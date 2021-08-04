Microsoft обяжет сотрудников в США вакцинироваться от Covid-19 для работы в офисе Статьи редакции
Справка о прививке потребуется и тем, кто хочет посетить офисы компании в США.
- С сентября 2021 года Microsoft также будет требовать справку о вакцине от Covid-19 у посетителей офиса в США и поставщиков, пишет CNBC.
- Отдельные правила допуска в офис установят для тех, кто не делает прививку из-за противопоказаний или других уважительных причин.
Microsoft также сообщила, что возобновит работу офисов в США в полном объёме не раньше 4 октября.
Сотрудники с детьми, которых ещё нельзя прививать от Covid-19, или те, кто ухаживает за родственниками с ослабленным иммунитетом, смогут работать из дома до января.
- Обязательную вакцинацию для сотрудников уже ввели Google и Facebook. В июне 2021 Morgan Stanley объявила, что будет пускать в офисы только вакцинированных сотрудников.
Мда, приплыли) классовое разделение, я предполагал что такое будет в мире, но точно не на моём веку и уж точно не из-за прививки
Если ты не вакцинирован, ты опасен(и то с натяжкой) ТОЛЬКО для себя. Хватит пороть эту хуйню
Ага, а еще способствует формированию иммунитета
Проще переболеть и оставить истерику в сторонке.
А вот если ты в группе риска(старики и люди со слабым иммунитетом), тогда вперед и с песней на вакцинацию
И в чем тогда разница с совершенно непонятными побочками от укола?
Вообще то нет. Как только из тебя достают иглу, вокруг тебя образуется священный пузырь, блокирующий прохождение зловредных микроорганизмов как во внутрь пузыря так и из него
А где тут классовое?
Ты что тут в первый день?
Первое правило вц - ной по любому поводу
Второе правило вц - если нет повода ныть: придумай его.
и не в коем случае не включай думалку
А что еще можно было ожидать от детища Билла Гейтса........
Это ирония, если что. Сам тоже вакцинировался
Ну ладно наших власти прессуют, но эти то куда...
а что думаете идиоты только в России живут? их везде полно. наверняка там тоже полно антиваксеров. А компания пытается защитить других сотрудников.
сейчас по моему комменту как раз узнаем сколько на VC таких)))
Женщина, угомонись уже. Оскорбляя людей за желание сохранить свое здоровье ты выставляешь себя дурой
А я и не решаю, но твой словесный понос мозолит глаза. Не люблю людей в чс добавлять, но, походу, ты первая будешь
думаете идиоты только в России живут
тоже полно антиваксеров
Конечно никого не оскорбила. Просто так пальцы сами слова пишут, ты совсем не при делах
Ну не надо же так самокритично.. Хотя от вас сотрудников защищать и надо.
Как работают обновлённые приложения и какие есть ограничения.
Теперь, когда суд арестовал основателя финансовой пирамиды Finiko Кирилла Доронина и наконец-то всем стало очевидно, что это всё мошенничество… ну или почти всем:
Недавнее исследование JP Morgan AM, опубликованное в выпуске квартального гида по рынкам, показало, что среднестатистический инвестор в США за последние 20 лет зарабатывал не более 2,9% годовых.
О взаимном влиянии дизайна и людей в прошлом, настоящем и будущем — рассказывает Маша Мандрыкина, UX/UI дизайнер 65pixels.
За первое полугодие 2021 года китайские компании провели 34 IPO в США и привлекли $12,5 миллиардов. За аналогичный период прошлого года объемы привлеченного капитала на IPO составили скромные $1,9 миллиардов. Но все акции китайских компаний, размещаемых в США — это акции не китайских, а каймановых компаний. Почему так — разбираемся в материале.
Пользуюсь яндекс почтой и диском, причём платными. Интерфейс на английском языке. Всегда использовал только английский язык, так как живу не в России и русский язык не используется. Яндекс диск постоянно создаёт папки "загрузки", "фото" и "скриншоты". Это очень мешает работе и лично мне (есть причины, почему мне не нужно палить русский язык).…