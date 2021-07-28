Офис
Маша Цепелева

Google перестанет пускать в офисы по всему миру сотрудников без прививок от Covid-19 Статьи редакции

Компания перенесла дату выхода сотрудников с удалёнки с 1 сентября на 18 октября из-за вспышки коронавируса.

  • Сотрудники, которые хотят вернуться на работу в кампусы Google должны пройти вакцинацию, сообщил гендиректор компании Сундар Пичаи.
  • Правило начнёт действовать в США в ближайшие недели, в других странах — в ближайшие месяцы.
  • До 18 октября можно работать дома, после сотрудникам нужно будет появляться в офисе минимум три дня в неделю. Дата может быть перенесена, компания предупредит об этом не менее, чем за 30 дней.
  • Тем, кто по особым обстоятельствам не сможет выйти в офис, Google разрешить подать заявление на работу из дома до конца 2021 года.
  • В июне финансовая компания Morgan Stanley объявила, что будет пускать в офисы только вакцинированных сотрудников.

#новость #google

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Shlomo Goldenberg

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Свобода выбора и никакого принуждения 

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Ivan Vishnyakov

Shlomo
0

Частная компания

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Shlomo Goldenberg

Ivan
2

Ну вот тут частная компания, а собянин со своими ограничениями изверг и деспот

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Ivan Vishnyakov

Shlomo
0

Я не понимаю, при чем тут Собянин

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Андрей Николаев

Ivan
1

Ну он хотел сказать, типа нечего в рф жаловаться на принудиловку, вон у загнивающих тоже самое. Только чел не учитывает, что у них не спутник и нет шанса, что вколят что-то не то (в отличии от наших скандалов: то другую вакцину кольнут, то вовсе воду). Плюс у них там медицины хотя бы норм, будет какое осложнение - не заставят в очереди умирать. А так да, тут принудиловка, там принудиловка. В остальном похоже.

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Shlomo

Андрей
0

А чем тебя спутник не устраивает? 

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Андрей Николаев

Shlomo
0

А чем он меня должен устраивать?

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Shlomo

Андрей
0

Не знаю, наверное тем что выполняет свою функцию 

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Андрей

Shlomo
1

В этом мне убедиться не довелось. На молекулярном уровне у меня нет приборов, лаборатории и знаний, ровно как и у вас. А так загуглите и посчитайте, скольких вакцинированных увезли в реанимацию, а кого и вперед ногами. Так что где она там и что выполняет, я лично не вижу. А если нашим властям припомнить все последние грешки и вранье....вообще сомневаюсь, что там что-то должно работать.

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Shlomo

Андрей
0

Точно так же можно найти людей с осложнениями от pfizer и moderna

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Alex

Shlomo
0

уважаемый, вам же не составит труда сопоставить 1 уровень гласности 2 размер компенсаций в случае осложнений или летального исхода?

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Андрей

Shlomo
0

Потому я выше написал, что на случай осложнений, у загнивающих хотя бы медицина есть. А у нас она тоже есть? уже в мск норм медицину мало где получишь. А про какие-нибудь деревушки в омске я вообще молчу. Поэтому..... смысл вообще в вашей пропоганде? Привились? Я рад за вас. Че остальных то агитировать? Да еще и хрен пойми чем прививаться. Спутник официально в стадии тестирования находится. Ну, желаете - тестируйте на себе. Че вы других подопытных то ищите?

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Shlomo

Андрей
0

какая медицина, хваленая европейская? у нас даже с 39 не госпитализуруют, долипран и домой

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Alex

Shlomo
0

пруфы?)

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Shlomo

Alex
–1

Хуюфы

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Alex

Shlomo
2

добро пожаловать в число подопытных))))  вера в святую прививку умиляет.

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Shlomo

Alex
0

В москве много знакомых привились, пока никто не жаловался. Можем даже @Павел Гросс-Днепров вызвать.
А вот от pfizer лично знаю у кого уже три недели температура 37.5

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Andrew

Shlomo
0

Я лично знаю трех человек у кого температура после первой спутника до 38-38.8 доходила. Одного знал у него больше 39 поднималась. Подчеркиваю - ЗНАЛ.

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Shlomo

Ivan
0

Вырастешь, поймёшь. Может быть 

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evilnw

3

Собянин и до Гугла добрался! Кровавый режим душит демократичные компании.

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Ivan Vishnyakov

evilnw
0

Россия лишь учится у других стран ковидобесию и ограничениям по причине моральной паники

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Передовой фонарь

2

А в чем проблема?
Тут многие не хотят прививаться 'этой нашей русской бурдой', а вот 'тамошняя' - это же супер

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Балкон.Ру

0

Гугл, Чечня, Морган Стенли и Саудовская Аравия молодцы, а Собянин не молодец, отменил qr коды. А Путин вообще маску не носит 👎

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KINCH

0

А чего бы не привиться, просто до граждан не доносят нормально инфу.

Там в этой прививке просто белок/оболочка/мертвый вирус в определенном количестве, его вкалывают, иммунная система реагирует, поэтому повышается температура, затем второй укол, чтобы закрепить результат на подольше. Всё. Кули тут бояться? 

Кстати, много говорили о сложностях создания, а по факту, это стандартная прививка по принципу остальных. 

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Alex Kuleshov

KINCH
0

1 тотальное недоверие к власти. если власть активно тебя уговаривает вколоть вакцину , то начинаешь подозревать что угодно 2 не до конца понятно насколько поможет, учитывая что вирус мутирует. не получится ли это как с прививками от гриппа  3 полный бардак в показаниях властей. когда они на лету переобуваются с "победили корону до "караул , все умрем"     список можно продолжать, вопрос хватает. 

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Илитный Иксперт

0

Не все так плохо, с отрытой формой туберкулеза, чумой и без прививок например от кори и гриппа все еще можно ходить в офис 

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