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Офис
Евгения Евсеева

«ВКонтакте» открыла третий офис в Санкт-Петербурге с террасой Статьи редакции

На ней сотрудники смогут устраивать встречи и любоваться закатами с видом на Исаакиевский собор.

41 41 комментарий
3164 просмотров

Третий офис «ВКонтакте» открылся возле Исаакиевского собора — по адресу Большая Морская улица, 30, рассказали vc.ru в компании.

Сеть бизнес-центров «Сенатор»

«ВКонтакте» разместилась на втором, третьем и четвёртом этажах. Позднее откроется шестой этаж с открытой террасой с видом на Исаакиевский собор — команда планирует проводить здесь внутренние мероприятия, рабочие встречи и встречать закаты.

Сеть бизнес-центров «Сенатор»

Часть рабочего пространства отведут под коворкинг для сотрудников с гибридным режимом работы. Такие места бронируются на один день — когда нужно прийти в офис.

Гендиректор «ВКонтакте» Марина Краснова отметила, что команда соцсети постоянно растёт — «вместе с задачами, которые перед собой ставит».

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Новый офис открылся в двух минутах от второго офиса «ВКонтакте» в «Доме у Красного моста» и в десяти от главного — в «Доме Зингера».

Офисы соцсети работают в Москве, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи и в Казахстане. Всего в компании работают более 1400 человек.

#новость #вконтакте

41 41 комментарий
1
12
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41 комментарий
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second avenger

55

Особенно хороша открытая терраса в Питере, где круглый год стоит отличная погода.

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Сергей Шурупов

second
9

Вообще, учитывая что солнечных дней крайне мало. Я бы даже сказал часов. И как правило эти часы в тот момент когда ты на работе. Так что это топ=)

Ответить

Nathan Zachary

second
10

Пришёл за этим комментарием!

Ответить

Шизоидная обезьяна

second
3

Возможно, так удобней будет разбрасывать денежные купюры. Мб, хотят возродить старый PR 🤷‍♂️

Ответить

Стас Будда

second
0

Недавно как на курорте было. +35 и этот приятный жар от плит и домов по невскому проспекту!)
Автобусы с функцией баньки)

Ответить

Dmitry Yashin

second
0

Солнечных дней плюс-минус столько же, сколько в Москве.

Ответить

Дмитрий Сухов

27

Отличная новость на фоне исследования из соседней статьи («ВКонтакте» реально умирает. Люди стали заходить на 30% реже за 2 года (реальные цифры на 2021)). Молодцы mail.ru. 

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Yaroslav Romantsov

13

Только что читал статью "ВКонтакте реально умирает", а тут такое.

Ответить

Вася Пражкин

Yaroslav
13

Им просто нового офиса не хватало, с терассой, где разработчики будут любоваться закатами. Я бы еще добавил -  и рассветами. Теперь-то попрет контактик.

Ответить

Игорь Рачук

Вася
4

*любоваться закатом контактика

Ответить

Большой жёлтый робот

Вася
3

И вовлеченность! 

Ответить

Igor Igor

Yaroslav
0

Аналогично)

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Slava Itprofi

Yaroslav
0

Помирать, так с музыкой ))

Ответить

Tim G

4

Хорошо что все сотрудники ВК крайне обеспеченные люди и живут в пешей доступности от офиса, в центре второго по величине города РФ.

Ответить

Bender Rodriguez

Tim
5

в центр оптимальнее добираться из всех районов города, нежели на другой конец города, в случае когда живешь в противоположном

Ответить

Daniil Volkov

Tim
1

Цена аренды в центре второго по величине города РФ вполне доступна для разработчиков

Ответить

Konstantin Kiselev

4

А потом акционеры мейл.ру удивляются куда девается прибыль компании и почему акции ИТ компании, не смотря на пандемию и уход в онлайн всего и вся, падают за год на 30%. 

Какая необходимость была в этом офисе? Продукт VK становится все и хуже и хуже.

Ответить

Anton Pestsov

2

Ух, как у хейтеров в коментах бомбануло. А вот я хочу выделиться и с гордостью заявляю, что ВК - это самая удобная социальная сеть СНГ. Все мои друзья там, не переписываемся, зато шлем друг другу подарки. Кстати, ВК, возьмите меня на работу, когда откроется терраса 😂

Ответить

Ivan Boldyrev

Anton
4

Младшим лизателем младшего менеджера пойдёшь? Правда, им доступ на террасу запрещён. Если согласен, твоё резюме мы уже собрали по данным в интернете. 

Ответить

Большой жёлтый робот

Ivan
0

Дэмэдж контроль подъехал 

Ответить

Nikitinz

Anton
1

Хорошая попытка, товарищ майор, но нет)

Ответить

Евгений Симутин

2

Когда пятирублевки будут разбрасывать?

Ответить

Krona from Qward

0

Закат в Питере сейчас в 21:30. Много же сотрудники в офисе времени проводят. 

Ответить

Димащька

Krona
4

Где-то тут же шутка про белые ночи

Ответить

Владислав

1

Есть те, кто через ВКонтакте такси заказывал? 😂

Ответить

Krona from Qward

Владислав
0

Это Ситимобил. В приложении заказывал. А чем отличается процесс заказа через ВК?

Ответить

Otabek Khamdamov

Krona
0

Там небольшой дисконт от вк

Ответить

Krona from Qward

Otabek
0

Не знал, спасибо

Ответить

hakhagmon

1

нууу да, комиссию для разработчиков подняли, хули новый офис не открыть 

Ответить

Денис Колокольцев

1

о, пиарщик вконтача на работу притащился. "люди пишут, что сеточка скатилась в говно, и в ней перестали сидеть. хммм, чем бы ответить? о, напишем "зато у нас офисы красивые!"

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Mikhail Starov

0

А второй где?

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hakhagmon

Mikhail
0

В бизнес-центре «У Красного моста» на набережной Мойки, 73‑79 в Санкт-Петербурге

https://vc.ru/office/108411-vkontakte-otkryla-vtoroy-ofis-s-kupolom-v-sankt-peterburge 

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H Jenkins

0

Хех, аудитория падает, штат растет. При Паше было человек 100-200.

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Дмитрий

H
0

бюрократия она такая

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Steve Evets

Дмитрий
0

Да нет. Майл.ру - оно такое...

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Георгий Станков

0

Ну кстати реклама в ВК сейчас в разы выгоднее выходит чем в инсте фб. Спасибо тем кто рушит инфу про умирание чё какой уже год

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nochnoy.ru

0

Что же за задачи они там себе растущие ставят? Слышал, вконтактеры стали главной командой в Mail.ru Group? Может и правда какую революцию затевают? Они молодцы, они могут.

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Стас Будда

0

Походу заработали на рекламе с видео.)

Ответить

Kin Coin

0

Счастья, удачи и чтоб кофе не кончался!
Храни их Господь!

Ответить

Andrey Smalkov

0

А я думал Вконтаке уже все 😂

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Evgeniy Zorin

0

как удачно они распланировали "встречать закат")

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