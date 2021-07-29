Офис
Nazigul Jusupova

Twitter закрыла офисы в Сан-Франциско и Нью-Йорке из-за роста случаев Covid-19 Статьи редакции

И приостановила открытие других офисов.

  • Компания снова открыла офисы в этих городах всего лишь две недели назад, пишет CNBC.
  • В заявлении представителя Twitter говорится, что в свете текущих событий они не только закрывают офисы в двух городах, но и прекращают работу, которая велась по возобновлению работ других офисов.
  • По данным издания, Twitter — одна из последних компания из области залива Сан-Франциско, которая либо отложила повторное открытие, либо закрыла свои офисы из-за ситуации с Covid-19.
  • 28 июля Google заявила, что не будет впускать в офисы сотрудников без прививок. Компания перенесла дату выхода сотрудников с удалёнки с 1 сентября на 18 октября из-за вспышки коронавируса.

#новости #twitter

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