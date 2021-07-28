Google перестанет пускать в офисы по всему миру сотрудников без прививок от Covid-19 Статьи редакции
Компания перенесла дату выхода сотрудников с удалёнки с 1 сентября на 18 октября из-за вспышки коронавируса.
- Сотрудники, которые хотят вернуться на работу в кампусы Google должны пройти вакцинацию, сообщил гендиректор компании Сундар Пичаи.
- Правило начнёт действовать в США в ближайшие недели, в других странах — в ближайшие месяцы.
- До 18 октября можно работать дома, после сотрудникам нужно будет появляться в офисе минимум три дня в неделю. Дата может быть перенесена, компания предупредит об этом не менее, чем за 30 дней.
- Тем, кто по особым обстоятельствам не сможет выйти в офис, Google разрешить подать заявление на работу из дома до конца 2021 года.
- В июне финансовая компания Morgan Stanley объявила, что будет пускать в офисы только вакцинированных сотрудников.
Свобода выбора и никакого принуждения
Частная компания
Ну вот тут частная компания, а собянин со своими ограничениями изверг и деспот
Я не понимаю, при чем тут Собянин
Ну он хотел сказать, типа нечего в рф жаловаться на принудиловку, вон у загнивающих тоже самое. Только чел не учитывает, что у них не спутник и нет шанса, что вколят что-то не то (в отличии от наших скандалов: то другую вакцину кольнут, то вовсе воду). Плюс у них там медицины хотя бы норм, будет какое осложнение - не заставят в очереди умирать. А так да, тут принудиловка, там принудиловка. В остальном похоже.
А чем он меня должен устраивать?
В этом мне убедиться не довелось. На молекулярном уровне у меня нет приборов, лаборатории и знаний, ровно как и у вас. А так загуглите и посчитайте, скольких вакцинированных увезли в реанимацию, а кого и вперед ногами. Так что где она там и что выполняет, я лично не вижу. А если нашим властям припомнить все последние грешки и вранье....вообще сомневаюсь, что там что-то должно работать.
Потому я выше написал, что на случай осложнений, у загнивающих хотя бы медицина есть. А у нас она тоже есть? уже в мск норм медицину мало где получишь. А про какие-нибудь деревушки в омске я вообще молчу. Поэтому..... смысл вообще в вашей пропоганде? Привились? Я рад за вас. Че остальных то агитировать? Да еще и хрен пойми чем прививаться. Спутник официально в стадии тестирования находится. Ну, желаете - тестируйте на себе. Че вы других подопытных то ищите?
В москве много знакомых привились, пока никто не жаловался. Можем даже @Павел Гросс-Днепров вызвать.
А вот от pfizer лично знаю у кого уже три недели температура 37.5
Собянин и до Гугла добрался! Кровавый режим душит демократичные компании.
Россия лишь учится у других стран ковидобесию и ограничениям по причине моральной паники
Гугл, Чечня, Морган Стенли и Саудовская Аравия молодцы, а Собянин не молодец, отменил qr коды. А Путин вообще маску не носит 👎
А чего бы не привиться, просто до граждан не доносят нормально инфу.
Там в этой прививке просто белок/оболочка/мертвый вирус в определенном количестве, его вкалывают, иммунная система реагирует, поэтому повышается температура, затем второй укол, чтобы закрепить результат на подольше. Всё. Кули тут бояться?
Кстати, много говорили о сложностях создания, а по факту, это стандартная прививка по принципу остальных.
1 тотальное недоверие к власти. если власть активно тебя уговаривает вколоть вакцину , то начинаешь подозревать что угодно 2 не до конца понятно насколько поможет, учитывая что вирус мутирует. не получится ли это как с прививками от гриппа 3 полный бардак в показаниях властей. когда они на лету переобуваются с "победили корону до "караул , все умрем" список можно продолжать, вопрос хватает.
Не все так плохо, с отрытой формой туберкулеза, чумой и без прививок например от кори и гриппа все еще можно ходить в офис
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