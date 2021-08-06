На ней сотрудники смогут устраивать встречи и любоваться закатами с видом на Исаакиевский собор.

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Третий офис «ВКонтакте» открылся возле Исаакиевского собора — по адресу Большая Морская улица, 30, рассказали vc.ru в компании.

Сеть бизнес-центров «Сенатор»

«ВКонтакте» разместилась на втором, третьем и четвёртом этажах. Позднее откроется шестой этаж с открытой террасой с видом на Исаакиевский собор — команда планирует проводить здесь внутренние мероприятия, рабочие встречи и встречать закаты.

Сеть бизнес-центров «Сенатор»

Часть рабочего пространства отведут под коворкинг для сотрудников с гибридным режимом работы. Такие места бронируются на один день — когда нужно прийти в офис.

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Гендиректор «ВКонтакте» Марина Краснова отметила, что команда соцсети постоянно растёт — «вместе с задачами, которые перед собой ставит».

Новый офис открылся в двух минутах от второго офиса «ВКонтакте» в «Доме у Красного моста» и в десяти от главного — в «Доме Зингера».

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