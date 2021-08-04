Офис
Евгения Евсеева

Microsoft обяжет сотрудников в США вакцинироваться от Covid-19 для работы в офисе Статьи редакции

Справка о прививке потребуется и тем, кто хочет посетить офисы компании в США.

  • С сентября 2021 года Microsoft также будет требовать справку о вакцине от Covid-19 у посетителей офиса в США и поставщиков, пишет CNBC.
  • Отдельные правила допуска в офис установят для тех, кто не делает прививку из-за противопоказаний или других уважительных причин.

  • Microsoft также сообщила, что возобновит работу офисов в США в полном объёме не раньше 4 октября.

  • Сотрудники с детьми, которых ещё нельзя прививать от Covid-19, или те, кто ухаживает за родственниками с ослабленным иммунитетом, смогут работать из дома до января.

  • Обязательную вакцинацию для сотрудников уже ввели Google и Facebook. В июне 2021 Morgan Stanley объявила, что будет пускать в офисы только вакцинированных сотрудников.

#новость #microsoft

699 просмотров
33 33 комментария
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Могучий Артем

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Стойте, все же знают, что это возможно только в нашем тоталитарном Мордоре...

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Roman TiHox

–1

Мда, приплыли) классовое разделение, я предполагал что такое будет в мире, но точно не на моём веку и уж точно не из-за прививки

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Stan Teem

Roman
–1

Если ты живёшь в обществе, то должен принимать на себя социальную ответственность. Не надо путать её с кассовым разделением. Не вакцинировался = опасен для общества

Ответить

Hoken PWNZ

Stan
4

Если ты не вакцинирован, ты опасен(и то с натяжкой) ТОЛЬКО для себя. Хватит пороть эту хуйню

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Ray Smith

Hoken
4

Неправда. Каждый заболевший увеличивает риск появления нового штамма короны, из-за которого будут новые вспышки эпидемии и локдауны.

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Hoken PWNZ

Ray
–1

Ага, а еще способствует формированию иммунитета

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Ray Smith

Hoken
5

Который гораздо проще и дешевле сформировать прививкой.

Ответить

Hoken PWNZ

Ray
–5

Проще переболеть и оставить истерику в сторонке.

А вот если ты в группе риска(старики и люди со слабым иммунитетом), тогда вперед и с песней на вакцинацию

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Ray Smith

Hoken
2

И получить кучу побочек, даже будучи здоровым. Так себе идея.

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Hoken PWNZ

Ray
–2

И в чем тогда разница с совершенно непонятными побочками от укола? 

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Ray Smith

Hoken
2

Шанс побочек от укола все равно ниже, чем шанс побочек от короны.

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Hoken PWNZ

Ray
–2

Сильное заявление

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Харухи

Ray
0

Так привитые тоже являются переносчиками короны, следовательно и у них могут развиться новые штаммы.

Ответить

Ray Smith

Харухи
2

Все возможно, это вопрос шансов. 
Но это не значит, что нужно не делать ничего.

Ответить

Hoken PWNZ

Харухи
–1

Вообще то нет. Как только из тебя достают иглу, вокруг тебя образуется священный пузырь, блокирующий прохождение зловредных микроорганизмов как во внутрь пузыря так и из него

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Евгений Круглов

Roman
2

А где тут классовое? 

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Джеймс Бонд

Евгений
4

Ты что тут в первый день? 
Первое правило вц - ной по любому поводу
Второе правило вц - если нет повода ныть: придумай его.
и не в коем случае не включай думалку

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danil nik

Джеймс
1

Лучше и не скажешь 

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Анастасия

Джеймс
0

и еще правило - ставь всем минусов, чтоб не подавно было. утопить собеседника - это святое!)))

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Eduard Belyavcev

1

А что еще можно было ожидать от детища Билла Гейтса........

Ответить

Eduard Belyavcev

Eduard
1

Это ирония, если что. Сам тоже вакцинировался

Ответить

Hoken PWNZ

Eduard
2

А что еще можно было ожидать от Эдуарда Белявцева...

Ответить

Hoken PWNZ

1

А шо, во флешмобе только левацкие конторы участвуют? 

Ответить

Азиатский Таксист

0

Ммм Европа

Ответить

Роман Агеев

0

Ну ладно наших власти прессуют, но эти то куда...

Ответить

Анастасия Здоровцова

Роман
–1

а что думаете идиоты только в России живут? их везде полно. наверняка там тоже полно антиваксеров. А компания пытается защитить других сотрудников. 

Ответить

Анастасия Здоровцова

Анастасия
0

сейчас по моему комменту как раз узнаем сколько на VC таких)))

Ответить

Hoken PWNZ

Анастас…
–1

Женщина, угомонись уже. Оскорбляя людей за желание сохранить свое здоровье ты выставляешь себя дурой

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Анастасия

Hoken
0

а чего это вы тут решаете кому заткнуться?) люди имеют полное право выставлять себя так, как им хочется.) оскорбиться таким комментарием могут только те, кто знает свои грешки). а так я никого не оскорбила.) 

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Hoken PWNZ

Анастас…
0

А я и не решаю, но твой словесный понос мозолит глаза. Не люблю людей в чс добавлять, но, походу, ты первая будешь

думаете идиоты только в России живут

тоже полно антиваксеров

Конечно никого не оскорбила. Просто так пальцы сами слова пишут, ты совсем не при делах

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Анастасия

Hoken
0

мой словесный понос? вы серьезно? на один шуточный коммент излили триады)). вы часом сами не антиваксер?)

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Oleg Solovev

Анастасия
0

Ну не надо же так самокритично.. Хотя от вас сотрудников защищать и надо.

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Анастасия

Oleg
0

самокритика как раз прекрасная вещь), чего и другим советую.)

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