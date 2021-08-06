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Офис
Nazigul Jusupova

Компании в США и Великобритании стали заманивать работников обратно в офисы обедами на крыше и бесплатным мороженым Статьи редакции

Goldman Sachs предлагает бесплатный завтрак, обед и мороженое на крыше, меню Havas будет состоять из блюд мировой кухни.

  • Компании надеются, что путь к сердцам сотрудников лежит через их желудки, и пытаются заманить их обратно в офис, пишет Bloomberg.
  • По данным издания, инвестбанк Goldman Sachs предложил сотрудникам бесплатный завтрак, обед и мороженое. Компания разрешила обедать на крыше лондонского офиса Plumtree Court, которая раньше была открыта для клиентов и членов королевской семьи.

  • Медиагруппа Havas London, чтобы вернуть сотрудников в офис, развивает собственную кухню, кафе и кофейню. Компания позволила сотрудникам вносить предложения по меню, которое будет включать более здоровую пищу и состоять из блюд мировой кухни. Также она предложит в течение августа бесплатные обеды по понедельникам и пятницам.

  • До пандемии Janus Henderson Group предлагала сотрудникам трёхразовое питание за небольшую сумму. Теперь в компании бесплатное питание, а сотрудники должны работать в офисе два дня в неделю.
  • Workspace Group, которая предоставляет офисы в центре и пригороде Лондона, модернизирует кафе в своих зданиях. Amazon оплатила более 100 тысяч чашек кофе для сотрудников в Северной Америке, но из-за роста случаев заболевания коронавирусом, была вынуждена продлить удалёнку до января.
  • Но не все компании думают о еде. Например, Fintech Revolut в ближайшее время не собирается возвращать всех сотрудников. Microsoft объявила, что некоторые сотрудники всегда могут работать из дома.
  • По данным оператора по оказанию услуг питания Compass, некоторые предприятия, увеличивают выбор блюд по понедельникам и пятницам, когда в офис приходит меньше людей, или с 18:00 до 21:00 для тех, кто реже приезжает в офис, но работает дольше.
  • Квартальная выручка Compass от обслуживания бизнеса находится на уровне 60% выручки в 2019 году. Компания рассчитывает, что к концу финансового года выручка будет составлять 80% уровня 2019 года.

#новости

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Alexey Ivanov

23

Команда Биг даты потом проанализирует потребление еды и коммиты в гит и сообщения в чате.

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Вася Пражкин

7

Заманивать человека с минимальной зарплатой в $100К бесплатным мороженым?

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Сергей Щукин

Вася
4

Про налоги слышали?

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Сплошной Паша

Сергей
4

У людей проблемы с математикой обычно.

Студенческий кредит + жилье там где зарплата 100k + семья( Не везде же как бабочки сегодняшним днём живут) значит в районе с хорошим детским садом, затем школой + частный сад и школа + авто, поскольку страна со 100k имеет автомобильную инфраструктуру и минимум публичного транспорта(хотя это будет меняться во времена Байдена в сторону Европейского образца общественного транспорта, но не сразу) +  налог + финансовая стабильность, страховки, спасательный финансовый резерв на время кризисов и безработиц.

Тем более, что далеко не все 100к получают на одного. Домохозяйства(семья) со 100К и меньше на семью куда чаще встречается. 

Так что бесплатные обеды вполне себе заманчивы, особенно для семей. 

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Сергей Щукин

Сплошной
1

Да что там с математикой - у людей с логикой - и той фэйл полный 😆

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Сплошной Паша

Сергей
1

С логикой полное мороженное :-)

Ответить

Вася Пражкин

Сергей
1

Вы считаете, что уплата налогов как-то повлияет на доступность мороженого сотрудникам GS? )

Ответить

ЯжПрограммист

Вася
1

Да, после налогов они смогут купить всего 50 тонн, а не 100

Ответить

Вася Пражкин

ЯжПрогр…
0

Я боюсь, что даже с 50 тонн жопа может слипнуться.

Ответить

Dmitry Kiselev

Вася
1

Ну а че - я вот мороженое сам себе никогда не куплю, а если угостят, съем с удовольствием. Хотя вполне могу себе позволить этот деликатес)

Ответить

Вася Пражкин

Dmitry
3

На халяву и уксус сладкий )

Ответить

Сплошной Паша

Вася
0

На крыше. 

Ответить

ЯжПрограммист

5

Заманивать в офис

Ответить

Вася Пражкин

ЯжПрограммист
0

Теперь можно не под коробкой, а на коробке сидеть и трескать мороженку.

Ответить

Сплошной Паша

1

А что насчёт других стран? Увеличили закупки автозаков, чтобы не сбежали за рубеж по дороге на работу ?

Ответить

Мурадым Т

–1

А тем временем ...Компании в России начали заманивать работников обратно в офисы большими нагрузками по работе и лишениями премий и надбавок😬😶

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Сплошной Паша

Мурадым
1

Зато это стабильные лишения и нагрузки! 

Ответить

Игорь Плахин

1

Кажется я знаю у кого была взята идея с мороженкой)

Ответить

Анатолий Ерёмин

Игорь
3

Этот?

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Tiberius Lartius

1

А что, все по канону. Плебсу хлеб и зрелищ!😂
Плебеи вообще странная субстанция,у них весь спектр эмоций укладывается в сумму от 0 до 5 тысяч долларов США за рассчетный месяц. Сумм больше они не знают, как будто и не учили в школе арифметику. Несчастные люди, даже не могут почувствовать чем 200 млн в год хуже 300 млн в год

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Alexander Podgayko

Tiberius
2

Хорошо быть патрицием, у которого все эмоции вообще не эмоции, а целые числа

Ответить

Tiberius Lartius

Alexander
–1

А зачем лишние хвосты? Это даже произносить трудно. Лучше пусть округлит в большую сторону и разницу себе заберёт, чем язык ломать

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Средневековый Илья

1

 может  лучше просто плюс к зп?

Ответить

Правоохранительный хот-дог

Средневековый
1

Опсано. Выйдет, что работодатель приплачивает за риск заражения COVID и это может повлечь смерть. Работодатель толкает сотрудников на смерть за деньги.

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Илья Шаров

1

Спасибо, кушайте сами 👌

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Nikitinz

1

Да они просто Карлсона цитируют) Тот тоже обедал на крыше и любил мороженое.

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Andre Macareno

0

А могли бы просто аниме посмотреть, если им обеды на крыше нужны

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Эдуард Лиринг

0

Если хреново работают, то надо не завтраки раздавать, а «проверять почту и jira»

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Правоохранительный хот-дог

0

Иииди на ружу ... какая ружа (с)

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Павел Искорцев

0

Выезжаю

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