«ВКонтакте» открыла третий офис в Санкт-Петербурге с террасой Статьи редакции
На ней сотрудники смогут устраивать встречи и любоваться закатами с видом на Исаакиевский собор.
Третий офис «ВКонтакте» открылся возле Исаакиевского собора — по адресу Большая Морская улица, 30, рассказали vc.ru в компании.
«ВКонтакте» разместилась на втором, третьем и четвёртом этажах. Позднее откроется шестой этаж с открытой террасой с видом на Исаакиевский собор — команда планирует проводить здесь внутренние мероприятия, рабочие встречи и встречать закаты.
Часть рабочего пространства отведут под коворкинг для сотрудников с гибридным режимом работы. Такие места бронируются на один день — когда нужно прийти в офис.
Гендиректор «ВКонтакте» Марина Краснова отметила, что команда соцсети постоянно растёт — «вместе с задачами, которые перед собой ставит».
Новый офис открылся в двух минутах от второго офиса «ВКонтакте» в «Доме у Красного моста» и в десяти от главного — в «Доме Зингера».
Офисы соцсети работают в Москве, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и в Казахстане. Всего в компании работают более 1400 человек.
Особенно хороша открытая терраса в Питере, где круглый год стоит отличная погода.
Вообще, учитывая что солнечных дней крайне мало. Я бы даже сказал часов. И как правило эти часы в тот момент когда ты на работе. Так что это топ=)
Возможно, так удобней будет разбрасывать денежные купюры. Мб, хотят возродить старый PR 🤷♂️
Недавно как на курорте было. +35 и этот приятный жар от плит и домов по невскому проспекту!)
Автобусы с функцией баньки)
Отличная новость на фоне исследования из соседней статьи («ВКонтакте» реально умирает. Люди стали заходить на 30% реже за 2 года (реальные цифры на 2021)). Молодцы mail.ru.
Только что читал статью "ВКонтакте реально умирает", а тут такое.
Им просто нового офиса не хватало, с терассой, где разработчики будут любоваться закатами. Я бы еще добавил - и рассветами. Теперь-то попрет контактик.
Хорошо что все сотрудники ВК крайне обеспеченные люди и живут в пешей доступности от офиса, в центре второго по величине города РФ.
в центр оптимальнее добираться из всех районов города, нежели на другой конец города, в случае когда живешь в противоположном
Цена аренды в центре второго по величине города РФ вполне доступна для разработчиков
А потом акционеры мейл.ру удивляются куда девается прибыль компании и почему акции ИТ компании, не смотря на пандемию и уход в онлайн всего и вся, падают за год на 30%.
Какая необходимость была в этом офисе? Продукт VK становится все и хуже и хуже.
Ух, как у хейтеров в коментах бомбануло. А вот я хочу выделиться и с гордостью заявляю, что ВК - это самая удобная социальная сеть СНГ. Все мои друзья там, не переписываемся, зато шлем друг другу подарки. Кстати, ВК, возьмите меня на работу, когда откроется терраса 😂
Младшим лизателем младшего менеджера пойдёшь? Правда, им доступ на террасу запрещён. Если согласен, твоё резюме мы уже собрали по данным в интернете.
Закат в Питере сейчас в 21:30. Много же сотрудники в офисе времени проводят.
Есть те, кто через ВКонтакте такси заказывал? 😂
Это Ситимобил. В приложении заказывал. А чем отличается процесс заказа через ВК?
Там небольшой дисконт от вк
о, пиарщик вконтача на работу притащился. "люди пишут, что сеточка скатилась в говно, и в ней перестали сидеть. хммм, чем бы ответить? о, напишем "зато у нас офисы красивые!"
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А второй где?
В бизнес-центре «У Красного моста» на набережной Мойки, 73‑79 в Санкт-Петербурге
https://vc.ru/office/108411-vkontakte-otkryla-vtoroy-ofis-s-kupolom-v-sankt-peterburge
Хех, аудитория падает, штат растет. При Паше было человек 100-200.
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Ну кстати реклама в ВК сейчас в разы выгоднее выходит чем в инсте фб. Спасибо тем кто рушит инфу про умирание чё какой уже год
Что же за задачи они там себе растущие ставят? Слышал, вконтактеры стали главной командой в Mail.ru Group? Может и правда какую революцию затевают? Они молодцы, они могут.
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По итогам второго квартала 2021 года компания на втором месте после Samsung.
Еще каких-то 5-7 лет назад большинство россиян использовали дебетовые карты, чтобы снять с них наличность в день получения аванса и зарплаты, а кредитными старались не пользоваться вовсе.
«Ирония судьбы» научила нас: все новые дома похожи друг на друга — а значит, имея представление о новостройках в одном городе, можно сделать вывод и о домах в другом. Для этого теперь даже не нужен билет на поезд или самолёт: прогуляться по квартирам в новостройках можно с 3D-туром на сайте «Циан».
На ней сотрудники смогут устраивать встречи и любоваться закатами с видом на Исаакиевский собор.
Личная подборка инструментов, которыми пользуюсь сам.
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