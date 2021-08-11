Google сократит зарплаты сотрудникам на удалёнке, если их дома расположены далеко от офиса — Reuters Статьи редакции
Зарплаты будут начислять в зависимости от места удалённой работы, для некоторых оплата сократится на 5-25%.
- Google предлагает своим сотрудникам калькулятор, который позволяет увидеть изменение зарплаты после перехода на удалёнку или переезда, выяснило Reuters.
- Система начисления зарплаты в зависимости от места жительства запущена в июне. Например, сотрудник Google, который попросил не называть его имени, обычно добирается до офиса в Сиэтле из соседнего округа два часа. Он потеряет 10% зарплаты, если будет работать полный день из дома.
- Скриншоты из внутреннего калькулятора Google показывают, что зарплата сотрудников может меняться на 5-25%, если место для удалённой работы находится далеко от офиса.
В Google пояснили, что начисляют зарплату по максимальной ставке в конкретном городе или штате. Если сотрудник переходит на удалённую работу в городе, где расположен офис, то зарплата меняться не будет.
Кто-то может логику объяснить? Звучит как чушь какая-то.
Ну кстати не так уж и много. Если топ синьор в долине, который имеет 500к в год и только за жильё платит в месяц около 10к, то переехать в условную Оклахому и потерять всего тысяч сто будет очень выгодно
Мне казалось, что оплата зависит от качества работы, а тут… вроде ушли же уже от расизма, эйджизма и подобного 🥴
Расходы на транспорт и дорогу в доковидное время, я так понимаю, закладывались в зарплату. Вот пришло время навести логический порядок.
Но разумно тогда было бы увидеть и калькулятор который повышает ЗП в зависимости от электричества и интернета, намотанного для работы из дома.
Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть - в США не жил ,и не работал , но платить исходя из средней по региону - звучит как странно и нерационально. Коммунизм какой то.
Если добираешься до работы по 2 часа в один конец, то отказаться от даже 25% зарплаты за дополнительные 4 часа жизни в день - не такая уж и плохая сделка, как по мне
Посмотреть бы на поля в форме калькулятора
С учетом того что прописки в США нет, а катит адрес проживания - как они будут проверять? по ip? ну так VPN сделают, гугл же
А как они проверяют при открытии счётов в банке и прочих операциях? Если ничего не поменялось, то вроде бы платежки за коммунальные услуги с адресом и фио используются в качестве доказательства проживания по адресу
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