\u0435\u0433\u0430\u0444\u043e\u043d\u00bb \u0431\u0435\u0437 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0445-\u043b\u0438\u0431\u043e \u0443\u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043d\u043e\u043c\u0435\u0440, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u043c \u043c\u044b \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0434\u0432\u0430\u0434\u0446\u0430\u0442\u044c \u043b\u0435\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3039693,"subsite_id":199117,"user_id":340147,"type":"comment_add","id":3039693,"hash":"0b33da0edadb3f54fc79b6bfae25f845","date":1626429499,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/270552-yandeks-sozdal-prototip-zakadrovogo-perevoda-video-v-brauzere?comment=3039693","text":"\u041f\u043e \u043c\u043e\u0435\u043c\u0443 \u044f \u043d\u0435\u0434\u0430\u0432\u043d\u043e \u0437\u0430 \u042e\u0442\u0443\u0431 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0447\u0438\u0442\u0430\u043b? \u0418\u043b\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":340147,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/340147-aleksandr-antipov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f8e13d25-acd5-6c0e-a7a6-da673a827754\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0410\u043d\u0442\u0438\u043f\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":270552,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/270552-yandeks-sozdal-prototip-zakadrovogo-perevoda-video-v-brauzere","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b \u043f\u0440\u043e\u0442\u043e\u0442\u0438\u043f \u0437\u0430\u043a\u0430\u0434\u0440\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0430 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e \u0432 \u00ab\u0411\u0440\u0430\u0443\u0437\u0435\u0440\u0435\u00bb"},"isAnonymous":false}]}