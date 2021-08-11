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Офис
Nazigul Jusupova

Google сократит зарплаты сотрудникам на удалёнке, если их дома расположены далеко от офиса — Reuters Статьи редакции

Зарплаты будут начислять в зависимости от места удалённой работы, для некоторых оплата сократится на 5-25%.

  • Google предлагает своим сотрудникам калькулятор, который позволяет увидеть изменение зарплаты после перехода на удалёнку или переезда, выяснило Reuters.
  • Система начисления зарплаты в зависимости от места жительства запущена в июне. Например, сотрудник Google, который попросил не называть его имени, обычно добирается до офиса в Сиэтле из соседнего округа два часа. Он потеряет 10% зарплаты, если будет работать полный день из дома.
  • Скриншоты из внутреннего калькулятора Google показывают, что зарплата сотрудников может меняться на 5-25%, если место для удалённой работы находится далеко от офиса.

  • В Google пояснили, что начисляют зарплату по максимальной ставке в конкретном городе или штате. Если сотрудник переходит на удалённую работу в городе, где расположен офис, то зарплата меняться не будет.

#новости #google

1025 просмотров
15 15 комментариев
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15 комментариев
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Вячеслав Осадчий

11

Кто-то может логику объяснить? Звучит как чушь какая-то.

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Холден Колфилд

Вячеслав
7

Так и звучит - чушь собачья

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Митя Мурасов

Вячеслав
3

Звучит как корпорация начинает экономить, ничего нового

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t1r

Вячеслав
0

Выглядит "мотивация" приходить в офис.
Как вариант ещё оптимизация расходов (как фирмы из МСК нанимают на меньший оклад удалёнщиков из регионов, чем нанимали бы в МСК, например).
+ Возможно из-за разницы налогов в разных штатах.
Но в целом да, чушь.

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Олег Саенов

4

просто индусам будут официально платить 7 долларов в час теперь.

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Заработный чувак

3

Херня какая-то. У нас бы удаленщики из Владика вообще бы сами доплачивали? 

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Влад Кудинов

3

Ну кстати не так уж и много. Если топ синьор в долине, который имеет 500к в год и только за жильё платит в месяц около 10к, то переехать в условную Оклахому и потерять всего тысяч сто будет очень выгодно

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Анна K

0

Мне казалось, что оплата зависит от качества работы, а тут… вроде ушли же уже от расизма, эйджизма и подобного 🥴

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Митя Мурасов

Анна
2

Расходы на транспорт и дорогу в доковидное время, я так понимаю, закладывались в зарплату. Вот пришло время навести логический порядок.
Но разумно тогда было бы увидеть и калькулятор который повышает ЗП в зависимости от электричества и интернета, намотанного для работы из дома.

Ответить

Анна K

Митя
1

По-моему не так, они оплачивают сотрудников в зависимости от размера средней зп по региону. А если ты остаёшься в том же городе, где был, но удалённо, ничего не поменяется. Не про транспорт это, а про «обоснованный» повод экономить.

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Митя Мурасов

Анна
0

Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть - в США не жил ,и не работал , но платить исходя из средней по региону - звучит как странно и нерационально. Коммунизм какой то.

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Alexander Podgayko

0

Если добираешься до работы по 2 часа в один конец, то отказаться от даже 25% зарплаты за дополнительные 4 часа жизни в день - не такая уж и плохая сделка, как по мне

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Николай Владимирович Грудинин

0

Посмотреть бы на поля в форме калькулятора
С учетом того что прописки в США нет, а катит адрес проживания - как они будут проверять? по ip? ну так VPN сделают, гугл же

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Andrew van de Kamp

Николай
0

А как они проверяют при открытии счётов в банке и прочих операциях? Если ничего не поменялось, то вроде бы платежки за коммунальные услуги с адресом и фио используются в качестве доказательства проживания по адресу 

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Kirill Artsymenia

0

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