Компании в США и Великобритании стали заманивать работников обратно в офисы обедами на крыше и бесплатным мороженым Статьи редакции
Goldman Sachs предлагает бесплатный завтрак, обед и мороженое на крыше, меню Havas будет состоять из блюд мировой кухни.
- Компании надеются, что путь к сердцам сотрудников лежит через их желудки, и пытаются заманить их обратно в офис, пишет Bloomberg.
- По данным издания, инвестбанк Goldman Sachs предложил сотрудникам бесплатный завтрак, обед и мороженое. Компания разрешила обедать на крыше лондонского офиса Plumtree Court, которая раньше была открыта для клиентов и членов королевской семьи.
Медиагруппа Havas London, чтобы вернуть сотрудников в офис, развивает собственную кухню, кафе и кофейню. Компания позволила сотрудникам вносить предложения по меню, которое будет включать более здоровую пищу и состоять из блюд мировой кухни. Также она предложит в течение августа бесплатные обеды по понедельникам и пятницам.
- До пандемии Janus Henderson Group предлагала сотрудникам трёхразовое питание за небольшую сумму. Теперь в компании бесплатное питание, а сотрудники должны работать в офисе два дня в неделю.
- Workspace Group, которая предоставляет офисы в центре и пригороде Лондона, модернизирует кафе в своих зданиях. Amazon оплатила более 100 тысяч чашек кофе для сотрудников в Северной Америке, но из-за роста случаев заболевания коронавирусом, была вынуждена продлить удалёнку до января.
- Но не все компании думают о еде. Например, Fintech Revolut в ближайшее время не собирается возвращать всех сотрудников. Microsoft объявила, что некоторые сотрудники всегда могут работать из дома.
- По данным оператора по оказанию услуг питания Compass, некоторые предприятия, увеличивают выбор блюд по понедельникам и пятницам, когда в офис приходит меньше людей, или с 18:00 до 21:00 для тех, кто реже приезжает в офис, но работает дольше.
- Квартальная выручка Compass от обслуживания бизнеса находится на уровне 60% выручки в 2019 году. Компания рассчитывает, что к концу финансового года выручка будет составлять 80% уровня 2019 года.
Команда Биг даты потом проанализирует потребление еды и коммиты в гит и сообщения в чате.
Заманивать человека с минимальной зарплатой в $100К бесплатным мороженым?
Про налоги слышали?
У людей проблемы с математикой обычно.
Студенческий кредит + жилье там где зарплата 100k + семья( Не везде же как бабочки сегодняшним днём живут) значит в районе с хорошим детским садом, затем школой + частный сад и школа + авто, поскольку страна со 100k имеет автомобильную инфраструктуру и минимум публичного транспорта(хотя это будет меняться во времена Байдена в сторону Европейского образца общественного транспорта, но не сразу) + налог + финансовая стабильность, страховки, спасательный финансовый резерв на время кризисов и безработиц.
Тем более, что далеко не все 100к получают на одного. Домохозяйства(семья) со 100К и меньше на семью куда чаще встречается.
Так что бесплатные обеды вполне себе заманчивы, особенно для семей.
Да что там с математикой - у людей с логикой - и той фэйл полный 😆
Вы считаете, что уплата налогов как-то повлияет на доступность мороженого сотрудникам GS? )
Да, после налогов они смогут купить всего 50 тонн, а не 100
Ну а че - я вот мороженое сам себе никогда не куплю, а если угостят, съем с удовольствием. Хотя вполне могу себе позволить этот деликатес)
Заманивать в офис
Теперь можно не под коробкой, а на коробке сидеть и трескать мороженку.
А тем временем ...Компании в России начали заманивать работников обратно в офисы большими нагрузками по работе и лишениями премий и надбавок😬😶
Кажется я знаю у кого была взята идея с мороженкой)
А что, все по канону. Плебсу хлеб и зрелищ!😂
Плебеи вообще странная субстанция,у них весь спектр эмоций укладывается в сумму от 0 до 5 тысяч долларов США за рассчетный месяц. Сумм больше они не знают, как будто и не учили в школе арифметику. Несчастные люди, даже не могут почувствовать чем 200 млн в год хуже 300 млн в год
Хорошо быть патрицием, у которого все эмоции вообще не эмоции, а целые числа
А зачем лишние хвосты? Это даже произносить трудно. Лучше пусть округлит в большую сторону и разницу себе заберёт, чем язык ломать
Правоохранительный хот-дог
Опсано. Выйдет, что работодатель приплачивает за риск заражения COVID и это может повлечь смерть. Работодатель толкает сотрудников на смерть за деньги.
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Если хреново работают, то надо не завтраки раздавать, а «проверять почту и jira»
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